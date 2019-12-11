- جمهورية ميشال عون.. واللواء مرتضى قرباني
- محاولات مكثفة لشيطنة طرابلس مجدداً
- الأساطير اللبنانية المؤسِّسة للكابيتال كونترول و"قصّ الشعر"
- أستراليا.. إخلاء مطار "أديليد" لفترة وجيزة بسبب تحذير أمني
- الحريري لإستبعاد باسيل من التوزير.. و"التيار" يلوِّح بعدم المشاركة
- دعم دولي وعربي لتأليف حكومة قبل تفاقم الوضع هل يكون اثنين الحسم؟
- بعبدا - بيت الوسط... "حرب الإلغاء" تحتدم
- الميثاقيّة شراكة في المسؤوليّة لا مُحاصصة!
- مناقصة البستاني... "تنفيعة" في غير زمانها
- ماذا لو فَعَلها «حزب الله»؟
- الثنائي الشيعي يُجدّد التأكيد أنه ”ممنوع على الحريري أن يهرب من العودة”
- الحريري ونادي "الترويكا"... شراكة مضاربة!
- الحريري... معركة وجوديّة!
- هل يئست باريس من بيروت؟
- البقاعيون: حكومة اختصاصيين أو تنحّي الرئيس!
- مفاجأة الحكومة... السياسيون بلا حقائب؟
- القطاع الخاص يُعلن العصيان: الضرائب أو الرواتب
- أين جنبلاط من إستشارات الإثنين... إذا حصلت؟
- لبناننا العليل ينازع البقاء: هذا المرض... وهذا الدواء
- "القوات" والحريري... ما فرّقته السياسة جمعته حكومة "إختصاصيين"
- ثورة الشلاعيط وجمهورية الجبابرة
- "التيار الوطني" يعترض... ويُحضّر "خطوات مفاجئة"
- دعوة لإعلان الطوارئ منعاً لصرف العمال وخفض رواتبهم
- خارطة طريق عربية - دولية للخروج من الأزمة: حكومة سريعة تُلبّي طموحات الشعب
- التيار الحرّ إلى المعارضة؟
- أسامة سعد ورئاسة الحكومة: لا تضيّعوا الوقت على الأوهام
- عون يميل إلى حكومة اللون الواحد... وحزب الله يرفضها
- «كارتيل» الأفران يأكل رغيف الفقراء
- إقفال مالية طرابلس يضعها أمام مصير غامض
- مقتل شخصين في الميناء بانهيار مبنى: انتفاضة ضدّ رئيس البلدية
- حرب باردة بين «الثوار»: من ينسّق «الثورة»؟
- المواجهة المباشرة: شروط أميركا أو ضدّها؟
- حملة «المقاطعة» لـ«خطيب وعلمي»: أوضِحوا مسألة تعاملكم مع إسرائيليين في أفغانستان
- إيزنكوت: الفرصة متاحة لاتفاقيّة غاز تفصل لبنان عن حزب الله!
- الحريري منفرداً في السباق: حكومة اختصاصيين أو يشكلونها من دوني!
