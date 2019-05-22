- استطلاع: نصف الأميركيين يعتقدون أن أميركا ستدخل حربا مع إيران
- صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل
- مسؤولة بفيسبوك: تفكيك الشركة يخدم الصين
- بعد وقوع ضحايا.. "يوتيوب" يتحرك ضد مقاطع "العلاج المسموم"
- ابنة أحد ركاب الماليزية تقول إن والدها ضالع في خطف الطائرة
- أستراليا: بعد انسحاب بوين من السباق.. الطريق شبه ممهدة أمام أنطوني ألبانيزي لزعامة حزب العمال اثر اتفاق بينه وبين تشالمرز
- برّي آخر قلاع "الطائف" لمواجهة "السلطان" باسيل
- ورقة بوجه الحريري
- أستراليا: شورتن يذهل زملاءه بالسعي لقطع طريق زعامة حزب العمال على ألبانيزي
- الحصرم الذي زرعه ″المستقبل″ على أبواب السراي عام 2012.. يأكله الحريري اليوم
- 3 إيجابيات: الموازنة وسداد سندات والحدود.."يوم أبيض" حماية للقطاعات الصناعية اللبنانية
- الجيش يفكك مخيمات فارغة للنازحين السوريين في عرسال
- الموازنة تُعجِز الوزراء.. وإجتماع ثلاثي يُمهِّد لجلسة إنجازها اليوم
- القضاة اللبنانيون المعتكفون نحو استقالات جماعية
- "المستقبل" غاضب.. وروكز يردّ: السراي ليست ملكه
- هكذا "يتعايش" الأعداء: واشنطن و"حزب الله"!
- يروِّجون للتوطين!
- قانون برِّي والسير المبكر بين الألغام المسيحية
- «الحشد» و«الحزب»: ذَوَبان في المحبوب
- لماذا تعيش النساء حياة أطول من الرجال؟
- للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب
- سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها “أونلاين”
- أستراليا: عدد النساء في البرلمان الفيدرالي يصل إلى رقم قياسي
- أستراليا: كيف سيتأثر المهاجرون و اللاجئون بفوز الإئتلاف؟
- جلاديس ليو هي أول أسترالية من أصل صيني تدخل البرلمان
- الحسومات الضريبية قريباً و9 من كل 10 أستراليين يعانون مالياً
- باسيل: لسنا موافقين على الموازنة
- الموازنة: التفاف على المطالب بالضرائب.. وإعادة السوريِّين بالضغط المالي!
- «المعاينة» بعد الموازنة
- العسكريون غير صامتين: المتقاعدون يدافعون عن حقوقنا!
- ملاحظات على هامش «انتفاضة العسكريين»
- المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي
- ألا يستدعي قيام الجمهورية إلغاء المناصفة؟
- «تسريبات الخارجية»: معطيات من الشهود لتوسيع التحقيق
- الحرب تستعر
- توقعات الأبراج ليوم May 22, 2019
- المأزق الاقتصادي اللبناني... بين مواجهة الألم ومزيد من الارتجال
- مناقشات "الموازنة" عرّت الحكومة وفضحت التضامـــن الوزاري المفقود
- حدث في مثل هذا اليوم May 22, 2019
- الوحدة اليمنية… لم تبق غير الذكرى
- «الموازنة» بين «تعجّل» وزير المال.. و«استمهال» باسيل
- استمرار حبس رئيس الاتحاد العمالي المستقيل وفصله من عمله لإساءته لصفير
- لبنان: موازنة 2019 تفرض رسماً على «نفَس النرجيلة»
- من أمر العسكريين المتقاعدين باحتلال اعتصام الأساتذة واقتحام السراي؟
- شوارزنيغر يعفو عن المعتدي عليه
- نهاية ماراتونيات الموازنة: خفض العجز إلى 7,6 %
- آخر جلسة للموازنة اليوم.. الّا اذا؟.. وساترفيلد الى أوروبا ثم اسرائيل مجدداً
- لا حلّ للخلاف بين قطر والسعوديّة
- عام دراسي أسود... هل تطير الإمتحانات؟
- المخاوف تقترب.. بالتوطين سنغطي الإنهيار؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
المخاوف تقترب.. بالتوطين سنغطي الإنهيار؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
كلفة تدخل "حزب الله" في الصراع بين ...الكاتب:
-
مساعي باسيل للتحكم بأجهزة الدولة اللبنانية تستفز ...الكاتب:
-
-
-
-
-
التهريب على الحدود مع سوريا يفتك بالاقتصاد ...الكاتب:
-
لا عودة إلى ما قبل 31 تشرين ...الكاتب:
-
القصة الكاملة لـ«إتفاق اليرزة» ...الكاتب:
-
السلطة القضائية إلى أين؟ ...الكاتب:
-
«حزب الله»... وزراعة «الحشيشة»؟ ...الكاتب:
-
يا ليتَ الحِيادَ يعودُ يومًا ...الكاتب:
-
مدير عام "المالية" يكشف أسباب الانهيار وخراب ...الكاتب:
-
"صفقة القرن" إيرانية أميركية لا عربية اسرائيلية ...الكاتب:
-
باسيل يتحكم بالحكومة والموازنة… والحريري يتمسك بالتسوية ...الكاتب:
-
الحكومة تحارب الصناعة:قصة الرسم الجمركي المرفوض ...الكاتب:
الحصرم الذي زرعه ″المستقبل″ على أبواب السراي عام 2012.. يأكله الحريري اليوم
لم يعد مسموحا أن يبقى موقع رئاسة الحكومة في لبنان ″فشة خلق″ سياسية وشعبية لكل غاضب أو صاحب مطلب أو منفذ أجندة ما، كما لم يعد منطقيا أن يكون رئيس الحكومة هو الخاسر الأكبر دائما في ظل سلطة يسعى كل أركانها الى تحقيق المكاسب والمصالح والى إرضاء القواعد الشعبية على حسابه وحساب هيبته.
