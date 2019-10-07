- ألم يسمعوا بـ”وهم المهابة”!؟
- شماس يُحذر عبر "الجمهورية": "يجري التحضير في السرّ لرزمة كبيرة من الضرائب"
- ماذا قصد بومبيو بتغييرات في المنطقة؟
- «إنّ غداً لناظره قريب»... إنتظروا 13 تشرين
- لقاءُ الغضبِ والعقوبات
- إبراهيم - الجراح - شقير: الرقم المطلوب خارج الخدمة!
- لماذا التصويب على العهد لا الحكومة؟
- ميقاتي يرفع السقف السياسي.. ويواجه الاستهداف
- وزير خارجية أسترالي سابق يطالب بعودة اللاجئين
- هل يستجيب عون لطلب تأجيل جلسة المادة 95؟
- هل أضاع العراقيون الفرصة؟
- أميركا تبلغ فرنسا تجميد مقررات "سيدر": تحذيرات شديدة اللهجة
- ما سقط في العراق…
- الحريري بدأ جولة «تسوّل»
- تحرّك أمام قصر ميقاتي: حطّ ملياراتك بطرابلس
- قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك الدولي
- توقعات الأبراج ليوم October 7, 2019
- المردة للعونيّين: مرشّحنا أقوى من مرشّحكم!
- تمسك حزب الله بحكومة الحريري يبعد شبح الفوضى عن الشارع اللبناني
- مصرف «أمني»!
- شاحنات المديرية بتصرّف شقيق المدير
- عودة احتجاجات الأحد.. و«التيار» ينقل تظاهرته إلى «الحدث»
- هل بَدأت الجولة الأُولى من المُفاوضات المُباشرة بين القِيادتين السعوديّة والحوثيّة؟ وكيف نُقيّم فُرص النّجاح والفشَل؟ ولماذا نتمنّى أن يتوقّف التّطبيع عند تهنئة اليهود برأس سنَتِهم ولا تتطوّر إلى “عيد” قِيام دولتهم وإجراء مُراجعات شاملة لكُل الرّهانات على “الحِمايتين” الأمريكيّة والإسرائيليّة؟
- الحريري في الإمارات: لبنان يربح بمنطق التسوية مع إيران
- بالفيديو: تحرير حوت علق في شباك صيد القروش في أستراليا
- ياسمين صبري تستعد لمغادرة مصر
- اعتصام مطلبي وسط جهوزية أمنية عالية وسلسلة تحركات تجري محاولات تفكيكها
- توقعات الأبراج ليوم October 6, 2019
- وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا
- مفاوضات سد النهضة وصلت طريقا مسدودا.. السيسي: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية الحقوق المائية
- ذكرى حرب أكتوبر… وما تلاها
- عون والحريري عن حكم الإعدام لقاتلي القضاة الـ ٤: تحققت العدالة.. وإن أتت متأخرة
- وسط بيروت يستعيد مشهدية الاحتجاجات!
- حدث في مثل هذا اليوم October 6, 2019
- مظاهرات العراق: عدد القتلى يقترب من الـ 100 و 4 آلاف مصاب وأكثر من 200 معتقل
- الإعلام و"التواصل الاجتماعي" والسلطة: الشتيمة أهم من الاقتصاد
- الناس يحفظون الهيبة لا القضاء ولا الأجهزة
- الصحافي ليس جندياً يتلقى الأوامر
- حزب الله يلاقي إيران والسعودية وينهي خلاف الحريري وعون
- إنتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى.. ″العزم″ مستمر في مساعيه للتوافق
- "قرار القمع": الإعلام... وما بعده؟
- السلطة تتهم نفسها... والشارع يغلي... وتلويح بإضرابات
- الزراعة في لبنان ضحية التهريب ورسوم التصدير الباهظة
- تعذّر إقرار قانون انتخاب جديد يعزز «التمديد القسري» للبرلمان اللبناني
- «موديز» تخفض التصنيف الائتماني للبنان
- لبنان محاصر بأزمات الخبز والدواء والمحروقات
- ماذا لو استقال الحريري؟
- مَن «فضح» تعميم «المركزي»... وكيف؟
- رواية «التيار»: تضخيم الأزمــة لوقف المسار النفطي
- هل إنقاذ العهد ما زال ممكناً؟
-
ألم يسمعوا بـ”وهم المهابة”!؟ ...الكاتب:
-
شماس يُحذر عبر "الجمهورية": "يجري التحضير في ...الكاتب:
-
«إنّ غداً لناظره قريب»... إنتظروا 13 تشرين ...الكاتب:
-
لقاءُ الغضبِ والعقوبات ...الكاتب:
-
إبراهيم - الجراح - شقير: الرقم المطلوب ...الكاتب:
-
لماذا التصويب على العهد لا الحكومة؟ ...الكاتب:
-
أميركا تبلغ فرنسا تجميد مقررات "سيدر": تحذيرات ...الكاتب:
