- المبادرة الإماراتية تنطلق برفع حظر السفر
- إيجابيات إماراتية في فضاء الأزمة.. والبنك الـــدولي يمنح فرصة
- هل تفكِّر السعوديّة بـ”هدنة” مع إيران في اليمن؟
- من الوصاية السوريّة السافرة إلى الوصاية الإيرانيّة المقنَّعة...
- سيناريو الإنهيار يقود إلى «طائفٍ» جديد
- قصة تلويح عون بالتفاوض مع سوريا
- الحريري يعيد الربط مع العرب
- ما لم نتغلّب على الأزمة « النقديّة»
- مؤتمر أبوظبي يُنعِش البورصة والإمارات ترفع حظر السفر
- سباق الحريري بين إسقاطه أو إنقاذ الاقتصاد
- الحريري يرفع الفيتو الطائفي: المحاسبة في قطاع الاتصالات ممنوعة
- خلاف على اتحاد بلديات الفيحاء يُفشل انتخاب رئيس
- استعدادات لإصدار يوروبوندز جديد: خدمة الدين تتضخّم
- هكذا وصل ملف الاتصالات إلى النيابة العامة المالية...
- أين أصبحت قضيّة العميل الفاخوري؟
- 9 ملايين دولار ضائعة في وزارة التربية؟
- الحريري في الإمارات: زيارة «ناجحة» تتمخّض سماحاً بالسفر!
- لجنة الإصلاحات: حذارِ الإقتراب من الإمتيازات المحرّمة
- توقعات الأبراج ليوم October 8, 2019
- بيروت تنتظر دعما إماراتيا لتخفيف أزماتها المالية
- الحريري يحيّد حكومته عن «حزب الله» ويسعى لكسْر عزلة لبنان
- لماذا نعتقد بأنّ الانسِحاب الأمريكيّ من شِمال سورية ليس طعنةً مسمومةً جديدةً للأكراد فقط وإنّما هديّةً “ملغومةً” لأردوغان؟ وكيف نُفسّر الصّمت السوري الروسي حتى الآن؟ وما هي الأخطار الثّلاثة التي تنتظر الجيش التركي في شِمال شرق سورية؟ وهل ستُواجه الحُكومات الخليجيّة طعنات أمريكيّة مُماثلة وقريبًا؟
- الأكراد اتهموا واشنطن بخذلانهم.. أردوغان: القوات الأميركية بدأت بالانسحاب من شمال سوريا
- الملتقى الإماراتي "عنوان لتجديد الثقة بلبنان"
- السلطة تلهو بالإتصالات والإعلام.. و"الحلّ الموقت" يُبقي الأزمة
- «عقوبات ناعمة» على لبنان تشمل حظر سفر سياسيين ومصرفيين إلى أميركا
- ألم يسمعوا بـ”وهم المهابة”!؟
- شماس يُحذر عبر "الجمهورية": "يجري التحضير في السرّ لرزمة كبيرة من الضرائب"
- ماذا قصد بومبيو بتغييرات في المنطقة؟
- «إنّ غداً لناظره قريب»... إنتظروا 13 تشرين
- لقاءُ الغضبِ والعقوبات
- إبراهيم - الجراح - شقير: الرقم المطلوب خارج الخدمة!
- لماذا التصويب على العهد لا الحكومة؟
- ميقاتي يرفع السقف السياسي.. ويواجه الاستهداف
- وزير خارجية أسترالي سابق يطالب بعودة اللاجئين
- هل يستجيب عون لطلب تأجيل جلسة المادة 95؟
- هل أضاع العراقيون الفرصة؟
- أميركا تبلغ فرنسا تجميد مقررات "سيدر": تحذيرات شديدة اللهجة
- ما سقط في العراق…
- الحريري بدأ جولة «تسوّل»
- تحرّك أمام قصر ميقاتي: حطّ ملياراتك بطرابلس
- قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك الدولي
- توقعات الأبراج ليوم October 7, 2019
- المردة للعونيّين: مرشّحنا أقوى من مرشّحكم!
- تمسك حزب الله بحكومة الحريري يبعد شبح الفوضى عن الشارع اللبناني
- مصرف «أمني»!
