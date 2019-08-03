- المناورة الجديدة: محكمة عسكرية "طيعة" تعاقب جنبلاط وحزبه
- عندما تعالج إيران الفشل بالفشل
- لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء إلا إذا..
- لماذا نعتقد أنّ عُقوبات الرئيس ترامب على السيّد ظريف دليلُ إفلاسٍ سياسيٍّ وأخلاقيٍّ؟ وهل جاءت لأنّه رفض قُبول دعوة لزيارة البيت الأبيض؟ وكيف نتوقّع أن تكون الجولة المُقبلة من العُقوبات منعه من الابتسام؟ هل يستحقّ هذا “المُهرّج” أن يكون رئيسًا للعالم الحر؟
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 5 - حركة «أمل» - نبيه بري
- جبران باسيل اليوم هو عبد الحليم خدّام الأمس!
- 31 قتيلاً بمطار الشعيرات.. وشكوك برواية النظام السوري
- الأزمة "تلسع" الرئاستين وتداعيات ماليّة خارجيّة
- الأزمة تتمدَّد رئاسياً.. وجرس الإقتصاد يــقرع تحذيرياً.. و»التفسير» الى تشرين
- كرامي: الجميع يخرق الدستور.. هل هناك مَن يسعى للفدرالية؟
- عندما "يخاطب" عون المسؤولين بموجب الدستور!
- متقاعدو الرسمي يُصعِّدون: إستعدّوا لخطوات مفاجئة
- دير الأحمر تغرق في المجارير... مستنقع يثير مشكلات بين القرى
- نوري المالكي يستنفر شيعة العراق ضد عازفة كمان لبنانية
- مخاوف من «تدخّل صندوق النقد» تعمق إرباكات أسواق لبنان المالية
- عمالة الفلسطينيين في لبنان... مقاربات اقتصادية وطائفية
- ريهام عبد الغفور تتصدر غلاف مجلة «لاونج»
- إشتباك داخل «التسوية الرئاسية»: دعوة مجلس الوزراء بين القاعدة والإستثناء؟
- الانحدار اللبناني.. من التيه العربي إلى خبث حلف الأقليات
- عودة التوتر إلى عين الحلوة: اغتيال الانتفاضة الموحدة
- شقير يقرر اليوم... ويتراجع غداً
- «تنفيعة» مبنى «تاتش»: مَن المستفيد؟
- عندما تفصلُ السلطات الدينيّة في أمور الأذواق والفنّ
- الحريري المعتكف... غير مدرَّب على الاعتكاف
- يا شعب لبنان العظيم... تباً لنا!
- تفسير «المادة 95»: برّي يرجئ السجال
- حمادة يردّ على أبو سليمان في مسألة العمال الفلسطينيين: على وزير العمل الانتصار للعمال وليس الانتصار عليهم
- رئيس لبنان يتصل برئيس الحكومة طالبا عقد جلسة وزارية قريبا مصدر حكومي: الحريري يدرك صلاحياته ومخاطر أي خطوة ناقصة
- توقعات الأبراج ليوم August 3, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم August 3, 2019
- أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين كبار بتعرضهما للتحرش الجنسي
- أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في شعبية موريسون
- "حزب الله" لن يكسُر حليفيه عون وأرسلان!
- وقف العدّ وبدائل الردّ!
- سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على النساء
- سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ليلة 2 أغسطس
- فوائد "مذهلة" للكرز لا يعرفها كثيرون
- هل يوجد شخص آخر فوق ؟!
- من صاحب القرار في البيت؟
- نقل المعركة مع جنبلاط إلى المحكمة العسكريّة!
- أزمة نقاش دستوري و«طائفي».. وقبرشمــون الى المربع الأول
- هل قرَّر عون أن ينتقم من «الطائف»؟
- لبنان… العدّاد المسيحي
- مرجع دستوري يُفسِّر المادة 95: «لا تغامروا»!
- واللـهِ...«جرَّصتونا»
- الخارج يتجاهلنا.. و«الصبيانيات» تتحــكّم بنا!
