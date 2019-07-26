غادة عون اتخذت قرارا بإغلاق كسارات فتوش

اتخذت المدعي العام في جبل لبنان القاضية عون اليوم الجمعة، قراراً بإغلاق كسارات بيار فتوش في ضهر البيدر لعدم حيازته على ترخيص قانوني من المجلس الوطني للمقالع والكسارات.

المصدر: ليبانون ديبايت ليبانون ديبايت