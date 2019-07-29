- سوني تبتكر مكيفا ذكيا قابلا للارتداء
- تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء!
- الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
- خفض إنتاج الكهرباء في الجية: الفيول "غير مطابق"؟
- 1.4 مليار دولار تُهدر على الخـ...!
- «حل سحري» من «رامكو» لنفايات كسروان وبعض بيروت
- علامَ يختلفون؟
- كرامي: كلّنا يمكنه شدّ العصب الطائفي... لكنها لعبة خطيرة
- مناقصة معامل الكهرباء: التصنيف غير قانوني؟
- بالفيديو: نزع حجابها وتبول عليها.. عنصر بالقوات الكردية يعتدي على امرأة بمنبج
- «مصالحة» بعبدا تبخرت.. والحريري يراها تجاوزاً لـ «فصل السلطات»
- توقعات الأبراج ليوم July 29, 2019
- شيخوخة اللاعب الأوروبي
- المأزق السياسي في لبنان يقترب من بلوغ أزمة وطنية
- جنبلاط: نصرالله يريد استسلامنا وباسيل يحطّم الطائف
- حفل زفاف يتحول الى مجزرة في يونين... قتلى وجرحى على خلفية "موّال"!!
- بالفيديو: امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء
- يسرا: أنا "شبعانة" من النجاح والشهرة... وأرفض احتكار بطولة أي عمل فني
- الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب القادمة
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحرب المقبلة دمار شامل
- حادث جديد أم نفخ في مخطط زاحف؟
- عون وباسيل يبتزان الجميع برفض المادة 80 من الموازنة
- 100 مليار "مخصصات" لأصحاب المناصب بلا ضرائب
- تونس تودع رئيسها الباجي قائد السبسي في جنازة وطنية كبرى
- توقعات الأبراج ليوم July 28, 2019
- أجواء التسويات تتقدم وجريح «اشتراكي» أمام منزل «الغريب»
- اللبنانيون: 5.5 مليون نسمة
- صعود المسيحية السياسية في لبنان وهبوطها
- عبقرية تاتشر ومزايدات بوريس جونسون
- الجسر لباسيل: تعقّل نفد صبرنا
- بدون تعليق
- لِمَن ستكون الغَلبة في أحدث محطّات الأزمة الخليجيّة.. زيارة علوي لطِهران أم سليماني لريف دير الزور؟ وما هي الرسالة التي حمَلها صاروخ “شهاب 3” إلى ترامب وحُلفائه الإسرائيليين والعرب قبل يومين؟
- نظرة جديدة على الشعر الفلسطيني في عهد الانتداب
- بفعل الطاحونة السورية وعقابيلها والصراع الأمريكي البريطاني: المنطقة دولها وكياناتها وساحاتها بما فيها الأردن الى أين؟.
- حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2019
- سقوط "لبنان أولاً": اللاجئ الفلسطيني والسوري هو ضمير السنّة
- ثراء فاحش وسط فقر مدقع.. "باستي هيلز" تكشف التفاوت الطبقي في إيران
- "الثنائي" يُصعِّد: لا مجلس وزراء ولا موازنة!
- فراغ حكومي.. و48 ساعة حاسمة... وقلق خارجي على الإستقرار
- أكثر من 100 شخص يموتون غرقاً سنوياً...
- سلام: الأزمات من إختصاص هذا العهد
- مخاوف لبنانية من إستحقاق التمديد لـ"اليونيفيل"
- المتن أمام كارثة نفايات جديدة...
- الديمقراطي اللبناني: لن نستقيل... ولتستقِل الحكومة
- التوريث السياسي يطرق أبواب رئاسة الجمهورية
- باسيل مصعّداً: بند «الخدمة المدنيّة» يضرب التفاهمات!
