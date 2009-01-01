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منظمة العفو الدولية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتداء “منتصف الليل”

آخر تحديث: منذ 6 من الساعات و 17 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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منظمة العفو الدولية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتداء “منتصف الليل”

أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بـ”الاعتداء العنيف” ضد المتظاهرين السلميين في بيروت منتصف ليل الثلاثاء من قبل عناصر بزي أمني، مطالبة بمحاسبة المسؤولين.

 

وقالت المنظمة الأربعاء إن “الاعتداء العنيف الذي تعرض له المتظاهرون السلميون في منطقة فردان في بيروت منتصف ليل أمس من قبل عناصر بلباس أمني وأخرى بلباس مدني أثناء مرور مواكب المتظاهرين السيارة في المنطقة يستدعي تحقيقا فوريا لمحاسبة المعتدين”.

 

وذكرت المنظمة أنها تحدثت إلى شهود عيان شاهدوا “اعتداء عناصر أمنية بالضرب على المتظاهرين وتكسير عدد من واجهات سياراتهم كما تم ترهيبهم وإهانتهم”.

 

وانتشرت فيديوهات يظهر فيها رجال بزي أمني وآخرون بزي مدني وهم يمسكون العصى ويقومون بتفريق المتظاهرين.

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