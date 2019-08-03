- المناورة الجديدة: محكمة عسكرية "طيعة" تعاقب جنبلاط وحزبه
- عندما تعالج إيران الفشل بالفشل
- لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء إلا إذا..
- لماذا نعتقد أنّ عُقوبات الرئيس ترامب على السيّد ظريف دليلُ إفلاسٍ سياسيٍّ وأخلاقيٍّ؟ وهل جاءت لأنّه رفض قُبول دعوة لزيارة البيت الأبيض؟ وكيف نتوقّع أن تكون الجولة المُقبلة من العُقوبات منعه من الابتسام؟ هل يستحقّ هذا “المُهرّج” أن يكون رئيسًا للعالم الحر؟
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 5 - حركة «أمل» - نبيه بري
- جبران باسيل اليوم هو عبد الحليم خدّام الأمس!
- 31 قتيلاً بمطار الشعيرات.. وشكوك برواية النظام السوري
- الأزمة "تلسع" الرئاستين وتداعيات ماليّة خارجيّة
- الأزمة تتمدَّد رئاسياً.. وجرس الإقتصاد يــقرع تحذيرياً.. و»التفسير» الى تشرين
- كرامي: الجميع يخرق الدستور.. هل هناك مَن يسعى للفدرالية؟
- عندما "يخاطب" عون المسؤولين بموجب الدستور!
- متقاعدو الرسمي يُصعِّدون: إستعدّوا لخطوات مفاجئة
- دير الأحمر تغرق في المجارير... مستنقع يثير مشكلات بين القرى
- نوري المالكي يستنفر شيعة العراق ضد عازفة كمان لبنانية
- مخاوف من «تدخّل صندوق النقد» تعمق إرباكات أسواق لبنان المالية
- عمالة الفلسطينيين في لبنان... مقاربات اقتصادية وطائفية
- ريهام عبد الغفور تتصدر غلاف مجلة «لاونج»
- إشتباك داخل «التسوية الرئاسية»: دعوة مجلس الوزراء بين القاعدة والإستثناء؟
- الانحدار اللبناني.. من التيه العربي إلى خبث حلف الأقليات
- عودة التوتر إلى عين الحلوة: اغتيال الانتفاضة الموحدة
- شقير يقرر اليوم... ويتراجع غداً
- «تنفيعة» مبنى «تاتش»: مَن المستفيد؟
- عندما تفصلُ السلطات الدينيّة في أمور الأذواق والفنّ
- الحريري المعتكف... غير مدرَّب على الاعتكاف
- يا شعب لبنان العظيم... تباً لنا!
- تفسير «المادة 95»: برّي يرجئ السجال
- حمادة يردّ على أبو سليمان في مسألة العمال الفلسطينيين: على وزير العمل الانتصار للعمال وليس الانتصار عليهم
- رئيس لبنان يتصل برئيس الحكومة طالبا عقد جلسة وزارية قريبا مصدر حكومي: الحريري يدرك صلاحياته ومخاطر أي خطوة ناقصة
- توقعات الأبراج ليوم August 3, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم August 3, 2019
- أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين كبار بتعرضهما للتحرش الجنسي
- أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في شعبية موريسون
- "حزب الله" لن يكسُر حليفيه عون وأرسلان!
- وقف العدّ وبدائل الردّ!
- سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على النساء
- سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ليلة 2 أغسطس
- فوائد "مذهلة" للكرز لا يعرفها كثيرون
- هل يوجد شخص آخر فوق ؟!
- من صاحب القرار في البيت؟
- نقل المعركة مع جنبلاط إلى المحكمة العسكريّة!
- أزمة نقاش دستوري و«طائفي».. وقبرشمــون الى المربع الأول
- هل قرَّر عون أن ينتقم من «الطائف»؟
- لبنان… العدّاد المسيحي
- مرجع دستوري يُفسِّر المادة 95: «لا تغامروا»!
- واللـهِ...«جرَّصتونا»
- الخارج يتجاهلنا.. و«الصبيانيات» تتحــكّم بنا!
