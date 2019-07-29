هل نسف ” حزب الله” اعتراض باسيل على بند الموازنة؟

ما بين تصعيد وزير الخارجية جبران باسيل الرافض لحفظ حقوق الفائزين بمباراة مجلس الخدمة المدنية، وما أسفر عنه من تأخير نشر الموازنة العامة نتيجة تريث رئيس الجمهورية في التوقيع، منتظراً ما ستخلص اليه دوائر القصر الجمهوري في شأن ما وصفته بـ “اللغط” في تفسير المادة ٨٠، وبين استمرار تعليق الجلسات الحكومية على خلفية حادث قبرشمون والخلاف حول إحالته الى القضاء العدلي، تتكشف البلاد على مجموعة من المخاطر الجدية الداهمة التي لا يبدو ان لها مكاناً او اولوية في أجندة المعطلين.

ينقضي شهر تموز ولا تزال الموازنة عالقة في ادراج دوائر قصر بعبدا التي أعلنت في سابقة غير دستورية على ما تقول مراجع قانونية، عن قيامها بدرس قانونها المحال على التوقيع، بعدما صادقت عليه السلطة التشريعية التي تضم كل المكونات السياسية. علماً ان صلاحيات الرئاسة تنحصر اما في التوقيع او في رد القانون الى مرجعه، وهو المجلس النيابي ليقرر بدوره ما اذا كان سينظر في الرد ام لا، على ان يصبح القانون نافذاً بانقضاء مهلة الخمسة عشر يوما للنشر في الجريدة الرسمية، ما يدفع هذه المراجع الى التساؤل عن السبب الذي دفع الرئاسة الى تأخير القانون ١٥ يوماً، في حين ان البلاد في امس الحاجة الى إطلاق إشارات جدية حيال عزم سلطاتها مجتمعة على المضي في تأمين الانتظام المالي والبدء بورشة إصلاح المالية العامة، بما يسهم في الإفراج عن القروض الميسرة المعقودة للبنان في مؤتمر “سيدر”.

علماً ان تصعيد باسيل في السياسة، قابله تراجع في الجانب العملي اذ أغفل الاقتراح الذي كان طرحه النائب في “تكتل لبنان القوي” سيزار ابي خليل حيال اعتبار ورود الفقرة المتصلة بحفظ حق الفائزين خطأ مادي، ليتبنى الخيارين المقبولين من المجلس النيابي (سبق ان اشارت إليهما “النهار” نقلاً عن اوساط ساحة النجمة)، ويقضيان اما بالتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لالغاء المادة القانونية الواردة في الموازنة، وإما انتظار موازنة ٢٠٢٠ لإلغائها، باعتبار ان القانون لا يلغى الا بقانون.

ولا تستبعد مصادر سياسية ان يكون تراجع باسيل قد جاء على خلفية الموقف الذي أطلقه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله بالتزامن مع خطاب باسيل، حيث اعلن تمسك الحزب بحقوق الموظفين، ما اعتبرته المصادر نسفاً للموقف المعترض لوزير الخارجية من هذه المسألة.

اما الاستغراق في التأخير وتعطيل الجلسات الحكومية، فلا نتائج له الا مزيد من الانزلاق نحو قعر الهاوية التي لم يعد يفصل لبنان عنها الا بضع خطوات، تتكفل القوى السياسية بالإمعان في الغوص فيها، مستهينة بالمخاطر المالية والنقدية التي تتهدد البلاد، فيما تستهيب السلطات المالية والنقدية هذه المخاطر وتبحث عن هندسات وآليات لشراء الوقت الضائع في المهاترات والمزايدات السياسية.

فالمصرف المركزي لا يألو سبيلاً او هندسة مصرفية لتأمين تدفق أموال من الخارج، حتى بلغت الإغراءات المالية سقوفاً مكلفة في بنية الفوائد لعلها تغطي على قبح المناخ السياسي السائد.

اما وزارة المال، فتعكف على عقد اجتماعات مكثفة مع مؤسسات التصنيف والقطاع المالي، من اجل تلافي الأعظم الذي يمكن أن يحمله التصنيف المرتقب لمؤسسة “ستاندرد انه بورز” والمتوقع في الاسبوع الاخير من شهر آب المقبل. ولم يتورع وزير المال علي حسن خليل عن الكشف عن موعد التصنيف، محذرا من انه سيشكل محطة مفصلية. فلا يكفي ان تقر موازنة ٢٠١٩، اذا لم تقترن ببدء العمل على مشروع موازنة ٢٠٢٠، وعلى إجراءات جدية تتصل بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.

والواقع انه في ظل المناخ السياسي المتشنج، حيث تستمر الجلسات الحكومية معلقة على تداعيات حادث قبرشمون، ليس في الأفق ما يشي بأن البلاد مقبلة على مرحلة من الانفراج السياسي والمالي، في ظل الاحتقان السياسي الخطير القائم وتمسك الفريق المعطل بموقفه.

في هذا السياق، تعوّل مصادر سياسية على تسريع التحقيقات التي تجريها المحكمة العسكرية تمهيدا لاصدار قرارها الظني، الذي من شأنه ان يفتح ثغرة في حائط هذا الملف المأزوم، والا العودة الى الخيار الذي طرحه نصر الله وتناول فيه الأزمة الحكومية، حيث دعا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يفتح فيها النقاش في الملف، علماً ان مصادر مطلعة على حيثية كلامه تشير الى ان النقاش او حتى التصويت لن يؤدي الى تغليب فريق على آخر.