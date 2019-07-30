- جنبلاط: لن أقبل الأحكام العُرفيّة.. السنيورة: ليثبت عون أنّه «بيّ الكل»
- حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة
- إلى أين يمضي ”حزب الله” في اشتباكه مع المختارة ومتى الحل؟
- الحريري – جنبلاط – جعجع: المواجهة أو الموت بصمت
- مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف»
- «حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»
- مساعي حل أزمة جبل لبنان تصطدم بتصعيد أرسلان
- رؤساءُ الطوائف رجالُ إطفاء.. ماذا بعد القمّة؟
- «القوات» لـ«العونيِّين»: لهذا انتخبنا خصمنا اللدود
- كيف يرد الجيش على منتقدي سلوكه في الجبل؟
- يختصر قطبٌ سياسيّ كبير المشهدَ السياسيّ السائد حالياً بفعل حادثة قبرشمون ومضاعفاتها المُستمِرّة بالقول إنها «معركةُ وجود تقابلها معركةُ إثبات وجود».
- لبنان في «نور سلطان» ولو مِن «الباب الضيّق»!
- عون إقترح التصويت السرّي في الحكومة
- جريمة مروعة بموسكو.. "نحر" مدونة شابة ووضع جثتها في حقيبة
- الحريري لا يستقيل ولا يدعو إلى جلسة!
- فك الإرتباط بين مجلس الوزراء وقبرشمون: خطوة مضمونة أم مجازَفة؟
- فرنجية لجنبلاط وأرسلان: أنا مع حزب الله
- العقوبات الأميركية: مصارف مَلَكيّة أكثر من واشنطن!
- الرؤساء السابقون: مع الحريري... ومع التعطيل
- وزارة الطاقة توضح... و«الأخبار» ترد
- توقعات الأبراج ليوم July 30, 2019
- عون يوقّع «الموازنة» ويتمسك بـ «المجلس العدلي»
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 1 - تيار المستقبل ـ سعد الحريري
- مخاوف من مخاطر أمنية ومالية يَسْتَدْرِجُها المأزق الحكومي في لبنان
- لماذا لا يُبادر ترامب بالرّحيل عن أمريكا إذا كانت عنصريّته لا تتحمل وجود “غير البيض” فيها؟ وهل أخطأت صحيفة “بالتيمور صن” عندما وصفته بـ”الجِرذ الأكبر”؟ وهل هي بداية انهيار “الحُلم الأمريكي”؟
- تصلُّب عوني وباسيلي وارتداد حريريّ... "حزب الله" لو كان حاكماً بالقوة وبالفعل!
- هل نسف ” حزب الله” اعتراض باسيل على بند الموازنة؟
- الموازنة تسلُك... المبادرة تسقُط... والحكومة تعلَق
- سقطت المبادرات.. والحكومة في المجهول.. والأزمة الى تفاقُم
- حين يُحَصِّل "حزب الله" حقوق "القوات اللبنانية"!
- مؤشرات مُقلقة: الحكومة في "الكوما"
- بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة
- الحل... بالمواجهة
- الحريري عرض.. وفاطمة الصايغ رفضت!
- حين لا يكون الصمتُ فضيلة
- أصبحنا على مقربة من النقطة (ي) إستعدّوا
- التعذيب في "أقبية" "المعلومات": مرافق غادة عون "بصحة جيدة" !
- كورتني كارداشيان بـ"بيكيني مثير" على شواطئ جزيرة كورسيكا
- أستراليا: مشروع قانون جديد يلغي تجريم الإجهاض في نيو ساوث ويلز
- سوني تبتكر مكيفا ذكيا قابلا للارتداء
- تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء!
- الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
- خفض إنتاج الكهرباء في الجية: الفيول "غير مطابق"؟
- 1.4 مليار دولار تُهدر على الخـ...!
