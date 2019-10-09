- الحريري: ما يهم لبنان الآن الكهرباء وليس النازحون
- ترامب يُعلن رَسميًّا تخلّيه عن حُلفائه العرب وربّما الإسرائيليين أيضًا بعد الأكراد وانسحابه من حُروب الشرق الأوسط.. هل الهُجوم على مُنشآت “بقيق” السعوديّة عجّل بهذا القرار؟ وكيف باتَ الإسرائيليّون أكثر خوفًا على أمن مفاعل ديمونا النوويّ من ضربات حزب الله؟ ولماذا نعتقد بأنّ هاتف خامنئي سيكون مَشغولًا في الأيّام المُقبلة لكَثرة طالبي الوِد والمُصالحة؟
- عملية "نبع السلام".. الطائرات التركية تقصف بشرق الفرات وأردوغان يعلن أهداف الحملة
- أستراليا.. تايلور: للحفاظ على محطات الطاقة العاملة على الفحم
- أعداد «لاجئي الطائرات» الى استراليا تناهز الـ 100 ألف
- نقدنا وفلسفة النقد الغائبة
- تشييع جثمان الفنان المصري طلعت زكريا إلى مثواه الأخير
- أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية "نبع السلام" شمال سوريا
- "الرزمة الإماراتية": قليل من الدعم ...لا ينسف "العقوبات"
- هيفاء وهبي "تَضْرُبُ" من جديد بـ"هوت شورت" يحبس الانفاس!
- حملة "نفّذ" تلاقي الايجابيات
- مجلس الوزراء للموازنة اليوم وللتعيينات غداً.. وجلسة المادة 95 مرشحة للتأجيل
- الغضب على "العهد" يتنامى: لبنان الحريات لا الفاشية
- توقيف "جندي الله": تهمة إرهاب.. وترهيب مدينة
- الشطارة اللبنانية: كيف نُحصِّل المال بِلا إصلاح؟
- ماذا في توقعات الإعلام الغربي لمستقبل الاقتصاد اللبناني؟
- السيناريو المحظور!
- القمح يَنفُد... وأزمة الرغيف تقترِب
- «غرائب» قطاع الإتصالات بالأرقام والوقائع: تجاوزات ومخالفات بالجملة!
- مهمة جديدة للقوى الأمنية والعسكرية
- باسيل: مع أيّ إجماع لبناني على «حزب الله»
- باسيل يتوعَّد السياسيِّين.. ورعد الأوروبيِّين
- مجلس تأديب القضاة يبرّئ قاضياً من تهمة الرشوة: ضربة لـ«حملة مكافحة الفساد»؟
- ملفّ قرصنة داتا اللبنانيّين: الصحناوي لا يزال ممنوعاً من السفر
- تجربة الجيش وفّرت مليوني دولار: لماذا لا تستورد الدولة البنزين؟
- السفير الروسي: الأميركيّون يهيّئون لفوضى في لبنان
- واشنطن في العراق وسوريا ولبنان: قصّة ابريق الزيت
- توقيف قائد «جند الله»
- عن ثوريين يكرهون الثورات...
- توقعات الأبراج ليوم October 9, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم October 9, 2019
- من ميتران.. إلى بوش الابن وترامب
- استقطابات خارجية تمهّد لإنهاء التسوية السياسية في لبنان
- الحريري: رفع الإمارات حظر السفر إلى لبنان يفيد الاستثمار لدينا
- جنبلاط هاجم العهد: كلما اعتقلتم فرداً منا زاد الكره تجاهكم
- «ضوء أخضر» أميركي وتفهم روسي لتوغل تركي شرق الفرات
- تهديد ثم ثناء.. ترامب يصف تركيا بالشريك الكبير وأنقرة تستعد لعملية شرق الفرات
- هيفاء وهبي ترتدي فستانا قصيرا وتعلن عما تحتاجه
- هدفان وسبعة أطراف.. تركيا ترسم خريطة عسكرية جديدة بسوريا
- المبادرة الإماراتية تنطلق برفع حظر السفر
- إيجابيات إماراتية في فضاء الأزمة.. والبنك الـــدولي يمنح فرصة
- هل تفكِّر السعوديّة بـ”هدنة” مع إيران في اليمن؟
- من الوصاية السوريّة السافرة إلى الوصاية الإيرانيّة المقنَّعة...
