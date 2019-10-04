- مستقبل "العهد" وحاضره بين يديّ نبيه برّي
- هدر.. وتقشف زائف: توظيف زوجة مدير مكتب باسيل؟
- الإعلام الشغل الشاغل للسلطة في ذروة التأزّم!
- "جلسة التفاح" تغطِّي عجز السلطة... وتُحمِّل الإعلام مسؤولية الأزمة
- ملاحقة «من ينالون من مكانة الدولة»... تطبيق للقانون أم تعرض لحرية التعبير؟
- انقسام سياسي حول «خصخصة» القطاع العام في لبنان
- "مار مخايل" شرخه يتسِّع... ولا يقضي على "حظوظ" باسيل!
- ملامح إنتقام من «القوات»
- لا يُمكن أن يكون «العهد قويّاً» في دولة فاشلة!
- «حكومة العجز» تنفض يدها من الأزمة: كيف نَكُـــمّ الأفواه؟
- لا تخافوا ...
- خروج الحريري يُسقط التسوية ويكشف «حزب الله» سياسياً
- عندما يضخّ «حزب الله».. الدولار!
- بالفيديو.. شقيق القتيل يحتضن القاتلة: سامحتكِ
- إلى أين تتجه معدلات الفائدة في أستراليا؟
- شهيّة التفاح تفتح باب الخلافات حول مصير الحكومة وكبت الحريَّات!
- شيراك... الوجه والقناع
- «البواخر» تعطّل خطة الكهرباء؟
- السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر الصرف مسؤولية مَن؟
- القضاء يستدعي 3 وزراء اتصالات
- إنذار فرنسي بشتاءٍ قاسٍ: بدل الإصلاحات خلافات سياسية
- غسان عطالله: القوات لا تريد عودة المهجرين
- أبعد من إزاحة ضابط عراقي…
- توقعات الأبراج ليوم October 4, 2019
- ناشونال إنترست: هناك ما يجري في السعودية.. هل تنهار دون ضجيج؟
- جلسة حكومية بنكهة «التفاح».. وعون: أنا الرئيس.. ولن نفشل
- خبراء أميركيون يجمعون على انهيار «عنصر الردع» الأميركي في وجه إيران
- الحكومة اللبنانية لَمْلَمَتْ شظايا «الارتجاج» السياسي - المالي
- سلامة: مصرف لبنان مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة بالدولار
- «الحاجة وفاء».. من لله يا محسنين إلى مليونيرة!
- هيفاء وهبي تطلق العنان لإثارتها بالأزق القصير!
- صفع ومحاولة خنق بين ممثلة شهيرة وزوجها
- العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 16 قتيلا
- لا بدّ من سعد الحريري الاعتدال.. والصلابة
- بوليسية العهد لن تمنع تبدّد رصيده
- حيلة ذكية يعتمدها طاقم الملكة لحمايتها من التسمم في المناسبات الضخمة
- ولي العهد السعودي لا يعرف من قتل الخاشقجي؟!
- توترات أهل السلطة تعاكس الجهود لتطويق الأزمة
- إجتماعات وتصريحات... ولا إصلاحات... ومخاوف من الغلاء
- حزب الله لا يخشى سقوط التفاهمات والمعادلات… زمن ”الطفرة والوفرة” شارف الأفول
- الغرق أكثر رعباً من الحرب
- ما بين الطبقة السياسية والجيش اللبناني
- تيّاران لا يفترقان..
- الحلّ: حكومة إختصاصيِّين
- عون فوجئ بردّ الشارع ففــتح الدفاتر القديمة
- حذارِ قراءة تقارير وكالات التصنيف سياسيّاً!