- الجزائر والعسكر
- التّلاسُن بالصّواريخ يتصاعد بين إيران ودولة الاحتلال.. لماذا يُهدِّد الحرس الثوري الآن بتسويةِ تل أبيب بالأرض ومن لبنان؟ وهل الغضب اللّبنانيّ الرسميّ “مُبَرّر”؟ وكيف دخَل الحوثيّون على حلبَة التّهديدات؟ ومن سيُطلِق الصّاروخ الأوّل الذي سيُفَجِّر الحرب الشّاملة؟
- حدث في مثل هذا اليوم December 11, 2019
- إهمال يفجّر طرابلس.. غاضبون يهاجمون مقر البلدية
- هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟
- وزير دفاع لبنان رداً على الحرس الثوري: كلام غير مقبول
- مناقصة البنزين: العونيون يستفيدون.. ولا انخفاض للأسعار
- الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان
- لمن يعاني البدانة.. فواكه تساعد في القضاء على دهون البطن
- حرائق أستراليا قد تكون مبرمجة لبناء قطار سريع و8 مدن ذكية
- نبوءة السلطة... "سنجرفكم في لحظة لا تتوقعونها"
- "حكومة الوحدة الوطنيّة" نصٌّ في الطائف أم لا؟
- المطران الياس عودة يرفع عصا الانتفاضة بوجه السلطة و"الوصاية"
- طرابلس الثورة في خطر: عصابة تحاصر المدينة وتبطش بمواطنيها
- كيف تسعى روسيا الأرثوذكسية لبسط نفوذها على لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مناقصة البنزين: العونيون يستفيدون.. ولا انخفاض للأسعار ...الكاتب:
-
"حكومة الوحدة الوطنيّة" نصٌّ في الطائف أم ...الكاتب:
-
المطران الياس عودة يرفع عصا الانتفاضة بوجه ...الكاتب:
-
طرابلس الثورة في خطر: عصابة تحاصر المدينة ...الكاتب:
-
كيف تسعى روسيا الأرثوذكسية لبسط نفوذها على ...الكاتب:
-
الأقوى في طائفته: السحر ينقلب على الساحر ...الكاتب:
-
لا دولارات ستأتي إلى لبنان: «خُذوا إعاشة»! ...الكاتب:
-
جمهورية ميشال عون.. واللواء مرتضى قرباني
ساذج أو كاذب من تفاجأ بما قاله مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء مرتضى قرباني: "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، سنسوي تل أبيب بالتراب انطلاقاً من لبنان".
هذا الكلام ليس جديداً، بقدر ما هو تذكير لواقع الأمر. لبنان بالنسبة لإيران عبارة عن منصة صواريخ، ليس دولة ولا شعباً ولا وطناً. منصة صواريخ وحسب، إلى حد أن قائد الفرقة المحلية من "الحرس الثوري" حسن نصرالله، قال في خطبته الأخيرة متبجحاً أن لديه من الصواريخ يحار أين يخزنها. وهو قبل أشهر قليلة ردد كثيراً مقولته أنه رهن إشارة "المرشد" بشن حرب في حال الهجوم على إيران. وهذا بدوره ليس جديداً، بل معروف منذ سنوات طويلة.
مع ذلك، ما تلفظ به اللواء قرباني يثير الانتباه لا لناحية تحدثه عن لبنان وكأنه أرض سائبة، بل لاستثنائه ضمنياً غزة والجولان من وعيده وتهديده. هذا أمر جديد. تم استبدال التهديد التقليدي بإشعال كل الجبهات بتخصيص لبنان وحده كمنطلق للرد على إسرائيل. بما يشعرنا أن لبنان مستباح إيرانياً حتى أكثر من غزة وأكثر من جنوب سوريا. وهذه الاستباحة التامة في تصريح "المستشار" بدت مختلفة عن تصريحات إيرانية وحزبلاهية كثيرة تشابهه في المعنى. إذ أن طريقة الكلام هذه المرة جاءت بمنتهى الأريحية.
بالطبع، الثقة التي عبر فيها اللواء قرباني عن جهوزية "لبنانه" للانتقام لإيران إن تعرضت لسوء إسرائيلي، متأتية ليس فقط من ولاء نصرالله للولي الفقيه وإخلاصه وتفانيه في الدفاع عن "الجمهورية الإسلامية في إيران"، بل متحصلة أيضاً من واقع رضوخ دولة لبنان لحزب نصرالله الحرسي، رضوخاً ما عاد بالإمكان توريته أو تمويهه.
الأصح القول أن لبنان، رئيس الجمهورية فيه هو ميشال عون ووزير خارجيته جبران باسيل ووزير دفاعه الياس بوصعب ورئيس حكومته سعد الحريري ورئيس برلمانه نبيه برّي.. لا يسعه إلا أن يكون دولة راضخة لجهاز الصواريخ هذا.
أكثر من ذلك، أريحية قرباني هي نتاج منطقي لذاك التصريح الشهير الذي أدلى به قاسم سليماني بعيد الانتخابات النيابية في لبنان معلناً انتصاره هو فيها. أي السيطرة "الشرعية" على النظام اللبناني على نحو "أرقى" بكثير من صيغة غازي كنعان. فهذه المرة، شرعية الوصاية والسيطرة ممنوحة طوعاً من قبل من كان يدعي السيادة والاستقلال، وقايضهما مقابل وهم السلطة والمناصب والكثير من أرباح المغانم والحصص والصفقات، باسم "حقوق المسيحيين".
