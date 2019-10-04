- «حكومة العجز» تنفض يدها من الأزمة: كيف نَكُـــمّ الأفواه؟
- لا تخافوا ...
- خروج الحريري يُسقط التسوية ويكشف «حزب الله» سياسياً
- عندما يضخّ «حزب الله».. الدولار!
- بالفيديو.. شقيق القتيل يحتضن القاتلة: سامحتكِ
- إلى أين تتجه معدلات الفائدة في أستراليا؟
- شهيّة التفاح تفتح باب الخلافات حول مصير الحكومة وكبت الحريَّات!
- شيراك... الوجه والقناع
- «البواخر» تعطّل خطة الكهرباء؟
- السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر الصرف مسؤولية مَن؟
- القضاء يستدعي 3 وزراء اتصالات
- إنذار فرنسي بشتاءٍ قاسٍ: بدل الإصلاحات خلافات سياسية
- غسان عطالله: القوات لا تريد عودة المهجرين
- أبعد من إزاحة ضابط عراقي…
- توقعات الأبراج ليوم October 4, 2019
- ناشونال إنترست: هناك ما يجري في السعودية.. هل تنهار دون ضجيج؟
- جلسة حكومية بنكهة «التفاح».. وعون: أنا الرئيس.. ولن نفشل
- خبراء أميركيون يجمعون على انهيار «عنصر الردع» الأميركي في وجه إيران
- الحكومة اللبنانية لَمْلَمَتْ شظايا «الارتجاج» السياسي - المالي
- سلامة: مصرف لبنان مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة بالدولار
- «الحاجة وفاء».. من لله يا محسنين إلى مليونيرة!
- هيفاء وهبي تطلق العنان لإثارتها بالأزق القصير!
- صفع ومحاولة خنق بين ممثلة شهيرة وزوجها
- العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 16 قتيلا
- لا بدّ من سعد الحريري الاعتدال.. والصلابة
- بوليسية العهد لن تمنع تبدّد رصيده
- حيلة ذكية يعتمدها طاقم الملكة لحمايتها من التسمم في المناسبات الضخمة
- ولي العهد السعودي لا يعرف من قتل الخاشقجي؟!
- توترات أهل السلطة تعاكس الجهود لتطويق الأزمة
- إجتماعات وتصريحات... ولا إصلاحات... ومخاوف من الغلاء
- حزب الله لا يخشى سقوط التفاهمات والمعادلات… زمن ”الطفرة والوفرة” شارف الأفول
- الغرق أكثر رعباً من الحرب
- ما بين الطبقة السياسية والجيش اللبناني
- تيّاران لا يفترقان..
- الحلّ: حكومة إختصاصيِّين
- عون فوجئ بردّ الشارع ففــتح الدفاتر القديمة
- حذارِ قراءة تقارير وكالات التصنيف سياسيّاً!
- "باسيل راجع"...ماذا ينتظره؟
- لبنان يقف أمام «تسوية عرجاء» وتعويمها ينقذ الحكم والحكومة
- بالارقام.. عدد عائلات المنية وحجمها الانتخابي ومدى تأثيرها في السياسة
- القصة الكاملة للقاء باسيل في القنطاري.. من الاتفاق الى الالغاء
- مكوِّنات الحكومة تغرق في الأوراق.. والتصويب على الرواتب!
- الحريري يقترح بيع الدولة!
- أحلام الرئاسة «تفرطع» عدّة شغل العهد: عون وباسيل vs طموح المال والعسكر
- إنتخابات «الشرعي» في طرابلس وعكار: صراع أجنحة في المستقبل
- أين ذهبنا؟ إلى الويلات المتحدة: «بدنا نرجّع الذهب»
- توقيف رئيس قلم محكمة جنايات بتهمة قبض رشوة!