- "باسيل راجع"...ماذا ينتظره؟
- لبنان يقف أمام «تسوية عرجاء» وتعويمها ينقذ الحكم والحكومة
- بالارقام.. عدد عائلات المنية وحجمها الانتخابي ومدى تأثيرها في السياسة
- القصة الكاملة للقاء باسيل في القنطاري.. من الاتفاق الى الالغاء
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
لا بدّ من سعد الحريري الاعتدال.. والصلابة ...الكاتب:
-
-
حزب الله لا يخشى سقوط التفاهمات والمعادلات… ...الكاتب:
-
-
-
-
-
عون فوجئ بردّ الشارع ففــتح الدفاتر القديمة ...الكاتب:
-
حذارِ قراءة تقارير وكالات التصنيف سياسيّاً! ...الكاتب:
-
-
-
أحلام الرئاسة «تفرطع» عدّة شغل العهد: عون ...الكاتب:
-
أين ذهبنا؟ إلى الويلات المتحدة: «بدنا نرجّع ...الكاتب:
-
-
هكذا كُشفت قضية العارضة كانديس والرئيس الحريري ...الكاتب:
-
800 "وثيقة اتصال" سُحبت من ملفّات عملاء ...الكاتب:
-
إطلاق نار على الحكومة... والحريري ضائع! ...الكاتب:
-
فارس سعيد يؤرّخ محاولة إغتيال حمادة ...الكاتب:
-
عون: العهد مُستهدف من الخارج والداخـــل.. وسأدعو ...الكاتب:
انقسام سياسي حول «خصخصة» القطاع العام في لبنان
جنبلاط يحذر من استيلاء «مال مشبوه» على قطاعات عامة
عاد الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية حول مقاربتها لموضوع الخصخصة، لا سيما في القطاعات التي تكبّد خزينة الدولة خسائر فادحة مثل الكهرباء والمياه، وقد حذّر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، من «استيلاء رأس المال المشبوه على القطاعات العامة بحجّة الخصخصة، خصوصاً في ظلّ الفوضى السياسية القائمة في لبنان»، في وقت دعا فيه البعض إلى «ضرورة بيع قطاعات محددة لتأمين إيرادات أعلى وخدمة أفضل، وإدخال القطاع الخاص شريكاً في قطاعات أخرى».
وقال جنبلاط في تغريدة على موقع «تويتر»: «قد يتساءل البعض: لماذا يجب التدقيق بحديثي النعمة، لأنه من المعيب أن يسيطر على القطاع العام تحت حجة الخصخصة تجّار السلاح، أو ما شابه من وصوليين، في ظلّ الفوضى السياسية الحالية». ورأى أن «مأساة الكهرباء ابتدأت عندما استبعد جورج قرداحي (وزير الطاقة عام 1996)، وأتى تاجر سلاح وكيلاً للمعامل وغيّب تدريجياً مجلس الإدارة». ودعا جنبلاط إلى «إقرار الهيئة الناظمة في الكهرباء لتجري المناقصات بشكل سليم وشفاف، ولمنع رأس المال المشبوه من الاستيلاء على هذا القطاع».
ويستند جنبلاط في رفضه إلى أسباب موجبة، في رفضه للخصخصة، لأن معالجة الأزمة في مكان آخر، وفق تعبير أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر، الذي رأى أن «معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان، تبدأ باتخاذ قرار جريء، وإجراء إصلاحات في بنية الدولة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جنبلاط يعرف أن مشكلة الكهرباء سبب أساسي في العجز، فضلاً عن الهدر والفساد في قطاعات أخرى»، وقال: «نحن نشتمّ رائحة صفقات واتفاقات سرية تجري من تحت الطاولة تحت عنوان الإصلاح»، معتبراً أن «بيع القطاع العام للقطاع الخاص يعني أن مصالح اللبنانيين باتت بأيدي أشخاص، وهذا يعقّد المشكلة ولا يحلّها».
ولا يخفي الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزنة، وجود مخاوف حقيقية من الخصخصة، خصوصاً في الكهرباء والمياه والاتصالات. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الخصخصة الكاملة تعني انتقال ملكية القطاع من الدولة إلى شركة خاصة، تصبح متحكمة بنوعية الخدمة وبالأسعار، كما أن «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» يطالبان لبنان بعدم التسرّع، لأنه لا يملك خبرة في الخصخصة، التي أظهرت فشلها في بعض الدول.
