- قطاع الاتصالات: كتلة من الفضائح تهدر مئات ملايين الدولارات
- الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يطيح برئيسة الوزراء البريطانية
- برنامج سيدر الإصلاحي يحتاج إلى خطة عمل ذات مصداقية
- تركيا تكشف أسباب إبطال الانتخابات في إسطنبول
- إيران والتفتيش عن "الجزرة" الأميركية
- بالفيديو.. واشنطن تكشف أسلحة إيران "المزورة"
- مجلس الوزراء انهى درس الموازنة الجراح نقلا عن الحريري: خفض نسبة العجز من 11,5% الى 7,5% مهم جدا وليس عاديا والرؤية الاقتصادية يتضمنها البيان الوزاري
- "واشنطن بوست": هذا ما دار في الاتصال بين سليماني ونصرالله
- رونالدو والاغتصاب.. "تطور رسمي" يعجل باستدعائه
- لبنان: ترحيل سوريين من المطار بإجراءات موجزة
- عشرات القتلى بمعارك وقصف في ريفي حماة و إدلب
- الأردن:عن اعتقال هند الفايز
- روسيا تبدأ هجومها على إدلب… ضغط سياسي أم اجتياح عسكري؟
- جلسة أخيرة للموازنة أم بدء اشتباك جديد؟
- هل يلجأ "حزب الله" إلى خيار "الحشد الشعبي"؟
- الموازنة: تخبُّط وعَود على بدء... ومطالبات للحريري بالحسم
- موازنة المحسوبيات الضيّقة لن تُنقذ البلد
- واشنطن تضع لبنان أمام خيارين
- دولةٌ: هي القاتل وهي القتيل...
- عون يُحذِّر: الإنقاذ.. وإلّا نُصبِح تحت الوصاية
- موازنة 2019.. رسوم جمركية على ذوي الدخل المحدود
- فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته للسوريين؟
- توتر واشنطن وبكين يهوي بأسعار النفط
- أستراليا: مقاطعة لـ«روزانا»
- التدخُّل يُنهي نقاشات الموازنة في جُمعة الحسم اليوم؟
- هل حان وقت إقرار الموازنة؟
- باسيل يتحرّك رئاسيّاً... وجعجع وفرنجيّة يتفرّجان
- تلوث الليطاني مكانك راوح
- مهمة ساترفيلد: محاولة للتوريط في التفاوض مع العدو
- تمديد توقيف بشارة الأسمر: وصمة عار جديدة!
- مزراب الخلوي أمام لجنة الاتصالات: كل النفقات مضخّمة
- الرسوم الجمركية على الاستيراد: الجباية أولاً... وآخراً!
- تقرير لجنة المال: 37 ألف موظف خلافاً للقانون!
- توقعات الأبراج ليوم May 24, 2019
- معركة استنساخ النظام الجزائري
- بكركي مستاءة من باسيل واقتصاده "المقاوم"
- لبنان والعرب في سياسة ترامب: التناقض المتعمد تهويلاً وانسحاباً
- صراع خفي على الصلاحيات والقرار يؤخر الموازنة والحريري "لإخراجها من نفق المزايدات السياسية والاعلامية"
- هل تكون جلسة اليوم الأخيرة للموازنة؟
- لبنان يمارس «السياحة الرقمية» فوق «الصفيح الساخن»
- أجمل هديّة يُرسلها ترامب لخُصومه الإيرانيين إرسال مِئات الآلاف من الجُنود إلى الخليج.. لماذا؟ وما هِي الأسباب التي دفعت حاملة الطائرات “لينكولن” إلى الانسحاب والوقوف على بُعد 700 كم من الحُدود الإيرانيّة؟ وما هو تفسير صمت نِتنياهو هذه الأيّام؟
- خوض الأنهار للوصول إلى المدرسة بإندونيسيا
- القوات الروسية تعترض صواريخ استهدفت قاعدة حميميم
- رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد لحرب لبنان الثالثة
- عراضات تعرقل الموازنة صراع التوقيت و"الأبوة" !