- مُناقَلات تُثير غضباً «مشستقبلياً» في «أوجيرو»: كريدية يُلغي «المذكّرة البرتقالية»
- الطلب على الدولار لم يهدأ بعد
- رئيس وزراء أستراليا يصف مكالمته الهاتفية مع ترامب بالمقتضبة والعادية
-
خروج الحريري يُسقط التسوية ويكشف «حزب الله» ...الكاتب:
-
عندما يضخّ «حزب الله».. الدولار! ...الكاتب:
-
«البواخر» تعطّل خطة الكهرباء؟ ...الكاتب:
-
السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر ...الكاتب:
-
إنذار فرنسي بشتاءٍ قاسٍ: بدل الإصلاحات خلافات ...الكاتب:
-
لا بدّ من سعد الحريري الاعتدال.. والصلابة ...الكاتب:
-
بوليسية العهد لن تمنع تبدّد رصيده ...الكاتب:
-
حزب الله لا يخشى سقوط التفاهمات والمعادلات… ...الكاتب:
-
-
-
-
-
عون فوجئ بردّ الشارع ففــتح الدفاتر القديمة ...الكاتب:
-
حذارِ قراءة تقارير وكالات التصنيف سياسيّاً! ...الكاتب:
-
-
-
أحلام الرئاسة «تفرطع» عدّة شغل العهد: عون ...الكاتب:
-
أين ذهبنا؟ إلى الويلات المتحدة: «بدنا نرجّع ...الكاتب:
-
-
هكذا كُشفت قضية العارضة كانديس والرئيس الحريري ...الكاتب:
-
800 "وثيقة اتصال" سُحبت من ملفّات عملاء ...الكاتب:
-
إطلاق نار على الحكومة... والحريري ضائع! ...الكاتب:
-
-
عون: العهد مُستهدف من الخارج والداخـــل.. وسأدعو ...الكاتب:
-
-
سعد الحريري.. أتى مع الفاجعة وإليها يعود ...الكاتب:
-
الحريري الذي أعدم خياراتنا ...الكاتب:
-
وزراء تحوم حولهم شبهات سيُساءلون عن ارتكاباتهم..عون: ...الكاتب:
-
ترقيع أزمة النفط والدواء والقمح: أصل المشكلة ...الكاتب:
-
السعوديّة تريد رحيل الحريري: الفراغ أفضل! ...الكاتب:
السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر الصرف مسؤولية مَن؟
تعيش السلطة السياسية في عالم من التخلّي وتقاذف المسؤوليات، فيما تواصل الأزمة اشتدادها. كان يُفترض أن يترك التعميم الصادر عن مصرف لبنان لتمويل استيراد المشتقّات النفطية والدواء والقمح أثراً إيجابياً، إلا أن السوق تعاملت معه على أنه اعتراف بوجود سعرين لليرة: واحد للسلع المموّلة من مصرف لبنان والثاني لباقي السلع. هذا الأمر خلق بلبلة وهلعاً أدّيا إلى زيادة الطلب على الدولار وانخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، ما يهدّد باندلاع موجة تضخّم أسعار قد تدفع في اتجاه تسارع وتيرة إغلاق المؤسّسات وصرف الموظفين
تتعامل السلطة السياسية باستخفاف شديد مع اعتراف مصرف لبنان بوجود سعرين لصرف الليرة مقابل الدولار. وبدلاً من تخصيص جلسة لمجلس الوزراء لهذه الأزمة لدرس السيناريوهات والخيارات المتاحة، طرح رئيس الجمهورية ميشال عون هذه المسألة في نهاية جلسة أمس وتفاعل معها وزير الاقتصاد منصور بطيش انطلاقاً من التذكير بنصوص قانونية، تفرض عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية. بدا من كلام بطيش أن المشكلة بسيطة وتقتصر على بضعة مخالفين يجب زجّهم في السجن. كذلك بدا الأمر من خلال كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمته أمس أمام المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيراً إلى أن ”أسواق الصرّافين والأوراق النقدية بالدولار هي أسواق لا يتدخل فيها مصرف لبنان إلا من ناحية التنظيم».
تصريح سلامة ومداولات الوزراء في الجلسة أمس، أوحيا بأن السلطة السياسية تدفع في اتجاه تقنين توافر السلع ورفع أسعارها سواء أكانت غذائية أم غيرها من السلع غير المشمولة بتعميم مصرف لبنان، الذي خصّص مستوردي المشتقّات النفطية وتجار الدواء والقمح بتمويل الدولارات اللازمة للاستيراد. المشكلة أن توافر النقد الأجنبي في سوق تعتمد بشكل أساسي وبقيمة 20 مليار دولار على استيراد السلع المستهلكة محلياً، لا يمكن مناقشتها بشكل هامشي واندفاع سلامة إلى التخلّي عن مسؤوليته المحدّدة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي تنصّ على أن مَهمّة مصرف لبنان هي ”المحافظة على النقد لتأمين أساس نموّ اقتصادي واجتماعي دائم، وتتضمن بشكل خاص: المحافظة على سلامة النقد اللبناني، المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية».