- «حل سحري» من «رامكو» لنفايات كسروان وبعض بيروت
- علامَ يختلفون؟
- كرامي: كلّنا يمكنه شدّ العصب الطائفي... لكنها لعبة خطيرة
- مناقصة معامل الكهرباء: التصنيف غير قانوني؟
- بالفيديو: نزع حجابها وتبول عليها.. عنصر بالقوات الكردية يعتدي على امرأة بمنبج
- «مصالحة» بعبدا تبخرت.. والحريري يراها تجاوزاً لـ «فصل السلطات»
-
إلى أين يمضي ”حزب الله” في اشتباكه ...الكاتب:
-
الحريري – جنبلاط – جعجع: المواجهة أو ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
فرنجية لجنبلاط وأرسلان: أنا مع حزب الله ...الكاتب:
-
العقوبات الأميركية: مصارف مَلَكيّة أكثر من واشنطن! ...الكاتب:
-
الرؤساء السابقون: مع الحريري... ومع التعطيل ...الكاتب:
-
تصلُّب عوني وباسيلي وارتداد حريريّ... "حزب الله" ...الكاتب:
-
هل نسف ” حزب الله” اعتراض باسيل ...الكاتب:
-
مؤشرات مُقلقة: الحكومة في "الكوما" ...الكاتب:
-
بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة ...الكاتب:
-
الحل... بالمواجهة ...الكاتب:
-
الحريري عرض.. وفاطمة الصايغ رفضت! ...الكاتب:
-
حين لا يكون الصمتُ فضيلة ...الكاتب:
-
أصبحنا على مقربة من النقطة (ي) إستعدّوا ...الكاتب:
-
التعذيب في "أقبية" "المعلومات": مرافق غادة عون ...الكاتب:
-
-
-
-
جنبلاط: نصرالله يريد استسلامنا وباسيل يحطّم الطائف ...الكاتب:
-
-
-
-
صعود المسيحية السياسية في لبنان وهبوطها ...الكاتب:
-
سقوط "لبنان أولاً": اللاجئ الفلسطيني والسوري هو ...الكاتب:
-
سلام: الأزمات من إختصاص هذا العهد ...الكاتب:
-
المتن أمام كارثة نفايات جديدة... ...الكاتب:
حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة
عكس الكتمان الذي طبع حركة اللقاءات الكثيفة التي انطلقت في بداية الاسبوع عقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري ليل الاحد الى بيروت، اتجاهاً جدياً للغاية للخروج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ شهر تماماً وكذلك من مأزق تعليق نشر الموازنة في انتظار اقترانها بالتوقيع النهائي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سيوقعها اليوم.
واذا كانت اجتماعات اللجان المختصة بملفات تلوث الليطاني والشروط البيئية لمعامل الترابة وسواها من الملفات الحيوية استحوذت على نشاط الحريري في السرايا في فاتحة اسبوع يؤمل ان يحمل ملامح حل يؤمن استعادة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فان الاجتماعين البارزين اللذين ميزا الحركة السياسية تمثلا في لقاء عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري ومن ثم في لقاء الرئيس الحريري ورؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام مساء . كما ان لقاء اتسم باهمية بين الحريري ووزير الصناعة وائل ابو فاعور وتناول آخر تطورات التداعيات المتصلة بملف حادث البساتين في اطار التنسيق المستمر بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والجهود السياسية المبذولة في هذا السياق.
في عين التينة
وبدا لقاء بري والحريري بمثابة خرق للمشهد السياسي المأزوم سياسياً وحكومياً. وعلى رغم امتناع الحريري عن الادلاء بأي تصريح عقب اللقاء، كشفت مصادر عين التينة لـ"النهار" ان اللقاء تمحور على الموضوع الحكومي، وان جهود الحلحلة مستمرة. ومع رفض مصادر اطلعت على فحوى اللقاء كشف أي معلومات تتصل بالنقاش، وصفت اللقاء بأنه مهم، متوقفة في الشكل عند الصورة الموزعة له والتي ضمت الرئيسين بري والحريري على كنبة واحدة، لافتة الى انها من المرات النادرة التي يجالس فيها بري زواره بهذا الشكل. وأكدت ان اجواء اللقاء تشي بأن المعالجات لم تتعطل أو تتوقف، بل هي قائمة ومستمرة، مشيرة الى أن امكانات التوصل الى عقد جلسة حكومية كبيرة، من غير ان تستبعد ان يبادر الحريري الى الدعوة الى جلسة قريباً.
