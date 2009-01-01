- إهمال يفجّر طرابلس.. غاضبون يهاجمون مقر البلدية
- هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟
- وزير دفاع لبنان رداً على الحرس الثوري: كلام غير مقبول
- مناقصة البنزين: العونيون يستفيدون.. ولا انخفاض للأسعار
- الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان
- لمن يعاني البدانة.. فواكه تساعد في القضاء على دهون البطن
- حرائق أستراليا قد تكون مبرمجة لبناء قطار سريع و8 مدن ذكية
- نبوءة السلطة... "سنجرفكم في لحظة لا تتوقعونها"
- "حكومة الوحدة الوطنيّة" نصٌّ في الطائف أم لا؟
- المطران الياس عودة يرفع عصا الانتفاضة بوجه السلطة و"الوصاية"
- طرابلس الثورة في خطر: عصابة تحاصر المدينة وتبطش بمواطنيها
- كيف تسعى روسيا الأرثوذكسية لبسط نفوذها على لبنان
- الأقوى في طائفته: السحر ينقلب على الساحر
- لبنان "الغريق" هل يتلقى انعاشاً عاجلاً؟
- أسبوع إختبار النيّات قبل الإستشارات.. وانتــظار الحريري لتأكيد ترشيحه
- لا دولارات ستأتي إلى لبنان: «خُذوا إعاشة»!
- مرفأ بيروت... مغارة "علي بابا"
- الحريري - باسيل... وجهاً لوجه من جديد
- «سيناريو سيِّئ» في عهدة «مُخرج سيِّئ»؟!
- الإستشارات وسيناريوات... "إذا مش الإثنين الخميس"
- المفتي يستخدم «الفيتو»: كفى إهانات!
- «التيار» للحريري: لن تعوِّض خسائرك السياسية من حسابنا
- إستنتاج موفد الجامعة العربية... "الخلاف عميق"
- قطاع "الذهب" ذَهب... تجّار العقارات في الشمال على طريق الإفلاس
- مجدرة "أم علي"
- «الطبقة المفلسة» تلعب على حافة الإنهيار الكبير!
- الحريري ـ باسيل: من يصمد أكثر؟
- غزوة الشتاء: الأسوأ لم يأتِ بعد!
- مطلوب بشكل عاجل حكومة «تكنو – سنكرية»
- طرابلس: المستقبل يتلطّى خلف المحتجّين في تعرّضهم لمنزل كرامي
- معمل سبلين يهدّد برجا: أطرد موظّفيكم
- «بورصة» صرف الموظّفين: 100 ألف مطلع 2020
- الحريري: من خيط التكليف إلى قفص التأليف
- الدولة تكسر «كارتيل» النفط: البنزين سيكون متوافراً
- لجنة تحقيق كنسية في قضية «رسالة حياة»
- سيول الليطاني فضحت سارقي رمول
- الأمطار تحوّل بيروت أنهراً ومستنقعات وبحيرات
- لبنان للوراء دُر.. تأجيل الاستشارات رداً على ترشيح الحريري
- إسرائيل تُهدِّد بجعل سورية فيتنام ثانية لإيران.. والانتقال من الرّدع إلى الهُجوم لإخراج قوّاتها.. هل تنجح؟ ولماذا نتوقع العكس؟ وما هي أسباب طَيران نِتنياهو إلى لشبونة للِقاء بومبيو بشَكلٍ عاجِل؟ وكيف سيَكون الرّد الإيرانيّ؟
- المطران عودة يستعير خطاب حزب الله
- يُمارس التجديف في شوارع بيروت
- تسرّب مياه الأمطار الى داخل قاعات التدريس في الجامعة اللبنانيّة في الحدت
- ما حصل مع المسافرين بسبب الامطار
- السيول تجرف مواطنة تنجو بإعجوبة
- منطقة لبنانية تغرق
- الثلوج تغطي المطار
