- لبنان: "مهرجانات بيبلوس" تلغي حفل "مشروع ليلى"
- باسيل يتضامن مع الحريري: من أخفى مستندات وزارة الخارجية؟
- شبكات “الجيل الخامس” تصل إلى أستراليا .. كل ما تريد معرفته عن الـ”G5″
- بيلا حديد بـ"شورت ضيق" يُظهر تفاصيل عضوها الجنسي!
- بيلا حديد بـ"ميني بيكيني" على شواطئ جزيرة ميكونوس اليونانية!
- الطائف في دائرة الصراع: أي تفسير للمادة 95؟
- "ثورة القبعات الواقية" في هونغ كونغ تمشي بخطى ثابتة نحو الحرب الأهلية
- مؤشرات إلى توافق ومخارج..
- “المسيحيون الجدد” ينتصرون على “مشروع ليلى”
- إذ يفجر نواف الموسوي الحزب من الداخل؟
- «الإخوة- الأعداء» هل يخافهم الحريري؟
- عن أحوال اللاجئين وأهوال العالم
- رسالة عون إلى مجلس النواب... هل تحسم الجدل أو تثير أزمة؟
- "مخطّط كبير" يلاحق جنبلاط... والمواجهة في بداياتها!
- لا موعد لزيارة ماكرون إلى بيروت
- ردود سلبية على تحذير «حزب الله» للمصارف اللبنانية
- رؤساء الطوائف اللبنانية أكدوا التمسك باتفاق الطائف
- ماذا طلب شهيِّب من «حزب الله»؟ وما رسالته الى باسيل؟
- جنبلاط يخشى خديعة... وباسيل يلوّح بـ«خيارات» لمواجهة «العدّ»
- أبعد من العودة إلى مجلس الوزراء.. إنها أزمة وطنية؟
- تحصيل الحقوق المسيحية: مسار الانفجار الطائفي
- العمالة الفلسطينية: القوات تعرقل الحل
- الجمارك في مطار بيروت: سجن تاجر ذهب وترك مهرِّبَيْن!
- جنبلاط «يتدلع»: مطالبة حزب الله بضمانات واستعطاف روسيا
- ميقاتي: لسوء الحظ رئيس الجمهورية يكون أحياناً طرفاً عوضاً عن أن يكون حكماً
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: لسنا مستعدّين للحرب
- المراوحة تجدد لنفسها والحكومة في «ضمير الغيب»
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 2 ـ الحزب الاشتراكي ـ وليد جنبلاط
- قمة روحية في لبنان تحضّ على حماية «المصالحة الكنز» والإفراج عن الحكومة
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2019
- خالد شيخ محمد “العقل المُدبّر” لهجَمات 11 سبتمبر هل يكون الشاهد “الملك” الذي سيُوجّه طعَناته المسمومة إلى السعوديّة في المحاكم الأمريكيّة؟ وما هي الأدلّة التي يملكها في “صندوقه الأسود”؟ وهل سيُلحِق الضّرر بقطر والإمارات أيضًا؟ ولماذا نحنُ أمام عمليّة ابتزاز مالي غير مسبوقة في التّاريخ؟
- حدث في مثل هذا اليوم July 31, 2019
- أستراليا.. بالفيديو: أين الأفعى في هذه الصورة؟
- أستراليا: راتبه 211 ألف دولار سنويا لكنه لا يكفيه..برنابي جويس متحدثا عن معاناته المالية
- أستراليا.. تحقيق: سياسيون سهلوا دخول شخصيات مشبوهة إلى أستراليا لصالح كازينوهات "كراون" للقمار
- مصرع 11 ونقل الآلاف إلى المستشفيات جراء موجة حارة باليابان
- أبعد من محكمة وموازنة: تكرار 7 أيار بلا رصاص
- ما لا ينساه حسن نصرالله.. ولا نحن
- جنبلاط: لن أقبل الأحكام العُرفيّة.. السنيورة: ليثبت عون أنّه «بيّ الكل»
- حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة
- إلى أين يمضي ”حزب الله” في اشتباكه مع المختارة ومتى الحل؟
- الحريري – جنبلاط – جعجع: المواجهة أو الموت بصمت
- مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف»
- «حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»
- مساعي حل أزمة جبل لبنان تصطدم بتصعيد أرسلان
- رؤساءُ الطوائف رجالُ إطفاء.. ماذا بعد القمّة؟
- «القوات» لـ«العونيِّين»: لهذا انتخبنا خصمنا اللدود
- كيف يرد الجيش على منتقدي سلوكه في الجبل؟
- يختصر قطبٌ سياسيّ كبير المشهدَ السياسيّ السائد حالياً بفعل حادثة قبرشمون ومضاعفاتها المُستمِرّة بالقول إنها «معركةُ وجود تقابلها معركةُ إثبات وجود».