ودولة كهذه، يقرر مصيرها مستشار الحرس الثوري، الذي برع في قتل شعبه (أكثر من ألف قتيل بثلاثة أيام وآلاف المعتقلين المعذبين)، ويقتل بدم بارد وإجرامي الشبان العراقيين، ويشن حملة إبادة على الشعب السوري.. ليس لها الحق أن تسمي نفسها "دولة". فعدا عن كونها فاشلة في تنظيف مجاريرها، وغارقة في الفساد على نحو قياسي يظهر في الإحصاءات الدولية، ومنهارة مالياً واقتصادياً، هي أيضاً مجردة من الكرامة. هذه الكلمة الأخيرة التي يتم ابتذالها هي والانتصارات والعزة والشرف فوق الخرائب المتكاثرة والفقر المتفشي والمقابر المتوسعة.
ليس من لوم لا على إيران ولا على حرسها في هذا الاحتقار التام لمبدأ "سيادة الدولة"، بل لا لوم حتى على حزب الله المنسجم مع إيمانه بالامبراطورية الخمينية. اللوم - الذي لا طائل منه أصلاً – يقع على من يمثل الدولة اللبنانية رسمياً، هؤلاء تحديداً الذين صاغوا عام 2016 ما سُمي "التسوية"، التي كانت بمثابة صك تمكين إيران من التحكم بلبنان ومصيره.
لذا، ليست صادمة وقاحة قرباني، الذي قرر أيضاً أن يقول أن "قلوب وأرواح شعوب اليمن وسوريا ولبنان والعراق مع إيران". بمعنى آخر يؤمن هذا الضابط امتلاكه أيضاً قلوبنا وأرواحنا. لما لا، طالما أن لديه في هذه الدول ميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله وأنصار الله وميليشيات الأسد. فهذه كلها لديها قدرة إقناع لشعوبها بالغة الفعالية، كما اختبرنا طوال العقدين الماضيين وحتى اليوم. ففرق الإعدام في الميادين العراقية وبراميل الأسد فوق المدن السورية وفرق الاغتيال في شوارع بيروت وجحافل الحوثيين في صنعاء، حاسمة في كسب عقول وأفئدة الشعوب.
على كل حال، وبغض النظر عن هذا الـ"لبنان" وصغائره، فقد طمأننا اللواء قرباني بقرب "تقطيع آذان الإسرائيليين إرباً" (حسب قوله). وربما علينا الافتخار من الآن فصاعداً، فـ"المقاومة" لا تحمي لبنان فقط بل تحمي إيران وحلف الممانعة كله، بما فيه فنزويلا ربما. وفي هذه الأثناء كل هذه الاحتجاجات عن الإفلاس والفساد والانهيار وسعر العملة والاقتصاد والطبابة والتعليم والبنى التحتية والعدالة والحريات، والتلويح بالأعلام اللبنانية.. ما هي إلا مؤامرة أميركية وكلام خونة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- جمهورية ميشال عون.. واللواء مرتضى قرباني
- الأساطير اللبنانية المؤسِّسة للكابيتال كونترول و"قصّ الشعر"
- الحريري لإستبعاد باسيل من التوزير.. و"التيار" يلوِّح بعدم المشاركة
- دعم دولي وعربي لتأليف حكومة قبل تفاقم الوضع هل يكون اثنين الحسم؟
- بعبدا - بيت الوسط... "حرب الإلغاء" تحتدم
- مناقصة البستاني... "تنفيعة" في غير زمانها
- الثنائي الشيعي يُجدّد التأكيد أنه ”ممنوع على الحريري أن يهرب من العودة”
- هل يئست باريس من بيروت؟
- البقاعيون: حكومة اختصاصيين أو تنحّي الرئيس!
- القطاع الخاص يُعلن العصيان: الضرائب أو الرواتب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)