-
الحريري بدأ جولة «تسوّل» ...الكاتب:
-
قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك ...الكاتب:
-
الحريري في الإمارات: لبنان يربح بمنطق التسوية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
رواية «التيار»: تضخيم الأزمــة لوقف المسار النفطي ...الكاتب:
-
-
-
المنسيّون: شهداء «الحركة الوطنيّة اللبنانيّة» ...الكاتب:
-
-
-
خلافات بين «التيار» ورئيس بلدية بينو: إخبار ...الكاتب:
-
لجنة التحقيق: فوق السقوف العاليـة أم تحتها؟ ...الكاتب:
-
-
-
"مار مخايل" شرخه يتسِّع... ولا يقضي على ...الكاتب:
-
ملامح إنتقام من «القوات» ...الكاتب:
-
لا يُمكن أن يكون «العهد قويّاً» في ...الكاتب:
-
«حكومة العجز» تنفض يدها من الأزمة: كيف ...الكاتب:
-
خروج الحريري يُسقط التسوية ويكشف «حزب الله» ...الكاتب:
لماذا التصويب على العهد لا الحكومة؟
تفاجأ الرئيس ميشال عون بالناس تصوِّب على العهد مباشرة، إن في الشارع او في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى التلويح بإجراءات قضائية في محاولة لاحتواء ردة فعلها وردعها، ولكن لماذا تم التصويب على العهد لا الحكومة؟ وهل هناك من مؤامرة؟
قال الرئيس عون: «إنّ التحقيقات بيّنت أنّ أرقاماً هاتفية خارجية، عابرة للحدود، تواصَلت مع البعض في الداخل خلال التحرّكات الاخيرة، وانّ هناك استهدافاً منهجيّاً للعهد، بتحريض من جهات في الخارج واستجابة من قوى في الداخل». بينما كان الوزير جبران باسيل قد أعلن في وقت سابق أنّ «هناك شركاء في الداخل يتآمرون على البلد واقتصاده، ويعملون على التخريب، ويتبعون لأجندة خارجية ظنّاً منهم أنّ هذه الأجندة ستربحهم في الداخل».
كلام رئيس الجمهورية ووزير الخارجية هما من العيار الثقيل، ولا يفترض أن يمرّا مرور الكرام، لأنّ تهمة التآمر خطيرة للغاية، ومن غير المقبول غَض النظر عن المتآمرين، بل يجب تسميتهم بالاسم وفضحهم وكشف مخططاتهم خدمة للبنان واللبنانيين، خصوصاً انّ عون قال إنّ في حوزته وثائق وإثباتات عن كيفية تآمرهم على لبنان. وتهمة التآمر تتجاوز الخصومات والتباينات السياسية الطبيعية والبديهية، وتتعلّق بمصير البلد وشعبه.
ومن هذا المنطلق فإنّ غضّ النظرعن المتآمرين جريمة في حق لبنان، ولا يوجد ما يبرّر عدم تسميتهم بالاسم، سوى إذا كانت التهمة سياسية لا فعلية، على غرار ما قيل عن وجود مؤامرة رهيبة في البساتين ومحاولة اغتيال باسيل، في ظل وجود تقارير ومعلومات وإثباتات سرعان ما تبيّن عدم وجودها.
وأحد الأوجه الأساسية للكلام على المؤامرة مَردّه إلى رفض أصحابه الإقرار بالواقع، والمقصود بذلك انّ الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان وما يَستتبعها من غضب شعبي، هي أزمة حقيقية لا وهمية ولا مصطنعة ولا مؤامراتية تُحاك في غرف سوداء في الداخل والخارج.
فمن يتحدث عن مؤامرة هو من يرفض الاعتراف بمسؤوليته، ولو الجزئية، عمّا وصلت إليه البلاد مالياً واقتصادياً، كما يرفض مقاربة الأزمة على ما هي عليه والشروع في معالجة أسبابها، إنما يريد مواصلة السياسة نفسها وإقناع الناس أنّ التدهور الاقتصادي هو نتاج عمل مؤامراتي، وأكثر َمن اشتهر تاريخياً بهذا المنطق هم العرب، الذين كانوا يَعزون هزائمهم وأوضاع بلادهم المزرية الى المؤامرات الخارجية التي تتربّص بهم، وهذا ما يفسِّر الحالة التي هم فيها.
ولا يوجد في الحقيقة مؤامرة ولا متآمرين، فلا الموقف الدولي تبدّل حيال لبنان، كما لا يوجد أي قوة داخلية بوارِد هَز الاستقرار، وإذا ما قررت ذلك فهي غير قادرة عملياً على قلب الطاولة، باستثناء 3 أطراف: «حزب الله» ربطاً بترسانته العسكرية، و»التيار الوطني الحر» الذي يملك مفاتيح الرئاسة الأولى والثلث المعطِّل وزاريّاً، والرئيس سعد الحريري في حال قرر الاستقالة.