- لبنان في «نور سلطان» ولو مِن «الباب الضيّق»!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«القوات» لـ«العونيِّين»: لهذا انتخبنا خصمنا اللدود ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
العقوبات الأميركية: مصارف مَلَكيّة أكثر من واشنطن! ...الكاتب:
-
-
تصلُّب عوني وباسيلي وارتداد حريريّ... "حزب الله" ...الكاتب:
-
-
مؤشرات مُقلقة: الحكومة في "الكوما" ...الكاتب:
-
بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة ...الكاتب:
-
الحل... بالمواجهة ...الكاتب:
-
الحريري عرض.. وفاطمة الصايغ رفضت! ...الكاتب:
-
حين لا يكون الصمتُ فضيلة ...الكاتب:
-
أصبحنا على مقربة من النقطة (ي) إستعدّوا ...الكاتب:
باسيل يتضامن مع الحريري: من أخفى مستندات وزارة الخارجية؟
لم تنتهِ بعد فصول حكاية الموظفين المصروفين من شركة "سعودي أوجيه"، التي يملكها رئيس الحكومة سعد الحريري. فمن اعتصام إلى اعتصام، ومن مراجعة إلى أخرى، يتعقّد الملف أكثر فأكثر. وإن كانت المشكلة الأساسية تتمحور حول تجاهل الحريري مطالب المصروفين تعسفاً، وتجاهل قرار محكمة التنفيذ في جدة، الذي قضى بدفع الشركة مستحقات موظفيها "بالقوة الجبرية".. فقد أصبحت المشكلة الآن هي تضامن وزير الخارجية، جبران باسيل، غير المعلَن مع الحريري في طمس الحقيقة وعدم متابعة الملف.
"الخارجية" تؤكد تقصيرها
أزعَجَ اعتصام عدد من مصروفي شركة سعودي أوجيه، يوم الثلاثاء 30 تموز، وزارة الخارجية اللبنانية، حيث اعتصم المصروفون أمام الوزارة، رفضاً لتجاهل باسيل لقضيتهم وعدم تحديد موعد للقائهم.
الوزارة انتفضت للتأكيد على أن المعتصمين ليسوا أصحاب حق في الاعتصام، وأن قضيتهم لم تدخل إلى الوزارة بشكل رسمي. وفي بيان لها، أعلنت الوزارة: "الحقيقة أن ليس لدى سجلات وزارة الخارجية طلب لموعد بهذا الخصوص".
إضافة إلى الحجة "الرسمية"، ضاقت الوزارة ذرعاً "بأسلوب" المعتصمين. كيف لا، وهي وزارة البروتوكولات والمظاهر الـ"كلاس". فالوزارة رأت أنه "وبغض النظر عن طبيعة قضية سعودي أوجيه المطروحة، ومدى علاقة وزارة الخارجية بها، فإن هذا الأسلوب لطلب موعد غير مقبول، والتواصل مع وزير الخارجية لا يتم بهذه الطريقة".
في خضمّ انزعاجها، فات الوزارة أن لها علاقة وثيقة بالقضية المطروحة، على عكس ما يوحي بيانها الذي يتنصّل بطريقة غير مباشرة من القضية، ويركّز على الشكل دون المضمون، وكأن المشكلة بشكل الاعتصام والتعبير عن الرأي، لا بجوهر الأزمة.
وبلغة الوزارة، وبغض النظر عن طبيعة اعتصام الموظفين المصروفين، فإن لوزارة الخارجية علاقة مباشرة بقضية سعودي أوجيه المطروحة. أليست القضية تتعلق بحقوق لبنانيين مغتربين؟ فالشركة تعمل في المملكة السعودية، والموظفون صُرفوا في تلك البلاد، ما يعني أن الوزارة معنية بشكل مباشر، على غرار وزارات الخارجية التي تحركت دفاعاً عن حقوق موظفيها، ومنها وزارات خارجية الهند وفرنسا.
