- أستراليا: الشيوخ يقر منع عودة المقاتلين الأجانب إلا بعد الحصول على "إذن عودة"
- هل وافق حزب الله على عودة “المبعدين إلى إسرائيل”؟
- إقتراح جنبلاط يرجِّح عقد مجلس الوزراء في السراي الأسبوع المقبل
- تجار لبنان يستنجدون بالصين.. والسفارة تتدخل
- عون يتناسى التسويات طمعاً بكسر الجميع.. وحزب الله حائر
- بين "مشروع ليلى"… وحقوق المسيحيين
- مراوغة..
- باسيل يلاحق «التوازن الطائفي» في الموازنة
- اختتام مؤتمر الحاصباني ــ الوزاني: لحمايتهما قبل تلوّثهما
- وقفة في بيروت ضد «محاكم التفتيش»
- الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا «العيش المشترك»!
- رئاسة بلدية طرابلس: اعتراضات على «طبخة» الحريري
- سقوط مبادرة جنبلاط
- استدعاءات بحقّ ناشطي مرج بسري: سدّ لإسكات المعارضين؟
- وزارة الخارجية لا تتحرّك!
- «إسمنت الأرز»: أرباح بقيمة 450 مليون دولار قبل الافتتاح!
- القوات مع حق التملّك للفلسطينيين؟
- الحريري يتجه لعقد جلسة حكومية بمعزل عن قضية «المجلس العدلي»: تفاءلوا بالخير تجدوه
- حرب غير معلنة بين إسرائيل و«حزب الله» في سورية
- الحريري زار عون: تفاءلوا بالخير تجدوه
- هل كسر تركيا للاحتكار الأمريكي والمُضي قُدمًا في شراء صفقة صواريخ “إس 400” بداية التمرّد على الصناعة العسكريّة الأمريكيّة؟ لماذا لم يُترجم ترامب تهديداته بفرض عُقوبات عليها؟ وهل التّعويض جاء باستخدام “الفيتو” ضِد قرار الكونغرس والاستمرار في بيع الأسلحة للسعوديّة والإمارات؟
- توقعات الأبراج ليوم July 26, 2019
- «ميني أزمة» كوستابرافا تنتهي على... وعود!
- الرئيس عون إلى زحلة: إحياء زمن المتصرفية وكأس العرَق
- لبنان: الكلام شيء والواقع شيء آخر
- الخائفون على المسيح أنا أخاف منهم على المسيح
- الحالة الباسيليّة
- جنبلاط يبادر.. برّي يوافق والحريري معه "ظالماً أو مظلوماً"
- وفاة الرئيس التونسي قائد السّبسي
- وفاة الممثل المصري فاروق الفيشاوي بعد خسارة معركته ضد السرطان
- إلى أين تدفع قوى التعطيل الأزمة الاقتصادية ؟
- سيناريو لقبرشمون ينتظر أجوبة.. وحــلٌ رباعي لأزمة النفايات
- ثبات الليرة هدف... ماذا عن التداعيات؟
- موازنة عسكرية متقشفة لمهمة إستثنائية
- مقربون من سيف الإسلام القذافي:كان صبياً وقت اختفاء الصدر
- فرصة ارسلان ومعركة وجود جنبلاط
- مفاجأة تكشف "أصل" رئيس وزراء بريطانيا الجديد
- أستراليا: وفاة شخصين تناولا سلمون مدخن ملوث بالبكتيريا مصدره تازمانيا
- استدعاء حشوات تكبير الثدي عالميا بعد منع استرالي
- أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر الرسمي للفائدة الى 0،5 في المئة
- ترامب يطلب ثمنا لحماية الخليج.. هل تغيرت رؤية واشنطن لوجودها العسكري بالمنطقة؟
- صواريخ الفجر الإسرائيلية تستهدف منطقة استراتيجية تطلّ على الجولان
- توقعات الأبراج ليوم July 25, 2019
- يتحدثون عن الحرب ولا أحد يريد الحرب
- هل تراهن إيران على ترامب عبر راند بول؟
- باسيل يعرقل إصدار الموازنة؟
- الحريري يرفض أن يدفع مجلس الوزراء ثمن التجاذب حول المجلس العدلي
- دوامة المجلس العدلي وجلسة الحكومة: هل تنتهي ببازار ارسلاني؟
- العونيّة – الباسيلية تستمر في إقصاء قدامى مناضلي "التيار"
- لبنان المختنق بملفاته.. حلقة في "صفقة القرن"
-
هل وافق حزب الله على عودة “المبعدين ...الكاتب:
-
عون يتناسى التسويات طمعاً بكسر الجميع.. وحزب ...الكاتب:
-
بين "مشروع ليلى"… وحقوق المسيحيين ...الكاتب:
-
الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا «العيش ...الكاتب:
-
رئاسة بلدية طرابلس: اعتراضات على «طبخة» الحريري ...الكاتب:
-
سقوط مبادرة جنبلاط ...الكاتب:
-
استدعاءات بحقّ ناشطي مرج بسري: سدّ لإسكات ...الكاتب:
