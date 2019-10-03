- هيفاء وهبي تطلق العنان لإثارتها بالأزق القصير!
- صفع ومحاولة خنق بين ممثلة شهيرة وزوجها
- العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 16 قتيلا
- لا بدّ من سعد الحريري الاعتدال.. والصلابة
- بوليسية العهد لن تمنع تبدّد رصيده
- حيلة ذكية يعتمدها طاقم الملكة لحمايتها من التسمم في المناسبات الضخمة
- ولي العهد السعودي لا يعرف من قتل الخاشقجي؟!
- توترات أهل السلطة تعاكس الجهود لتطويق الأزمة
- إجتماعات وتصريحات... ولا إصلاحات... ومخاوف من الغلاء
- حزب الله لا يخشى سقوط التفاهمات والمعادلات… زمن ”الطفرة والوفرة” شارف الأفول
- الغرق أكثر رعباً من الحرب
- ما بين الطبقة السياسية والجيش اللبناني
- تيّاران لا يفترقان..
- الحلّ: حكومة إختصاصيِّين
- عون فوجئ بردّ الشارع ففــتح الدفاتر القديمة
- حذارِ قراءة تقارير وكالات التصنيف سياسيّاً!
- "باسيل راجع"...ماذا ينتظره؟
- لبنان يقف أمام «تسوية عرجاء» وتعويمها ينقذ الحكم والحكومة
- بالارقام.. عدد عائلات المنية وحجمها الانتخابي ومدى تأثيرها في السياسة
- القصة الكاملة للقاء باسيل في القنطاري.. من الاتفاق الى الالغاء
- مكوِّنات الحكومة تغرق في الأوراق.. والتصويب على الرواتب!
- الحريري يقترح بيع الدولة!
- أحلام الرئاسة «تفرطع» عدّة شغل العهد: عون وباسيل vs طموح المال والعسكر
- إنتخابات «الشرعي» في طرابلس وعكار: صراع أجنحة في المستقبل
- أين ذهبنا؟ إلى الويلات المتحدة: «بدنا نرجّع الذهب»
- توقيف رئيس قلم محكمة جنايات بتهمة قبض رشوة!
- مُناقَلات تُثير غضباً «مشستقبلياً» في «أوجيرو»: كريدية يُلغي «المذكّرة البرتقالية»
- الطلب على الدولار لم يهدأ بعد
- رئيس وزراء أستراليا يصف مكالمته الهاتفية مع ترامب بالمقتضبة والعادية
- حسابات إيران الخاطئة مبنية على الاستفزاز والتصعيد
- توقعات الأبراج ليوم October 3, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم October 3, 2019
- احتجاجات العراق.. وزارة الدفاع تعلن حالة التأهب القصوى بعد اتساع المظاهرات وسقوط قتلى
- التأزم الاقتصادي يهدد «التسوية الرئاسية» بين «البرتقالي» و«الأزرق»
- من يجب أن يغيّر سلوكه؟
- عوامل استعادة الثقة بلبنان
- عون يفرْمل التوتر مع الحريري: التفاهم بيننا أقوى من أن تزعزعه الإشاعات
- Today 5 hours ago (4 comments) لماذا تعَمّد المُرشد الأعلى إهانةَ الرئيس الامريكي وإجهاض اتّصال هاتفيّ رتّبه ماكرون بين روحاني وترامب في الأمم المتحدة في اللّحظة الأخيرة؟ هل اكتملت الخطّة الإيرانيّة في إقامة “شرق أوسط” جديد بزعامة طِهران؟ وأينَ مكان العرب فيه؟ وما صحّة الرسائل التي بعثتها السعوديّة للقِيادة الإيرانيّة طلبًا للتّهدئة؟
- هكذا كُشفت قضية العارضة كانديس والرئيس الحريري
- ريهانا تبرز صدرها المثير وهي ترتدي ثوبًا زهريًا مع بنطلون برتقالي تحته في سيول بكوريا الجنوبية
- 800 "وثيقة اتصال" سُحبت من ملفّات عملاء لإسرائيل!