إذاً، الحفاظ على سلامة النقد اللبناني أول مَهمة لدى مصرف لبنان، وهي المَهمة التي يتخلّى عنها سلامة اليوم في ظل ازدواجية سوق سعر الصرف أحدهما بين مصرف لبنان والمصارف، والثاني بين الصرّافين والشركات والأفراد.
هذا الأمر ليس حدثاً عابراً في النموذج الاقتصادي اللبناني، بل هو حدث كبير وخطير جداً. فالمؤشرات السوقية التي يعبّر عنها من خلال ارتفاع سعر فائدة الانتربنك، وارتفاع سعر الصرف لدى الصرّافين إلى 1600 ليرة مقابل الدولار، تأتي بعد بضعة أيام على صدور تعميم من مصرف لبنان ينظّم فيه عمليات تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح بالدولارات، ما يعني أن التعميم لم تكن له مفاعيل إيجابية على الأسواق، بل على العكس ولّد ارتدادات متباينة في السوق انطلاقاً من تفسير واحد لمضمون التعميم الذي ”يقرّ ضمنياً بوجود سوقين لسعر الصرف» وفق الوزير السابق شربل نحاس. لذا، فإنه من الطبيعي أن يكون هناك مستفيدون من التعميم، أي المشمولون فيه من مستوردي المازوت والغاز والبنزين والدواء والقمح، وأن يكون هناك استياء عند غير المشمولين فيه من مستوردي السلع والتجار المرتبطين بهم محلياً، سواء تجار نصف الجملة وباعة التجزئة، كما أنه في حال استوعب عامة الناس المضمون الفعلي للتعميم، فإنهم سيقدّرون بأن هذا الإجراء الكبير والخطير لا يؤخذ في حالات الاستقرار، ما يولّد لديهم شعوراً بانعدام الأمان ويلجأون إلى أدوات دفاعية من أبرزها تحويل مدّخراتهم لدى المصارف، متى استحقّت، من الليرة إلى الدولار.
المشكلة التي ستظهر مع مرور الوقت وارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية، أي لدى الصرّافين، هي أسعار السلع غير المشمولة بالتعميم. وعلى افتراض أن التعميم نال رضى مستوردي المشتقات النفطية والدواء والقمح، إلا أنه لا يشمل مستوردي السلع الغذائية الأخرى ومستوردي المواد الأوّلية الخاصة بالصناعة المحلية، ولا يشمل مستوردي الخضار والفاكهة ومئات السلع الأخرى المستوردة من الخارج. ”إذا كان الصناعي أو أي تاجر آخر، مضطراً أن يشتري الدولارات اللازمة لتسديد ثمن مستورداته من الصرّافين بالسعر المتداول، فإن جزءاً من كلفته ارتفع، وبالتالي فهو سيعمد إلى رفع أسعار السلعة التي ينتجها أو يبيعها»، يقول أحد الصناعيين. وهذا الأمر كان قد أشار إليه بشكل واضح رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الذي لفت إلى أن ”بعض المصانع تبيع إنتاجها بالليرة اللبنانية وهي تستورد موادّها الأوّلية بالعملات الصعبة، وبالتالي هي بحاجة إلى أن تتأمّن لها الدولارات، وإلا ستضطر إلى شراء العملة من الصرّافين بأسعار مرتفعة ما سيزيد من كلفة إنتاجها».
