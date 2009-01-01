- باسيل يهاجم سعد الحريري ويعاتب أمل وحزب الله
- لبنان... الحريري إلى رئاسة الحكومة وباسيل إلى المعارضة دُر
- باسيل يرفض المشاركة في حكومة بشروط الحريري و«ثنائي أمل - حزب الله»
- وضوح إيراني يقابله وضوح لبناني
- المشير حفتر يُطلِق الرّصاصة الأُولى ويبدأ الزّحف نحو قلب طرابلس لإسقاط حُكومة الوفاق.. كيف سيكون رد أردوغان؟ وهل يُرسِل قوّاته لنجدة حليفه السراج؟ وهل تندلع مُواجهات حرب الإنابة بين مِصر وتركيا.. إنّها “حربُ الغاز” التي ستُعيد رسم خرائط التّحالفات شرق المتوسّط وثرواته
- منظمة حقوقية: 100 ألف قتيل باليمن منذ بدء الحرب
- ردة فعل حبيش شغلت الساحات والمواقع.. الفرزلي: ساعة تخلٍ والمحاكمة واقعة
- جبران باسيل المعارضة والموالاة وأشياء أخرى
- اشكال حبيش - القاضية عون تابع ... إخبار بحق ربيع الزين
- بالفيديو: هروب فاشل "عبر السقف" من قاعة محكمة
- قضية حبيش - عون تتفاعل... القاضية تدعي والقضاء الأعلى يتحرك
- قرار سويسري هام بشأن البيانات المصرفية.. هل تُرفع السرية عن حسابات اللبنانيين؟
- فيديو للأفعى ذات الرأسين.. "الزاحف الأسطورة" يصبح واقعا
- تفاصيل "ملف النافعة"... 15 مليون ليرة سمسرات يوميًا
- شلالات "وادي الريان" بمصر.. مياه تداعب الصخور
- اكتشاف سفينة تعود لحقبة "المسيح" وعلى متنها شحنة غريبة
- الثورة تتقدّم... "عصيان ضريبي"
- متاريس سياسية بدل التنازلات... يستعجلون الانهيار!
- خفايا الشبكة المالية السياسية للأخوين رحمة وصفقة البنزين
- جبران باسيل بدور الضحية: السياسة حفلة استعراضية
- من هي غادة عون.. الظاهرة غير المسبوقة في القضاء؟
- الحكومة بين «تسهيل التكليف» و«تــصعيب التأليف».. والحريري و«التيار»: معركة صعبة
- الهيمنة الإيرانية تنتكس في مواقع نفوذها!
- حبيش يكشف «السياسي» في قضية سلّوم ومجلس القضاء يطالب بملاحقته
- الاتّكالُ على أميركا رهانٌ مُقلِق
- وصلت ريحتكم إلى باريس!
- صدمة دبلوماسية: لماذا انهار لبنان في يومين؟
- "التيار" يخرج من باب الحكومة... ليدخل من "شبّاكها"
- أزمة بين باسيل و«حزب الله»
- مهمة الحريري لن تكون سهلة
- سلام: نمط حكومات الدوحة انتهى
- إنتقام باسيلي من الحريري
- اشتباك نيابي - قضائي في قصر العدل
- باسيل يلتقي نصر الله... ويتأهّب للمعارضة
- منظمة العفو الدولية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتداء “منتصف الليل”
- «مجموعة الدعم» تشترط حكومة إصلاحية.. وقنابل دخانية في وسط بيروت
- رجل الحريريّة يقود «الثورة الضريبيّة»: وضّاح الصادق متسلّقاً الانتفاضة
- «مجموعة الدعم» وواشنطن: عليكم بـ«وصفات» صندوق النقد الدولي!
- وزيرة الداخلية تخالف القانون بحجة عدم وجود مكاتب
- حجز على أصول «SGBL» في فرنسا: التذرّع بـ«أوفاك» لحجز أموال مودِع
- صندوق التعويضات للمعلّمين: ادفعوا المحسومات تأخذوا التعويض!
- نفاد مخزون المواد الأوليّة يهدّد آلاف المصانع بالإقفال
- الدولة تُفاوض لخفض إيجارات الأبنية الحكومية: ماذا عن الأسر المستأجرة؟
- قضاء الجنوب «يتسلّى» بموقوفي صور
- هادي حبيش... النائب البلطجي
- أكثر الدول التي تشهد إضرابات
- عاصفة مطرية تُهدد بإغراق بيروت.. و«سياسية» لعرقلة تسمية الحريري
- تحرك دولي وداخلي لإعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة
- لبنان... الخارج يضْغط لـ «حكومة الآن» والداخل يلْهو بـ «عضّ الأصابع»
- لبنان يخسر أهم تدفق خارجي: أموال المغتربين
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
شكوى قضائية ضد حرّاس برّي.. وأنصاره يردون"بالروح ...الكاتب:
-
المراوحة مستمرة: حزب الله لا يتراجع ولا ...الكاتب:
-
جمهورية ميشال عون.. واللواء مرتضى قرباني ...الكاتب:
-
-
الأساطير اللبنانية المؤسِّسة للكابيتال كونترول و"قصّ الشعر" ...الكاتب:
-
مناقصة البستاني... "تنفيعة" في غير زمانها ...الكاتب:
-
ماذا لو فَعَلها «حزب الله»؟ ...الكاتب:
-
الثنائي الشيعي يُجدّد التأكيد أنه ”ممنوع على ...الكاتب:
-
الحريري ونادي "الترويكا"... شراكة مضاربة! ...الكاتب:
-
الحريري... معركة وجوديّة! ...الكاتب:
-
هل يئست باريس من بيروت؟ ...الكاتب:
-
البقاعيون: حكومة اختصاصيين أو تنحّي الرئيس! ...الكاتب:
-
مفاجأة الحكومة... السياسيون بلا حقائب؟ ...الكاتب:
باسيل يرفض المشاركة في حكومة بشروط الحريري و«ثنائي أمل - حزب الله»
رئيس حكومة تصريف الأعمال يعرض «خطة اقتصادية إنقاذية عاجلة» على «البنك الدولي وصندوق النقد»
الصراع يستعر حول شكل الحكومة وموضوعها، فهناك من يطالب بحكومة «ثورية» تُخرج «الطبقة الفاسدة» التي تتحكم بلبنان منذ الاستقلال، وهناك من يعمل لاستنساخ حكومات المحاصصة بطريقة التفافية على الحراك الثوري المعسكر في الشوارع والساحات منذ 57 يوما استكمالا لعملية امتصاص لبنان شعبا واقتصادا ومقومات حتى الجفاف.