- حيرة سعد الحريري: "أبو السنّة" أم "إبن التسوية"؟
- جبق يقول ما لا يفعل
- كيف تميز ما بين زيت الزيتون الأصلي والمقلد؟
- التركية توبا بويوكستون ترفض التعري رغم المبالغ الضخمة التي عرضت عليها
-
مناقصة البنزين: العونيون يستفيدون.. ولا انخفاض للأسعار ...الكاتب:
-
"حكومة الوحدة الوطنيّة" نصٌّ في الطائف أم ...الكاتب:
-
المطران الياس عودة يرفع عصا الانتفاضة بوجه ...الكاتب:
-
طرابلس الثورة في خطر: عصابة تحاصر المدينة ...الكاتب:
-
كيف تسعى روسيا الأرثوذكسية لبسط نفوذها على ...الكاتب:
-
الأقوى في طائفته: السحر ينقلب على الساحر ...الكاتب:
-
لا دولارات ستأتي إلى لبنان: «خُذوا إعاشة»! ...الكاتب:
-
مرفأ بيروت... مغارة "علي بابا" ...الكاتب:
-
الحريري - باسيل... وجهاً لوجه من جديد ...الكاتب:
-
«سيناريو سيِّئ» في عهدة «مُخرج سيِّئ»؟! ...الكاتب:
-
الإستشارات وسيناريوات... "إذا مش الإثنين الخميس" ...الكاتب:
-
المفتي يستخدم «الفيتو»: كفى إهانات! ...الكاتب:
-
«التيار» للحريري: لن تعوِّض خسائرك السياسية من ...الكاتب:
-
إستنتاج موفد الجامعة العربية... "الخلاف عميق" ...الكاتب:
-
قطاع "الذهب" ذَهب... تجّار العقارات في الشمال ...الكاتب:
-
مجدرة "أم علي" ...الكاتب:
-
غزوة الشتاء: الأسوأ لم يأتِ بعد! ...الكاتب:
-
مطلوب بشكل عاجل حكومة «تكنو – سنكرية» ...الكاتب:
-
طرابلس: المستقبل يتلطّى خلف المحتجّين في تعرّضهم ...الكاتب:
-
«بورصة» صرف الموظّفين: 100 ألف مطلع 2020 ...الكاتب:
-
الحريري: من خيط التكليف إلى قفص التأليف ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
سقط الخطيب.. والبلاد إلى المربع الأول والأسوأ ...الكاتب:
-
المشترك والمختلف بين 1975 و2019... أسباب الحرب ...الكاتب:
-
بعبدا منزعجة... والحكومة "عالقة" في أنفاق الانهيار ...الكاتب:
مناقصة البنزين: العونيون يستفيدون.. ولا انخفاض للأسعار
أصرّت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ندى بستاني، على استكمال مناقصة استيراد 150 ألف طن من مادة البنزين، رغم المخالفات القانونية التي تشوب هذه المناقصة، ورغم وضوح التساؤلات التي دارت حول ترتيب أجواء المناقصة، وتحديد الرابح مسبقاً. وتجاهلت بستاني كل ما قيل عن ثبوت علاقة التيار الوطني الحر بهذه الصفقة، وتحديداً رئيس التيار، الوزير جبران باسيل.
واذا حيّدنا المسألة القانونية وعملية "الطبخ" المسبقة للمناقصة، انطلاقاً من أن الصفقات المشبوهة باتت عرفاً تشترك فيه كل أحزاب السلطة، يبقى أمام هذه المناقصة - الصفقة، عثرات كثيرة أوقعت الوزيرة بتناقضات، ورسمت مسار البنزين قبل استيراده.
النتيجة معروفة
كان من المفترض أن تكشف بستاني نتائج العروض يوم الاثنين 2 كانون الأول، لكن تقدّم عارضين اثنين للمناقصة من أصل 14 شركة سحبت دفتر الشروط، حذا بالوزيرة إلى تأجيل فض العروض أسبوعاً واحداً، افساحاً بالمجال أمام تقدم شركات أخرى، وتأميناً لمبدأ المنافسة.