- سيناريو الإنهيار يقود إلى «طائفٍ» جديد
- قصة تلويح عون بالتفاوض مع سوريا
- الحريري يعيد الربط مع العرب
- ما لم نتغلّب على الأزمة « النقديّة»
- مؤتمر أبوظبي يُنعِش البورصة والإمارات ترفع حظر السفر
- سباق الحريري بين إسقاطه أو إنقاذ الاقتصاد
- الحريري يرفع الفيتو الطائفي: المحاسبة في قطاع الاتصالات ممنوعة
-
الغضب على "العهد" يتنامى: لبنان الحريات لا ...الكاتب:
-
الشطارة اللبنانية: كيف نُحصِّل المال بِلا إصلاح؟ ...الكاتب:
-
ماذا في توقعات الإعلام الغربي لمستقبل الاقتصاد ...الكاتب:
-
السيناريو المحظور! ...الكاتب:
-
القمح يَنفُد... وأزمة الرغيف تقترِب ...الكاتب:
-
«غرائب» قطاع الإتصالات بالأرقام والوقائع: تجاوزات ومخالفات ...الكاتب:
-
مهمة جديدة للقوى الأمنية والعسكرية ...الكاتب:
-
باسيل: مع أيّ إجماع لبناني على «حزب ...الكاتب:
-
واشنطن في العراق وسوريا ولبنان: قصّة ابريق ...الكاتب:
-
من الوصاية السوريّة السافرة إلى الوصاية الإيرانيّة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
سباق الحريري بين إسقاطه أو إنقاذ الاقتصاد ...الكاتب:
-
الحريري يرفع الفيتو الطائفي: المحاسبة في قطاع ...الكاتب:
-
لجنة الإصلاحات: حذارِ الإقتراب من الإمتيازات المحرّمة ...الكاتب:
-
-
شماس يُحذر عبر "الجمهورية": "يجري التحضير في ...الكاتب:
-
«إنّ غداً لناظره قريب»... إنتظروا 13 تشرين ...الكاتب:
-
-
-
-
أميركا تبلغ فرنسا تجميد مقررات "سيدر": تحذيرات ...الكاتب:
-
الحريري بدأ جولة «تسوّل» ...الكاتب:
-
قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك ...الكاتب:
-
الحريري في الإمارات: لبنان يربح بمنطق التسوية ...الكاتب:
-
الناس يحفظون الهيبة لا القضاء ولا الأجهزة ...الكاتب:
-
الصحافي ليس جندياً يتلقى الأوامر ...الكاتب:
-
حزب الله يلاقي إيران والسعودية وينهي خلاف ...الكاتب:
"الرزمة الإماراتية": قليل من الدعم ...لا ينسف "العقوبات"
استعاد رئيس الحكومة سعد الحريري ابتسامته، بعدما اضطره جنوح الوضع الاقتصادي - المالي واقتراب لبنان من حافة الانهيار، إلى الاستعانة بمفردات قاسية تستخدم عادة في حالات الطوارئ كـ"التحذير" و"الخشية" و"التدهور" و"الانفجار"...
وها هو يواظب من جديد على التقاط صور "السيلفي"، بعدما لاقاه المسؤولون الإماراتيون بكثير من الوعود والبشائر الاستثمارية التي من شأنها أن تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية - المالية، وتعيد بعض الثقة إلى دولة "المئة مليار دولار ديناً"، تقريباً.
جانبان متناقضان طبعاً في زيارة رئيس الحكومة إلى الإمارات، وفق ما يقول أحد المتابعين: الجانب الأول، يعبّر عنه مسار زيارة الدولة، حيث بدا وكأنّ نتائجها تُركت معلّقة لبنت ساعتها. حتى أنّ الضيف تصرّف وكأنّ ثمارها غير مضمونة، فخشي الاعلان مسبقاً عما ينتظره من "هدايا" سيقدمها المسؤولون الاماراتيون في سبيل الحؤول دون انهيار الوضع المالي في لبنان. هذا ما يفسّر مثلاً، عدم تضمّن "الروزنامة" المالية حتى الساعة، أي وديعة كان يُنتظر أن يعلن عنها الإماراتيون.
أما الجانب الثاني، فتعكسه المعلومات المتداولة عن استراتيجية استثمارية مغطاة سياسياً، تتصرّف على أساسها القيادة الإماراتية ازاء الشأن اللبناني، بشكل ينسف نظرية "العفوية". اذ يؤكد المتابعون أنّ كل ما جرى الافصاح عنه في الإمارات هو نتيجة خطة استثمارية متكاملة ستظهر حلقاتها تباعاً، وهي ناجمة عن قرار واضح اتخذته قيادة الامارات في شأن تعاملها مع لبنان. ويشير هؤلاء إلى قطاعات ثلاثة يبدي الاماراتيون اهتمامهم فيها: النفط والغاز، الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي من خلال الاستعانة بتجارب أوروبية في هذا الشأن، كما حصل في المغرب مثلاً أو السودان حيث قامت دول أوروبية باستثمار مساحات زراعية شاسعة. ولهذا مثلاً يولي رئيس الحكومة اللبنانية عناية خاصة بالشأن الزراعي حيث رعى قبل أيام ورشة عمل لوزارة الزراعة حول التحوّل الزراعي في لبنان.
