قضية حبيش - عون تتفاعل... القاضية تدعي والقضاء الأعلى يتحرك

اتخذت القاضية غاده عون صفة الادعاء الشخصي بحق النائب هادي حبيش مرفقاً بالفيديوهات المتعلقة بالاشكال الذي حصل في مكتبها.

ولاحقاً، تقدم المحامي وديع عقل باخبار امام النيابة العامة التمييزية لتوقيف النائب حبيش ومن يظهره التحقيق في جرم الاعتداء على مكتب القاضية عون.

وفي سياق متصل، التقى نقيب المحامين في الشمال رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد طلب الاخير اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة هادي حبيش والنقيب محمد مراد سيدعو لاجتماع طارئ لمجلس النقابة للبحث في القضية.