- شاحنات المديرية بتصرّف شقيق المدير
- عودة احتجاجات الأحد.. و«التيار» ينقل تظاهرته إلى «الحدث»
- هل بَدأت الجولة الأُولى من المُفاوضات المُباشرة بين القِيادتين السعوديّة والحوثيّة؟ وكيف نُقيّم فُرص النّجاح والفشَل؟ ولماذا نتمنّى أن يتوقّف التّطبيع عند تهنئة اليهود برأس سنَتِهم ولا تتطوّر إلى “عيد” قِيام دولتهم وإجراء مُراجعات شاملة لكُل الرّهانات على “الحِمايتين” الأمريكيّة والإسرائيليّة؟
- حدث في مثل هذا اليوم October 7, 2019
-
-
-
-
-
-
سباق الحريري بين إسقاطه أو إنقاذ الاقتصاد ...الكاتب:
-
الحريري يرفع الفيتو الطائفي: المحاسبة في قطاع ...الكاتب:
-
لجنة الإصلاحات: حذارِ الإقتراب من الإمتيازات المحرّمة ...الكاتب:
-
ألم يسمعوا بـ”وهم المهابة”!؟ ...الكاتب:
-
شماس يُحذر عبر "الجمهورية": "يجري التحضير في ...الكاتب:
-
«إنّ غداً لناظره قريب»... إنتظروا 13 تشرين ...الكاتب:
-
لقاءُ الغضبِ والعقوبات ...الكاتب:
-
إبراهيم - الجراح - شقير: الرقم المطلوب ...الكاتب:
-
لماذا التصويب على العهد لا الحكومة؟ ...الكاتب:
-
أميركا تبلغ فرنسا تجميد مقررات "سيدر": تحذيرات ...الكاتب:
-
-
قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك ...الكاتب:
-
الحريري في الإمارات: لبنان يربح بمنطق التسوية ...الكاتب:
-
-
-
-
ماذا لو استقال الحريري؟ ...الكاتب:
-
مَن «فضح» تعميم «المركزي»... وكيف؟ ...الكاتب:
-
رواية «التيار»: تضخيم الأزمــة لوقف المسار النفطي ...الكاتب:
-
هل إنقاذ العهد ما زال ممكناً؟ ...الكاتب:
-
الأموال المنهوبة ...الكاتب:
-
المنسيّون: شهداء «الحركة الوطنيّة اللبنانيّة» ...الكاتب:
-
«المستقبل» للقضاء: أنا الدولة! ...الكاتب:
-
تعميم رياض سلامة: خفّة حوّلت الكحل إلى ...الكاتب:
-
خلافات بين «التيار» ورئيس بلدية بينو: إخبار ...الكاتب:
قصة تلويح عون بالتفاوض مع سوريا
«للصبر حدود».. هذا ما يوحي به الرئيس ميشال عون في معرض مقاربته ملف النازحين السوريين الذي يضعه ضمن اولوياته الأساسية. وعليه، تعمّد عون أن يوجّه الى كل من يعنيه الامر رسالة واضحة، عبر صندوق البريد الاممي في نيويورك، بأنّه يقترب من لحظة تغيير قواعد التعامل مع هذا الملف، ما لم يبدّل اصحاب القرار الدولي سلوكهم الملتبس.
يمكن القول إنّ المعادلة واضحة بالنسبة الى عون: «عندما تصبح كلفة الحوار المباشر مع الرئيس السوري بشار الاسد لتسهيل عودة النازحين أقل من كلفة بقاء هؤلاء على الاراضي اللبنانية، فانّه لن يتردّد في حسم خياره والتواصل على اعلى المستويات مع دمشق».
صحيح، أنّ موقف عون يندرج، حتى هذه اللحظة، في سياق زيادة جرعات الضغط على الممسكين بمصير النازحين، دولياً واقليمياً، لدفعهم الى تسهيل عودتهم، إلّا أنّ هذا لا يعني انّ رئيس الجمهورية سيكتفي برفع الصوت والتهديد النظري بالانفتاح على سوريا، بل من يعرفه جيداً يدرك أنّه مستعد جدياً لسلوك طريق دمشق، ما لم تُفتح أمامه السبل الأخرى التي من شأنها ان تقود الى ضمان رجوع النازحين المقيمين في لبنان الى بلادهم.
