بالفيديو- هادي حبيش يتوعد القاضية غادة عون امام مكتبها

بعدما اوقفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون رئيسة هيئة ادارة النافعة هدى سلوم، توجه النائب هادي حبيش على رأس وفد الى امام مكتب القاضية عون واعدا بالبقاء امام مكتبها حتى مرافقتها الى التفتيش القضائي لسجنها.

ووجه حبيش سلسلة اتهامات الى القاضية عون بالقيام بممارسات ميليشياوية والتشبيح واخلاء سبيل متهم رغم حيازته ميزان مخدرات واخلاء سبيل آخرين لأسباب مادية، كما ذكّر بفضيحة فساد سائقها.

وقال حبيش: “زعرنات غادة عون وتعاطيها الميليشيوي مع المحامين والقضاة والواطنين لن نسكت عنه، الزعرنة ما بتقدر تعملها مع ناس متلنا، واذا شبحت على ناس مظلومين ما بتقدر تشبح على كل الناس”.