- مشاهد سلبية تضع «التسوية الرئاسية» على المحَكّ؟
- نصر الله: فلتنعقد الحكومة
- ماذا بعد إقفال كسارة فتوش؟
- 21 يوماً على اعتقال لبنانيَّين في أوغندا: «الخارجية» تتنصّل من مسؤوليتها؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
خلافاً للدستور وللنظام الديموقراطي الأكثرية لا تحكم ...الكاتب:
-
-
-
-
-
الحريري... الحلقة الأقوى ...الكاتب:
-
«عِلِق وليد».. فلنسأل «أم جهاد»! ...الكاتب:
-
136+158 معبراً غيـرَ شرعي ...الكاتب:
-
هل يستقيل الغريب ويطير الثلث الضامن؟ ...الكاتب:
-
باسيل يفلفش أوراق ما بعد الطائف: إستعادة ...الكاتب:
-
هل وافق حزب الله على عودة “المبعدين ...الكاتب:
-
عون يتناسى التسويات طمعاً بكسر الجميع.. وحزب ...الكاتب:
كرامي: كلّنا يمكنه شدّ العصب الطائفي... لكنها لعبة خطيرة
من مصيفه في بلدة بقاعصفرين ــــ الضنية، وجّه النائب فيصل كرامي انتقاداته في كل اتجاه. من الحكومة ورئيسها، إلى قوى سياسية بعينها وعلى رأسها التيار الوطني الحرّ ورئيسه، إلى الموازنة، والتوظيف، وصولاً إلى مشكلة النفايات، معتبراً أن «أسباب أزماتنا هي بتجاوزنا الدستور وعدم العودة إلى أحكامه».
يبدي كرامي استغرابه كيف أنه «وسط كل هذه الأزمات، حكومتنا لا تجتمع، ويحاولون إقناعنا بأن عدم اجتماع الحكومة أفضل. كيف؟ الحكومة والدولة والسلطة والأجهزة يفترض أن تكون في خدمة الناس»، واصفاً هذه الحكومة بـ«حبة السفرجل، كل لقمة بغصّة وكل فشخة بمشكلة». ينتقد كرامي الرئيس سعد الحريري «لأن هناك تنازلات عن صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يبدو كأنه رئيس لجان وزارية. لا هيبة ولا قرار»، كاشفاً أنه «لم نلتقِ الحريري منذ الاستشارات النيابية. يريد الاستئثار بالطائفة السنّية كلها، وهذه هي النتيجة».
رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لا ينجو من انتقاد «الأفندي»، الذي يلفت إلى أن باسيل قال إن ما حصل في أحد بنود الموازنة المتعلق بمجلس الخدمة المدنية «انتهاك للاتفاقيات. ما هي هذه الاتفاقيات ومع من عقدها، وهل هي أهم من الدستور؟»، متوقفاً عند التسوية الرئاسية التي «لسنا موافقين عليها»، ومضيفاً: «إذا كانوا لا يريدون توظيف أحد، فلماذا أجروا مباريات في مجلس الخدمة المدنية. المادة 95 من الدستور واضحة، وهي تقول إن المناصفة في الفئة الأولى فقط»، ويسأل: «إذا لم يعجبكم الدستور غيّروه، وإذا كنتم حريصين على اتفاق الطائف، فماذا أبقيتم منه؟».
يتوقف كرامي عند «تسريب» أعداد السكان في لبنان، الذي أظهر أن المسيحيين يشكلون 30 في المئة فقط، ويعتبر ذلك «غير بريء»، مؤكداً في المقابل: «نحن مع المناصفة، والعيش الواحد، وعدم استهداف المسيحيين. ولكن أي طائفة في لبنان ليست مستهدفة؟ الشيعة مستهدفون في أغلب دول العالم، ويكاد لا يخلو بلد إلا وتلاحق سلطاته التجار الشيعة لمجرد الشبهة، والأرمن والسريان والعلويون يعانون كذلك، أما السّنة في لبنان، فهم يعانون بطالة تفوق 50 في المئة، وخصوصاً في طرابلس والشمال، إذ يستفيق نصف سكانهما صباحاً ولا أعمال لديهم يتابعونها. إن أفقر مدينة في البحر الأبيض المتوسط هي طرابلس عاصمة السنّة. وشبابنا في السجون من دون محاكمات. نحن على رأس الطوائف المستهدفة، ونريد تطبيق العدالة والقانون أكثر من الآخرين».
