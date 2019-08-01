- صدّام وإيران.. والعناد
- في عيد الجيش.. عون يدعو للتضحية: «الطائف» مظلة تحمي الوفاق والتوازن
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 4 ـ التيار الوطني الحر ـ جبران باسيل
- عون: اتفاق الطائف مظلة لحماية الميثاق الوطني
- لبنان بين الطائف والطائفية
- حالة اللّاسِلم واللّاحرب الرّاهنة في الخليج لا تصُب في مصلحة إيران ولهذا لا نستبعِد مُفاجآت أكثر خطورة من احتجاز ناقلة أو إسقاط طائرة مُسيّرة.. كيف وصَلنا إلى هذا الاستنتاج؟ إليكُم الإجابة
- كرة النار بيد الحريري: التمسك بالحكومة أم إنقاذ البلد؟
- مصادر: هجوم للحوثيين على عرض عسكري في عدن ومقتل أكثر من 30
- إسرائيل تستهدف تحركات لحزب الله في ريف القنيطرة
- هيا بنت الحسين .... الصورة الاولى بعد الهروب
- أرض الموت.. أين تم اختبار أقوى القنابل النووية في التاريخ
- أستراليا.. مدير شركة تأمين: ألغوا المديكير وشجّعوا التأمين الصحي الخاص
- أستراليا: السنترلينك يوقف دفعات اكثر من نصف مليون شخص
- هذا الزر يتعقبك في جميع المواقع.. وهكذا يمكنك منعه
- بداية الخروج من المأزقين " على رؤوس الأصابع" ؟
- تماماً كما زمان الوصاية!
- رسالة عون للمجلس النيابي تفتح النقاش في إتفاق الطائف
- تعقلوا قبل أن تدمروا البلد
- هل بعث جنبلاط برسالة إلى ”حزب الله” وبماذا ردَّ عليه؟
- حادثة الجبل تحيي مطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان
- احتدام الجدل حول التوازن الطائفي في الوظائف العامة بلبنان
- «مراهقة لبنانية» وسط فوضى المنطقة
- هل تلتف بستاني على «المناقصات» والدستوري؟
- العودة الى «فتح لاند» ليست واردة
- غياب الثقة يعطّل حلول أزمة البساتين: عون يطالب بالمناصفة الكاملة
- إنهيار مفاوضات إحياء مجلس الوزراء.. والحريري إلى إجازة جديدة!
- ريفي يكسر عزلة قباني: سأصالحك مع الحريري
- «حزب الله» يعيد اختراع نفسه في لبنان
- خطوة ناقصة والتفاف على مطلب رفع سن الحضانة: «بلفة» الإصلاح في المحاكم الجعفرية
- 16 مليار ليرة لإعادة التأهيل والصيانة: أنفاق العاصمة قد تفجّر جلسة البلدية اليوم
- تشريع الحشيشة: اقتراح جديد لمصلحة الشركات
- «التجربة الدنماركية»... بدل دوامة المطامر
- 13 عاماً بلا اعتداءات إسرائيلية
- توقعات الأبراج ليوم August 1, 2019
- "صفقة القرن" نتاج مصيدة الاتفاقات مع اسرائيل
- «الراي» تكشف لماذا لم تطلق «مونتروز» البريطانية النار على زوارق الحرس الثوري ومَن أعطى الأوامر بالمواجهة...
- حدث في مثل هذا اليوم August 1, 2019
- سلام يدق جرس الإنذار ويدعو بري والحريري وجنبلاط إلى "انتشال لبنان من البؤس السياسي"
- عون وقَّع «الموازنة» وأردفها برسالة استفسار إلى بري.. والحريري متفائل
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 3 ـ القوات اللبنانية ـ سمير جعجع
- هل ينجو «الطائف» من «لغم» الـ 95؟
- لبنان: "مهرجانات بيبلوس" تلغي حفل "مشروع ليلى"
- باسيل يتضامن مع الحريري: من أخفى مستندات وزارة الخارجية؟
- شبكات “الجيل الخامس” تصل إلى أستراليا .. كل ما تريد معرفته عن الـ”G5″
- بيلا حديد بـ"شورت ضيق" يُظهر تفاصيل عضوها الجنسي!
