- أربع معارك في "جمهوريات" الشارع والسلطة والمال والسلاح
- إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها للوساطة والتهدئة
- لبنان بدأ يتحضر لمواجهة تداعيات صفقة القرن... باسيل بعد نصرالله: لعودة الفلسطيني والسوري الى بلاده
- هل يعرقل حلفاء النظام السوري ترسيم الحدود اللبنانية؟
- المواجهة الأميركية ـ الإيرانية: أي ثمن سيدفعه لبنان؟
- "صفقة القرن" في شباك "الاستهجان" الأوروبي و"الرفض العربي" و"التشكيك" الأميركي!
- الموازنة اللبنانية من التعقيد.. إلى الحل بتحفظ
- "تلفِنْ يا حسن"!
- ضخامة البلد أم ضخامة الزعيم؟
- من خطف دبلوماسيين… إلى خطف دول
- ما هِي الأسلحة “السريّة” التي هدّد قائد في الجيش الإيراني باستِخدامها لإغراق السّفن الأمريكيّة؟ وهل ستَلجأ أمريكا إلى الضّربات “الجِراحيّة” للرّد على الهَجمات الثّلاث التي استهدفت مصالحها وحُلفاءها؟ وماذا سيفعل 1500 جندي لحِماية 80 ألفًا في مِنطقة الشرق الأوسط؟
- مراقبة المدارس الخاصة المجانية وتوفير نحو 100 مليار ليرة سنوياً
- معارك شمال حماة وشرق اللاذقية... واستمرار القصف الروسي والسوري
- عام على تكليف الحريري: بعد التشكيل... لملمـة ذيـول تصفيــة الحسـابات
- بعد اتهام شقيقه بالتعاون مع اسرائيل.. ريفي يرد على “الأخبار”
- وفاة الجندي المصري صاحب"أشهر صورة" في حرب أكتوبر
- إيران تهدد: أسلحتنا السرية ستغرق السفن الأميركية بالخليج
- يسرا اللوزي: تمردت على شخصية الفتاة الهادئة منذ سنوات
- المواجهة بين بري وباسيل... فتيل برسم الاشتعال
- مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة
- الحكومة اللبنانية بين غضب الشارع والضغوط الدولية
- أخيراً موازنة بعجز 7,5 % والعين على بعبدا
- الموازنة: «الدخان الأبيض» الإثنين.. الحريري: فليتوقف الدوران حول الأرقام
- ساترفيلد آتٍ لتحديد أسس التفاوض الحدودي
- «محور المقاومة» يستعد للحرب... ويســتبعدها؟
- دولة خليجية والقرض الملتبس!!
- سهير رمزي: أتمنى حذف دوري في فيلم "المذنبون" من تاريخي الفني... وأدواري بالحجاب ضعيفة نسبيا
- عمرها 102 عاما وتقتل جارتها التسعينية بطريقة بشعة
- الانتهاء من الموازنة: 600 مليار ليرة لإقفال «المهجرين»!
- تسوية جمعة الحسم: قسمة إقتراحات باسيل بين السراي وبعبدا والـ2020
- موازنة 2019: إخفاء الأوساخ تحت السجّادة
- «التيار» يطرد 700 حزبيّ في بعلبك الهرمل!
- البطريرك ــ الزعيم: نظرة مغايرة لصفير
- روسيا تغرق في المستنقع السوري
- توقعات الأبراج ليوم May 25, 2019
- جلسات الموازنة: الضعف الخطير لرئاسة الحكومة
- "مياه بيروت" تبرّر زيادة 45 ألفاً: النتيجة عام 2022
- بالفيديو... لحظة سقوط نيزك في أستراليا
- أستراليا: ترشح جودي مكاي لقيادة العمال في نيو ساوث ويلز
- هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل الأسد؟
- قطاع الاتصالات: كتلة من الفضائح تهدر مئات ملايين الدولارات
- الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يطيح برئيسة الوزراء البريطانية
- برنامج سيدر الإصلاحي يحتاج إلى خطة عمل ذات مصداقية
- تركيا تكشف أسباب إبطال الانتخابات في إسطنبول
- إيران والتفتيش عن "الجزرة" الأميركية
- بالفيديو.. واشنطن تكشف أسلحة إيران "المزورة"
- مجلس الوزراء انهى درس الموازنة الجراح نقلا عن الحريري: خفض نسبة العجز من 11,5% الى 7,5% مهم جدا وليس عاديا والرؤية الاقتصادية يتضمنها البيان الوزاري
- "واشنطن بوست": هذا ما دار في الاتصال بين سليماني ونصرالله
- رونالدو والاغتصاب.. "تطور رسمي" يعجل باستدعائه
- لبنان: ترحيل سوريين من المطار بإجراءات موجزة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
باسيل يتحرّك رئاسيّاً... وجعجع وفرنجيّة يتفرّجان ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
"القوات": شكراً جبران باسيل! ...الكاتب:
-
إستنفار فلسطيني في لبنان! ...الكاتب:
-
مؤتمر المنامة وحصص لبنان والشتات الفلسطيني واليهودي ...الكاتب:
-
هل سيستفيد لبنان من آخر مهمّات ساترفيلد؟ ...الكاتب:
-
شقير يمنح الـ«رومينغ» لشركة خاصة: هدر أموال ...الكاتب:
-
لجنة المال في مواجهة «فرسان» الموازنة ...الكاتب:
-
تقرير التوظيف اليوم: 10 آلاف موظف جديد ...الكاتب:
"صفقة القرن" في شباك "الاستهجان" الأوروبي و"الرفض العربي" و"التشكيك" الأميركي!
