استمرار حبس رئيس الاتحاد العمالي المستقيل وفصله من عمله لإساءته لصفير

قررت سلطات التحقيق القضائية في لبنان حبس رئيس الاتحاد العمالي العام المستقيل من منصبه بشارة الأسمر، بصورة احتياطية، على ضوء بلاغات قضائية قدمها ضده محامون، كما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة إنهاء التعاقد معه في إدارة صوامع القمح، على خلفية إدلائه بعبارات من شأنها الإساءة إلى البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير الذي توفي قبل أسبوع عن عمر ناهز 99 عاما.

كان رئيس الاتحاد العمالي العام قد تقدم باستقالته من منصبه، وأعلن الاتحاد العمالي العام قبول الاستقالة، ويقضي رئيس الاتحاد العمالي المستقيل، فترة حبس احتياطي بالفعل اعتبارا من السبت الماضي، بموجب قرار أصدره مدعي عام التمييز القاضي عماد قبلان، عقب التحقيق المبدئي الذي أجرته المباحث الجنائية بالشرطة القضائية مع «الأسمر» بعد صدور مذكرة استدعاء رسمية بحقه، حيث أسندت إليه ارتكاب جرائم القدح والذم وتحقير الشعائر الدينية.

وقدم قبل يومين محامون بلاغات عن ذات الواقعة، متهمين «الأسمر» بارتكاب جرائم القدح والذم والتحقير والمس بالرموز الدينية والوطنية، فقام قاضي التحقيق المختص باستدعائه امس والاستماع إلى أقواله عما ورد بتلك البلاغات، وقرر في ختام جلسة التحقيق إصدار مذكرة توقيف ثانية (حبسه احتياطيا مجددا).

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش - في وقت سابق من امس- إنهاء عمل بشاره الأسمر في الإدارة الخاصة بصوامع القمح، في ضوء تلك الواقعة، مشيرا إلى أن القانون يسمح له باتخاذ مثل هذا القرار.