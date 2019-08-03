متقاعدو الرسمي يُصعِّدون: إستعدّوا لخطوات مفاجئة

- دير الأحمر تغرق في المجارير... مستنقع يثير مشكلات بين القرى
- نوري المالكي يستنفر شيعة العراق ضد عازفة كمان لبنانية
- مخاوف من «تدخّل صندوق النقد» تعمق إرباكات أسواق لبنان المالية
- عمالة الفلسطينيين في لبنان... مقاربات اقتصادية وطائفية
- ريهام عبد الغفور تتصدر غلاف مجلة «لاونج»
- إشتباك داخل «التسوية الرئاسية»: دعوة مجلس الوزراء بين القاعدة والإستثناء؟
- الانحدار اللبناني.. من التيه العربي إلى خبث حلف الأقليات
- عودة التوتر إلى عين الحلوة: اغتيال الانتفاضة الموحدة
- شقير يقرر اليوم... ويتراجع غداً
- «تنفيعة» مبنى «تاتش»: مَن المستفيد؟
- عندما تفصلُ السلطات الدينيّة في أمور الأذواق والفنّ
- الحريري المعتكف... غير مدرَّب على الاعتكاف
- يا شعب لبنان العظيم... تباً لنا!
- تفسير «المادة 95»: برّي يرجئ السجال
- حمادة يردّ على أبو سليمان في مسألة العمال الفلسطينيين: على وزير العمل الانتصار للعمال وليس الانتصار عليهم
- رئيس لبنان يتصل برئيس الحكومة طالبا عقد جلسة وزارية قريبا مصدر حكومي: الحريري يدرك صلاحياته ومخاطر أي خطوة ناقصة
- توقعات الأبراج ليوم August 3, 2019
- أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين كبار بتعرضهما للتحرش الجنسي
- أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في شعبية موريسون
- "حزب الله" لن يكسُر حليفيه عون وأرسلان!
- وقف العدّ وبدائل الردّ!
- سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على النساء
- سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ليلة 2 أغسطس
- فوائد "مذهلة" للكرز لا يعرفها كثيرون
- هل يوجد شخص آخر فوق ؟!
- من صاحب القرار في البيت؟
- نقل المعركة مع جنبلاط إلى المحكمة العسكريّة!
- أزمة نقاش دستوري و«طائفي».. وقبرشمــون الى المربع الأول
- هل قرَّر عون أن ينتقم من «الطائف»؟
- لبنان… العدّاد المسيحي
- مرجع دستوري يُفسِّر المادة 95: «لا تغامروا»!
- واللـهِ...«جرَّصتونا»
- الخارج يتجاهلنا.. و«الصبيانيات» تتحــكّم بنا!
- هل يتبنّى «الحزب» مقايضة باسيل؟
- أزمة الإعلام في لبنان تطال «تلفزيون المستقبل»
- غضب بالشارع السني في لبنان من استهداف «الطائف»
- 1 آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات
- فرعيّة صور: هل يفرض الشيوعي معركة جديّة؟
- «دولار الصرّافين» بـ 1530 ليرة: ثمن سياسات مصرف لبنان
- يمق رئيساً لبلدية طرابلس: سابقتان في تاريخ المدينة
- فيلم مدّته ٤٠ دقيقة يوثّق جريمة البساتين: جناية القتل العمد لـ«الاشتراكي»... والجنح لـ«الديموقراطي»
- عون والمادة 95: العودة إلى الطائف
- جنبلاط يرفض كل المبادرات
- كورتني كارداشيان تستعرض جسدها عارية في إيطاليا
- شقير يشتري مبنى «تاتش» بـ 75 مليون دولار... والسيّد يتهمه بالسرقة
- سعد الحريري.. لسنا بحاجة لأن تكتب استقالتك
- قطر والوقيعة بين الرياض وأبوظبي
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2019
- صدّام وإيران.. والعناد
- في عيد الجيش.. عون يدعو للتضحية: «الطائف» مظلة تحمي الوفاق والتوازن
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
كرة النار بيد الحريري: التمسك بالحكومة أم ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
العودة الى «فتح لاند» ليست واردة ...الكاتب:
-
«حزب الله» يعيد اختراع نفسه في لبنان ...الكاتب:
-
خطوة ناقصة والتفاف على مطلب رفع سن ...الكاتب:
-
16 مليار ليرة لإعادة التأهيل والصيانة: أنفاق ...الكاتب:
متقاعدو الرسمي يُصعِّدون: إستعدّوا لخطوات مفاجئة
لم يكن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب يُبالغ حين قال منذ أسبوع أمام وفد من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «السنة الدراسية المقبلة هي من أصعب السنوات». فالأزمات التربوية تتوالى ما بين التعليم الرسمي والخاص والجامعي، وبين الاساتذة والمعلمين والمدربين والمتعاقدين، وما زاد الطين بلّة صرخة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي الذين اعتصموا صباح أمس امام وزارة التربية وتوجهوا سيراً على الأقدام نحو مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ومطالبته التدخل للدفاع عمّا منحتهم إيّاه السلسلة من زيادة على معاشاتهم التقاعدية وبإلغاء أي ضريبة على المعاشات التقاعدية.