خيارات عدة امام لبنان: التأكيد على حق العودة والسعي الى استعادة المبادرة العربية
قبل اسابيع قليلة على الاعلان الأميركي المحتمل لـ "صفقة القرن" تحدثت تقارير دبلوماسية عن استهجان الاوروبيين لتجاهل عواصمهم في التحضيرات للصفقة واستياء في بعض الدوائر الأميركية التي تجاوزها الرئيس دونالد ترامب بقرار رئاسي لا نقاش فيه. وتزامن ذلك مع بوادر رفض عربي لبعض المقترحات المتداولة ولا سيما تلك التي سيتناولها "مؤتمر المنامة" تحت عنوان «الرخاء من أجل السلام». وعليه ما الذي يمكن ان يقوم به لبنان لمواجهة ما يعنيه من نتائجها؟
من المفترض ان تتوجه الأنظار بعد عيد الفطر نهاية الأسبوع الأول من حزيران المقبل الى الولايات المتحدة الأميركية والبحرين لمواكبة التحضيرات في الأسابيع القليلة الفاصلة عن "مؤتمر المنامة" الخاص بالإستعدادات الإقتصادية والإستثمارية للإقتصاد الفلسطيني والتي تمهد لإطلاق "صفقة القرن" كما ستقترحها واشنطن على الطريق الى حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ولفهم حجم الملفات المطروحة على دول الخليج والدول والمؤسسات الدولية المانحة التي دعيت الى المنامة في 25 و26 حزيران المقبل.
اما في لبنان، فيبدو ان الحكومة لم تخرج بعد من "شرنقة الموازنة" وهي التي امضت الى اليوم تسع عشرة جلسة وزارية خاصة بمناقشة مشروعها دون ان تنتهي الى الصيغة النهائية فرفعت ما تم التفاهم عليه وما لم يتم التفاهم بشأنه الى جلسة قصر بعبدا الإثنين المقبل لعلها تشكل محطة مفصلية للبت بالأرقام النهائية وبعض المقترحات التي لم يتم التوصل اليها في جلسات السراي.
وسط هذه الأجواء، لم يتبين بعد ان الدعوة الأميركية الى مؤتمر المنامة قد شملت لبنان، رغم ان عنوانه «الرخاء من أجل السلام» يشي بأن ملفاته جميعها تعني اللبنانيين سواء تحدثت عن مصير حق العودة للفلسطينيين الى اراضيهم في الضفة وغزة او لجهة التعويض عليهم في دول الشتات ام لجهة مشروع التعويضات على "المهاجرين اليهود" الى اسرائيل الذين غادروا دولهم العربية والأفريقية بطريقة منظمة او تلقائية وطوعية.
في السياق، تشير تقارير دبلوماسية وأخرى لمراكز دراسات محلية ودولية حصلت عليها "المركزية" الى ان ايا كانت الصيغة المنتظرة لـ "صفقة القرن" التي لم تكشف واشنطن بعد عنها، فان "مؤتمر المنامة" وما يحيط به من حراك سياسي واقتصادي ودبلوماسي سيشكل استحقاقا اقتصاديا واستثماريا وانمائيا ستدعمه واشنطن ومعها مجموعة الدول الخليجية وتلك المانحة مهما كانت انعكاساته على دول المنطقة. من هنا بات على اللبنانيين احتساب المهلة الفاصلة عن المؤتمر والتحرك في الإتجاه الصحيح لفهم حصة لبنان من هذا المؤتمر فهو شاء ام ابى من دول الجوار الإسرائيلي والفلسطيني ويعاني من ترددات هذا الصراع بكل محطاته السلبية.