وعلاوة على انّ كل دولة في العالم مهتمّة بشؤونها ومشكلاتها، إلّا أنّ فترة السماح الدولية للبنان انتهت، وإذا لم يساعد لبنان نفسه فلا استعداد لمساعدته. فلا فرنسا في هذا الوارد، إذا لم يلتزم أجندة إصلاحية واضحة المعالم، ولا الدول الخليجية المهتمة بمواجهة التهديد الإيراني لسيادتها واستقرارها في وارد مَدّه بودائع مالية مصرفية، خصوصاً انّ لبنان الرسمي نأى بنفسه، بشكل أو بآخر، عن العمليات الإرهابية التي استهدفتها. أمّا واشنطن فمهتمّة بالاستقرارين المالي والأمني من خلال دعم مصرف لبنان والمؤسسة العسكرية، وبالتالي هي مع «الستاتيكو» الحالي لا مع تغييره.
أمّا إذا كان المقصود بالمؤامرة الخارجية من جانب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية العقوبات الأميركية على «حزب الله، فعلى الرئاسة الأولى أن توضح ذلك، لأنّ العقوبات لن تتوقف وستتمدّد. والعقوبات ليست مسألة تآمرية إنما صراعية بين محورين، وعلى لبنان الرسمي أن يبقى خارجها طالما انّ الحزب يتحرك من دون علمه ولا إذنه ولاعتبارات إيرانية لا لبنانية، كما أنّ على لبنان الرسمي مواصلة التزام الشروط الدولية الصارمة تَجنّباً لسقوط لبنان، إمّا بانهياره في حال عدم التزام هذه الشروط، وإمّا بوصاية إيرانية في حال سقوط حدود العلاقة بين لبنان الرسمي و«حزب الله».
وإذا كان هناك مؤامرة ضد لبنان واستقراره، وهنا يكون الرئيس ووزير خارجيته على حق، فهي من قبل مَن يرفض تسليم سلاحه ويستخدم لبنان منصّة متقدمة لطهران، ويُمسك بالقرار الاستراتيجي منفرداً لحسابات إقليمية وصراعية أولويتها ولاية الفقيه لا الدستور اللبناني.
إنّ محاولة رَمي مسؤولية الوضع الاقتصادي الكارثي على بعض من في الخارج والداخل، هي محاولة غير موفّقة ويستحيل تسويقها، فيما أحد الجوانب الأساسية لهذه الأزمة يقع على العهد لسببين، على أقل تقدير: السبب الأول، لأنه غطّى مواجهات باسيل المتنقلة على رغم مطالبته من أكثر من طرف بضبط هذه المواجهات التي تنعكس سلباً على الاستقرار.
والثاني، لأنّ العنوان الصراعي السياسي طغى على كل شيء، خصوصاً في مرحلة تأليف الحكومة، ما ساهَم في تسريع وتيرة الانهيار. والسبب الثالث، لأنه لم يبادر، منذ لحظة وصوله الى الرئاسة الأولى، الى إعلان حال الطوارئ الاقتصادية وجَعل العنوان الاقتصادي عنواناً أوّل بعيداً عن الاتهامات بمنعه من الإنجاز، فلا خطط إصلاحية ولا استشراف لانعكاس إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والاصرار على الكهرباء وبواخرها...
أمّا لجهة تحميل الناس العهد المسؤولية لا الحكومة، على رغم انّ سلطة القرار ليست في القصر الجمهوري ولا في السراي الحكومي، إنما داخل مجلس الوزراء مجتمعاً، فإنّ مردّها يتظَهّر ضمن 3 أسباب أساسية:
السبب الأول عائد الى السياسة الدعائية المرتبطة بالعهد القوي المُمسِك بمفاصل الحياة السياسية، فترسّخت في أذهان الناس الصورة والانطباع انّ المسؤولية تقع على العهد لا الحكومة.
السبب الثاني عائد الى حيازته 11 وزيراً و٢٩ نائباً ورئاسة جمهورية شريكة في كل التعيينات والقرارات.
السبب الثالث مردّه الى انّ كل أزمات البلد السياسية، منذ 3 أعوام إلى اليوم، رأس حربتها باسيل. فالقاعدة هي مواجهات باسيل المتنقلة، وهذا الكلام توصيفي لا هجومي، والاستثناء هو التباينات بين القوى السياسية، وهي عابرة وغير مؤثرة. فلهذه الأسباب وغيرها ترسّخ الانطباع لدى الناس بأنّ المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع تقع على العهد.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
شارل جبور
- لماذا التصويب على العهد لا الحكومة؟
- خروج الحريري يُسقط التسوية ويكشف «حزب الله» سياسياً
- عون لن يلتقي الأسد
- الحكومة مطوّقة من كل الإتجاهات
- هل قرر «حزب الله» إسقاط التسوية؟
- خريطة طريق خماسية لـ«القوات»
- واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 سيُنفَّذ قريباً
- نصرالله يضع سلاحه على الطاولة الأميركية - الإيرانية
- «أنا قويّ.. إذاً أنا موجود»!
- العودة إلى خطوط ربط النزاع أو إنهاء «المُساكنة»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)