ولا يزال «الحزب الاشتراكي» يعترض على خصخصة القطاعات العام منذ حكومات الرئيس رفيق الحريري في تسعينات القرن الماضي، وعبّر ظافر ناصر عن تخوّف الحزب من الخصخصة، لأنها «تجعل القطاعات الحيوية أسيرة حيتان المال، في دولة متفلّت فيها كلّ شيء»، معتبراً أن «مشكلة الخصخصة تكمن في الصفقات».
ويبدو أن التحفّظ ينسحب أيضاً على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورأى الخبير الاقتصادي غازي وزنة، أن «الأهمية تكمن في التشريك، بحيث يجري الاكتتاب بأسهم من قطاع الاتصالات والكهرباء للمواطنين، بحيث يشتري كلّ مواطن سهماً واحداً، ولا تتعدى الحصّة المبيعة الـ35 في المائة من قيمة الشركة، وعندها لا يصبح أي شخص هو صاحب القرار، وهذا الطرح موجود في الورقة التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري».
من جهته، دعا الدكتور شربل قرداحي المستشار الاقتصادي لـ«التيّار الوطني الحرّ»، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، إلى «التمييز بين الخصخصة التي تعني بيع نشاط اقتصادي من الحكومة إلى القطاع الخاص بالكامل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي أن يصبح القطاع الخاص شريكاً للقطاع العام، ومساهماً برأس المال وشريكاً في الأرباح».
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكتل (لبنان القوي) يتعامل مع الأمر على القطعة، فيما يتعلّق بالقطاعات العامة غير الأساسية، مثل شركة ميدل إيست (طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية)، وبنك (أنترا)، ليس لدينا مانع أن تُخصص وتُباع بالكامل، لأنها عبارة عن نشاط تجاري عادي». وقال: «في القطاعات الحيوية الاستراتيجية، مثل المياه والكهرباء وشركة النقل والقطارات، نسعى إلى شراكة مع القطاع الخاص، الذي يساهم في رأس المال، ويبقى جزء أساسي وكبير منه للدولة». ورأى قرداحي أنه «لا يوجد رفض بالمطلق وقبول بالمطلق للخصخصة، فعندما تكون هناك مصلحة للدولة ببيع قطاع، ويأتي بعائد مالي أعلى وخدمة أفضل واستثمارات ويدخل رأس المال، عندها نوافق إذا كانت هناك شفافية». وكشف قرداحي أن «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل «تقدّم باقتراح قانون لإنشاء شبكة قطارات وإنشاءات كبرى وحيوية غير موجودة حالياً، يسمح بموجبه بإعطاء امتيازات لشركات عالمية يكون للدولة جزء من الملكية، مثل امتلاك الأرض وحقّ العبور، بينما تستثمر الشركات بالبنى التحتية والتوظيف، وتكون العائدات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هدر.. وتقشف زائف: توظيف زوجة مدير مكتب باسيل؟
- الإعلام الشغل الشاغل للسلطة في ذروة التأزّم!
- "جلسة التفاح" تغطِّي عجز السلطة... وتُحمِّل الإعلام مسؤولية الأزمة
- ملاحقة «من ينالون من مكانة الدولة»... تطبيق للقانون أم تعرض لحرية التعبير؟
- انقسام سياسي حول «خصخصة» القطاع العام في لبنان
- لا يُمكن أن يكون «العهد قويّاً» في دولة فاشلة!
- «حكومة العجز» تنفض يدها من الأزمة: كيف نَكُـــمّ الأفواه؟
- لا تخافوا ...
- شهيّة التفاح تفتح باب الخلافات حول مصير الحكومة وكبت الحريَّات!
- السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر الصرف مسؤولية مَن؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)