بل إن وصول الموظفين إلى مرحلة الاعتصام أمام الوزارة في لبنان، هو دليل على تقصير الوزارة بحقهم. فالوزارة كان عليها التحرك منذ لحظة إعلان الصرف التعسفي، وقبل وصول المصروفين من السعودية الى لبنان.
الوثائق تدحض "حقيقة" الوزارة
وزارة الخارجية اللبنانية لم تتطرّق إلى دورها في حل القضية، بل أكّدت مقاربتها للملف بصورة سطحية جداً. ومع ذلك، لم يدخل أصحاب القضية في سجال مع الوزارة، بما يتعلق بالنظرة إلى "أسلوب" تحركهم، بل قابلوا الاتهامات العشوائية بالوثائق.
والوزارة التي نفت امتلاكها طلباً لموعد لقاء مع وزيرها، تناست أنها أعطت ممثلين عن المصروفين رسالة مختومة، منذ سنتين، تؤكد أن طلب الموعد ورد إليها بشكل رسمي. وبموجب الختم، يُفترض بالطلب أن يُحفَظ في السجلات الرسمية للوزارة. وبوجود رسالة مختومة مع تاريخ محدد، يصبح من الضروري إجراء تحقيق داخلي في الوزارة، لمعرفة أين اختفت الرسالة، فربما اختفت معها أوراق أخرى أكثر أهمية، ولعلّها تمس بالدولة.
وفي السياق عينه، أصدرت لجنة المتابعة لتحصيل مستحقات وحقوق موظفي سعودي أوجيه، رداً على البيان الصادر من مكتب وزير الخارجية، "تكذيباً لما ورد من كلام غير صحيح وغير دقيق". وفي معرض "التكذيب"، ذكر البيان أن الطلب الذي يعود تاريخه إلى سنتين، محفوظ تحت الرقم 14482 بتاريخ 24 تموز 2017". كما أن باسيل، وخلال زيارته سفارة لبنان في الرياض، تسلّم من أحد الموظفين "خطاباً باسم موظفي الشركة وطلب منه موعداً للقائه في لبنان، فأجاب الوزير: عندما أعود إلى لبنان سأتابع معكم قضيتكم. وذهب وعده في صحراء المملكة". وكدليل ثالث، أكدت اللجنة أنه "منذ أشهر، تسلّم مدير مكتب باسيل خطاباً موجهاً للوزير".
المطلوب إقفال القضية
رغم الوثائق، تصر وزارة الخارجية على تجاهل الملف. كيف لا، ورأسها تجاهل حديثاً مباشراً مع أصحاب القضية. ويُفترض بالحديث المباشر أن يحمل قوّة تفوق بروتوكولات تقديم الطلبات، ومع ذلك، تناسى باسيل القضية، مفضلاً تقديم طلب تبيّن تقديمه بالوثائق. وهو بذلك ينضم إلى نادي المتنصّلين من القضية، بعد النائب بهية الحريري وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري. فالمصادر المقربة من بهية الحريري أكدت لـ"المدن"، أنها "لا تتدخل في مسألة تخص سعد الحريري. فالملف عبارة عن مشكلة بين سعد الحريري وموظفيه".
وبتملّص رئيس الحكومة ووزير الخارجية ومن "يمونون" على سعد الحريري، يكون الملف قد طُوِّق، وسط تقديم باقي أطراف السلطة استقالاتهم من هذه القضية، خصوصاً أولئك الذين يتحدثون عن مكافحة الفساد وحماية حقوق الناس.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان: "مهرجانات بيبلوس" تلغي حفل "مشروع ليلى"
- باسيل يتضامن مع الحريري: من أخفى مستندات وزارة الخارجية؟
- الطائف في دائرة الصراع: أي تفسير للمادة 95؟
- مؤشرات إلى توافق ومخارج..
- إذ يفجر نواف الموسوي الحزب من الداخل؟
- رسالة عون إلى مجلس النواب... هل تحسم الجدل أو تثير أزمة؟
- "مخطّط كبير" يلاحق جنبلاط... والمواجهة في بداياتها!
- لا موعد لزيارة ماكرون إلى بيروت
- ردود سلبية على تحذير «حزب الله» للمصارف اللبنانية
- رؤساء الطوائف اللبنانية أكدوا التمسك باتفاق الطائف
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)