- بيلا حديد بـ"ميني بيكيني" على شواطئ جزيرة ميكونوس اليونانية!
- الطائف في دائرة الصراع: أي تفسير للمادة 95؟
- "ثورة القبعات الواقية" في هونغ كونغ تمشي بخطى ثابتة نحو الحرب الأهلية
- مؤشرات إلى توافق ومخارج..
- “المسيحيون الجدد” ينتصرون على “مشروع ليلى”
-
أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 4 ـ ...الكاتب:
-
كرة النار بيد الحريري: التمسك بالحكومة أم ...الكاتب:
-
تماماً كما زمان الوصاية! ...الكاتب:
-
تعقلوا قبل أن تدمروا البلد ...الكاتب:
-
هل بعث جنبلاط برسالة إلى ”حزب الله” ...الكاتب:
-
«مراهقة لبنانية» وسط فوضى المنطقة ...الكاتب:
-
هل تلتف بستاني على «المناقصات» والدستوري؟ ...الكاتب:
-
العودة الى «فتح لاند» ليست واردة ...الكاتب:
-
«حزب الله» يعيد اختراع نفسه في لبنان ...الكاتب:
-
خطوة ناقصة والتفاف على مطلب رفع سن ...الكاتب:
-
16 مليار ليرة لإعادة التأهيل والصيانة: أنفاق ...الكاتب:
-
تشريع الحشيشة: اقتراح جديد لمصلحة الشركات ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
"مخطّط كبير" يلاحق جنبلاط... والمواجهة في بداياتها! ...الكاتب:
-
-
جنبلاط يخشى خديعة... وباسيل يلوّح بـ«خيارات» لمواجهة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
ما لا ينساه حسن نصرالله.. ولا نحن ...الكاتب:
-
إلى أين يمضي ”حزب الله” في اشتباكه ...الكاتب:
-
الحريري – جنبلاط – جعجع: المواجهة أو ...الكاتب:
-
«القوات» لـ«العونيِّين»: لهذا انتخبنا خصمنا اللدود ...الكاتب:
-
كيف يرد الجيش على منتقدي سلوكه في ...الكاتب:
-
يختصر قطبٌ سياسيّ كبير المشهدَ السياسيّ السائد ...الكاتب:
في عيد الجيش.. عون يدعو للتضحية: «الطائف» مظلة تحمي الوفاق والتوازن
الموازنة تُنشر في الجريدة الرسمية.. و«الرسالة» إلى أكتوبر
حث الرئيس ميشال عون اللبنانيين على التضحية في مواجهة الاخطار الاقتصادية، مؤكدا ـ في كلمته بمناسبة العيد الـ 74 للجيش اللبناني ـ ان اتفاق الطائف يشكل مظلة لنا لحماية الوفاق الوطني وصون حقوق الجميع واحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع، والذي لا يمكن لأي ممارسة او موقف ان يناقض روحيته. وأشاد عون بالجيش اللبناني الذي اثبت انه فوق المصالح والازمات والتجاذبات.
وفي مقاربته للوضعين السياسي والاقتصادي، قال: ان مرور لبنان بأزمات اقتصادية واجتماعية، بعض اسبابها افرزتها حروب المنطقة والوضع الاقتصادي العالمي، لكننا قادرون على تجاوزها والتضحية مطلوبة من كل اللبنانيين من دون استثناء، وان لم نضح اليوم جميعا ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها، حيث يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية وما يمكن ان تفرضه علينا.
الاحتفال أقيم في ثكنة شكري غانم في الفياضية بحضور رئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والنواب والوزراء وقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاركان وذوي الضباط الخريجين الذين بلغ عددهم 269 ضابطا في الجيش والمؤسسات الامنية، وقد اطلقت على هذه الدورة تسمية دورة اليوبيل الماسي للاستقلال، واختتم الاحتفال بعرض عسكري.