على وقع استمرار اعتصام عدد من الأهالي ومجموعة من الطلاب الراسبين في الدورة الاستثنائية من الامتحانات الرسمية أمام مدخل وزارة التربية إحتجاجاً على آلية التصحيح، بدأ الاساتذة المتقاعدون في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي بالتجمّع أمام الوزارة مُتحدّين حرارة الشمس، وما يُعانيه البعض منهم من مشكلات صحية.
منذ العاشرة صباحاً بدأوا يتوافدون من مختلف المناطق اللبنانية والثانويات، لعلّهم يحظون بلقاء مع وزير التربية أكرم شهيّب قبل انطلاق مسيرتهم الاحتجاجية باتجاه عين التينة. إلّا انّ «سَلّتن طلعِت فاضية»، إذ سرعان ما تبلّغوا من أحد الأمنيين: «معاليه لم يصل بعد، وربما لن يحضر اليوم إلى الوزارة لارتباطات أخرى». بلمح البرق تبدّلت ملامح المتظاهرين وخيّمت الخيبة على وجوههم، إلا انهم رفضوا الاستسلام، مُرددين: «ما ضاع حق وراءه مطالب»، وبدأوا بتوزيع اليافطات والشعارات على بعضهم، أبرزها: «إقفال مزراب من مزاريب الهدر يكفي لتمويل زيادة معاشات المتقاعدين»، «القانون لا يعدّل إلّا بقانون».
في التفاصيل
يشكّل عدم تطبيق المادة 18 من القانون 46 / 2017 الفتيل الاساسي لتحرّك المتقاعدين، فبعدما منحوا زيادة 85 في المئة على المعاش التقاعدي، تُجزّأ على 3 دفعات مدّة 3 سنوات بمعدّل 25 في المئة كل دفعة، لم يحصلوا إلّا على 36 في المئة. في هذا الإطار يوضح رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام، في حديث لـ»الجمهورية»، قائلاً: «نطالبهم الإلتزام بمنطوق المادة 18 وكل مندرجاتها لإعطائنا الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية لعام 2018 بنسبة 25 في المئة كالأولى، ومن ثم إعطاء الدفعة الثالثة المتوجبة كما نصّت الفقرة الثالثة من هذه المادة».
ويضيف بنبرة غاضبة: «قبضنا الدفعة الأولى في 1 أيلول 2017 وفق ما كان اتّفِق عليه 25 في المئة، لكنّ المؤسف انّ الدفعة الثانية التي كانت مقررة في 1 أيلول 2018 لم تتجاوز الـ10 في المئة نتيجة كتاب أرسله وزير المالية علي حسن خليل إلى دائرة الصرفيات حول كيفية احتساب الزيادة للمتقاعدين وقد تعارَض مع مضمون المادة 18 من القانون 46، وأدى إلى تقليص الدفعة الثانية التي انتظرناها العام 2018 إلى 10 في المئة عوضاً عن 25 في المئة، والمؤسف أنّ الدفعة الثالثة لم تعد محسوبة، ما يعني أنهم «أكلوا حقّنا». لذا، نطالب أن تُسدد الدفعة الثانية كاملة، وأن تكون الدفعة الثالثة 25 في المئة».
ويضيف: «نأسف لتفسير القانون بطريقة مخالفة للمادة 18، كأنهم ندموا على ما منحونا إيّاه. منذ متى يعدّل القانون ببيان؟».
مطلبنا واحد
تعددت الشعارات وتنوّعت المناشدة ما بين الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي وزملائهم في الأساسي، إلا انّ الوجع واحد. في هذا الإطار، ينقل رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي غطاس مدوّر صرختهم عبر «الجمهورية»، قائلاً: «منذ نحو 15 يوماً زرنا وزير التربية أكرم شهيّب في مكتبه ووعدنا أن يُتابع قضيتنا مع الوزير علي حسن خليل، ولكن «كان الله يحبّ المحسنين» لم يحدث أي تقدّم ولم نأخذ حقنا».