- الحكومة تُسابق الوقت و"جلسة إصلاحية" غداً وزير الصناعة يعلن عن 3850 فرصة عمل
- إطلاق نار على الحكومة... والحريري ضائع!
- قرارات "المركزي" أراحت الأسواق... والموازنــة تُسابق المهل الدستوريّة والتصنيفيّة
- «قلق» الوزراء على صلاحياتهم يعرقل «الهيئات الناظمة» في لبنان
- فارس سعيد يؤرّخ محاولة إغتيال حمادة
- عون: العهد مُستهدف من الخارج والداخـــل.. وسأدعو للتظاهر عند الضرورة
- التخدير لا يمنع الإنهيـــار
- «الأسود» ينسف التقارب بين الحريري وعون.. ويهدِّد التسوية!
- لماذا أصبح حافظ الأسد «الرجل الذي لم يوقِّع»؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
هكذا كُشفت قضية العارضة كانديس والرئيس الحريري ...الكاتب:
-
800 "وثيقة اتصال" سُحبت من ملفّات عملاء ...الكاتب:
-
إطلاق نار على الحكومة... والحريري ضائع! ...الكاتب:
-
-
عون: العهد مُستهدف من الخارج والداخـــل.. وسأدعو ...الكاتب:
-
-
سعد الحريري.. أتى مع الفاجعة وإليها يعود ...الكاتب:
-
-
وزراء تحوم حولهم شبهات سيُساءلون عن ارتكاباتهم..عون: ...الكاتب:
-
ترقيع أزمة النفط والدواء والقمح: أصل المشكلة ...الكاتب:
-
السعوديّة تريد رحيل الحريري: الفراغ أفضل! ...الكاتب:
-
باسيل يمهّد الطريق إلى قصر بعبدا بالتطبيع ...الكاتب:
-
قضيّة الفاخوري ووثائق الاتصال مستمرّة رغم شبح ...الكاتب:
-
عون ينفتح على الأسد إذا سبَقَهُ السعوديون ...الكاتب:
-
الحكومة مسؤولة لكن التبعات خطيرة على العهد ...الكاتب:
-
«شراكة» عون - الحريري صامدة.. ولكن ...الكاتب:
بالارقام.. عدد عائلات المنية وحجمها الانتخابي ومدى تأثيرها في السياسة
ما تزال الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، تشكل في منطقة المنية، محطة رئيسية بالنسبة للعائلات التقليدية الساعية على الدوام لتثبيت حضورها، والتأكيد على دورها في فرض رؤيتها والإمساك بمفاصل العملية الإنتخابية أمام كل التدخلات ومحاولات مصادرة هذا ″الحق″ المكتسب، بعد نضال طويل خاضته منذ منتصف القرن الماضي في وجه رموز الإقطاع من جهة والقوى السياسية التقيلدية من جهة ثانية في طرابلس التي كانت بدورها تحتفظ لنفسها آنذاك بإدارة شؤون هذه المنطقة، مستفيدة من صراعات النفوذ القائمة بين العائلات الكبيرة والتي تمثل ما يقارب ثلثي عدد ناخبي مدينة المنية.