لقاء السرايا
ولمح الرئيس ميقاتي بعد لقاء السرايا الى احتمالات الانفراج، اذ قال ان الرئيس الحريري "وضعنا بالطبع في صورة مختلف الخيارات الموجودة، وهو على يقين أن الأمور ستنتهي في القريب بإذن الله، بما يرضي كل اللبنانيين". وأضاف: "وضعناه في أجواء زيارتنا الأخيرة للمملكة العربية السعودية، وزيارة اليوم هي استكمال لما كنا قد قمنا به من اتصالات معه خلال الفترة الماضية، والآن بحثنا في الخطوات المقبلة لمتابعة ما تحدثنا به في المملكة العربية السعودية".
وأفاد أن "الاجتماع كان ممتازاً، حيث وضعَنا الرئيس الحريري أيضاً في صورة الأجواء الداخلية، وهو يعمل بكل صدق وإخلاص لإعادة جمع كلمة اللبنانيين، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".
بيد ان المواقف المتصلبة التي عبر عنها رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في مؤتمره الصحافي امس في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، لم تبدل صورة الشكوك المتصاعدة حيال امكان انحسار هذه الازمة، اذ كرر "ان طلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه ولا مشكلة لدينا بدعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع انما أول بند يجب ان يكون هو إحالة القضية على المجلس العدلي". ولاحظ "اننا سنُحرج كل الناس بالتصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء" وطلب من الرؤساء عون والحريري وبري وقف المبادرات لان "اللي علينا عملناه".
واسترعى الانتباه في المقابل، موقف لوزير الشباب والرياضة محمد فنيش اذ دعا إلى "تلافي تعطيل الحكومة، لأن استمرار تعطيلها مؤشر سلبي جداً، خصوصاً وان هناك بعض الخبراء يقدمون ارقاماً تبين ان الخلافات السياسية ثمنها أكبر بكثير من المشاكل الاقتصادية، وبالتالي فإن تأثير الحادث الأمني الذي حصل في الجبل، اكبر بكثير بنتائجه وتداعياته من المشكلة الاقتصادية". وأكد "أننا نقف مع الفريق الذي تضرر واستهدف بهذا الحادث لأنه حليفنا، لكننا في الوقت نفسه ندعو إلى ضرورة الإسراع في وضع علاج لهذه المشكلة، لأنه لا يجوز ان يستمر البلد في الأزمة، وان يستمر تعطيل الحكومة في وقت يشكو منه البلد والوطن والمواطن من ازمات تتراكم".
عون والمادة 95
أما في ملف الموازنة، فعلم ان الرئيسعون ينوي توقيع قانون الموازنة، ولن يرده ولن يطعن فيه على رغم اقتناعه بأن خللا يشوبه في الفقرة المضافة الى المادة 80. الا ان رئيس الجمهورية في صدد الأقدام على خطوة لإزالة الالتباسات القائمة حول المادة 95 من الدستور "التي يتم التذرع بها عند كل محطة لها علاقة بالتوازن الطائفي في البلد".
فمن وجهة نظر رئيس الجمهورية ان هذه المادة تحتاج الى توضيح، لأنها عندما وضعت نصت على مرحلة انتقالية في تطبيقها، ومع ذلك ، لم تشكل الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية والتي تضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية للبحث في إلغاء الطائفية السياسية.