وما يعزّز مسار ارتفاع السلع أن باقي حلقات سلاسل البيع متخوّفة من حصول هذا الأمر في ظل وجود سعرين لليرة في لبنان. فبحسب رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ”إن المورّدين يُصدرون فواتير السلع المبيعة للسوبرماركت بالدولار فيما نحن نبيع بالليرة، وهم حتى الآن، يوافقون على تسديد الفواتير بالليرة على أساس سعر صرف يصل إلى 1518 ليرة مقابل الدولار، إلا أنه في حال توقفت المصارف عن تمويل المورّدين بالدولارات بالسعر المحدّد من مصرف لبنان واضطررنا أن نشتري الدولار من السوق غير النظامية بالأسعار المتداولة، فإن أسعار السلع سترتفع بشكل أكيد، وخصوصاً أن إيرادات البيع بالدولار كانت تشكّل 40% من مجمل المبيعات، إلا أنها انخفضت إلى 3% كحدّ أقصى اليوم».
المورّدون «قلقون» من موجة تضخّم الأسعار
ارتدادات وجود سوقين لسعر الصرف تمتدّ نحو قدرة الشركات على الاستمرار. فإلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج، يبدو أن الأعباء ستزداد على الشركات التي تضطر أن تشتري الدولارات من السوق الموازية، ما يعني أنها ستعمد إلى إجراءات تخفّف من أكلافها التي ارتفعت أيضاً في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي والأجواء السلبية فوق لبنان. من أبرز الإجراءات التي يلجأ إليها أصحاب العمل عادة، هي تقليص فاتورة الأجور والرواتب مروراً بالصرف النهائي للعاملين ووصولاً إلى الإغلاق الكامل. هذا يعني أن الشركات والمؤسّسات التي عمد عدد كبير منها إلى تقليص رواتب العاملين لديه أو صرف قسم منهم بسبب انكماش النشاط الاقتصادي في لبنان، سيلجأ إلى الإقفال نهائياً في حال ازدادت الأعباء عليه سواء بسبب اضطراره شراء الدولارات من السوق الموازية أم لأسباب مماثلة.
في النتيجة، سيتحول الأمر تدريجياً إلى كارثة اجتماعية - اقتصادية، فتزداد معدّلات البطالة، وتنخفض القدرة الشرائية وتأكل المدّخرات المتواضعة للطبقة العاملة وسترتفع كلفة الاستشفاء… هذا أحد السيناريوهات المتوقّعة في حال استمرّ وجود سوقين لسعر الصرف.
نقابة الصرّافين: لسنا سبب شحّ الدولارات
أصدرت نقابة الصرّافين بياناً أمس تشير فيه إلى أنه منذ بداية أزمة شحّ الدولار في السوق اللبنانية ”دأبت بعض الجهات على تحميل الصرّافين نتيجة الفروقات التي تم تداولها في سعر الصرف، كما استدعاء عدد من الصرّافين للتحقيق معهم، ما يوحي بأن هؤلاء الصرّافين هم سبب الأزمة، علماً بأن قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مَهمة المحافظة على سلامة النقد الوطني، والتي لها وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب». وأشارت النقابة إلى أنها ترفض ”جملة وتفصيلاً تحميل الصرّافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الاجنبية النقدية، إذ ليست لهم القدرة والإمكانية للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد لشراء الدولار الأميركي والعملات الأجنبية النقدية مقابل الليرة، هو المواطنون أنفسهم. أما مسؤولية تأمين احتياجات كل القطاعات الاقتصادية فتقع على عاتق المصارف المحلية التي اعتادت على أداء هذا الواجب، فمن أولويات مَهامها إيجاد التوازن بين العرض والطلب… هل استطاع الصرّافون زيادة أسعار العملات الأجنبية قرشاً واحداً طيلة عشرين عاماً من ثبات السعر، حين كانت المصارف تؤمّن احتياجات كل القطاعات الاقتصادية من دون استثناء؟».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لا تخافوا ...
- خروج الحريري يُسقط التسوية ويكشف «حزب الله» سياسياً
- شهيّة التفاح تفتح باب الخلافات حول مصير الحكومة وكبت الحريَّات!
- السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر الصرف مسؤولية مَن؟
- القضاء يستدعي 3 وزراء اتصالات
- غسان عطالله: القوات لا تريد عودة المهجرين
- جلسة حكومية بنكهة «التفاح».. وعون: أنا الرئيس.. ولن نفشل
- الحكومة اللبنانية لَمْلَمَتْ شظايا «الارتجاج» السياسي - المالي
- سلامة: مصرف لبنان مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة بالدولار
- «الحاجة وفاء».. من لله يا محسنين إلى مليونيرة!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)