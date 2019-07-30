- مصرع 11 ونقل الآلاف إلى المستشفيات جراء موجة حارة باليابان
- أبعد من محكمة وموازنة: تكرار 7 أيار بلا رصاص
- ما لا ينساه حسن نصرالله.. ولا نحن
- جنبلاط: لن أقبل الأحكام العُرفيّة.. السنيورة: ليثبت عون أنّه «بيّ الكل»
- حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة
- إلى أين يمضي ”حزب الله” في اشتباكه مع المختارة ومتى الحل؟
- الحريري – جنبلاط – جعجع: المواجهة أو الموت بصمت
- مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف»
- «حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»
- مساعي حل أزمة جبل لبنان تصطدم بتصعيد أرسلان
- رؤساءُ الطوائف رجالُ إطفاء.. ماذا بعد القمّة؟
- «القوات» لـ«العونيِّين»: لهذا انتخبنا خصمنا اللدود
- كيف يرد الجيش على منتقدي سلوكه في الجبل؟
- يختصر قطبٌ سياسيّ كبير المشهدَ السياسيّ السائد حالياً بفعل حادثة قبرشمون ومضاعفاتها المُستمِرّة بالقول إنها «معركةُ وجود تقابلها معركةُ إثبات وجود».
- لبنان في «نور سلطان» ولو مِن «الباب الضيّق»!
- عون إقترح التصويت السرّي في الحكومة
- جريمة مروعة بموسكو.. "نحر" مدونة شابة ووضع جثتها في حقيبة
- الحريري لا يستقيل ولا يدعو إلى جلسة!
- فك الإرتباط بين مجلس الوزراء وقبرشمون: خطوة مضمونة أم مجازَفة؟
- فرنجية لجنبلاط وأرسلان: أنا مع حزب الله
- العقوبات الأميركية: مصارف مَلَكيّة أكثر من واشنطن!
- الرؤساء السابقون: مع الحريري... ومع التعطيل
- وزارة الطاقة توضح... و«الأخبار» ترد
- توقعات الأبراج ليوم July 30, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 30, 2019
- عون يوقّع «الموازنة» ويتمسك بـ «المجلس العدلي»
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 1 - تيار المستقبل ـ سعد الحريري
- مخاوف من مخاطر أمنية ومالية يَسْتَدْرِجُها المأزق الحكومي في لبنان
- لماذا لا يُبادر ترامب بالرّحيل عن أمريكا إذا كانت عنصريّته لا تتحمل وجود “غير البيض” فيها؟ وهل أخطأت صحيفة “بالتيمور صن” عندما وصفته بـ”الجِرذ الأكبر”؟ وهل هي بداية انهيار “الحُلم الأمريكي”؟
- تصلُّب عوني وباسيلي وارتداد حريريّ... "حزب الله" لو كان حاكماً بالقوة وبالفعل!
- هل نسف ” حزب الله” اعتراض باسيل على بند الموازنة؟
- الموازنة تسلُك... المبادرة تسقُط... والحكومة تعلَق
- سقطت المبادرات.. والحكومة في المجهول.. والأزمة الى تفاقُم
- حين يُحَصِّل "حزب الله" حقوق "القوات اللبنانية"!
- مؤشرات مُقلقة: الحكومة في "الكوما"
- بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة
- الحل... بالمواجهة
- الحريري عرض.. وفاطمة الصايغ رفضت!
- حين لا يكون الصمتُ فضيلة
- أصبحنا على مقربة من النقطة (ي) إستعدّوا
- التعذيب في "أقبية" "المعلومات": مرافق غادة عون "بصحة جيدة" !
- كورتني كارداشيان بـ"بيكيني مثير" على شواطئ جزيرة كورسيكا
- أستراليا: مشروع قانون جديد يلغي تجريم الإجهاض في نيو ساوث ويلز
- سوني تبتكر مكيفا ذكيا قابلا للارتداء
- تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء!
- الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
- خفض إنتاج الكهرباء في الجية: الفيول "غير مطابق"؟
- 1.4 مليار دولار تُهدر على الخـ...!