تغيب المعايير عن تقييم السلوكيات والتعاطي معها في لبنان، في حين تفرض قاعدة ″الصيف والشتاء على سطح واحد″ نفسها من أعلى الهرم الى قاعدته، حيث تقوم الدنيا ولا تقعد على تطاول هنا، ويصرف النظر عن إساءات هناك، ما يجعل البلد برمته في حالة إنعدام وزن، في وقت يستعرض فيه كل فريق سياسي عضلاته سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب أو في الشارع مباشرة أو بالواسطة، وفي كل الأحوال تكون رئاسة الحكومة كبش الفداء.
قبل أيام إرتكب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر زلة لسان بمستوى الخطيئة بحق البطريرك الراحل نصرالله صفير، فكان مصيره السجن وسط حالة من الغضب والاستهجان والاستنكار إجتاحت لبنان عموما والمسيحيين خصوصا، كما تعرض الأسمر لإساءات طالته بالشخصي ونالت من عائلته من دون أن يتمكن من الدفاع عن كرامته التي إنتهكت على مدار أيام، في حين إقتحم العسكريون المتقاعدون أمس السراي الحكومي الرمز الوطني والموقع الأول للسنة في لبنان وأعلنوا عن نيتهم لاحتلاله وطرد من فيه، وكالوا الشتائم من العيار الثقيل لرئيس الحكومة ووزرائه على الهواء مباشرة، من دون أن يثير ذلك حفيظة أحد أو إستنكاره أو إستهجانه.
لا يختلف إثنان على أحقية مطالب العسكريين وتحركاتهم للدفاع عن رواتبهم التقاعدية ومكاسبهم، لكن ذلك لا يخولهم التجرؤ على مقام رئاسة الحكومة وصولا الى إقتحامه والتهديد باحتلاله، فهل كان يجرؤ هؤلاء على إقتحام وإحتلال القصر الجمهوري أو مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أو أي من مقرات أركان السلطة؟، وهل كانت الدولة وأجهزتها الأمنية ستصمت حيال ذلك؟، أم أنها كانت ستسارع الى إصدار مذكرات البحث والتحري بحق “المعتدين”؟، كما يحصل يوميا ضد كل من تسول له نفسه إنتقاد بعض أركان السلطة ولو في تعليق بسيط على الشبكة العنكبوتية.
كل ذلك يضع الرئيس سعد الحريري في وضع سياسي لا يُحسد عليه، خصوصا أنه يلتزم بتحالفات وتفاهمات مع تيارات مختلفة لا يستطيع الخروج منها حفاظا على موقعه في رئاسة الحكومة، لكنها في الوقت نفسه تضعفه، وتجعل له شركاء مضاربين في الحكم، خصوصا أن البعض من أركان السلطة يستفيد من هذه التحالفات ويتمادى في تحقيق مصالحه من دون أن يقيم وزنا لخصوصية رئيس الحكومة وشعبيته وموقعه، وهذا الأمر من شأنه أن يسيء الى رئيس الحكومة الذي لم يعد لديه خيارات سوى أن يسارع الى تعزيز الاجماع السني والوطني حوله، والى وضع حد لكل من يحاول أن يشاركه في الحكم وخصوصا وزير الخارجية جبران باسيل الذي يحاول من خلال نقاشات الموازنة وما يقدمه من أوراق وما يطلقه من تصريحات تخالف توجهات الحريري وسائر الوزراء، أن يوحي “أن الأمر لي” في الحكومة وفي كل مؤسسات الدولة، ما يضع الحريري أمام تحد كبير بدءا بضرب يده على الطاولة لوضع الخطوط الحمراء حول صلاحياته، وصولا الى حماية السراي الحكومي من أي إقتحام جديد سياسيا كان أم شعبيا.
في العام 2012 وغداة تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن في وسط بيروت، أقدم تيار المستقبل على خطيئة لا تغتفر لم يسبقه أحد إليها في تاريخ لبنان السياسي، وتمثلت باقتحام السراي الحكومي (المقر السني الأول) وكان ذلك من ضمن مسلسل طويل يهدف الى إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، يومها قال متابعون إن ″ما فعله المستقبل سيدفع البعض الى التجرؤ على مقام رئاسة الحكومة ومقره″.
وقد حصل ما كان في الحسبان، ويبدو أن الحصرم الذي زرعه المستقبل في ذاك الوقت على أسوار السراي يأكله الحريري اليوم، وربما يكون الآتي أعظم في حال لم تراع الموازنة مطالب العسكريين وسائر الفئات الشعبية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- الحصرم الذي زرعه ″المستقبل″ على أبواب السراي عام 2012.. يأكله الحريري اليوم
- هل ستؤدي تصريحات ديما جمالي الى الطعن بنيابتها مجددا؟
- كيف تعاطى الحريري مع قانون إنشاء منطقة إقتصادية في البترون وصور في مجلس النواب؟
- هل وصلت رسالة طرابلس الى تيار المستقبل؟
- قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي.. ماذا يقول المرشحون لانتخابات طرابلس؟
- هل تحرّك زيارة الحريري والسنيورة الى طرابلس السوق الانتخابي؟
- إنتخابات المهندسين: ″فشة خلق″ بالمستقبل والقوات.. والفرز الالكتروني في مهب الريح
- أزمة فندق ″كواليتي إن″ تتفاعل: هكذا أُقفل.. وهكذا تم كسر الأقفال
- إنتخابات طرابلس.. كذبة أول نيسان؟
- لائحة ″الكرامة الوطنية″ تواجه ″المستقبل″.. بمقاطعة الانتخابات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)