-
«إسمنت الأرز»: أرباح بقيمة 450 مليون دولار ...الكاتب:
-
الرئيس عون إلى زحلة: إحياء زمن المتصرفية ...الكاتب:
-
لبنان: الكلام شيء والواقع شيء آخر ...الكاتب:
-
الخائفون على المسيح أنا أخاف منهم على ...الكاتب:
-
الحالة الباسيليّة ...الكاتب:
-
جنبلاط يبادر.. برّي يوافق والحريري معه "ظالماً ...الكاتب:
-
مقربون من سيف الإسلام القذافي:كان صبياً وقت ...الكاتب:
-
فرصة ارسلان ومعركة وجود جنبلاط ...الكاتب:
-
-
-
-
القروض السكنية: تعقيدات مستمرة و"الإسكان" يبلور حلاً ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
"القوات": "ما حدا يحكي معنا" ...الكاتب:
-
حزب الله يستثمر في حادثة قبرشمون لضرب ...الكاتب:
-
لبنان يترقب حبل نجاة الأصدقاء القدامى لتجاوز ...الكاتب:
-
فيديوغراف اقتصاد لبنان: نحتاج معجزة قبل وقوع ...الكاتب:
-
تيما دريان أول لبنانية تتسلق قمة إيفرست ...الكاتب:
-
عون وجنبلاط: سياسة الكسر تغلب "العهد" ...الكاتب:
الرئيس عون إلى زحلة: إحياء زمن المتصرفية وكأس العرَق
بين قصر بلدية زحلة التراثي، و"يوم العرق اللبناني"، الذي يُنظّم على بعد أمتار قليلة في الحديقة البلدية، تستعد زحلة لاستقبال رئيس الجمهورية ميشال عون، مساء الجمعة في 26 تموز، حيث يتوقع أن يرفع الستار أولاً عن لوحة تذكارية لمقر بلدية زحلة، بعد ورشة التأهيل الثانية الذي خضع لها منذ دشنه واصا باشا في زمن المتصرفية سنة 1888، لينتقل مباشرة إلى رعاية إفتتاح يوم العرق اللبناني، الذي ينظم للسنة الثانية على التوالي في زحلة، المدينة التي ارتبطت شهرتها بإنتاجه، والمتجذر في تركيبتها الثقافية، والاقتصادية والاجتماعية.
"صهر المدينة"
هي ليست الزيارة الأولى لعون إلى "عروس البقاع"، التي يكرر أنه وجد فيها "نصفه الثاني" منذ تزوج من إبنة زحلة السيدة ناديا الشامي. إلا أنها المرة الأولى التي تعد له الاستقبالات كرئيس للجمهورية، بعد أن كان زارها أيضا مرات عدة إثر عودته من باريس عام 2005، متفقداً مناصريه في التيار الوطني الحر. كما أنها المرة الأولى التي تستقبل زحلة رئيساً للجمهورية منذ عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، الذي كان دائم التردد على مدينته، من دون أن تسجل زيارة "رسمية" لرئيس جمهورية إلى المدينة منذ عهد الرئيس كميل شمعون.
وعليه، تبدي الأطراف السياسية حرصاً على إنجاح هذه الزيارة، وإن كان مناصرو التيار الوطني الحر الأكثر زهواً بها. من هذا الحرص كان اللقاء الذي عقد في دارة النائب السابق طوني أبو خاطر وضم الوزير القواتي السابق سليم عون ونائب القوات جورج عقيص، وخرج ببيان أكد على الترحيب بالزيارة، مع إقرانها بقضايا مطلبية. جاء البيان رداً على بعض الأصوات التي حاولت التشويش على الزيارة، من باب التقليل من أهمية الحدثين اللذين يرعاهما رئيس الجمهورية في المدينة.
ترحيب ومطالب
في تصريح لـ"المدن" أشار النائب "القواتي" جورج عقيص إلى أن رمزية الزيارة تشعرنا بالفخر كأبناء زحلة، كما أننا كفريق سياسي نرحب برئيس الجمهورية. وكإبن زحلة، أفتخر أن يدشن رئيس الجمهورية القصر البلدي العريق والتاريخي، أياً كانت الخصومة السياسية، ونحن بالتالي سنكون حاضرين باستقباله. ونتمنى أن تقترن هذه الزيارة بمجهود كبير من رئيس الجمهورية ومن فريقه، كي تثمر نتائج تفيد الناس، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية سيسلك طريقاً نحو إلى زحلة، نأمل أن يكون طريق ضهر البيدر، ليرى حاله، فيساعدنا بتأهيل هذا الشريان الحيوي، ليس فقط لأبناء البقاع وإنما للبنان كله، ويولي الملف الزراعي الأهمية التي يستحقها، وكذلك موضوع إغلاق المعابر غير الشرعية التي سبق وتحدثنا عنها في بيان الترحيب بزيارته.