- هل يتبنّى «الحزب» مقايضة باسيل؟
- أزمة الإعلام في لبنان تطال «تلفزيون المستقبل»
- غضب بالشارع السني في لبنان من استهداف «الطائف»
- 1 آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات
-
المناورة الجديدة: محكمة عسكرية "طيعة" تعاقب جنبلاط ...الكاتب:
-
جبران باسيل اليوم هو عبد الحليم خدّام ...الكاتب:
-
كرامي: الجميع يخرق الدستور.. هل هناك مَن ...الكاتب:
-
عندما "يخاطب" عون المسؤولين بموجب الدستور! ...الكاتب:
-
نوري المالكي يستنفر شيعة العراق ضد عازفة ...الكاتب:
-
عمالة الفلسطينيين في لبنان... مقاربات اقتصادية وطائفية ...الكاتب:
-
الانحدار اللبناني.. من التيه العربي إلى خبث ...الكاتب:
-
«تنفيعة» مبنى «تاتش»: مَن المستفيد؟ ...الكاتب:
-
عندما تفصلُ السلطات الدينيّة في أمور الأذواق ...الكاتب:
-
الحريري المعتكف... غير مدرَّب على الاعتكاف ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
كرة النار بيد الحريري: التمسك بالحكومة أم ...الكاتب:
-
-
تعقلوا قبل أن تدمروا البلد ...الكاتب:
-
هل بعث جنبلاط برسالة إلى ”حزب الله” ...الكاتب:
-
«مراهقة لبنانية» وسط فوضى المنطقة ...الكاتب:
-
هل تلتف بستاني على «المناقصات» والدستوري؟ ...الكاتب:
-
العودة الى «فتح لاند» ليست واردة ...الكاتب:
جبران باسيل اليوم هو عبد الحليم خدّام الأمس!
بعد “تطبيق” اتفاق الطائف بمساعدة من سوريا الراحل حافظ الأسد، وعلى نحو يخدم مصالحها أكثر ممّا يخدم مصلحة لبنان الوطن والدولة والسلم الأهلي والعيش المشترك، بدأت جهات لبنانيّة عدّة تُطالب بتنفيذ أحد بنود الاتفاق المذكور الذي نصّ على دخول الحكومة اللبنانيّة (دولة لبنان) والحكومة السوريّة (دولة سوريا) في مفاوضات من أجل تنفيذ إعادة تموضع للجيش السوري المُنتشر في لبنان وتراجعه نحو البقاع، مع احتفاظه بمواقع استراتيجيّة مُهمّة في “الجبل” العالي مثل منطقة ضهر البيدر وأخرى غيرها يستطيع منها مواجهة أيّ اعتداء اسرائيلي على بلاده من خلال ما سُمّي في حينه “الكوريدور” البقاعي. كما يستطيع الانتقال في سرعة منها إلى الداخل اللبناني في حال اضطربت الحال السياسيّة وتعرّض السلام الذي ترعاه سوريا وتحميه إلى الاهتزاز وعلى نحو خطير. وقد أثار هذا الموضوع في حينه وزير الخارجيّة الأميركي الأسبق جيمس بايكر على ما أظنّ مع الرئيس الياس الهراوي في اجتماع بينهما كانت زحلة ومنزله فيها مكاناً له. لكن جواب الرئيس الراحل كان لا نستطيع مفاتحة السوريّين في هذا الأمر ونترك هذا الأمر لكم. واعتبرت واشنطن في حينه أن موقف لبنان كان تنصّلاً من نصّ رسمي وخوفاً من واقع لا قُدرة له على مواجهته. لكنّها “نفضت يدها” من هذا الموضوع كما يُقال لأن ما بينها وبين سوريا الأسد من تفاهمات في المنطقة في حينه كان أهمّ من الضغط عليها لإعادة الانتشار في لبنان. طبعاً ازدادت المطالبة بالإعادة المذكورة في حينه إعلاميّاً وسياسيّاً ولا سيّما من الجهات غير المؤيّدة لدمشق ودورها في البلاد، فتفتّق ذكاء نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدّام، الذي انشقّ عن خلفه أي ابنه بشّار الأسد بعد بدء الربيع العربي في بلاده عام 2011 وعلى الأرجح قبل ذلك بسنوات، عن موقف يعتبر أن لبنان لا يحقّ له البحث مع سوريا في تنفيذ إعادة التموضع العسكري المُشار إليها. لماذا؟ لأن اتفاق الطائف لم يُطبّق كاملاً كما يُقال، وتحديداً بند إلغاء الطائفيّة السياسيّة وقبله بند تشكيل هيئة وطنيّة تتولّى درس هذا الموضوع وإيجاد الطريقة المناسبة لتنفيذه. علماً أن النظام السوري في حينه لم يكن في وارد إلغاء هذه الطائفيّة لإبقاء الانقسام سائداً، ولإبقاء دولة “الطائف” بثلاثة “رؤوس”، ولإبقاء سيطرته عليها وعلى لبنان وحاجة “شعوبه” إليها “كلّما دقّ الكوز بالجرّة” كما يُقال. علماً أنّه كان يقول لكل من الشعوب الخائفة من إلغاء الطائفيّة: لا تخافي لن نُلغيها. ويومها كان الخوف مسيحيّاً أوّلاً ثم سُنيّاً جرّاء استشعار القوّة العسكريّة الشيعيّة في “أمل” ثمّ “حزب الله” والخوف من تفوّق الديموغرافيا الشيعيّة على الديموغرافيا السُنيّة. وشعوب لبنان “ترقص من دون دفّ”. فبدل من أن تباشر شعوب لبنان إلغاء الطائفيّة بعد انسحاب سوريا مُكرهة منه عام 2005 في أعقاب استشهاد الرئيس رفيق الحريري بدأت تعطّل البنود الأخرى في الطائف واحدة بعد الأخرى لمصلحة قادتها ودول خارجيّة عربيّة وغير عربيّة. و”أثمر” فعلها إذ تفكّكت الدولة اللبنانيّة (السورية) التي بنتها دمشق وصارت عاجزة عن القيام بمهمّاتها وعاد الانقسام إليها وربّما تكون اقتربت كثيراً من أن تتحوّل “دولة فاشلة”. علماً أنّها وفي كل الأحوال دولة مزيّفة.
