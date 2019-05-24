- جلسات الموازنة: الضعف الخطير لرئاسة الحكومة
- "مياه بيروت" تبرّر زيادة 45 ألفاً: النتيجة عام 2022
- بالفيديو... لحظة سقوط نيزك في أستراليا
- أستراليا: ترشح جودي مكاي لقيادة العمال في نيو ساوث ويلز
- هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل الأسد؟
- قطاع الاتصالات: كتلة من الفضائح تهدر مئات ملايين الدولارات
- الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يطيح برئيسة الوزراء البريطانية
- برنامج سيدر الإصلاحي يحتاج إلى خطة عمل ذات مصداقية
- تركيا تكشف أسباب إبطال الانتخابات في إسطنبول
- إيران والتفتيش عن "الجزرة" الأميركية
- بالفيديو.. واشنطن تكشف أسلحة إيران "المزورة"
- مجلس الوزراء انهى درس الموازنة الجراح نقلا عن الحريري: خفض نسبة العجز من 11,5% الى 7,5% مهم جدا وليس عاديا والرؤية الاقتصادية يتضمنها البيان الوزاري
- "واشنطن بوست": هذا ما دار في الاتصال بين سليماني ونصرالله
- رونالدو والاغتصاب.. "تطور رسمي" يعجل باستدعائه
- لبنان: ترحيل سوريين من المطار بإجراءات موجزة
- عشرات القتلى بمعارك وقصف في ريفي حماة و إدلب
- الأردن:عن اعتقال هند الفايز
- روسيا تبدأ هجومها على إدلب… ضغط سياسي أم اجتياح عسكري؟
- جلسة أخيرة للموازنة أم بدء اشتباك جديد؟
- هل يلجأ "حزب الله" إلى خيار "الحشد الشعبي"؟
- الموازنة: تخبُّط وعَود على بدء... ومطالبات للحريري بالحسم
- موازنة المحسوبيات الضيّقة لن تُنقذ البلد
- واشنطن تضع لبنان أمام خيارين
- دولةٌ: هي القاتل وهي القتيل...
- عون يُحذِّر: الإنقاذ.. وإلّا نُصبِح تحت الوصاية
- موازنة 2019.. رسوم جمركية على ذوي الدخل المحدود
- فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته للسوريين؟
- توتر واشنطن وبكين يهوي بأسعار النفط
- أستراليا: مقاطعة لـ«روزانا»
- التدخُّل يُنهي نقاشات الموازنة في جُمعة الحسم اليوم؟
- هل حان وقت إقرار الموازنة؟
- باسيل يتحرّك رئاسيّاً... وجعجع وفرنجيّة يتفرّجان
- تلوث الليطاني مكانك راوح
- مهمة ساترفيلد: محاولة للتوريط في التفاوض مع العدو
- تمديد توقيف بشارة الأسمر: وصمة عار جديدة!
- مزراب الخلوي أمام لجنة الاتصالات: كل النفقات مضخّمة
- الرسوم الجمركية على الاستيراد: الجباية أولاً... وآخراً!
- تقرير لجنة المال: 37 ألف موظف خلافاً للقانون!
- توقعات الأبراج ليوم May 24, 2019
- معركة استنساخ النظام الجزائري
- بكركي مستاءة من باسيل واقتصاده "المقاوم"
- لبنان والعرب في سياسة ترامب: التناقض المتعمد تهويلاً وانسحاباً
- صراع خفي على الصلاحيات والقرار يؤخر الموازنة والحريري "لإخراجها من نفق المزايدات السياسية والاعلامية"
- هل تكون جلسة اليوم الأخيرة للموازنة؟
- لبنان يمارس «السياحة الرقمية» فوق «الصفيح الساخن»
- أجمل هديّة يُرسلها ترامب لخُصومه الإيرانيين إرسال مِئات الآلاف من الجُنود إلى الخليج.. لماذا؟ وما هِي الأسباب التي دفعت حاملة الطائرات “لينكولن” إلى الانسحاب والوقوف على بُعد 700 كم من الحُدود الإيرانيّة؟ وما هو تفسير صمت نِتنياهو هذه الأيّام؟
- خوض الأنهار للوصول إلى المدرسة بإندونيسيا
- القوات الروسية تعترض صواريخ استهدفت قاعدة حميميم
- رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد لحرب لبنان الثالثة
- عراضات تعرقل الموازنة صراع التوقيت و"الأبوة" !