يوم الاثنين 9 كانون الأول، فُتحت عروض ثلاث شركات فقط. إذ تمكّنت شركة Oman TRADING international العُمانية من تقديم عروضها، إلى جانب شركة ZR energy وشركة Lebneft FZE (كانا قد قدّما عرضيهما الأسبوع الماضي). وبمشهدية فلكلورية، قدّمت بستاني عملية فض العروض، مؤكدة على الشفافية. وبالفعل، فُتِحت المغلّفات، وظهر أن شركة ZR energy قدمت السعر الأدنى وهو 39.70 دولار، ويشمل هذا السعر "ثمن البضاعة والتأمين عليها وسعر النقل والمراقبة في البلد الذي يتم الاستيراد منه وفي البلد الذي يستقبل البضاعة"، حسب ما تؤكده مصادر من القطاع النفطي، في حديث لـ"المدن".
السعر ليس غريباً عن أهل القطاع النفطي، وكذلك "هوية الشركة الرابحة". فالجميع كان يعلم بأن شركة ZR energy هي التي ستحصل على المناقصة، فهي التي "حصلت على مناقصة شراء الفيول. والتدقيق بتفاصيل هوية الشركة وعلاقتها مع شخصية بارزة في التيار الوطني الحر، كفيل بإزاحة كل الضبابية عن عملية التلزيم التي اتخذت صفة المناقصة". وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت فور اعلان النتائج، معلومات تقول بأن "صاحب الشركة الرابحة هو ريمون رحمة، وهو صديق الوزير جبران باسيل. وهو استورد فيول مضروب لمعمل الذوق والجية.. وهو شريك في بنك ميد Bankmed، ومتورط بسرقة وببيع سلاح الجيش العراقي".
لا وفر بالسعر
ركّزت بستاني على عامل الكلفة المنخفضة أثناء ترويجها لمسرحية استيراد البنزين. لكن السعر الذي رست عليه المناقصة "هو سعر طبيعي جداً، وتستورد وفقه الشركات المستوردة للنفط حالياً، وليس فيه أي ميزة أو توفير"، حسب ما تشير إليه المصادر.
كما أن نسبة الـ10 بالمئة التي ستستوردها الوزارة، ستُباع حكماً بسعر السوق، وانطلاقاً من جدول الأسعار الاسبوعي الذي تعلنه الوزارة. ما يعني أن الوزارة ستلتزم بجدولها، إلا إن كانت ستضع تسعيرة لنفسها وتسعيرة مختلفة لباقي الشركات.
عموماً، لن يكون هناك وفر بسعر الكميات الجديدة، لكن بستاني أصرت على الانتظار "لنرى ما اذا كان لهذه الخطوة تأثير على السعر أم لا"، ما يعني أن بستاني تقوم بتجربة على حساب الدولة. وبمعنى أدق، تعقد الوزيرة نفقة، بمال عام، من دون نتائج مضمونة. وعليه، إن بقيت الأسعار على ما هي عليه، تكون الدولة قد خسرت مالاً من دون أي منفعة. وقانوناً، على الوزيرة تحمل الخسارة من جيبها الخاص، لأن الهدف الأساسي من إجراء المناقصة هو خفض الأسعار.
ولمزيد من الأدلة، فإن الدولة تستورد اليوم المازوت الأخضر وتبيعه بسعر السوق، ولم تحقق أي وفر وأي تخفيض للأسعار عما هو متداول بين الشركات المستوردة. فما الذي سيتغير في حال استيراد البنزين؟
علامات استفهام
سمحت بستاني بفتح العروض على الهواء مباشرة أمام الرأي العام. لكن القليل من التركيز، يدل على أن هذه الخطوة ما هي إلا محاولة غير موفقة لإلباس المناقصة ثوب النزاهة والشفافية. إذ لا يمكن ترتيب النتائج مسبقاً، والاعلان عنها لاحقاً انطلاقاً من أنها شفافة. فالشفافية تقتضي الكشف عن كافة تفاصيل المناقصة، بدءاً من دفتر الشروط الذي يُفترض الاعلان عنه أمام الملأ، خصوصاً بعد فتح العروض، لكي يتأكد الرأي العام أن الشركات التي خاضت المناقصة، وتلك الرابحة، قد سارت وفق الشروط المنصوص عنها. كذلك للتأكد من أن الشروط تضمن حق الدولة وتؤمن مصلحتها، وليس مصلحة الشركات.
