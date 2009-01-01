اشكال حبيش - القاضية عون تابع ... إخبار بحق ربيع الزين

تقدم المحاميان وسام المذبوح وأشرف الموسوي بإخبار لدى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون بحق المدعو ربيع الزين، بجرم التعرض لهيبة القضاء والنيل من سمعته بقصد الإساءة للقضاء والحض على مخالفة القوانين والتدخل الجرمي لكل ما سبق.

وأشار المحاميان في نص الإخبار، الى أن "المخبر عنه أقدم على استقدام بعض الفتية لمؤازرة أحد النواب بقصد الإساءة للقضاء والنيل من هيبته أثناء إجراء تحقيق قضائي وذلك بقصد الضغط على القضاء لمحاولة ارغامه للعمل خلافًا للقانون وتحريق التحقيق عن مساره، وقد ظهر المخبر عنه بجانب النائب هادي حبيش الذي تعرض بشكل سافر لهيبة القضاء بكافة الألفاظ النابية والعبارات المسيئة للقضاء ومما هو واضح بالتنسيق مع المخبر عنه ربيع الزين الذي سعى جاهدًا بنقل الحدث مباشرةً عبر وسائل التواصل الإجتماعي بقصد الإساءة والنيل من هيبة القضاء".

وطلب المحاميان "استدعاء ربيع الزين فورًا والتحقيق معه بما تم سرده من وقائع جرمية وأخذ القرار بتوقيفه وإحالته الى المرجع القضائي الصالح لمحاكمته أصولاً ومنعه من دخول قصور العدل دون سبب قانوني".

وتمت إحالة الزين الى مفرزة بعبدا القضائية للتحقيق والمخابرة تمهيداً لاتخاذ القرار بالتوقيف باشارة من القاضية غادة عون، بحسب ما طلب المذبوح والموسوي.