- «حل سحري» من «رامكو» لنفايات كسروان وبعض بيروت
- علامَ يختلفون؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
تصلُّب عوني وباسيلي وارتداد حريريّ... "حزب الله" ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
جنبلاط: نصرالله يريد استسلامنا وباسيل يحطّم الطائف ...الكاتب:
-
-
-
اللبنانيون: 5.5 مليون نسمة ...الكاتب:
-
صعود المسيحية السياسية في لبنان وهبوطها ...الكاتب:
-
سقوط "لبنان أولاً": اللاجئ الفلسطيني والسوري هو ...الكاتب:
أبعد من محكمة وموازنة: تكرار 7 أيار بلا رصاص
منذ يوم الخميس الفائت، بدأت ملامح التعقيد تطفو أكثر من ملامح إحتمال التسوية في ملف حادثة البساتين – قبر شمون. المبادرات كلها اصطدمت برفض مطلق من رئيس الجمهورية وحلفائه. مبادرة وليد جنبلاط بضم حادثتي الشويفات وقبرشمون إلى ملف قضائي، لتحويلهما معاً إلى المجلس العدلي، في حال موافقة مجلس الوزراء، كانت المبادرة الأخيرة القابلة للحياة بحثاً عن تسوية ومخرج. أما وقد رُفِضت، وحمل رفضها الرئيس نبيه بري إلى إعلان تخوفه من التداعيات، ودفع الرئيس سعد الحريري إلى اعتكاف غير معلن، فإن الأمور عادت إلى نقطة ما دون الصفر.
باسيل هو الهدف!
وصل الوضع في البلاد إلى حدّ التذكر بمرحلة الانقسام العمودي. ووحده البحث عن تسوية جدية سيكون المخرج المتاح لعدم تكريس هذا الانقسام. لكن رئيس الجمهورية ميشال عون، في لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الخميس الفائت إياه، نقل القضية من مكان إلى آخر: أسقط كل ما هو معلن عنه حول الحادثة والخلاف حيالها. فهو اعتبر معركة "المجلس العدلي" ليست معركة النائب طلال أرسلان أو الوزير صالح الغريب وحدهما، بل كان واضحاً في اعتباره أن ما جرى تعرُّضٌ مباشر للوزير جبران باسيل. وهذا هو الأساس بالنسبة إليه: المستهدف هو باسيل وقطع الطريق عليه.
معركة الصلاحيات
هذا الكلام نقل المسألة من مكان إلى آخر أصعب بكثير. وحسب مصادر متابعة، فتح الموقف الرئاسي هذا - معطوفاً على رفض التسويات أو المبادرات كلها - المعركة على الغارب وعلى المخاطر. وأصبح واضحاً أنه لا بد من خوضها، في ظل اصطفاف الرئيس سعد الحريري الكامل إلى جانب وليد جنبلاط.
لا شك أن هناك مساع كثيرة مستمرة للعودة إلى التسوية. ولكن ما زاد الطين بلّة بالنسبة إلى الحريري، هو تعاطي رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل مع الموازنة والمادة 80 فيها. هذا ما دفع الحريري إلى التعبير عن انزعاجه الكبير، وإبداء قرفه مما يجري. صحيح أن عون قد يوقِّع لاحقاً على الموازنة، بعد استخدامه ورقة الموازنة لاستدراج الحريري، لكنه يكون قد أرسى معادلة جديدة: هو الذي يقرر ما يريده، وهو صاحب صلاحية أساسية أبعد من صلاحية رئاسة الحكومة والمجلس النيابي.
المزاج السّنّي
على الرغم من أن عون وباسيل أرادا من موقفهما من الموازنة استدراج الحريري إلى صفهما واستعادته، عبر اللعب على حاجته إليهما وإلى رئاسة الحكومة، إلا أن الأمور قد تخطّت ذلك. فالحريري يجد نفسه محرجاً في ظل محاولات تطويقه. وكلام نائب تيار المستقبل سمير الجسر عن نفاذ الصبر، مؤشر كبير لا بد من التوقف عنده. فالجسر معروف بهدوئه وعدم اتخاذه من قبل أي موقف يحمل هذا النوع من اللغة. وهو لا يمكنه اتخاذ هذا الموقف بلا أدنى تواصل أو تنسيق مع الحريري. أما موقف الرئيس نجيب ميقاتي - منذ "انتفاضته" في جلسة مجلس النواب الأخيرة، والتي تحدث فيها عن التضييق على المؤسسات التابعة مباشرة لرئيس الحكومة، وقوله "لقد طفح الكيل" حيال ذلك، إضافة إلى موقفه الأخير في ما يتعلق بالمادة 80 - فمن شأنه دفع الحريري إلى التشبث أكثر، علماً أن موقف ميقاتي ليس ببعيد من موقف الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام. والمواقف هذه كلها ليست بعيدة عن المزاج السنّي العام في لبنان.
لقاء الرؤساء الثلاثة
وقد التقى الحريري رؤساء الحكومة السابقين، الذين بحثوا معه سبل "الصمود لمواجهة كل التجاوزات". وفيما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أن اللقاء كان لإطلاع الحريري على نتائج زيارتهم للسعودية، أكدت مصادر متابعة أن اللقاء أتى لتأكيد الدعم للحريري بمواجهة كل الضغوط التي يتعرض لها. وقد أكدت المصادر أن الحريري ليس بوارد التراجع عن دعم جنبلاط.
