- مؤتمر أبوظبي يُنعِش البورصة والإمارات ترفع حظر السفر
- سباق الحريري بين إسقاطه أو إنقاذ الاقتصاد
- الحريري يرفع الفيتو الطائفي: المحاسبة في قطاع الاتصالات ممنوعة
- خلاف على اتحاد بلديات الفيحاء يُفشل انتخاب رئيس
- استعدادات لإصدار يوروبوندز جديد: خدمة الدين تتضخّم
- هكذا وصل ملف الاتصالات إلى النيابة العامة المالية...
- أين أصبحت قضيّة العميل الفاخوري؟
- 9 ملايين دولار ضائعة في وزارة التربية؟
- الحريري في الإمارات: زيارة «ناجحة» تتمخّض سماحاً بالسفر!
- لجنة الإصلاحات: حذارِ الإقتراب من الإمتيازات المحرّمة
- توقعات الأبراج ليوم October 8, 2019
- بيروت تنتظر دعما إماراتيا لتخفيف أزماتها المالية
- الحريري يحيّد حكومته عن «حزب الله» ويسعى لكسْر عزلة لبنان
- لماذا نعتقد بأنّ الانسِحاب الأمريكيّ من شِمال سورية ليس طعنةً مسمومةً جديدةً للأكراد فقط وإنّما هديّةً “ملغومةً” لأردوغان؟ وكيف نُفسّر الصّمت السوري الروسي حتى الآن؟ وما هي الأخطار الثّلاثة التي تنتظر الجيش التركي في شِمال شرق سورية؟ وهل ستُواجه الحُكومات الخليجيّة طعنات أمريكيّة مُماثلة وقريبًا؟
- الأكراد اتهموا واشنطن بخذلانهم.. أردوغان: القوات الأميركية بدأت بالانسحاب من شمال سوريا
- الملتقى الإماراتي "عنوان لتجديد الثقة بلبنان"
- السلطة تلهو بالإتصالات والإعلام.. و"الحلّ الموقت" يُبقي الأزمة
- «عقوبات ناعمة» على لبنان تشمل حظر سفر سياسيين ومصرفيين إلى أميركا
- ألم يسمعوا بـ”وهم المهابة”!؟
- شماس يُحذر عبر "الجمهورية": "يجري التحضير في السرّ لرزمة كبيرة من الضرائب"
- ماذا قصد بومبيو بتغييرات في المنطقة؟
- «إنّ غداً لناظره قريب»... إنتظروا 13 تشرين
- لقاءُ الغضبِ والعقوبات
- إبراهيم - الجراح - شقير: الرقم المطلوب خارج الخدمة!
- لماذا التصويب على العهد لا الحكومة؟
- ميقاتي يرفع السقف السياسي.. ويواجه الاستهداف
- وزير خارجية أسترالي سابق يطالب بعودة اللاجئين
- هل يستجيب عون لطلب تأجيل جلسة المادة 95؟
- هل أضاع العراقيون الفرصة؟
- أميركا تبلغ فرنسا تجميد مقررات "سيدر": تحذيرات شديدة اللهجة
- ما سقط في العراق…
- الحريري بدأ جولة «تسوّل»
- تحرّك أمام قصر ميقاتي: حطّ ملياراتك بطرابلس
- قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك الدولي
- توقعات الأبراج ليوم October 7, 2019
- المردة للعونيّين: مرشّحنا أقوى من مرشّحكم!
- تمسك حزب الله بحكومة الحريري يبعد شبح الفوضى عن الشارع اللبناني
- مصرف «أمني»!