أمّا العوامل التي سمحت لعون بهذه الاندفاعة والانتقال من الدفاع الى الهجوم، فهي الآتية:
- تحسّبه لمفاعيل الازمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي تساهم تلقائياً في تقليص قدرة لبنان على تحمّل أعباء النازحين.
- رصده انفتاح بعض الدول العربية على سوريا بعد سنوات من القطيعة، كما فعلت الامارات العربية المتحدة والبحرين، وحتى الجانب السعودي خفّف نبرته العدائية حيالها، فلماذا يكون لبنان ملكياً أكثر من الملك ولا يمدّ الجسور مع دمشق التي تربطه بها المصالح والحدود المشتركة؟
- اقتناعه بأهمية وضع الدولة السورية أمام مسؤولياتها، وبالتالي اختبار حقيقة نيّاتها، في ما يتعلق بمستوى جدّيتها إزاء إعادة النازحين، بدل اتهامها من بعيد بالمناورة وعدم الاستعداد لاستقبالهم.
- امتعاضه من السلوك المريب والمتمادي للمجتمع الدولي الذي يفعل كل ما من شأنه أن يشجّع النازحين على البقاء حيث هم، بدل ان يحفّزهم على الرجوع.
ويؤكّد عون، كما ينقل عنه زواره، انّه كان يعني ما يقول عندما لوّح من على منبر الامم المتحدة بالتفاوض المباشر مع الدولة السورية لحل معضلة النازحين السوريين، إذا استمرت بعض العواصم والمنظمات الدولية في عرقلة عودتهم، وذلك على قاعدة انّ «المصلحة اللبنانية العليا فوق كل اعتبار».
ويلاحظ عون، أنّ البعض في لبنان تحسس فوراً من موقفه وسارع الى التشويش عليه، «كأن زيارتي دمشق حصلت وانتهى الأمر».
ويلفت الى أنّه راعى كثيراً طيلة المرحلة السابقة بعض المواقف والحساسيات الداخلية إزاء خيار تفعيل الحوار الرسمي مع دمشق لمعالجة ملف النزوح، «لأنني حريص على تحصين التماسك الوطني وعدم تعريضه للتمزّق وسط الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان، لكن إذا استمر المجتمع الدولي في تجاهل واجباته ومسؤولياته حيال تأمين عودة النازحين، فأنا سأتصرّف على طريقتي، لأنني لا يمكن ان أبقى متفرجاً على استفحال الخطر الوجودي والكياني الذي يمكن أن يهدّد لبنان جرّاء وجود هذا العدد الكبير من النازحين على أرضه، خصوصاً أنّ الحرب توقفت في معظم الاراضي السورية».
ويضيف: «صدقوني.. أنا لا أمزح ولا أناور عندما يتعلق الأمر بمصير لبنان، وبالتالي كونوا أكيدين انني سأفعل كل ما هو ممكن لأزيح عن كاهله أعباء النزوح، أما التوقيت فأنا أختاره».
وفي الانتظار، تفيد المعلومات أنّ مستشار عون الوزير السابق بيار رفول لا يزال يواظب على زيارة دمشق من حين الى آخر ولقاء كبار المسؤولين فيها، للتشاور في الطريقة الافضل لمعالجة قضية النازحين، الى جانب البحث في امور أخرى تهمّ الدولتين. ومع تلويح رئيس الجمهورية باحتمال حصول حوار مباشر بينه وبين الدولة السورية، باشر رفول تحضير الارضية لأي قرار قد يتخذه عون في هذا الاتجاه.
وينبّه أحد القريبين من عون، الى أنه يُراد من الإبقاء على النازحين، حيث هم، عدم التخلّي مجاناً عن أحد عناصر الضغط على لبنان وسوريا، ومن غير المستبعد استخدامه لاحقاً في سياق محاولة فرض «صفقة القرن».