لماذا الحديث عن هذا الأمر اليوم؟ لأن وزير الخارجيّة ورئيس “التيّار الوطني الحرّ” وصهر رئيس الجمهوريّة ميشال عون وربّما مرشّحه الأوّل أو الأبرز لرئاسة الدولة بعد انتهاء ولايته ذكّرنا به في الأشهر القليلة الماضية، وتحديداً عندما قال أنّه يصرّ على المناصفة ليس فقط في الفئة الأولى من الوظائف الرسميّة على أنواعها بل في كل الفئات أي من المدير العام المدني والأمني وقائد الجيش العسكري وحاكم مصرف لبنان المركزي حتّى الحاجب أو “البلانتون” كما يُسمّى. وقد برّر ذلك بعدم تشكيل الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة معتبراً أن احترام المناصفة في الفئة الأولى فقط يجب أن لا يحصل قبل إلغاء الطائفيّة. وهو يعرف أن الهيئة المذكورة لم تُؤلّف منذ 20 أو 30 سنة، وأن أحداً من شعوب لبنان بقياداتها كلّها لم يُحرِّك ساكناً لتأسيسها ولم يبدُ يوماً مُتحمِّساً أو بالأحرى موافقاً على إلغاء الطائفية. وبذلك بدا أنه يُؤسِّس لتكريس طائفيّة البلاد ومذهبيّة شعوبها بتقسيم الدولة عمليّاً وبجعل الأقوياء في شعوبهم “وُلاة” عمليّاً أو “مقدّمين” كما في القرن التاسع عشر وما قبله. وهذا يعني مصيراً من اثنين إمّا تقسيم البلاد وإمّا العمل لجعل دولتها فيديراليّة ولا سيّما في ظلّ المخاوف المتُعاظمة من أن الفيديراليّة ستكون، بعد التوصّل إلى نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط، النظام في العديد من بلدانه وفي مقدّمها سوريا والعراق. وهذا أمر يعرفه باسيل. وفي أي حال يقول واحدٌ من الذين يعيشون في أوساط قانونيّة أنّ “البند ز” من وثيقة الوفاق الوطني (إلغاء الطائفيّة السياسيّة) جاء في آخر الفقرة الأولى منه: “ويتمّ في المرحلة الانتقاليّة ما يلي: أ- إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامّة والقضاء والمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة والمؤسّسات العامّة والمُختلطة والمصالح المُستقلّة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يُعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مُناصفة بين المسيحيّين والمسلمين دون تخصيص أي وظيفة لأيّة طائفة”، ويجب أن يعرف الوزير باسيل وجهابذة القانون الذين يستند إلى علمهم الغزير، وهو فعلاً غزير، أن “وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني” ليست بـ”الاتساع” الذي يريدونه بحيث تستعمل لضرب الهدف بل الغاية الأصليّة وهي التمهيد لإلغاء الطائفيّة (ولاحقاً المذهبيّة).
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
سركيس نعوم
كاتب وصحفي لبناني - جريدة النهار البيروتية
- جبران باسيل اليوم هو عبد الحليم خدّام الأمس!
- "حزب الله" لن يكسُر حليفيه عون وأرسلان!
- فقد باسيل عطف "حزب الله" بقواعده لمصلحة فرنجيه!
- نأى شهاب بجيشه في 1958 فوصل... هل تتكرّر التجربة؟
- دخول لبنان العصر الشيعي سابق لأوانه!
- هل يُسلِّم بشّار الأسد ملفّ لبنان إلى شقيقه ماهر؟
- "التسوية" بين الحريري و"حزب الله" وعون ستبقى وتستمر
- احذروا ”الزهو” في مكافحة الفساد… فـ”العقاب” موجود
- من غَدَرَ ”المستقبل” وخانه بإسقاط نيابة ديما جمالي؟
- استعاد الحريري المستقبل من مُنافسيه داخله...
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)