- شاحنات المديرية بتصرّف شقيق المدير
- عودة احتجاجات الأحد.. و«التيار» ينقل تظاهرته إلى «الحدث»
- هل بَدأت الجولة الأُولى من المُفاوضات المُباشرة بين القِيادتين السعوديّة والحوثيّة؟ وكيف نُقيّم فُرص النّجاح والفشَل؟ ولماذا نتمنّى أن يتوقّف التّطبيع عند تهنئة اليهود برأس سنَتِهم ولا تتطوّر إلى “عيد” قِيام دولتهم وإجراء مُراجعات شاملة لكُل الرّهانات على “الحِمايتين” الأمريكيّة والإسرائيليّة؟
- حدث في مثل هذا اليوم October 7, 2019
- إذ يقصّ علينا قاسم سليماني قصّة حربـ«نا»
- الحريري في الإمارات: لبنان يربح بمنطق التسوية مع إيران
- بالفيديو: تحرير حوت علق في شباك صيد القروش في أستراليا
- ياسمين صبري تستعد لمغادرة مصر
- اعتصام مطلبي وسط جهوزية أمنية عالية وسلسلة تحركات تجري محاولات تفكيكها
- توقعات الأبراج ليوم October 6, 2019
- وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا
- مفاوضات سد النهضة وصلت طريقا مسدودا.. السيسي: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية الحقوق المائية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أميركا تبلغ فرنسا تجميد مقررات "سيدر": تحذيرات ...الكاتب:
-
-
قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك ...الكاتب:
-
الحريري في الإمارات: لبنان يربح بمنطق التسوية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
رواية «التيار»: تضخيم الأزمــة لوقف المسار النفطي ...الكاتب:
-
هل إنقاذ العهد ما زال ممكناً؟ ...الكاتب:
-
الأموال المنهوبة ...الكاتب:
-
المنسيّون: شهداء «الحركة الوطنيّة اللبنانيّة» ...الكاتب:
-
«المستقبل» للقضاء: أنا الدولة! ...الكاتب:
-
تعميم رياض سلامة: خفّة حوّلت الكحل إلى ...الكاتب:
-
خلافات بين «التيار» ورئيس بلدية بينو: إخبار ...الكاتب:
-
لجنة التحقيق: فوق السقوف العاليـة أم تحتها؟ ...الكاتب:
-
مستقبل "العهد" وحاضره بين يديّ نبيه برّي ...الكاتب:
-
هدر.. وتقشف زائف: توظيف زوجة مدير مكتب ...الكاتب:
-
"مار مخايل" شرخه يتسِّع... ولا يقضي على ...الكاتب:
-
ملامح إنتقام من «القوات» ...الكاتب:
الحريري يرفع الفيتو الطائفي: المحاسبة في قطاع الاتصالات ممنوعة
انتقل تيار المستقبل من الدفاع إلى الهجوم. لا يملك في جعبته من وسائل سوى «غيرة الدين». هذه المرة كان دور قطاع الاتصالات. وقد وجد أن أفضل طريقة لمواجهة ما تكشفه لجنة الاتصالات من وقائع ومعلومات هو في التركيز على أن الوزارة مستهدفة في طوائف وزرائها!
استراتيجية تيار «المُستقبل» في منع مُحاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام لا تتغيّر. في كل مرّة تُفتح فيها «الدفاتر المالية» ويكون أحد رموزه من بين «المُشتبه» فيهم، يذهب الى أمر من اثنين: إما القول بأن العملية هي تصفية حساب مع السياسة الاقتصادية للرئيس الراحل رفيق الحريري، أو حرف الأنظار كلياً عن المسار الحقيقي وتحويلها الى قضية مذهبية، المُستهدف فيها «الطائفة السنية ورجالاتها». أوراق الابتزاز هذه يشهرها هذا التيار، مستفيداً من ظرفين: الأول إدراكه أن جميع القوى السياسية تتمسك بسعد الحريري رئيساً للحكومة، والثاني والأهم حذر الطرف المقابِل من الانزلاق في الاتجاه الطائفي، ما يجعل الأمور تسير عكسَ ما يشتهيها من رفعوا لواء محاربة الفساد، وتجعلهم كمن يسير في حقل ألغام.