الحصار السياسي
صحيح أن الموازنة ستوقع بعد تسوية معينة تقضي بتعليق المادة 80، أو القفز من فوقها، ولكن ذلك سيمثّل ضربة قوية للحريري وموقعه، لأنه دليل على أن منطق الكسر مستمر. وفي وقت تكثّف الاتصالات بحثاً عن مخرج للموازنة، كانت اتصالات أخرى مستمرة بحثاً عن مخرج لحادثة البساتين. ويوم السبت الماضي طُرحت أفكار جديدة، لكنها سرعان باءت بالفشل، بسبب رفض الطرف الآخر. هذا ما دفع بعض المصادر للتعليق على ما يجري بالقول: "رئيس الجمهورية موقفه واضح، فهو من يريد الإحالة إلى المجلس العدلي، لأنه يرى في ما جرى استهدافاً لباسيل، ولا يتعلق بأرسلان ولا بأي اعتبار درزي".
مصادر أخرى متابعة، تعتبر أن ما يجري في هذا العهد سيء جداً على المستوى السياسي والمؤسساتي. وإذا استمر الوضع على حاله، فإن لبنان يدخل في مرحلة شديدة الخطورة، لجهة التطويع والحصار السياسيين والمؤسساتيين، سلمياً وسياسياً هذه المرّة، بعدما استخدمت وسائل عسكرية في الحصار والتطويع في 7 أيار 2008، لتُقطف ثمارها في اتفاق الدوحة.
الاجتماع مع برّي
الأكيد أن الحريري لا يريد الاصطدام برئيس الجمهورية. وهو يفضّل إبقاء المشكلة مع التيار الوطني الحرّ حصراً. ولذلك، حرص على نواب كتلته بعدم إطلاق مواقف تستهدف الرئيس. يعرف الحريري أنه يتعرّض لضغوط كبيرة، سواء في الموازنة أو في غيرها، وصولاً إلى التلويح له باستعادة تجربة "شهود الزور" التي أطاحت بحكومته. وذلك، لدفعه إلى التراجع عن موقفه المتصلب بدعم جنبلاط. فلا شك أن تراجع الحريري سيمثل انقلاباً كاملاً في لبنان، وتكون قد أُحكمت القبضة بشكل كامل على مفاصل القرار.
الضغط الذي تعرض له الحريري، دفعه إلى زيارة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد تسرّب أجواء عن مبادرة جديدة. وحسب ما تكشف مصادر "المدن"، فإن الحريري تشاور مع بري حول إمكان عقد جلسة حكومية قريباً، خصوصاً أنه في حال عدم عقدها ستتعقد الحال السياسية والاقتصادية أكثر. وفي ظل إصرار رئيس الجمهورية وفريقه على أن يكون ملف قبرشمون ملفاً أول على جدول الأعمال، حاول الحريري الوصول مع بري إلى صيغة لعقد الجلسة، ولو جرى طرح الملف على التصويت، طالما أن عدم مروره مضمونة. إذ أن الأصوات ستتوزع 15 مقابل 15.
لكن برّي أجاب الحريري أنه لا يمكن السير بأي قرار من هذا النوع من دون التشاور مع وليد جنبلاط. وخلال اللقاء أجريت اتصالات، للتباحث في الفكرة الجديدة، لكن الحزب الاشتراكي اعتبر أن هناك مستجدات قد طرأت هي التي دفعت الحريري لطرح هذا الخيار أو الفكرة، الأمر الذي يحتاج إلى تواصل مباشر مع الحريري لوضع الأمور في نصابها، خصوصاً أنه كان سابقاً يرفض بشكل قاطع طرح الملف على التصويت، تفادياً لوقوع انقسام على طاولة الحكومة، أو تظهر أي حسابات خاطئة تؤدي إلى كسر أحد الطرفين.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- أبعد من محكمة وموازنة: تكرار 7 أيار بلا رصاص
- جنبلاط: نصرالله يريد استسلامنا وباسيل يحطّم الطائف
- عون وباسيل يبتزان الجميع برفض المادة 80 من الموازنة
- سقوط "لبنان أولاً": اللاجئ الفلسطيني والسوري هو ضمير السنّة
- عون يتناسى التسويات طمعاً بكسر الجميع.. وحزب الله حائر
- جنبلاط يبادر.. برّي يوافق والحريري معه "ظالماً أو مظلوماً"
- دوامة المجلس العدلي وجلسة الحكومة: هل تنتهي ببازار ارسلاني؟
- لبنان المختنق بملفاته.. حلقة في "صفقة القرن"
- عون وجنبلاط: سياسة الكسر تغلب "العهد"
- وليد جنبلاط بين القصرين وأهله: الإباء أو الزوال
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)