أسدلت الوزيرة الستار، على المناقصة بعد إعلانها أن باخرة البنزين يفترض أن تصبح جاهزة بعد 15 يوماً. لكنها لم تطلع الرأي العام عن مكان تخزين البنزين وكلفة التخزين، وعبر أي شركات سيتم توزيعه. هل هناك شركات محددة، ام أن شراء الكميات المخزّنة مفتوح أمام أي شركة؟ وإن كان الشراء مفتوحاً، هل هناك ضوابط معينة تمنع شراء كامل الكمية من الشركات الكبرى الموجودة في السوق حالياً، فتبيعه لاحقاً مع كمياتها، وتكون بالتالي قد أخرَجَت الدولة من المعادلة؟ من أي بلد سيتم الاستيراد، وهل يشمل سعر الاستيراد الرسم الجمركي؟ هل سيتم تقديم حساب المتاجرة لديوان المحاسبة؟
لم تجب بستاني عن أي تساؤل. فإزاحة الغبار عن الصفقات ليس من شيم أهل السلطة الحاكمة، بل ان تكثيف طبقة الغبار والضباب هو مهنتهم، تحقيقاً لعملية التجهيل الممنهجة، وعدم اطلاع الرأي العام على الحقائق. وهذا المنهج، دفع مصادر "المدن" للشك حول امكانية "بيع كميات البنزين إلى بعض التجار العونيين أو المقرّبين من قيادات عونية بارزة، تحقيقاً لغايات انتخابية ضيقة من جهة، وضماناً لتأمين البنزين لدى تلك الفئة في حال انقطاع البنزين لسبب ما، من جهة أخرى". وبذلك يكون الفريق العوني قد "حصّن" نفسه بالبنزين، بعد أن حصّن نفسه بالفيول عن طريق الشركة الرابحة نفسها، وعن طريق تأجير الخزانات في طرابلس لشركة روسنفت الروسية، بصورة مخالفة للقانون أيضاً.
من خارج الصلاحيات
لا بد من التذكير أن منشآت النفط هي الجهة التي نفّذت بالشكل مناقصة استيراد البنزين، فيما وزيرة الطاقة هي المهندس الفعلي لها. لكن في الحالتين، لا صلاحية للطرفين في اجراء المناقصة. لكن بما أن الوزارة تؤكد أن لا علاقة لها بإجراء المناقصة، يبقى القول أن دور منشآت النفط ينحصر بإدارة وتشغيل المصافي. والعرف التجاري للمنشآت ينطبق على شراء النفط الخام وتكريره وتوزيعه، وليس اجراء المناقصات أو شراء البنزين أو الفيول. وفي حال أرادت الدولة شراء المحروقات، على المديرية العامة للنفط اجراؤها، داخل إدارة المناقصات وبإشرافها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- إهمال يفجّر طرابلس.. غاضبون يهاجمون مقر البلدية
- وزير دفاع لبنان رداً على الحرس الثوري: كلام غير مقبول
- مناقصة البنزين: العونيون يستفيدون.. ولا انخفاض للأسعار
- نبوءة السلطة... "سنجرفكم في لحظة لا تتوقعونها"
- طرابلس الثورة في خطر: عصابة تحاصر المدينة وتبطش بمواطنيها
- كيف تسعى روسيا الأرثوذكسية لبسط نفوذها على لبنان
- الأقوى في طائفته: السحر ينقلب على الساحر
- لبنان "الغريق" هل يتلقى انعاشاً عاجلاً؟
- أسبوع إختبار النيّات قبل الإستشارات.. وانتــظار الحريري لتأكيد ترشيحه
- مرفأ بيروت... مغارة "علي بابا"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)