-
-
-
-
-
-
-
-
-
باسيل يتحرّك رئاسيّاً... وجعجع وفرنجيّة يتفرّجان ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
مؤتمر المنامة وحصص لبنان والشتات الفلسطيني واليهودي ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
علي حسن خليل: الشيعية السياسية الظافرة ...الكاتب:
-
-
"المستقبل" غاضب.. وروكز يردّ: السراي ليست ملكه ...الكاتب:
-
هكذا "يتعايش" الأعداء: واشنطن و"حزب الله"! ...الكاتب:
-
يروِّجون للتوطين! ...الكاتب:
-
قانون برِّي والسير المبكر بين الألغام المسيحية ...الكاتب:
-
ملاحظات على هامش «انتفاضة العسكريين» ...الكاتب:
-
المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي ...الكاتب:
جلسات الموازنة: الضعف الخطير لرئاسة الحكومة
بينما يجري التنافس في جلسات مناقشة الموازنة، التي تخطت الـ19، على من يُقدم اقتراحات تخفيض للعجز أكثر من غيره من الوزراء، وتقديم أفكار ومقترحات جديدة كل يوم لتأمين الموارد الإضافية، ولو على حساب الناس والطبقات الفقيرة، تُقر اللجان النيابية المشتركة في جلسة لها في البرلمان، وبهدوء، يوم الأربعاء، مشروع قانون يرمي إلى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13 أيلول 1971 حتى 31 كانون الأول 2016.
ربما هذا النموذج يُعبر بشكل واضح عن طبيعة النقاشات التي أخذت مجلس الوزراء والحكومة إلى أماكن أبعد من مناقشة الموازنة، التي أمهل رئيس الحكومة سعد الحريري وزرائه لإيجاد الوسيلة لإخراجها من عنق الزجاجة، والانتهاء من مناكفات القوى السياسية والصلاحيات، وغير ذلك من التوصيفات.
هذا النموذج لا يُلغي طرح الأسئلة المشروعة حول حقيقة ما جرى ويجري داخل الجلسات لجهة دور الرئيس الحريري في إدارة الجلسات؟ وحق الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية جبران باسيل في النقاش والاقتراح، لكن لا يحق له وضع موازنة رديفة؟ كذلك محاذير تحرك الشارع بسبب التأخير؟ والتذكير بإستعجال الحريري لإنجاز الموازنة؟ والسؤال المركزي والأساسي هو هل الخلاف بين باسيل ووزير المالية علي حسن خليل هو بسبب محاولة باسيل لعب دور رئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء خلال مناقشات الموازنة؟
مناقشات "الإستنزاف"
رغم كم المعلومات التي سُربت من هنا وهناك حول أسباب تأخير إقرار الموازنة ومناقشات "الإستنزاف"، التي يخوضها مجلس الوزراء، وتحديداً على جبهة وزيري المالية علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل، إلا أن التقاطع المشترك لدى مختلف المسربين ومصادرهم هوالضعف الخطير الذي بدا فيه رئيس الحكومة سعد الحريري في إدارته لجلسات مناقشة الموازنة في السراي. الأمر الذي انعكس على موقع رئاسة الحكومة.
هذا الواقع شعر به حتى مستشاري الحريري نفسه، باعتباره يكرس -في حال التغاضي عنه- أعرافاً جديدة، تطيح بكل المكتسبات التي تحققت بعد "الطائف". وقد ذهب البعض لتوصيف ما جرى بالقول أن الحريري خضع "لإبتزاز" رئيس التيار الوطني الحرالوزير جبران باسيل، منذ أن سمح له بالتحكم بمواعيد عقد الجلسات، وبعد تلويحه بالاستقالة من الحكومة، إذا لم يتم الأخذ برؤيته الاقتصادية.
عدم حزم الحريري وضرب يده على الطاولة، وضع وزير المال علي حسن خليل وجها لوجه مع نظيره في الخارجية جبران باسيل، بعدما تجاوز الأمر حدود تقديم اقتراحات إلى تجاوز صلاحيات وزير المال، المعني الأول في إعداد مشروع الموازنة.
رد فعل الحريري
لم يتغير أسلوب الحريري في إدارة الأمور حتى اللحظات الأخيرة. فهو أوعز إلى كتلة المستقبل لإصدار بيان، دفاعاً عن موقع رئاسة الحكومة ومقرها، وحاول تركيب بدعة جديدة من خلال الاجتماع الوزاري المصغر، قبيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وبعدما فشلت المحاولة في إيجاد تفاهم أو تسوية على المقترحات، رُفع الأمر إلى جلسة مجلس الوزراء، التي رُفعت بدورها.. بعدما شعر الحريري بالتعب والتوتر.
وقال الحريري: "النتيجة جيدة، وفي موازنة 2020 سنصل إلى عجز 6,5 في المئة مع تخفيض عجز الكهرباء، سنعود الجمعة "بدنا نخلص"، وإذا لا، فالإثنين .. "أديش بدّي كون صبور"، فلتأخذوا 48 ساعة، ومن لديه مقترح ليناقشه معي أو مع وزير المال.. "الجمعة بدنا نخلص".