ويلفت، الى أنّ عون لا يزال يراعي مشاعر بعض الاطراف الداخلية، «وهو على سبيل المثال لم يلتقِ وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك من باب تجنّب استفزاز أحد، لكن آخر الدواء هو الكي، وعند الضرورة سيستخدم رئيس الجمهورية السلاح المناسب لانقاذ الوطن».
ويعتبر مصدر بارز في 8 آذار، أنّ عون معني بأن يستخدم صلاحياته ويتخذ القرارات التي يفترض من موقعه كرئيس للجمهورية انها صحيحة ومناسبة، من غير أن يتوقف عند أي اعتبار آخر، «وهو إذا كان مقتنعاً بانّه من الضروري في هذه المرحلة ان يزور دمشق ويلتقي الرئيس بشار الاسد لمعالجة ملف النزوح وغيرها من الامور، فعليه ان يفعل ذلك، من غير أن يعرض الامر مسبقاً على مجلس الوزراء لنيل موافقته، لأنّ هذا القرار يتعلق به وحده، خصوصاً أنّ العلاقات الرسمية قائمة بين الدولتين».
ويلفت المصدر، الى أنه لو كانت العلاقات الثنائية مقطوعة ويريد عون ان يتخذ قراراً باستئنافها، لوجب عليه ان يناقش المسألة في مجلس الوزراء، «إلّا أنّ الواقع هو غير ذلك، وبالتالي لا حاجة له الى أن يقيّد حركته بموقف مسبق من الحكومة مجتمعة».
ويشير المصدر، الى انّه بامكان رئيس الحكومة سعد الحريري ان «يؤيّد او يعارض زيارة عون المفترضة لدمشق، وهذا شأنه، انما لا يحق له أن يعطلها، أما إذا كانت هناك ضرورة بعد عودة عون لاتخاذ قرارات معينة، فانّه يعرضها آنذاك على مجلس الوزراء الذي يمكنه ان يتوافق عليها، أو يذهب الى التصويت».
ويرى المصدر، انّه «عندما يستخدم عون حقه في زيارة سوريا، من دون ان يتوقف عند حسابات هذا او ذاك، فانه يكون قد كرّسها أمراً واقعاً وحقيقة سياسية ينطلق منها للتفاوض على الزيارة اللاحقة».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- سباق الحريري بين إسقاطه أو إنقاذ الاقتصاد
- مؤتمر أبوظبي يُنعِش البورصة والإمارات ترفع حظر السفر
- لماذا نعتقد بأنّ الانسِحاب الأمريكيّ من شِمال سورية ليس طعنةً مسمومةً جديدةً للأكراد فقط وإنّما هديّةً “ملغومةً” لأردوغان؟ وكيف نُفسّر الصّمت السوري الروسي حتى الآن؟ وما هي الأخطار الثّلاثة التي تنتظر الجيش التركي في شِمال شرق سورية؟ وهل ستُواجه الحُكومات الخليجيّة طعنات أمريكيّة مُماثلة وقريبًا؟
- الحريري يرفع الفيتو الطائفي: المحاسبة في قطاع الاتصالات ممنوعة
- استعدادات لإصدار يوروبوندز جديد: خدمة الدين تتضخّم
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
عماد مرمل
كاتب وصحفي - جريدة السفير اللبنانية
- قصة تلويح عون بالتفاوض مع سوريا
- إبراهيم - الجراح - شقير: الرقم المطلوب خارج الخدمة!
- عندما يضخّ «حزب الله».. الدولار!
- عون: العهد مُستهدف من الخارج والداخـــل.. وسأدعو للتظاهر عند الضرورة
- «شراكة» عون - الحريري صامدة.. ولكن
- عون إلى «مُستثمري» الأزمة: «روقوا... وإلّا»!
- جبق: الأميركيون حاولوا فرض عقوبات على أطفال الجنوب
- إيران و«حزب الله»: لا تجرّبونا!
- «حزب الله» بعد عاصفة بللينغسلي: «وينِيّه الدولة»؟
- إتصال «يُباغت» الصمد: «آلو.. معك ستريدا»!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)