- هل يتبنّى «الحزب» مقايضة باسيل؟
- أزمة الإعلام في لبنان تطال «تلفزيون المستقبل»
- غضب بالشارع السني في لبنان من استهداف «الطائف»
- 1 آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات
-
المناورة الجديدة: محكمة عسكرية "طيعة" تعاقب جنبلاط ...الكاتب:
-
جبران باسيل اليوم هو عبد الحليم خدّام ...الكاتب:
-
كرامي: الجميع يخرق الدستور.. هل هناك مَن ...الكاتب:
-
عندما "يخاطب" عون المسؤولين بموجب الدستور! ...الكاتب:
-
نوري المالكي يستنفر شيعة العراق ضد عازفة ...الكاتب:
-
عمالة الفلسطينيين في لبنان... مقاربات اقتصادية وطائفية ...الكاتب:
-
الانحدار اللبناني.. من التيه العربي إلى خبث ...الكاتب:
-
«تنفيعة» مبنى «تاتش»: مَن المستفيد؟ ...الكاتب:
-
عندما تفصلُ السلطات الدينيّة في أمور الأذواق ...الكاتب:
-
الحريري المعتكف... غير مدرَّب على الاعتكاف ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
كرة النار بيد الحريري: التمسك بالحكومة أم ...الكاتب:
-
-
تعقلوا قبل أن تدمروا البلد ...الكاتب:
-
هل بعث جنبلاط برسالة إلى ”حزب الله” ...الكاتب:
-
«مراهقة لبنانية» وسط فوضى المنطقة ...الكاتب:
-
هل تلتف بستاني على «المناقصات» والدستوري؟ ...الكاتب:
-
العودة الى «فتح لاند» ليست واردة ...الكاتب:
أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 5 - حركة «أمل» - نبيه بري
عرف لبنان في مرحلة ما بعد الطائف، منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم، 4 رؤساء للجمهورية و6 رؤساء للحكومة، ولم يعرف إلا رئيسا واحدا للمجلس النيابي.
يكفي أن يستمر نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لـ 30 سنة متواصلة ومن دون انقطاع ليحقق إنجازا غير مسبوق، ويسجل رقما قياسيا لا يجاريه فيه أحد في العالم، وليثبت أنه الثابت وسط كل المتغيرات والصامد في كل الظروف والمتمتع بدهاء وحنكة وقدرة التكيف والاستمرار، ما جعله محورا أساسيا في اللعبة السياسية ومركز استقطاب وجذب، ورمزا كبيرا من رموز نظام الطائف وعنصرا أساسيا في العناصر المكونة لـ «الدولة العميقة» في لبنان.
لطالما اعتبر نبيه بري واحدا من أبرز وأهم حلفاء سورية في لبنان، ولكن وضعه لم يتأثر ولم يتغير بعد الخروج السوري عام ٢٠٠٥، لا في الموقع السياسي والزعامة الشيعية، ولا في موقعه الرسمي والرئاسة الثانية.
ومن الواضح أن عصره الذهبي في العلاقة مع سورية كان أيام الرئيس حافظ الأسد، وأن تبدلا طرأ مع الرئيس بشار الأسد الذي له ملاحظات على الرئيس بري، بدءا من عدم وقوفه كما يجب الى جانب دمشق وحليفها الرئيس إميل لحود عام ٢٠٠٥ وصولا الى ابتعاده عن دمشق منذ انفجار الحرب داخلها عام ٢٠١١.
فلم يزرها مرة ولم يرسل رجاله إليها للقتال كما فعل حزب الله.
قوي دور الرئيس بري بعد الخروج السوري بدلا من أن يضعف. هو من أطلق وترأس الحوار الوطني وترأس جلساته الأولى في مجلس النواب عام ٢٠٠٦، وهو من كان له الباع الطويل في هندسة اتفاق الدوحة المتفرع عن الطائف، والمتسبب في إحداث أول تغيير في مسيرته التطبيقية.
ورغم أنه واحد من أركان فريق ٨ آذار كحليف أول لحزب نبيه بري وعرف كيف يحافظ على علاقة جيدة مع فريق ١٤ آذار وكيف يؤثر فيه أيضا عبر علاقته التحالفية مع وليد جنبلاط، ولاحقا عبر علاقته المميزة مع سعد الحريري، ليصبح جسر تواصل بين «المستقبل» وحزب الله ويرعى حوارا بينهما في مقره في عين التينة إبان احتدام الحرب السورية والصراع السني ـ الشيعي في المنطقة.
في الواقع كان هذا الحوار السني ـ الشيعي الوحيد في زمن الفتنة وحقبة ما سمي «الربيع العربي»، وكان الرئيس بري يلعب دورا مهما في تحييد لبنان عن الحريق السوري ومنع انتقال الفتنة الى أرضه، وتحديدا الفتنة السنية ـ الشيعية.
لم يعرف وضع الرئيس بري تبدلا وبداية تراجع إلا ابتداء من العام ٢٠١٦ سنة التسوية الرئاسة التي أوصلت العماد ميشال عون الى قصر بعبدا وأعادت الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، والتي خلطت الأوراق والأولويات السياسية وأرست معادلة جديدة في الحكم.
لم يكن بري من محبذي انتخاب عون رئيسا، لا بل كان يقود جبهة المعارضين لانتخابه، وجاهر بخياره الرئاسي: سليمان فرنجية.
ومع ذلك جارى بري حزب الله في لعبة تعطيل جلسات الانتخاب وفي إطالة أمد الفراغ الرئاسي، الى حين توافرت فرصة انتخاب عون وبأكثرية موصوفة لم يكن بري جزءا منها، والمفارقة هنا أن بري الذي لم يصوت مع كتلته للرئيس عون، صار شريكا أساسيا في التسوية وركنا ثابتا من أركان العهد الجديد كما في كل عهد.
