بالفيديو: حبيش يروي تفاصيل التحقيق مع هدى سلوم

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أوضح النائب هادي حبيش، أنّ "وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن سمحت للنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بالإستماع الى مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم كشاهدة ولا يعتبر هذا إذن ملاحقة".

وأشار في فيديو حصل عليه "ليبانون ديبايت"، الى أنّ "سلوم حَضرت الى التحقيق مع الزميل مروان ضاهر وقامت القاضية عون بسؤالها عن بعض الموظفين وسألتها عن "واتساب" يتحدّث عن أنّ "سائقها قبض على معاملة"، مشيرًا، الى أنّ "هذا الرجل ليس سائقها بل موظف صيانة يعمل في الهيئة وتطلب منه في بعض الأوقات أن يقلّها أثناء غياب العسكري".

ولفت، الى أنّ "سلوم طلبت من القاضية عون توقيف سائقها إذا ثبت عليه أنّه قبض رشوة مقابل ملف، فقالت لها أنت كاذبة وكيف أن سائقك قبض ولا يوجد لديك علم".

وأضاف حبيش:"القاضية عون قالت لسلوم بأنّ سائقك قال في الواتساب للشخص، أجلب خضار لكي نقدمه للمدير العام، فقالت لها لم أرَ خضارًا ولم آخذ شيء، فقالت لها عون: أنت تكذبين وأنا اتّخذت القرار بتوقيفك".

وأوضح، أنّ "أي موظف من الفئة الخامسة بحاجة الى إذن ملاحقة فكيف الحال إذا كان مدير عام".