لم تمُر فترة طويلة على تجربة حسابات الدولة التي أنهت وزارة المال التدقيق فيها وإعادة تكوينها، فاستقرت مخالفاتها في أدراج القضاء. وها هي تعاد اليوم مع ملف الاتصالات الذي يريد «المُستقبل» ضبضبته، في ظل الاشتباه في «تورّط» اثنين من وزرائه بالفظائع المرتكبة فيه. ففيما رفض كل من الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح علناً تلبية دعوة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للاستماع إليهما بشأن بعض المعلومات التي أثارتها لجنة «الإعلام والاتصالات»، كان الحريري يفعّل اتصالاته سرّاً في اتجاه حزب الله للتساؤل عمّا إذا كان استدعاء الوزيرين شقير والجراح حصراً، وتحييد وزراء آخرين من غير تيارات (المقصود هنا الوزير السابق نقولا الصحناوي)، هو استهداف سياسي لـ«المستقبل»، علماً بأن النائب حسين الحاج حسن (رئيس لجنة الإعلام والاتصالات) سبقَ أن أكد في أكثر من تصريح أن ما تقوم به اللجنة «ليسَ استهدافاً سياسياً لأحد، بل إن ما يحصل له خلفية إصلاحية». هذه اللغة استخدمها شقير نفسه مع الحاج حسن، إذ اتصل بعضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، وذهب في محاولاته بعيداً لفرملة عمل اللجنة، من خلال الادعاء أن استدعاءه وسلفه الجراح من قبل المدعي العام المالي علي إبراهيم يُظهر كأن الاشتباك في ملف الاتصالات هو سنّي - شيعي، خصوصاً أن إبراهيم شيعي، والملف سينتقل أيضاً إلى ديوان المحاسبة الذي يرأسه قاضٍ شيعي، وتبحث فيه لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي يرأسها نائب في حزب الله. كذلك علمت «الأخبار» أن شقير الذي كان تياره يشتكي من «هيمنة نائب البقاع جميل السيد على اللجنة ويبدو كأنه يديرها طوال الوقت»، طلب من الحاج حسن تأجيل الجلسة التي كانَ مقرراً عقدها يومَ أمس بسبب سفره مع الحريري الى الإمارات لحضور مؤتمر استثماري، واعداً بأنه سيحضر الجلسة اللاحقة. يأتي ذلك في ظل عودة رئيس لجنة الاتصالات عن قرار المشاركة في مناظرة مفتوحة على الهواء مباشرة مع شقير في برنامج «صار الوقت» على قناة «أم تي في». فما الذي يجري؟ وهل هناك توجه لركن هذا الملف على الرف؟
ادعى شقير أن استدعاءه الجرّاح من قبل القضاء يُظهر كأن الاشتباك سنّي - شيعي
تساؤلات كثيرة طرحها أعضاء في اللجنة حول ما إذا كان وزير الاتصالات يسعى الى كسب الوقت، خصوصاً أنه في اليومين الماضيين لم يتوقف عن «تطمين» محيطه بأن «القصة بالسياسة وتحل بالسياسة». ويعتبر هؤلاء أن «قرار الحزب عدم المشاركة في هذه المناظرة هو نتيجة تخوف مشروع وتجنّب لمواجهة مذهبية يريدها المستقبل، لكون شقير لا يؤتمن جانبه، وربما يذهب فعلاً الى تغليب اللغة الطائفية والمذهبية خلال الحلقة على حساب الجانب التقني والمالي لتضييع الحقيقة». لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن «تمرّد وزير الاتصالات ومن يقف في ظهره لا يُمكن النظر اليه أو التعاطي معه على أنه سلوك مؤقت، بل تمرد متكرر ستستمر اللجنة في مواجهته من خلال استكمال دورها الرقابي كما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام والتأكيد أن محاربة الفساد ليسَت مجرد شعار».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
- لماذا نعتقد بأنّ الانسِحاب الأمريكيّ من شِمال سورية ليس طعنةً مسمومةً جديدةً للأكراد فقط وإنّما هديّةً “ملغومةً” لأردوغان؟ وكيف نُفسّر الصّمت السوري الروسي حتى الآن؟ وما هي الأخطار الثّلاثة التي تنتظر الجيش التركي في شِمال شرق سورية؟ وهل ستُواجه الحُكومات الخليجيّة طعنات أمريكيّة مُماثلة وقريبًا؟
- الحريري يحيّد حكومته عن «حزب الله» ويسعى لكسْر عزلة لبنان
- فن القبلة.. الطريق للانسجام الجنسي
- بيروت تنتظر دعما إماراتيا لتخفيف أزماتها المالية
- توقعات الأبراج ليوم October 8, 2019
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- مؤتمر أبوظبي يُنعِش البورصة والإمارات ترفع حظر السفر
- الحريري يرفع الفيتو الطائفي: المحاسبة في قطاع الاتصالات ممنوعة
- خلاف على اتحاد بلديات الفيحاء يُفشل انتخاب رئيس
- استعدادات لإصدار يوروبوندز جديد: خدمة الدين تتضخّم
- هكذا وصل ملف الاتصالات إلى النيابة العامة المالية...
- أين أصبحت قضيّة العميل الفاخوري؟
- 9 ملايين دولار ضائعة في وزارة التربية؟
- الحريري في الإمارات: زيارة «ناجحة» تتمخّض سماحاً بالسفر!
- بيروت تنتظر دعما إماراتيا لتخفيف أزماتها المالية
- الحريري يحيّد حكومته عن «حزب الله» ويسعى لكسْر عزلة لبنان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)