وفيما يستمر الصراع الحكومي، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سبل المساعدة لوضع خطة إنقاذية للبنان الذي يشهد انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم.
وأجرى الحريري، وفق بيان لمكتبه، اتصالين برئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا، وعرض معهما «المصاعب الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان».
وأكد الحريري «التزامه بإعداد خطة انقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها»، مستطلعا «المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار اعداد هذه الخطة».
كما بحث الحريري مع مالباس «إمكان أن تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان»، الذي يعتمد أساسا على الاستيراد.
وعلى الرغم من مطالبة مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي انعقد في باريس بتشكيل حكومة اختصاصيين محايدين كشرط لتدفق المساعدات، مازالت السلطة السياسية «ترعى في حقل» المحاصصة التي هي البوابة المُشرّعة على الفساد.
وللعودة الى هذا المربع، اتجه التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل الى سلوك درب المعارضة، فيما يرأس مؤسس التيار الرئيس ميشال عون الجمهورية، وذلك عبر التمسك بالمعادلة المرفوضة من جانب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وحلفائه، وهي معادلة سعد وجبران داخل الحكومة او سعد وجبران خارجها، ومنشأ رفض هذه المعادلة هو موازاتها رئيس الحكومة بوزير في حكومته، بخلاف للدستور والاعتبارات والاعراف، فرئيس الحكومة يوازي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، اما الوزير فهو مرؤوسه وليس نده، حتى ولو كان رئيس كتلة نيابية او صهر رئيس الجمهورية.
في هذا السياق، اعلن جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال في مؤتمر صحافي عقده بعيد انعقاد اجتماع كتلته النيابية عزوفه عن المشاركة في الحكومة لا هو ولا تياره، ولفت باسيل إلى أن «الحريري يحاول طرح معادلة انه بقوة الميثاقية يترأس الحكومة ويلغي الآخرين، مرحلة الغاء الآخر ولّت الى غير رجعة، ولن نقبل لاحد ان يركب موجة الانتفاضة لضرب الميثاقية والشراكة الاسلامية ـ المسيحية، هذه المعادلة ناضلنا من اجل تثبيتها وحرام ان نخسر وقتا اضافيا لتأكيد المؤكد»، مشيرا إلى أن «التجربة اكدت انه لا يستطيع احد الغاء احد، الآن ليس وقت تصفية حسابات، القول انه لا يقبل الا بوزراء تكنوقراط كأنه يقول انه هو الوحيد غير مسؤول عن الانهيار والفساد».
وأشار باسيل إلى أن «حكومة اختصاصيين من رأس الحكومة وحتى اعضائها واما سياسيين من رأس الحكومة الى اعضائها، الميثاقية ثابتة واولويتنا منع الانهيار»، مضيفا «اذا اصر الحريري على أنا أو لا أحد وأصر ثنائي حزب الله وحركة امل على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنو-سياسية برئاسة الحريري، نحن كتيار وطني حر، وكتكتل لبنان القوي، مع ترك الحرية لمن يريد من الحلفاء، لا يهمنا ان نشارك بهكذا حكومة لأن مصيرها الفشل حتما».
في غضون ذلك، تركز الحراك الثوري امس في محافظة عكار اقصى شمال لبنان، حيث اعتصم الثوار امام سراي حلبا الحكومي وطالبوا باستقالة المحافظ ورئيس بلدية حلبا، واصروا على تسليمهم «ملفات الفاسد» في البلدية والمحافظة، وقد دخل بعضهم الى مكتب المحافظ عماد جلخ وحصلوا على بعض الملفات وحصل تدافع مع القوى الامنية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- باسيل يهاجم سعد الحريري ويعاتب أمل وحزب الله
- لبنان... الحريري إلى رئاسة الحكومة وباسيل إلى المعارضة دُر
- باسيل يرفض المشاركة في حكومة بشروط الحريري و«ثنائي أمل - حزب الله»
- ردة فعل حبيش شغلت الساحات والمواقع.. الفرزلي: ساعة تخلٍ والمحاكمة واقعة
- اشكال حبيش - القاضية عون تابع ... إخبار بحق ربيع الزين
- قضية حبيش - عون تتفاعل... القاضية تدعي والقضاء الأعلى يتحرك
- قرار سويسري هام بشأن البيانات المصرفية.. هل تُرفع السرية عن حسابات اللبنانيين؟
- تفاصيل "ملف النافعة"... 15 مليون ليرة سمسرات يوميًا
- الثورة تتقدّم... "عصيان ضريبي"
- متاريس سياسية بدل التنازلات... يستعجلون الانهيار!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)