تطرح مصادر "المدن" جملة من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول هذا النمط المعتمد من المماطلة والمناورة، والذي تمت تجربته في استحقاقات سابقة كتشكيل الحكومةوالتوافق على قانون الانتخاب وغيره. والخوف هو إذا كان ثمة أهداف سياسية وراء عرقلة ولادة الموازنة في مجلس الوزراء ومجلس النواب مع التداعيات التي ستنشأ عن ذلك؟
بري وجنبلاط وبطل القصة
خلال لقاء الأربعاء النيابي، نقل النواب عن الرئيس نبيه بري أنه ينتظر وصول الموازنة، التي تأخرت أصلاً. وهو أعطى توجيهاته إلى لجنة المال والموازنة كي تعكف على دراستها بشكل مكثف، وتعقد جلستين يومياً وأكثر، إذا اضطر الأمر. وبالتالي، فإن مشروع الموازنة يحتاج كيفما كانت الأمور إلى شهر أمام لجنة المال.
وكرر بري عبارته المعتادة "ما تقول فول تيصير بالمكيول". ربما للدلالة على التأخير غير المبرر في مناقشات مجلس الوزراء حتى الآن، بعدما كان تبلغ أكثر من مرة من مساعده وزير المالية بالإنتهاء من دراسة المشروع.
كلام بري يتقاطع مع ما كان أثير أكثر من مرة، لجهة حاجة البلاد إلى ورشة تشريعية حقيقية، لا إلى مشروع موازنة تتضمن العشرات من المواد القانونية التي لا صلة لها بالموازنة، وكل ما يجري حالياً تضييع للوقت والجهد، من أجل موازنة لأقل من ستة أشهر.
بالموازاة، غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على حسابه على "تويتر" قائلا: "يبقى أن إنجاز الموازنة أهم من تعطيلها والدخول في نقاش عقيم ومعطل. آن الآوان أن نخرج بنتيجة ويجري بحث موازنة سنة 2020 ".
مقررة لجنة المال والموازنة وعضو كتلة (الوسط) النيابية، النائب نقولا نحاس، أبلغ "المدن" أن "مهلة الـ48 ساعة التي أعطاها الرئيس الحريري هي للإخراج، الذي ربما يكون في جلسة تعقد في قصر بعبدا. وما جرى ويجري هو تنافس من يكون بطل القصة، ومن الذي قدم أكثر من غيره أفكاراً واقتراحات في سبيل الإصلاح المفترض".
ووصف نحاس الموازنة بأنها موازنة حسابية وليست اقتصادية، سيما وأنها تخالف المبادىء الدستورية، لجهة تضمينها إجراءات ضريبية، وغياب التخطيط والرؤية. إذ أن القوانين الضريبية يجب أن تتمتع بالاستقرار والموازنة. هي قانون سنوي قابل للتعديل، وما يجري الآن هو تمهيد لموازنة العام 2020، لأن ما تبقى من هذا العام لن يترجم مضمون الموازنة.
تبقى الخلاصة أن ما بين الإخراج والإحراج كان توصيف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل لما جرى في جلسات الموازنة، ربما الأكثر واقعية عندما استعار كلاماً لأمير الشعراء أحمد شوقي: "إلاما الخُلفُ بَينَكمُ إلاما وهذي الضجّةُ الكبرى علاما، وفيمَ يَكيدُ بَعضُكمُ لبعضٍ وتُبدونَ العَداوةَ والخِصَاما".
بكل الأحوال هذه هي حكومتنا.. "حكومة إلى العمل".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- جلسات الموازنة: الضعف الخطير لرئاسة الحكومة
- "مياه بيروت" تبرّر زيادة 45 ألفاً: النتيجة عام 2022
- قطاع الاتصالات: كتلة من الفضائح تهدر مئات ملايين الدولارات
- برنامج سيدر الإصلاحي يحتاج إلى خطة عمل ذات مصداقية
- مجلس الوزراء انهى درس الموازنة الجراح نقلا عن الحريري: خفض نسبة العجز من 11,5% الى 7,5% مهم جدا وليس عاديا والرؤية الاقتصادية يتضمنها البيان الوزاري
- لبنان: ترحيل سوريين من المطار بإجراءات موجزة
- جلسة أخيرة للموازنة أم بدء اشتباك جديد؟
- الموازنة: تخبُّط وعَود على بدء... ومطالبات للحريري بالحسم
- موازنة المحسوبيات الضيّقة لن تُنقذ البلد
- واشنطن تضع لبنان أمام خيارين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)