وبعد العرض قدم قائد الجيش وضباط الاركان التهاني للرئيس عون، وقال العماد جوزف عون: عهد منا ان تبقى المؤسسة العسكرية قبلة انظار اللبنانيين ومدعاة فخرهم، واعدا بأن تبقى صمام الامان والقدوة الجامعة لكل ابناء الوطن. من جهته، أشاد المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بجهود الجيش في الحفاظ على امن لبنان وحدوده وشعبه وسيادته وسلامة اراضيه وفي بسط سلطة الدولة، لافتا الى تعاونه مع القوات الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) لضمان تطبيق القرار الدولي 1701 بأكمله، مؤكدا استمرار الامم المتحدة في دعم القوات المسلحة اللبنانية.
بدوره، هنأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الجيش بعيده في تغريدة على تويتر، وقال: هو درع الوطن وحامي السلم الاهلي والاستقرار مع الاذرع الامنية كافة، آملا ان يخرج البعض من عقلية الجبهات وان يكون قولا وعملا مع الطائف، بعيدا عن التفسيرات والتأويلات، مضيفا: المستقبل اهم من الماضي المتحجر، هكذا تقول الأرصدة المتقدمة والعلمية. كما هنأ البطريرك الماروني بشارة الراعي اللبنانيين بعيد الجيش، سائلا الله ان ينعم على هذه المؤسسة الضامنة لاستقرار لبنان بالمزيد من التقدم في مواصلة مهمته المقدسة في حفظ الامن ومكافحة الارهاب بما يضمن العيش المشترك ونبذ كل المحاولات للمس بوثيقة الوفاق الوطني.
في غضون ذلك، صدر امس عدد الجريدة الرسمية وفيه قانون الموازنة للعام 2019، لكن مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب حول تفسير المادة 95 من الدستور مؤجلة الى الدورة العادية لمجلس النواب في اكتوبر المقبل، حيث يفترض ان تكون موازنة 2020 على الطاولة. اما بالنسبة لمجلس الوزراء، فليس في الأفق ما يوحي بقرب انعقاده قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، الا اذا طرأت استجابة الى خطاب الرئيس عون في عيد الجيش لجهة التضحية المتبادلة، وتجديد فعل الايمان باتفاق الطائف والتوقف عن استحضار كل ما يؤذي العيش المشترك من مختلف الاطراف بالطبع.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
- بيلا حديد بـ"شورت ضيق" يُظهر تفاصيل عضوها الجنسي!
- بيلا حديد بـ"ميني بيكيني" على شواطئ جزيرة ميكونوس اليونانية!
- «الراي» تكشف لماذا لم تطلق «مونتروز» البريطانية النار على زوارق الحرس الثوري ومَن أعطى الأوامر بالمواجهة...
- كايلي جينر وجسد "يحبس الأنفاس" على شواطئ بونتا مينتا في المكسيك!
- أستراليا: السنترلينك يوقف دفعات اكثر من نصف مليون شخص
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- في عيد الجيش.. عون يدعو للتضحية: «الطائف» مظلة تحمي الوفاق والتوازن
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 4 ـ التيار الوطني الحر ـ جبران باسيل
- عون: اتفاق الطائف مظلة لحماية الميثاق الوطني
- لبنان بين الطائف والطائفية
- بداية الخروج من المأزقين " على رؤوس الأصابع" ؟
- رسالة عون للمجلس النيابي تفتح النقاش في إتفاق الطائف
- هل بعث جنبلاط برسالة إلى ”حزب الله” وبماذا ردَّ عليه؟
- حادثة الجبل تحيي مطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان
- احتدام الجدل حول التوازن الطائفي في الوظائف العامة بلبنان
- العودة الى «فتح لاند» ليست واردة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)