وهذا يعود بشكل أساسي الى حزب الله الذي حرص على بري أشد الحرص وأولى العلاقة معه عناية خاصة وكرس بقاءه في رئاسة المجلس مدى الحياة.
فقد أدرك حزب الله أهمية نبيه بري في إدارة اللعبة الداخلية، وهو المتمرس بتفاصيلها وقواعدها، وأهميته في حفظ وحدة واستقرار الطائفة الشيعية.
وأصبح حزب الله بحاجة أكبر الى بري بعد ذهابه للقتال في سورية، وحاجته الى أن يحمي ظهره في لبنان من خلال جبهة داخلية مستقرة سياسيا وأمنيا وبيئة شيعية حاضنة ومتماسكة.
أدرك بري أن وضعا جديدا قد نشأ في الحكم وعليه أن يتكيف معه، بدءا من فتح صفحة جديدة مع الرئيس عون وبناء علاقة جديدة وجيدة معه.
وأدرك أنه من الصعب عليه أن يحتفظ بوضعه السابق وما كان لديه من تأثير ونفوذ طاغ وقدرة تحكم في السياسات والقرارات في ظل معادلة جديدة تتمحور حول 6 كبار: عون ونصرالله والحريري وبري وجعجع وجنبلاط، مع وضع متقدم لبري لأن علاقة بري مع نصرالله ظلت ثابتة وتكاملية، فيما علاقة جنبلاط مع الحريري وعلاقة جعجع مع عون أصابها الاهتزاز والتفكك.
الضغط السياسي ظهر على بري في مناسبتين على الأقل: عند وضع قانون الانتخاب الجديد الذي لم يكن القانون الذي يريده والمتناسب مع مصالحه وطموحه، وعند تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات وحصر تركيزه فيها على الاحتفاظ بوزارة المال التي حولها الى وزارة «سيادية سياسية»، ومعها صار شريكا في السلطة التنفيذية ومتمتعا بحق الفيتو مع تكريس التوقيع الرابع الملزم الى جانب تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص.
ولكن بري لا يهدأ ولا يستكين ولا يستسلم لواقع محبط. في الأزمة الاقتصادية له دور وتدخل من نافذة الموازنة ووزارة المال.
في المعادلة اللبنانية ذات البعد الإقليمي له الدور الأساسي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية ويبقى المفضل عند الوسيط الأميركي، في المعادلة الداخلية أخذ المبادرة الى إعادة فتح ملف قانون الانتخاب لتعديل القانون الحالي الذي جرت انتخابات ٢٠١٨ على أساسه.
وهذا التعديل الذي يطرحه بري من باب تطوير قانون الانتخاب النسبي ونقله الى مستوى الدائرة الواحدة على مستوى كل لبنان، يرى فيه المسيحيون نسفا وتطييرا للقانون الحالي والنتيجة الأساسية التي ترتبت عليه، وهي تصحيح التمثيل الشعبي والتوازن الوطني ببعديه السياسي والطائفي.
جهد كثيرون في معرفة السبب الحقيقي الذي دفع بري الى فتح ورشة قانون انتخابات جديد والمباشرة بعملية تسويق له متجاوزا الظروف الداخلية غير المؤاتية.
السبب الذي أعطاه بري للتحرك الباكر قبل أن تداهمه الانتخابات النيابية المقبلة، لا يبدو مقنعا بالنسبة لكثيرين، بعضهم رأى أن بري وفي إطار توجه شيعي طامح الى تطوير النظام الانتخابي على قاعدة النسبية ارتأى التحرك الآن قبل أن تداهمه التطورات والمتغيرات الإقليمية التي تجعل أن ما يمكن أخذه وتحصيله اليوم سيصعب أخذه وتحصيله في المستقبل، والبعض الآخر رأى أن بري ينطلق أولا من حسابات خاصة تتصل بوضعه وزعامته وحركته (أمل)، بعد الانتخابات الأخيرة بسبب القانون الجديد، والتي أظهرت تراجعا لـ «أمل» وهو يريد أن يبقى السياسي الذي لا يعرف الخسارة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء إلا إذا..
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 5 - حركة «أمل» - نبيه بري
- الأزمة "تلسع" الرئاستين وتداعيات ماليّة خارجيّة
- الأزمة تتمدَّد رئاسياً.. وجرس الإقتصاد يــقرع تحذيرياً.. و»التفسير» الى تشرين
- عندما "يخاطب" عون المسؤولين بموجب الدستور!
- دير الأحمر تغرق في المجارير... مستنقع يثير مشكلات بين القرى
- نوري المالكي يستنفر شيعة العراق ضد عازفة كمان لبنانية
- مخاوف من «تدخّل صندوق النقد» تعمق إرباكات أسواق لبنان المالية
- عمالة الفلسطينيين في لبنان... مقاربات اقتصادية وطائفية
- إشتباك داخل «التسوية الرئاسية»: دعوة مجلس الوزراء بين القاعدة والإستثناء؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)