علم زحلة ونشيدها
في المقابل تبدو بلدية زحلة الأكثر إنهماكا بإنجاح هذه الزيارة، وحسب رئيس البلدية أسعد زغيب، فإن رئيس الجمهورية سيدشن مقراً ومبنى هو من أهم المباني الحكومية الموجودة في لبنان وربما أهم مبنى بلدي. لكن الأكثر أهمية، بالنسبة لنا، أن هذه الزيارة تشكل دعماً لأكبر مدينة مسيحية موجودة في لبنان، وأكبر بلدية مسيحية، وبالتالي فإن هذا الاهتمام بنا من أعلى سلطة وطنية يشكل ليس فقط مطلباً، وإنما أمراً بديهياً، في ظل التركيبة السياسية اللبنانية، التي تجعل رئيس مجلس النواب الداعم الاكبر لمنطقته وطائفته، ورئيس مجلس الوزراء الأكثر حضوراً بمنطقته وطائفته. متمنياً أن نتمكن من تخطي هذه العقلية السائدة، وننال الحقوق بالتساوي بين جميع اللبنانيين.
وأبعد من الإضاءة على واحد من أبرز المعالم التراثية الموجودة في زحلة، فإن المناسبة تذكر أيضاً بحقبة تاريخية في المدينة، كانت فيها قرارات زحلة تتخذ بزحلة، وكانت فيها المدينة تتمتع بنوع من الاستقلالية التي جعلت لها علمها ونشيدها، وختمها الذي تدير بواسطته أمورها، إلى جانب "قصرها البلدي"، الذي شكل أول مركز ينشأ كسراي حكومي، بعد أن كانت السرايات السابقة قد نشأت في قصور الأمراء.
"مقبرة الأحزاب"
تغيرت الحياة السياسية في زحلة، ولم تعد شؤونها تدار في الداخل ومن قبل عائلاتها، منذ دخلتها الأحزاب بشدة بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وزحلة التي كانت تعرف بـ"مقبرة الأحزاب"، تشتت صوتها على أكثر من طاولة للكتل النيابية المركزية، على نحو ساد فيه الاعتقاد مؤخراً أنها فقدت صوتها في مراكز القرار الرسمية، ولم يعد يحسب لها حساباً، حتى في الإنماء الذي تنتظره منذ سنوات طويلة.
ومن هنا يمكن وضع الجهود الكبيرة التي بذلت في جعل زيارة رئيس الجمهورية إلى زحلة تنطلق من قصرها البلدي، بإطار التأكيد على رمزيته الشرعية، كمركز قرار يجمع حالياً ممثلي الاحزاب المسيحية الثلاثة، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، إلى جانب المرجعية الشخصية لرئيس البلدية المستقل وفريقه، الذي شكّل نموذجاً في "إمكانية" تحييد الخلافات السياسية عن الملفات الإنمائية.
فزحلة عرفت بإنتمائها الدائم لـ"الشرعية اللبنانية"، كما يؤكد زغيب، أيا كان على رأس هذه الشرعية، لكن أيضاً الزحلاوي يقدم زحلاويته على أي انتماء آخر. ولذا، لا يتخلى عن طلب الاستقلالية في إدارة شؤون المدينة، ويعبّر عن ذلك منذ مدة بالسعي المبذول على المستوى البلدي والسياسي، لضم بلديتها إلى البلديات الكبرى، وبالتالي تحقيق نوع من اللامركزية الإدارية في إدارة شؤونها.
المناسبة أيضاً هي لرعاية "يوم العرق"، بطلب من وزارة الزراعة ومديرها العام (إبن زحلة) لويس لحود. وستكون أهمية هذه الرعاية في تشجيع الإنتاج الوطني، وتحفيز الاقتصاد المنتِج عموماً. علما أن العرق وصناعته يدخلان في صميم التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، التي نجح نبيذها بدخول الأسواق العالمية، وتأمل بأن تحقق نجاحاً مشابهاً في تسويق العرق، بدءاً من إعادة إحياء الذاكرة الجماعية لصناعته، بعد ان تراجع الطلب عليه بنسبة كبيرة في السنوات الماضية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- إقتراح جنبلاط يرجِّح عقد مجلس الوزراء في السراي الأسبوع المقبل
- تجار لبنان يستنجدون بالصين.. والسفارة تتدخل
- عون يتناسى التسويات طمعاً بكسر الجميع.. وحزب الله حائر
- اختتام مؤتمر الحاصباني ــ الوزاني: لحمايتهما قبل تلوّثهما
- وقفة في بيروت ضد «محاكم التفتيش»
- الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا «العيش المشترك»!
- رئاسة بلدية طرابلس: اعتراضات على «طبخة» الحريري
- سقوط مبادرة جنبلاط
- استدعاءات بحقّ ناشطي مرج بسري: سدّ لإسكات المعارضين؟
- وزارة الخارجية لا تتحرّك!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)