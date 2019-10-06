اعتصام مطلبي وسط جهوزية أمنية عالية وسلسلة تحركات تجري محاولات تفكيكها

اعتصام في رياض الصلح (رينيه معوض).

يبدو واضحاً أن السلطة التي بدأت تتخذ إجراءات ضد التعبير تخاف مواطنيها وتحذر من موجة غضب عارمة، وحركة شارع آخذة في الاتساع، لذا رفعت نسبة الجهوزية لدى القوى الأمنية منذ أمس وحتى مساء اليوم تزامناً مع دعوة إلى تظاهرة مطلبية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في ساحة الشهداء بدعوة من حملة "حلو عنا" و"مبادرة وعي" رفضاً للسياسات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية التي تستهدف اللبنانيين.

وتزامنت الدعوة مع شائعة سرت عن تحرك مضاد دفاعاً عن العهد من "التيار الوطني الحر" في التوقيت نفسه، ما استدعى حركة اتصالات واسعة تحسباً لمواجهات أو لدخول طابور خامس قد يفتعل مشكلة. وأصدرت على إثره اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" بياناً جاء فيه: يتم التداول في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة للتظاهر يوم الأحد ٦ تشرين الأول في ساحة الشهداء يشاع أنها بدعوة من التيار الوطني الحر، دعماً لرئيس الجمهورية. لذلك، يهمّ التيار أن يؤكد أنه لم يدعُ لأي تظاهرة يوم الأحد، بل دعوته قائمة لإحياء ذكرى ١٣ تشرين يوم الأحد ١٣ تشرين الاول ٢٠١٩ الخامسة عصراً في ساحة الحدت، بمشاركة شعبية حاشدة من التياريين من كل المناطق اللبنانية".

ويبدو أن رئيس الجمهورية ميشال عون دخل أيضاً على خط تهدئة الغضبة النقابية، إذ أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تعليق الإضراب الذي كان مقرراً الإثنين بعدما تلقت اتصالاً من المدير العام لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين النقابة والرئيس عون الثلثاء.

من جهة ثانية، وفيما أمهل مستوردو النفط وأصحاب محطات الوقود الدولة حتى الإثنين لمعالجة "معضلة الدولار"، مدعومين من اتحادات النقل، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير "أن الأزمة النقدية مصطنعة مع استمرار خوف المواطنين وتخزينهم الدولار". وأكد صفير أن الصيغة التي أوجدها مصرف لبنان كفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها وبالتالي ما على المستوردين إلا الاتفاق مع مصارفهم بعدما أمن لهم الحاكم رياض سلامة الصيغة للاستيراد بالدولار والبيع بالليرة اللبنانية، لكنه استغرب عدم اعتماد هؤلاء المستوردين التخزين الاستراتيجي والاحتياط لأي أزمة قد تطرأ. واعتبر صفير أن المسؤولية تتطلب تضافر جميع الجهود من المسؤولين أنفسهم وحتى المواطن الذي يجب ألا يصدق الشائعات ويثق بعملته ووطنه خاصة وأن هناك نية للمعالجة في الإسراع في إقرار مشروع موازنة 2020 في موعدها الدستوري وأن يتم إقرار الإصلاحات اللازمة بالتزامن مع تطبيق المشاريع المقررة في مؤتمر سيدر وخطة ماكنزي.

من جهة ثانية، ينتقل رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم ولمدة يومين، في زيارة سيلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني الذي يعقد في أبوظبي الإثنين المقبل، في حضور وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. ويرأس الحريري وفداً لبنانياً رفيعاً يضم 6 وزراء إلى جانب حاكم مصرف لبنان و50 شخصية مصرفية واقتصادية للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية عدة.

وبحسب مصادر مطّلعة لـ"المركزية" فإن زيارة الحريري لأبو ظبي تشكل مقدمة لسلسلة زيارات سيقوم بها إلى عواصم خليجية أبرزها الرياض، وغربية، من برلين إلى باريس وصولاً ربما إلى موسكو، في قابل الأيام، سيحاول من خلالها حشد دعم دولي، مالي واستثماري، لبيروت، لمساعدتها على تخطي الفترة الصعبة التي تمر بها راهناً، في انتظار إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، وانطلاق عجلة الإصلاحات المنتظرة، والبدء بجني ثمارها.