لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | توقيف قائد «جند الله»
المصنفة ايضاً في: لبنان, طرابلس والشمال

توقيف قائد «جند الله»

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 82
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
توقيف قائد «جند الله»

دهمت قوة من الجيش، أمس، منزل قائد تنظيم «جند الله»، كنعان ناجي، في منطقة أبي سمرا بطرابلس، حيث تم توقيفه. وذكرت المعلومات أن ناجي كان مطلوباً بموجب أربع مذكرات توقيف؛ من ضمنها إرسال مسلحين الى سوريا وتهريب سلاح، إلا أن عملية توقيفه مرتبطة بعلاقته بالإرهابي عبد الرحمن مبسوط الذي نفّذ الاعتداء في طرابلس في حزيران الماضي، عشية عيد الفطر. وفيما ذكرت المعلومات أن مبسوط كان يتردد الى مركز لجند الله، أشارت مصادر أمنية إلى أنه كان يعمل حارساً لدى ناجي، وكان قد اشترى السلاح الذي نفّذ فيه اعتداءه الإرهابي من حرّاس آخرين يعملون لدى ناجي، وتمّ اعتقالهم في وقت سابق. وعلمت «الأخبار» أن وزير الدفاع الياس بوصعب أجرى سلسلة اتصالات قبل تنفيذ عملية التوقيف، شملت رئيس الحكومة سعد الحريري ودار الفتوى للحرص على عدم حصول ردود فعل، نظراً إلى مكانة ناجي وارتباطه بمجموعات كثيرة في طرابلس.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)