المنية كانت سابقا تخضع لسلطة الاقطاع السياسي في المنطقة وللزعامات التقليدية في طرابلس، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى مشارف خمسينيات القرن الماضي حين شهدت المنطقة حراكاً عائلياً وعشائرياً تحت عنوان الاستقلال ورفع الوصاية، وتولى سعيد علم الدين الملقب بـ”المعلم” هذه الحركة التي اثمرت عن استصدار قرار رسمي في العام 1960 يقضي بإعطاء الضنية والمنية مقعدين نيابيين، وكانت حصة المنية من نصيب والد النائب الحالي عثمان علم الدين المرحوم محمد مصطفى علم الدين الذي خاض اولى معاركه الانتخابية بالتحالف والتنسيق مع العائلات الكبيرة ضمن اتفاق يضمن لكل منها بحسب حجمها ووزنها التمثيل العادل في المجالس البلدية والاختيارية، والذي ما لبث ان تعرض لخروقات في اول استحقاق بلدي كان من نصيب المرحوم توفيق زريقة، لتبدأ الصراعات العائلية وتجد مكاناً لها على ارض الواقع، والذي كان بمثابة الشرارة الاولى التي اججت الصراعات العائلية واظهرتها الى العلن، حتى في صفوف العائلة الواحدة.
اليوم كما اي استحقاق تعيش المنية على بركان من الصراعات والتجاذبات العائلية، بدأت ألسنة اللهب تتصاعد من فوهته مع التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية الفرعية، مستعيدة مشهداً من الماضي، لجهة عودة ″العائلية″ بقوة لتفرض رؤيتها على حساب السياسة، خصوصا بعد تراجع دور “تيار المستقبل” وعدم وجود احزاب وقوى سياسية مؤثرة على الساحة، الأمر الذي يطرح سلسلة أسئلة حول المنحى الذي سـتسلكه المعركة في ظل هذا التسابق العائلي المحموم.
وفي ما يتعلق بالعائلات، فالمسألة تنقسم الى شقين: الأول، يمكن تلخيصه بمستقبل العلاقة بين العائلات الكبيرة بعد الانتخابات وكيفية تعاطيها مع بعضها البعض وادارة باقي الشؤون الانتخابية. والثاني، في الجرح الذي قد تتسبب به خسارة اي من المرشحين امام خصمه من العائلة الواحدة او بسببه لصالح مرشح من عائلة أخرى.
ووفق اخر احصاء مع احتمال وجود تعديلات فيه، يبلغ عدد عائلات المنية على اختلافها 153 عائلة (من ضمنها الأصول والفروع) بينما تحتكر العائلات الكبيرة ثلثي عدد الأصوات بحسب عدد ناخبيها، للأصول من دون الفروع، وفق لوائح الشطب: (علم الدين 2215)، (زريقة 1438)، (الخير 1238)، (ملص 876)، (الدهيبي 648)، (محيش 646)، (الحلاق 512)، (المصري 427)، تضاف اليها العائلات التي تدور في فلكها.
في حين تشكل العائلات الصغيرة نسبة لا يستهان بها من اصوات الناخبين وهي بمقدروها فرض معادلة على ارض الواقع في حال توحدت خلف لائحة واحدة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ريهانا تبرز صدرها المثير وهي ترتدي ثوبًا زهريًا مع بنطلون برتقالي تحته في سيول بكوريا الجنوبية
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس".
- كيم كردشيان بفستان حقّق ما أرادت أن تُظهِره في جسدها المثير!
- الحريري يقترح بيع الدولة!
- حيلة ذكية يعتمدها طاقم الملكة لحمايتها من التسمم في المناسبات الضخمة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توترات أهل السلطة تعاكس الجهود لتطويق الأزمة
- إجتماعات وتصريحات... ولا إصلاحات... ومخاوف من الغلاء
- حزب الله لا يخشى سقوط التفاهمات والمعادلات… زمن ”الطفرة والوفرة” شارف الأفول
- الغرق أكثر رعباً من الحرب
- الحلّ: حكومة إختصاصيِّين
- حذارِ قراءة تقارير وكالات التصنيف سياسيّاً!
- "باسيل راجع"...ماذا ينتظره؟
- لبنان يقف أمام «تسوية عرجاء» وتعويمها ينقذ الحكم والحكومة
- بالارقام.. عدد عائلات المنية وحجمها الانتخابي ومدى تأثيرها في السياسة
- مكوِّنات الحكومة تغرق في الأوراق.. والتصويب على الرواتب!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)