- «حكومة العجز» تنفض يدها من الأزمة: كيف نَكُـــمّ الأفواه؟
- لا تخافوا ...
- خروج الحريري يُسقط التسوية ويكشف «حزب الله» سياسياً
- عندما يضخّ «حزب الله».. الدولار!
- بالفيديو.. شقيق القتيل يحتضن القاتلة: سامحتكِ
- إلى أين تتجه معدلات الفائدة في أستراليا؟
- شهيّة التفاح تفتح باب الخلافات حول مصير الحكومة وكبت الحريَّات!
- شيراك... الوجه والقناع
- «البواخر» تعطّل خطة الكهرباء؟
- السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر الصرف مسؤولية مَن؟
- القضاء يستدعي 3 وزراء اتصالات
- إنذار فرنسي بشتاءٍ قاسٍ: بدل الإصلاحات خلافات سياسية
- غسان عطالله: القوات لا تريد عودة المهجرين
- أبعد من إزاحة ضابط عراقي…
- توقعات الأبراج ليوم October 4, 2019
- ناشونال إنترست: هناك ما يجري في السعودية.. هل تنهار دون ضجيج؟
- جلسة حكومية بنكهة «التفاح».. وعون: أنا الرئيس.. ولن نفشل
- خبراء أميركيون يجمعون على انهيار «عنصر الردع» الأميركي في وجه إيران
- الحكومة اللبنانية لَمْلَمَتْ شظايا «الارتجاج» السياسي - المالي
- سلامة: مصرف لبنان مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة بالدولار
- «الحاجة وفاء».. من لله يا محسنين إلى مليونيرة!
- هيفاء وهبي تطلق العنان لإثارتها بالأزق القصير!
- صفع ومحاولة خنق بين ممثلة شهيرة وزوجها
- العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 16 قتيلا
- لا بدّ من سعد الحريري الاعتدال.. والصلابة
- بوليسية العهد لن تمنع تبدّد رصيده
- حيلة ذكية يعتمدها طاقم الملكة لحمايتها من التسمم في المناسبات الضخمة
- ولي العهد السعودي لا يعرف من قتل الخاشقجي؟!
- توترات أهل السلطة تعاكس الجهود لتطويق الأزمة
- إجتماعات وتصريحات... ولا إصلاحات... ومخاوف من الغلاء
- حزب الله لا يخشى سقوط التفاهمات والمعادلات… زمن ”الطفرة والوفرة” شارف الأفول
- الغرق أكثر رعباً من الحرب
- ما بين الطبقة السياسية والجيش اللبناني
- تيّاران لا يفترقان..
- الحلّ: حكومة إختصاصيِّين
- عون فوجئ بردّ الشارع ففــتح الدفاتر القديمة
- حذارِ قراءة تقارير وكالات التصنيف سياسيّاً!
- "باسيل راجع"...ماذا ينتظره؟
- لبنان يقف أمام «تسوية عرجاء» وتعويمها ينقذ الحكم والحكومة
- بالارقام.. عدد عائلات المنية وحجمها الانتخابي ومدى تأثيرها في السياسة
- القصة الكاملة للقاء باسيل في القنطاري.. من الاتفاق الى الالغاء
- مكوِّنات الحكومة تغرق في الأوراق.. والتصويب على الرواتب!
- الحريري يقترح بيع الدولة!
- أحلام الرئاسة «تفرطع» عدّة شغل العهد: عون وباسيل vs طموح المال والعسكر
- إنتخابات «الشرعي» في طرابلس وعكار: صراع أجنحة في المستقبل
- أين ذهبنا؟ إلى الويلات المتحدة: «بدنا نرجّع الذهب»
- توقيف رئيس قلم محكمة جنايات بتهمة قبض رشوة!
- مُناقَلات تُثير غضباً «مشستقبلياً» في «أوجيرو»: كريدية يُلغي «المذكّرة البرتقالية»
- الطلب على الدولار لم يهدأ بعد
- رئيس وزراء أستراليا يصف مكالمته الهاتفية مع ترامب بالمقتضبة والعادية
-
خروج الحريري يُسقط التسوية ويكشف «حزب الله» ...الكاتب:
-
عندما يضخّ «حزب الله».. الدولار! ...الكاتب:
-
«البواخر» تعطّل خطة الكهرباء؟ ...الكاتب:
-
السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر ...الكاتب:
-
إنذار فرنسي بشتاءٍ قاسٍ: بدل الإصلاحات خلافات ...الكاتب:
-
لا بدّ من سعد الحريري الاعتدال.. والصلابة ...الكاتب:
-
بوليسية العهد لن تمنع تبدّد رصيده ...الكاتب:
-
حزب الله لا يخشى سقوط التفاهمات والمعادلات… ...الكاتب:
-
-
-
-
-
عون فوجئ بردّ الشارع ففــتح الدفاتر القديمة ...الكاتب:
-
حذارِ قراءة تقارير وكالات التصنيف سياسيّاً! ...الكاتب:
-
-
-
أحلام الرئاسة «تفرطع» عدّة شغل العهد: عون ...الكاتب:
-
أين ذهبنا؟ إلى الويلات المتحدة: «بدنا نرجّع ...الكاتب:
-
-
هكذا كُشفت قضية العارضة كانديس والرئيس الحريري ...الكاتب:
-
800 "وثيقة اتصال" سُحبت من ملفّات عملاء ...الكاتب:
-
إطلاق نار على الحكومة... والحريري ضائع! ...الكاتب:
-
-
عون: العهد مُستهدف من الخارج والداخـــل.. وسأدعو ...الكاتب:
-
-
سعد الحريري.. أتى مع الفاجعة وإليها يعود ...الكاتب:
-
الحريري الذي أعدم خياراتنا ...الكاتب:
-
وزراء تحوم حولهم شبهات سيُساءلون عن ارتكاباتهم..عون: ...الكاتب:
-
ترقيع أزمة النفط والدواء والقمح: أصل المشكلة ...الكاتب:
-
السعوديّة تريد رحيل الحريري: الفراغ أفضل! ...الكاتب:
لا تخافوا ...