عملياً، تصعب المزاوجة بين رغبة الإمارات في العودة إلى السوق اللبناني من باب الاستثمار فيه في هذه اللحظات الدقيقة التي يشهدها الاقليم، وفي وقت شديد الصعوبة يمرّ به الوضع اللبناني، وبين الطوق الذي تمارسه الادارة الأميركية على "حزب الله" من خلال رزمة العقوبات التي يفرج عنها تباعاً. مساران يكادان يكونان متناقضين تماماً.
بالتفصيل، يؤكد بعض المتابعين أنّ هذه الزيارة ما كانت لتتمّ لولا نزع السموم من العلاقة التي تجمع الإمارات بالحريري، وهي غير مفصولة عن الاستراتيجية الأميركية في تعاملها مع الملف اللبناني، بمعنى أنّ الإدارة الأميركية سبق لها أن عبّرت على لسان أكثر من مسؤول وأمام أكثر من مسؤول لبناني، أنّ استهدافها "حزب الله" والعمل على تجفيف "ماليته" لا يعني أبداً أنّها تفرّط بالاستقرار اللبناني.
وبالتالي، هي تتعامل مع لبنان ضمن مسارين منفصلين: عقوبات ضدّ قياديي "حزب الله"، بالتوازي مع الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار اللبناني، اقتصادياً ومالياً، بشكل يحول دون انهياره. كما تقضي هذه الاستراتيجية الأميركية بحماية حلفائها من خلال تأمين مقومات الدعم ومنع ذوبانهم في وعاء "حزب الله"، حيث يسود الاعتقاد، أنّ تدهور الوضع أكثر سيؤدي إلى تعزيز نفوذ "الحزب" في التركيبة اللبنانية. ولهذا لا بدّ من الحفاظ على التوازن الداخلي والحؤول دون اخلاء الساحة أمام "حزب الله".
ويشير المتابعون إلى أنّ واشنطن حاولت منذ أكثر من سنة اقناع السعودية بالعودة إلى الساحة اللبنانية من خلال بوابة الدعم، لكن الرياض تجاهلت المسألة. ولهذا كانت الإمارات خطّ الاسناد البديل خصوصاً بعد التطورات التي شهدتها السعودية بفعل الاعتداء على منشآت أرامكو، حيث يقول المتابعون إنّ دول الخليج تصرفت مع ايران وفق القاعدة الشهيرة ذاتها التي أطلقها الحريري في الرابع من أيلول الماضي: "حزب الله" ليس مشكلة لبنانية فقط بل مشكلة إقليمية... وليست مشكلتي أو خطأي أن "حزب الله" أصبح قوياً الى هذه الدرجة".
اذاً، يرى المتابعون أنّ "الانعطافة" الاماراتية تجاه لبنان ليست عبثية ولا هي تجري على رمال متحركة، لا بل تنمّ عن استراتيجية جديدة في التعاطي مع لبنان انطلاقاً من قراءة جديدة للتطورات والالتصاق بالأجندة الأميركية، مشيرين إلى أنّ الرياض قد تكون في طور السير في الدرب ذاته بعد الاعلان عن رغبتها في توقيع سلّة اتفاقيات ثنائية مع لبنان بشكل يعيد تعزيز خطّ بيروت - الرياض.
ومع ذلك، يجوز السؤال عن جدية القوى اللبنانية في تلقّف هذه الفرصة وإقناع المستثمرين الاماراتيين في تشغيل رساميلهم في سوق باتت أشبه بالسلّة المثقوبة التي تسرّب كل ما يوضع في داخلها، فيما تعجز الطبقة السياسية عن إقرار إصلاحات مطلوبة بـ"القوة" لتأمين مليارات "سيدر"!!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
- هيفاء وهبي "تَضْرُبُ" من جديد بـ"هوت شورت" يحبس الانفاس!
- هيفاء وهبي ترتدي فستانا قصيرا وتعلن عما تحتاجه
- ريهانا تبرز صدرها المثير وهي ترتدي ثوبًا زهريًا مع بنطلون برتقالي تحته في سيول بكوريا الجنوبية
- كيم كردشيان بفستان حقّق ما أرادت أن تُظهِره في جسدها المثير!
- ريهانا في جلسة تصوير لمجموعة لانجري الالبسة الداخلية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
كلير شكر
كاتبة وصحفية - جريدة السفير اللبنانية
- "الرزمة الإماراتية": قليل من الدعم ...لا ينسف "العقوبات"
- الحريري - المشنوق: الافتراق الحتميّ
- الحريري و”حزب الله”: حليف الحليف!
- لهذا قرّر باسيل السير..بـ«المقلوب»
- هذه أولى «شرارات» تعديل القانون الإنتخابي
- جنبلاط: معركة إقفال «المغارات» قاسية جداً
- «الكتائب»: لا تغرينا المســـاكنة.. ولن نغطي «خطايا» الآخرين
- باسيل و«حزب الله»... ومكافحة الفساد ثالثهما
- مساهمة المصارف: إكتتاب.. أم هبة بـ10 مليارات؟
- ما اتفق عليه «الكبار»... وأين اختلفوا!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)