- لبنان يخشى العجز عن ضمان تقديم خدمات صحية للنازحين
- «قوننة» السلاح والزجاج الداكن تعزز مخاوف الفوضى الأمنية في لبنان
- أخطر من المفاوضات الأمنية بين واشنطن وطهران
- الموازنة أسيرة "تضييع الوقت".. الحريري مــستاء.. وبرِّي: حل الحدود البحرية يتقدّم
- تدشين كاميرات مراكز الإمتحانات اليوم... وحدة التشريع معركة مقبلة
-
-
-
-
-
-
-
باسيل يتحرّك رئاسيّاً... وجعجع وفرنجيّة يتفرّجان ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
مؤتمر المنامة وحصص لبنان والشتات الفلسطيني واليهودي ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
علي حسن خليل: الشيعية السياسية الظافرة ...الكاتب:
-
-
"المستقبل" غاضب.. وروكز يردّ: السراي ليست ملكه ...الكاتب:
-
هكذا "يتعايش" الأعداء: واشنطن و"حزب الله"! ...الكاتب:
-
يروِّجون للتوطين! ...الكاتب:
-
قانون برِّي والسير المبكر بين الألغام المسيحية ...الكاتب:
-
ملاحظات على هامش «انتفاضة العسكريين» ...الكاتب:
-
المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي ...الكاتب:
-
ألا يستدعي قيام الجمهورية إلغاء المناصفة؟ ...الكاتب:
-
من أمر العسكريين المتقاعدين باحتلال اعتصام الأساتذة ...الكاتب:
برنامج سيدر الإصلاحي يحتاج إلى خطة عمل ذات مصداقية
مرّ أكثر من عام على مؤتمر سيدر (المؤتمر الاقتصادي للتنمية٬ عبر الإصلاحات والمؤسسات). وقد اعتمدت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري المشكّلة حديثا العديد من إصلاحات سيدر في بيانها الوزاري. ومنذ ذلك الحين٬ اعتمدت الحكومة البعض من الإصلاحات الخاصة بقطاع الكهرباء كما وعدت في وثيقة سيدر. وحالياً٬ تناقش الحكومة التدابير من أجل خفض العجز في الموازنة لاستيفاء غاية الواحد بالمئة التي حدّدتها في برنامج سيدر.
لكن٬ لتقييم تقدّم تنفيذ برنامج الإصلاح٬ لا بدّ من طرح سؤال أساسي: ما هي تعهدات الإصلاح التي قُطعت في سيدر؟ كما يظهر المركز اللبناني للدراسات في أبحاث حديثة٬ تتضمن وثائق برنامج الإصلاح – "الرؤيا من أجل الاستقرار والنمو والعمالة" فضلا عن خطة الاستثمار الرأسمالي – ٧٣ تدبير موزّع على خمسة مجالات للسياسات: ٣٢ تدبير قطاعي يغطي الكهرباء٬ والنفايات الصلبة٬ والاتصالات٬ والنقل٬ والمياه؛ ٢٣ تدبير ضريبي يتصل بتحسين جباية الضرائب وتقليل الثغرات٬ تحسين شفافية الموازنة٬ إدارة الدين العام٬ والخدمات الإلكترونية لوزارة المالية٬ ١١ تدبير حوكمة يغطي مشتريات القطاع العام٬ تحديث القاع العام وإعادة هيكلته٬ والتحويل الرقمي للحكومة؛ ٤ تطويرات في القطاع الخاص تعالج تحديث الوضع القانوني للشركات٬ واعتماد قانون للمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية٬ وتحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة؛ و٣ إصلاحات قضائية تركّز حصرا على مكننة العمليات٬ والإجراءات القضائية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية.
يظهر العديد من هذه التدابير قليلاً من المبادرات الجديدة والابتكارية٬ ذلك فضلاً عن التعويل على برامج واستراتيجيات الإصلاح الماضية. فمثلًا٬ هناك تداخل كبير بين تدابير السياسات المقترحة في مؤتمر سيدر وتلك من مؤتمر باريس ٣ الذي انعقد في عام ٢٠٠٧. عموما٬ ٣٥٪ من كافة تدابير سيدر وحوالى ٧٠٪ من برنامج سيدر المتصلة بالتدابير المالية من مثل توسيع قاعدة العائدات كانت جزءا من باريس ٣. أيضا٬ العديد من تدابير سيدر الأخرى – خاصة تلك القطاعية – قائمة على مشاريع أو أوراق استراتيجية موجودة من فترة طويلة. مثال على ذلك قانون الاتصالات رقم ٤٣١ لعام ٢٠٠٢ الذي يطالب بإنشاء سلطة لتنظيم الاتصالات٬ أو قانون الأسواق الرأسمالية رقم ١٦١ لعام ٢٠١١ الساعي إلى تحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة.