«لا تخافوا ... سنقوم بإنقاذ السفينة ومَنْ عليها، ولن نجعل أحداً يسيطر على لبنان...» قالها الرئيس ميشال عون في مأدبة غداء أقامتها الرهبانية الأنطونية في بعبدا يـومَ عيد شفيعها... وفوق مأدبة الغداء ينتصب صليب المسيح.
المسيح، قـال لتلاميذه لا تخافـوا «طوبى للجياع... للحـزانى... للمساكين.. للعطاش، ووعدهم بملكوت السماوات..» (1)
ونحنُ، الجياع والعطاش والمساكين، نخاف... وليس هناك مَـنْ يضمن لنا ملكوت السماء، وعلى ملكوتِ الأرض لصوصٌ «وكتَـبةٌ وفرّيسيّون يأكلون بيوت الأرامل..» (2)
حتى المسيح، الذي انتصر على الجوع أربعين يوماً في البريّة وتحدّى تجربة الشيطان بالقول: «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان...»، هو نفسه يصرخ في نـزاعهِ على الصليب: «أنا عطشان.» (3)
نحن نخاف.. نعم نخاف، لأنّ المدنَّسين من أبناء حواء يسقطون من الفردوس بسبب شهوة الأكل، ونحن نسقط من الحياة بسبب شهوة الجوع.
نخاف... لأن الأفراح عندنا أصبحت مآتـم...
ولأن الولادات عندنا أصبحت مشروع وفيِّـات...
ولأن الذين يولدون في هذه الأرض لا يُدْفنون عليها...
ولأن أوطان الآخرين أصبحت مستوطنةً في الوطن...
ونخاف، لأن المدينة الفاضلة أصبحت مدينة عاهرة، ولأن كلَّ آفـة عندنا، وكلَّ حقارةٍ ودعارة يسمونها سياسة.
والسياسة عندنا فسادٌ متوارث، كما الأفيون يُمارَسُ مـرّة ويصبح مِـنْ بعدُ إدماناً، والإدمان بالفساد على ما يقول أبو العلاء المعري: «عائدٌ الى طبائع البشر وما داموا يتوارثون بالتناسل فالطبائع هي هي، والفساد هو هو».
نخاف نعم نخاف، ما دامت كـلُّ الفواجع والمآسي والفضائح والمعاصي تُرتكب على يـد الذين يُفترَضُ أن يكون بهم الخلاص، وما دام وزير خارجية لبنان، يعلن من على سطوح العالم في دولة كندا: «أنّ شركاء في داخل الحكومة يتآمرون على البلد...»
ونخاف... وكيف لا تخـاف الأرانب في مملكة الغاب من مخالب الذئاب.
الخوف في علم النفس يولّد الجنون، والجنون يولِّد الثورة، وأَقبحُ أنواع الثورة إنْ شبَّتْ، أنْ يخوضها اللبنانيون لإنقاذ لبنان من اللبنانيين.
رجل التجارب التاريخية الشيخ بيار الجميل: طالما كان يردّد، لا يكفي أن تقول للخائف لا تخَـفْ، بل المهمّ أن يشعر هو في قرارة نفسه بالإطمئنان وعدم الخوف،
نحن في قرارة نفوسنا يتآكلنا الهلع، ومخافة أن يؤدي جنون الخوف الى جنونِ الثورة، لا بـدّ من التقاط بعضٍ من خيوط الأمل، الآن الآن وليس غداً.
فما لكَ بعدَ هذا اليومِ يومٌ
فإنْ لـمْ تستطعْ لَـنْ تستطيعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
￼
1– متى : (5-4) / 2– متى : (23-14) / 3– متى : (4-2-4) .
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لا تخافوا ...
- خروج الحريري يُسقط التسوية ويكشف «حزب الله» سياسياً
- شهيّة التفاح تفتح باب الخلافات حول مصير الحكومة وكبت الحريَّات!
- السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر الصرف مسؤولية مَن؟
- القضاء يستدعي 3 وزراء اتصالات
- غسان عطالله: القوات لا تريد عودة المهجرين
- جلسة حكومية بنكهة «التفاح».. وعون: أنا الرئيس.. ولن نفشل
- الحكومة اللبنانية لَمْلَمَتْ شظايا «الارتجاج» السياسي - المالي
- سلامة: مصرف لبنان مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة بالدولار
- «الحاجة وفاء».. من لله يا محسنين إلى مليونيرة!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)