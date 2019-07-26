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أطنان من النفايات تهرب الى عكار.. غطاء سياسي يحمي الفاعلين
لا يغيب عن احد ازمة النفايات التي تمر بها اقضية الشمال الاربعة: المنية – الضنية، الكورة، زغرتا وبشري، بعد اقفال مكب عدوي حيث النفايات تفترش الطرقات منذ اربعة اشهر من دون الوصول الى حل، خصوصا بعد سقوط الكثير من الاقتراحات واخرها كان انتفاضة اهالي منطقة الفوار وجوارها احتجاجا على اقامة مطمر في ارض قرب المنازل.
لاشك في ان هذه الازمة ومنذ ساعاتها الاولى كان لها تداعيات كبيرة على محافظة عكار حيث كان ينقل سرا شاحنات محملة بالنفايات لتفرغ حمولتها تحت جنح الظلام في عدد من المناطق في عكار والفرار الى جهة مجهولة من دون ان يتمكن المعنيون من توقيفم، ومن يكون حظه عاثرا ويقع في قبضة الأهالي او الاجهزة المختصة، يتم الافراج عنه تحت جنح الظلام أيضا..
اخر هذه المحاولات في نقل النفايات الى عكار التي تم الكشف عنها كان اول من امس تحت الجسر في خراج بلدة فريديس داخل نطاق اتحاد بلديات الدريب الاوسط حيث تمكنت شرطة الاتحاد بالتنسيق مع شرطة بلديات البيرة والكواشرة ومختار فريديس من ضبط 3 اشخاص لبنانيان وسوري مع شاحناتهم وهم يقومون بتفريغ حمولاتهم من النفايات المهربة وقد تم تسليمهم الى شعبة المعلومات التي بدورها سلمتهم الى فصيلة درك القبيات فيما تمكن سائق احدى الشاحنات من الفرار الى جهة مجهولة.
وبحسب بيان اصدره رئيس اتحاد بلديات التدريب عبود مرعب كشف ان المدعية العامة في الشمال رفضت اي ادعاء ضد هؤلاء الموقوفين بحجة انه لا يحق لرئيس الاتحاد الادعاء عليهم، الامر الذي دفع به الى الاتصال بوزير البيئة فادي جريصاتي ومحافظ عكار لوضعهما برد المدعية العامة في الشمال حينها تولى مكتب الوزير الاتصال معها لكن من دون يبدل في الامر شيئا .
ليعود مرعب ويدعي رسميا امام النيابة العامة التمييزية في الشمال، على عدد من الاشخاص الذين قاموا بنقل حوالي 200 طنا من النفايات الى محيط بلدة فريديس في منطقة الدريب الاوسط ضمن النطاق الجغرافي للاتحاد الامر الذي ادى الى تلوث كبير في المنطقة”.
ووفق ما جاء في الادعاء، فإن مرعب اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم وعلى كل من يظهره التحقيق، مطالبا بالتحقيق معهم واصدار مذكرات توقيف بحقهم وإلزامهم بالعطل والضرر الذي تسببوا فيه ودفع مبلغ 25 الف دولار، واخذ تعهد عليهم بعدم تكرار هذه الفعلة، وانزال اشد العقوبات بحقهم.
وأشار مرعب الى أن هذه الخطوة تأتي ″لحفظ حق الاتحاد، بالتنسيق مع وزارة البيئة التي سوف تتخذ بدورها صفة الادعاء ضد هؤلاء،لافتا الى ان وزارة البيئة سترسل وفدا لمعاينة مكان رمي النفايات″.
وابدى مرعب ″تخوفه من ان تكون هذه القضية قد بدات تحكمها ضغوط وتدخلات سياسية ادت الى رفض ادعائه امام الجهات المعنية سابقا، في محاولة للفلفة الموضوع، مهددا بالتصعيد في حال الاستمرار برفض الدعوى.
وفي هذا الإطار تقول مصادر مطلعة: ان الكثير من الشاحنات تتسلل ليلا وتفرغ حمولتها في الكثير من المناطق في عكار ومنها في جوار نهر البارد في خراج المحمرة وفي اعالي الجرود رغم تمكن قوى الامن من توقيف عدد منها الا ان الامر لم ينته بعد بسبب التساهل مع من يتم توقيفه.
وتتساءل الكثير من الاوساط العكارية: اين نقطة التفتيش التي كانت اعلنت عنها وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في المحمرة عند مدخل محافظة عكار لضبط النفايات التي تهرب الى عكار لاسيما ان الازمة في الاقضية الاربعة ماتزال تراوح مكانها الى الان، وتتساءل هذه الأوساط عن الدور الذي يلعبه نواب عكار في حماية المحافظة من ازمة جديدة تنقل اليهم؟..
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