على ضوء القدرات المؤسسية المحدودة للحكومة٬ سيكمن التحدي الرئيسي في استيفاء موجبات برنامج سيدر الإصلاحي في درجة التزام الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح. هكذا التزامات تحيلنا إلى حجم الموارد السياسية والمؤسسية أو الإدارية المطلوبة من أجل استيفاء هدف إصلاح محدد. فغالبية تدابير الإصلاح في البرنامج تستوجب درجة عالية أو متوسطة من الالتزامات السياسية والمؤسسية. خاصة وأن الحكومة وعدت بإنشاء ١٨ مؤسسة رسمية جديدة٬ ما سيستوجب حجم كبير من الموارد المالية والمؤسسية خاصة وأن قليلا من عمل الأساس الضروري على الصعيدين القانوني والمؤسسي قد أنجز.
وتشير ٧ تدابير وحسب إلى مشاريع قوانين أعدت وتنتظر البت فيها. فغالبية التدابير٬ ٤٢٪ أو ما مجموعه ٣١ تدبير ٬ تتصل بتحسين الإجراءات والمؤسسات الموجودة٬ من مثل تحسين إدارة النقد والدين في وزارة المالية. وتتصل هذه التدابير ببرامج جارية ضمن الوزارات٬ بغض النظر عن تعهدات الإصلاح المقطوعة خلال سيدر٬ وبذلك تحتاج أولا إلى الموارد المؤسسية. ويشكل تطوير الخطط والاستراتيجيات٬ فضلاً عن تقييم الإجراءات أو المؤسسات٬ لكونه إدارياً في طبيعته٬ ١٢٪ لكل مسار.
أخيرا٬ والأهم٬ هو أن معظم التدابير تأتي بصياغة غير دقيقة٬ مما يعني أن معظم هذه التدابير يتهرب من آليات المحاسبة. فقليلة هي التدابير المعتمدة في البرنامج التي تذكر أو تشير إلى أهداف محددة أو جهات فاعلة أو مؤسسات مسؤولة عن تنفيذها.
بهذه الطريقة٬ تتفادى الحكومة الإشارة إلى أهداف أو نتائج ملموسة يمكن رصدها. فالبعض من تدابير السياسة المالية مثلاً يعتمد صياغة من مثل "تقوية" إدارة المخاطر أو "تحسين" الإدارة النقدية من دون تحديد أي غايات أو أهداف. أيضاً هناك مثلاً استراتيجية التعامل مع العائدات المتوقعة من تنقيب النفط. تذكر الوثيقة نية صياغة قانون حول إنشاء صندوق ثروة سيادي٬ ولكن من دون الالتزام بإقرار وتنفيذ هذا القانون.
إضافة إلى ذلك٬ لا بدّ لبعض التدابير المشار إليها٬ بموجب القانون٬ أن تنفذ بغض النظر عن برنامج سيدر. فمثلًا٬ إن إقرار الموازنة قبل بداية العام لا يمكن أن يشكل تدبيرا إصلاحيا بما أن الحكومة ملزمة بإعداد الموازنة واعتمادها. فالحكومة ملزمة قانوناً بتنفيذ هذه القوانين ولذلك لا يجدر التنويه بها لأدائها بواجباتها.
في الواقع٬ يمثل البرنامج٬ أقله في الشكل الذي نشر فيه حاليا٬ً قائمة نوايا أكثر منه برنامج إصلاح مخصص. وقد حان الوقت للحكومة لأن تعدّ جدول أعمال يتم العمل على أساسه.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- قطاع الاتصالات: كتلة من الفضائح تهدر مئات ملايين الدولارات
- برنامج سيدر الإصلاحي يحتاج إلى خطة عمل ذات مصداقية
- مجلس الوزراء انهى درس الموازنة الجراح نقلا عن الحريري: خفض نسبة العجز من 11,5% الى 7,5% مهم جدا وليس عاديا والرؤية الاقتصادية يتضمنها البيان الوزاري
- لبنان: ترحيل سوريين من المطار بإجراءات موجزة
- جلسة أخيرة للموازنة أم بدء اشتباك جديد؟
- الموازنة: تخبُّط وعَود على بدء... ومطالبات للحريري بالحسم
- موازنة المحسوبيات الضيّقة لن تُنقذ البلد
- واشنطن تضع لبنان أمام خيارين
- دولةٌ: هي القاتل وهي القتيل...
- موازنة 2019.. رسوم جمركية على ذوي الدخل المحدود
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)