في الدراسات التي تتبادلها مراكز عدة معلومات تفصيلية عن الظروف التي تعمل فيها واشنطن من اجل هذا المؤتمر خصوصا وصفقة القرن عموما. فالأوروبيون سجلوا من على الكثير من المنابر السياسية والدبلوماسية استياءهم من المشروع الأميركي الذي تجاوزهم ولم يحتسب لهم اي دور في التحضيرات له. لا بل لم يستوعبوا بعد السعي الأميركي لمثل هذه الخطوة وقد ادت قرارات الرئيس ترامب الرئاسية الى نزع "الصفة الحيادية" والقدرة بأن يكون "وسيطا نزيها" في هذا الصراع. فالدول الأوروبية دون استثناء لم تؤيد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة ابدية للدولة "القومية اليهودية" المرفوضة منهم ولم "تبلع" بعد قراره بمنح السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وكما في اوروبا كذلك في الولايات المتحدة، مؤسسات كبيرة رسمية وفكرية وسياسية لا ترى مجالا لتنفيذ الصفقة التي يقودها صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير وهي تعتقد انه لن ينجح في تسويقها من ضمن ما هو متوفر من معطيات الى اليوم. فالجميع يدرك انها انطلقت بقرار رئاسي تجاوز كل المؤسسات الأميركية الأخرى والتي لديها ملاحظات قد تؤدي الى نسفها من اساسها .
في العالم العربي تبين ان هناك رفضا مصريا واردنيا لبعض ما تسرب مما هو مطروح على المؤتمر. فمصر لا يمكنها القبول بمنح اراض اضافية من سيناء الى الدولة الفلسطينية المزعومة إن اقترحت الصفقة توسيعها باتجاه هذه الصحراء. ولا الاردن يمكنه ان يستوعب ان تضع اسرائيل يدها على مناطق إضافية من الضفة الغربية وعلى مقربة من حدودها. ولا لبنان يمكن القبول بما هو مطروح ان لم تحيي الصفقة امكان تنفيذ القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة لاعادة فلسطييي لبنان من الشتات الى اراضيهم.
يناء على ما تقدم ، تقترح احدى الدراسات خيارات عدة على الحكومة اللبنانية القيام بها. وهي بالإضافة الى الحاجة لمعرفة ما هو مطروح على المؤتمر عليها ان تعزز الحوار اللبناني – الفلسطيني وتسجيل موقف ثابت من حق العودة ورفض ابعاد الفلسطينيين عن ارضهم. كما المباشرة بالإتصالات اللازمة لفهم الموقف الأردني الذي يبدو انه بات جاهزا لكل الخيارات المطروحة ومعه مصر التي عبرت عن رفضها لأي خطة تنهي حل الدولتين وتنهي الخصوصية المعطاة لمنطقة ما قبل حدود الـ الـ 76 ورفضها التنازل عن اراضيها للدولة الفلسطينية الجديدة ان اقترح تمددها باتجاه الجنوب وصحراء سيناء. كما على لبنان ان يدعو الجامعة العربية الى موقف حاسم من الملف قبل بلوغ مرحلة تحويل الصفقة الى امر واقع لا نزاع فيه وحوله.
وعليه، هل تتحرك الدولة وتقوم بما يمكنها القيام به رفعا للعتب بالدرجة الأولى وتاليا من اجل تعزيز الحضور اللبناني في كل ما هو مقبل من استحقاقات. فلا تأتيه الحلول معلبّة ومفروضة عليه وهو يتلهى بصغائر الأمور والمناكفات الداخلية التي تغيب لبنان عن المسرحين الإقليمي والدولي؟.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان بدأ يتحضر لمواجهة تداعيات صفقة القرن... باسيل بعد نصرالله: لعودة الفلسطيني والسوري الى بلاده
- هل يعرقل حلفاء النظام السوري ترسيم الحدود اللبنانية؟
- المواجهة الأميركية ـ الإيرانية: أي ثمن سيدفعه لبنان؟
- "صفقة القرن" في شباك "الاستهجان" الأوروبي و"الرفض العربي" و"التشكيك" الأميركي!
- الموازنة اللبنانية من التعقيد.. إلى الحل بتحفظ
- مراقبة المدارس الخاصة المجانية وتوفير نحو 100 مليار ليرة سنوياً
- عام على تكليف الحريري: بعد التشكيل... لملمـة ذيـول تصفيــة الحسـابات
- بعد اتهام شقيقه بالتعاون مع اسرائيل.. ريفي يرد على “الأخبار”
- المواجهة بين بري وباسيل... فتيل برسم الاشتعال
- مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)