يتوقف كرامي عند مباريات الكتّاب العدل: «كان عدد المسيحيين الناجحين فيها أكثر من المسلمين ولم نعترض. التقيت البطريرك بشارة الراعي أخيراً، وكان رأيه من رأيي بضرورة تطبيق القانون واعتماد معيار الكفاءة. إذا كان البطريرك لا يعترض، فلمَ يعترضون هم؟ إنهم يريدون شدّ العصب الطائفي للاستفادة منه في مكان ما، رئاسياً وانتخابياً وشعبياً. كلنا يمكنه أن يلعب هذه اللعبة، لكنها خطيرة. لبنان لا يحتمل هكذا مزايدات، وعلينا العودة إلى الدستور».
إذا لم يعجبكم الدستور غيّروه، وإذا كنتم حريصين على اتفاق الطائف، فماذا أبقيتم منه؟
الموازنة تأخذ من كرامي وقتاً طويلاً للتعليق عليها، لكنه يبدأ «من الآخر»، من تصريح باسيل الذي قال فيه إن «رئيس الجمهورية سيوقّع على قانونها، وإنه لن يطعن بها، لكنه غير موافق عليها». برأي كرامي أن «الموازنة انكماشية وبلا رؤية اقتصادية، مع رفع للفوائد، وفرض للضرائب، أما النمو فسيكون صفراً مع نظرة سلبية وفق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الموازنة في العادة تأتي لخدمة الرؤية الاقتصادية، وهو ما لم يحصل». يضيف: «برغم أن الموازنة لم تنشر بعد، فقد ارتفعت الأسعار، وبدأنا نسمع صراخ الناس. ضريبة الـ 3 % على السلع المستوردة كيف ستطبق، ومن سيراقب الأسعار، وزارة الاقتصاد لا تملك الجهاز البشري الكافي لذلك، وفاعليته ضعيفة؟ لو رفعوا ضريبة القيمة المضافة لكان أفضل».
يردّ كرامي عدم حضوره جلسة التصويت على الموازنة بأنها غير دستورية، ويسأل: «كيف نقرّ الموازتة بلا قطع الحساب؟ مخالفة القانون يمكن أن نشرب معها «سفن أب»، أما مخالفة الدستور فخطيرة».
يتطرق كرامي إلى موضوع اليد العاملة الفلسطينية الذي أثير أخيراً، فيرى أن «الموضوع حسّاس ودقيق، وتوقيته مريب. نحن لا نفصله عن خفض موازنة الأونروا، وعن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وصفقة القرن، ثم يأتي وزير العمل ليقول إنه يريد تطبيق القانون. هل تحاور مع الفلسطينيين، ولماذا لا تطبق المراسيم المتعلقة باستثناء اليد العاملة الفلسطينية من إجازة العمل؟».
مشكلة النفايات التي تعمّ مناطق الشمال لا تغيب عن حديث كرامي. يقول إن وزير البيئة فادي جريصاتي عندما زار طرابلس أخيراً «تفقد مكب نفايات طرابلس ولم يصدق ما رآه. نحن لم يكن عندنا مشكلة نفايات في السابق، إلى أن تبين أنها تدرّ أموالاً. شركات النفايات من سوكلين إلى لافاجيت تحقق أرباحاً خيالية، وما يجري هو تحضير لصفقات كبيرة، سواء في المكبّات أو في المحارق. يريدون طمرنا بالنفايات حتى نستسلم. من يأكل النفايات هم الجرذان، وهؤلاء جرذان الدولة».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء!
- الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
- خفض إنتاج الكهرباء في الجية: الفيول "غير مطابق"؟
- 1.4 مليار دولار تُهدر على الخـ...!
- كرامي: كلّنا يمكنه شدّ العصب الطائفي... لكنها لعبة خطيرة
- «مصالحة» بعبدا تبخرت.. والحريري يراها تجاوزاً لـ «فصل السلطات»
- المأزق السياسي في لبنان يقترب من بلوغ أزمة وطنية
- حفل زفاف يتحول الى مجزرة في يونين... قتلى وجرحى على خلفية "موّال"!!
- حادث جديد أم نفخ في مخطط زاحف؟
- 100 مليار "مخصصات" لأصحاب المناصب بلا ضرائب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)