ويتوقف مدوّر عند رمزية التجمع أمام «التربية» والسير باتجاه عين التينة، قائلاً: «لو تقاعدنا تبقى وزارة التربية الحاضن الاساسي والأم، وقد تقصّدنا التوجّه إلى عين التينة لإسماع الرئيس بري صرختنا لأننا نعتبره عرّاب المادة 18، ولا بد له أن يساعدنا في إعادة احتساب تلك الزيادة على معاشاتنا التقاعدية». ويضيف: «مطلبنا واحد، تطبيق المادة 18 من القانون 46، وهذا القانون لا يلغى إلّا بقانون، لا يحق لأحد أن يلغيه ببيان، فقد عدنا إلى كافة المراجع القضائية والقانونية وتأكدنا انّ الحق معنا 100 في المئة. لذا، لا يمكن تطبيق القانون بطريقة استنسابية أو شخصية».
أمّا عن الخطوات المقبلة، فيجيب مدوّر: «ندرك تماماً كيف يمكن ان نتصرف في حال اعتبر البعض انّ الدولة غائبة، صحيح اننا تقاعدنا والبعض يعتبر ان لا قوة أو تأثير لدينا، ولكن لدينا كل القدرات والأفكار للتحرك والتصعيد، ولن نعلن عنها إلّا في وقتها المناسب وستُفاجئ الجميع».
إلى عين التينة درّ
قرابة الحادية والنصف وصلت مسيرة المعتصمين إلى أوّل الشارع المؤدّي إلى دارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلّا انّ الأمنيين تمنّوا عليهم عدم التقدم بانتظار معرفة ما إذا كان بوسع بري استقبالهم. تدريجاً، بدأ يحتدم النقاش بين المعلمين والقوى الامنية، إلّا انّ كلّاً من الطرفين حرص الّا تتطور الامور وسعى لأن يبقى التحرك سلمياً، وسرعان ما انشغل الاساتذة بتكرار الخيبات المتلاحقة التي أصابتهم والوعود التي بقيت حبراً على ورق، مؤكدين للأمنيين: «بكرا بتكبَروا وانشالله ما بتصيروا مِتلنا». فيما تدخلت إحدى المعلمات قائلة: «كيف بوسعنا إفهام السياسيين انّ أموال التقاعد ليست مِنّة من أحد، بل هي أموال أمانة واسترداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية تمّ اقتطاعها شهرياً من رواتبنا خلال خدمتنا الفعلية؟».
وسط تأفف الاساتذة وإصرارهم على مقابلة الرئيس بري، وصل أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر محاولاً امتصاص نقمة الاساتذة، مؤكداً لهم أنه سينقل بأمانة مطلبهم إلى الرئيس بري الذي يتعذّر عليه استقبالهم في هذه اللحظة نظراً إلى مواعيده المتلاحقة. لم يقتنع المعتصمون بسهولة بكلام ضاهر، وكرروا على مسامعه الظلم اللاحق بحقهم وأنها المرة «المليون التي يعبّرون فيها عن موقفهم ومطلبهم بتطبيق المادة 18 بحذافيرها».
بعد ربع ساعة من الأخذ والرد، غادر ضاهر محمّلاً بمطلب المعتصمين الذين عادوا أدراجهم مؤكّدين «التحرّك ما خِلص هَون!».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
ناتالي اقليموس
صحافية لبنانية - حائزة على جائزة الصحافة العربية
- متقاعدو الرسمي يُصعِّدون: إستعدّوا لخطوات مفاجئة
- رؤساءُ الطوائف رجالُ إطفاء.. ماذا بعد القمّة؟
- أكثر من 100 شخص يموتون غرقاً سنوياً...
- لجنة «إطفاء» بين المعلمين وإتحاد المدارس.. والمتقاعدون يعتصمون غداً
- ما الجديد في محاكمة الأسير؟
- المعلمون يُصعِّدون صيفاً... فصل جديد من المعركة التربوية
- كواليس إجتماع «البيك» مع المجلس المذهبي... وجولة على المرجعيات قريباً
- مخدرات تفتك بالشباب... توقيف 200 مُروِّج في 100 يوم
- تفاصيل الساعات الاخيرة في "العسكرية"... البراءة للحاج
- "يوم تضامني" مع الجامعة اللبنانية غداً... المعركة تبلغ ذروتها!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)