وتقول مصادر وزارية قريبة من رئيس الجمهورية ان هذه المرحلة الانتقالية التي تبدأ من تشكيل الهيئة الوطنية لم تحصل، وتالياً فإن مقتضيات الوفاق الوطني التي يجري تداولها لاسيما في الحالات الاستثنائية هي التوازن الطائفي المسيحي- الاسلامي. واذا كانت الإدارات والمؤسسات العامة هي وجه من وجوه المجتمع اللبناني، فيفترض ان يكون الحضور المسيحي- الاسلامي فيها متوازناً.
أما اذا كان هناك فهم آخر لمفهوم الوفاق الوطني، فترى المصادر الوزارية القريبة من رئيس الجمهورية ان هذه المسألة يجب ان تتوضح ويجب ان يحصل حولها نقاش وطني وتبادل وجهات نظر، بمعزل عن إطار المبادرة التي سيتخذها الرئيس في هذا الاتجاه.
ولا بد من خطوة لتوضيح هذه النقاط بعد توقيع رئيس الجمهورية قانون الموازنة لأن المادة 95 التي يتذرعونها عند كل محطة، تتحدث عن مرحلة انتقالية لالغاء قاعدة التمثيل الطائفي، لكنها لم تحصل بعد. والى ان تنفذ كل هذه البنود لالغاء الطائفية يجب الحفاظ على التوازن في الإطار الوظيفي .
وتضيف المصادر ان الشراكة الوطنية الحقيقية يجب ان تقوم على التكافؤ والتوازن بين الشريكين على كل المستويات.وهذا هو المنطلق الذي يفترض ان يكون تكريساً لـ"اتفاق الطائف" وللدستور الذي أنتجه الطائف وتالياً لا يمكن القول ان رئيس الجمهورية يسعى الى تجاوز الطائف لأن ما يقوم به هو من صلب الطائف ومن يتجاوزه هو من يحاول تفسير نصوصه على هواه.
رئيس الجمهورية الذي لم يحدد بعد اطار الخطوة التي سيقدم عليها في شأن المادة 95، سيقوم بمروحة من الاتصالات يبدأها من الرئيس نبيه بري ،الذي سيوفد اليه ظهر اليوم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ، للتشاور معه في الخطوات المفترض اتباعها، سواء في شأن المادة 95 أو لانهاء اللغط الذي خلفته الفقرة المُضافة الى المادة 80 من الموازنة.
كما ينتظر ان تأتي الخطوة الاعتراضية على ما تضمنته المادة 80 في الفقرة التي نصت على حفظ حق الفائزين في مجلس الخدمة المدنية، من خلال نواب "تكتل لبنان القوي"، ان بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر بشطب هذه الفقرة، أو بتقديم طعن الى المجلس الدستوري، مع اتجاه الى استبعاد الخيار الثاني انطلاقاً من ان أحد أعضاء المجلس توفي، والنصاب يقوم على سبعة أعضاء اذا تغيب اثنان منهم أو اعترضا يمكن ان يؤدي ذلك الى رد الطعن أو تأخير صدور قانون الموازنة، وهذا ما لا يقبل به رئيس الجمهورية.
ويشار أخيراً الى انه في اطار اللقاءات البارزة أمس، عقد لقاء مطول بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في الديمان تناول التطورات الداخلية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- جنبلاط: لن أقبل الأحكام العُرفيّة.. السنيورة: ليثبت عون أنّه «بيّ الكل»
- حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة
- إلى أين يمضي ”حزب الله” في اشتباكه مع المختارة ومتى الحل؟
- مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف»
- «حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»
- مساعي حل أزمة جبل لبنان تصطدم بتصعيد أرسلان
- «القوات» لـ«العونيِّين»: لهذا انتخبنا خصمنا اللدود
- كيف يرد الجيش على منتقدي سلوكه في الجبل؟
- لبنان في «نور سلطان» ولو مِن «الباب الضيّق»!
- عون إقترح التصويت السرّي في الحكومة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)