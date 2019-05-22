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ورقة بوجه الحريري

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 40 من الدقائق
المصدر: ليبانون ديبايت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 294
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ورقة بوجه الحريري

وَجَدَ متابعون أنّ "ورقة المشاريع" التي يتحضّر النائب نجيب ميقاتي لتقديمها كمقترح لإنماء طرابلس، هي "إختبار تحدي" أمام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كي يفي بإلتزاماته المقطوعة لأهالي طرابلس، ما يعني أنّها ورقة بوجهه تأتي في ظل بحث الحكومة بنوداً تقشّفيّة.

المصدر: ليبانون ديبايت

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