- باسيل يهاجم سعد الحريري ويعاتب أمل وحزب الله
- لبنان... الحريري إلى رئاسة الحكومة وباسيل إلى المعارضة دُر
- باسيل يرفض المشاركة في حكومة بشروط الحريري و«ثنائي أمل - حزب الله»
- وضوح إيراني يقابله وضوح لبناني
- المشير حفتر يُطلِق الرّصاصة الأُولى ويبدأ الزّحف نحو قلب طرابلس لإسقاط حُكومة الوفاق.. كيف سيكون رد أردوغان؟ وهل يُرسِل قوّاته لنجدة حليفه السراج؟ وهل تندلع مُواجهات حرب الإنابة بين مِصر وتركيا.. إنّها “حربُ الغاز” التي ستُعيد رسم خرائط التّحالفات شرق المتوسّط وثرواته
- منظمة حقوقية: 100 ألف قتيل باليمن منذ بدء الحرب
- ردة فعل حبيش شغلت الساحات والمواقع.. الفرزلي: ساعة تخلٍ والمحاكمة واقعة
- جبران باسيل المعارضة والموالاة وأشياء أخرى
- اشكال حبيش - القاضية عون تابع ... إخبار بحق ربيع الزين
- بالفيديو: هروب فاشل "عبر السقف" من قاعة محكمة
- قضية حبيش - عون تتفاعل... القاضية تدعي والقضاء الأعلى يتحرك
- قرار سويسري هام بشأن البيانات المصرفية.. هل تُرفع السرية عن حسابات اللبنانيين؟
- فيديو للأفعى ذات الرأسين.. "الزاحف الأسطورة" يصبح واقعا
- تفاصيل "ملف النافعة"... 15 مليون ليرة سمسرات يوميًا
- شلالات "وادي الريان" بمصر.. مياه تداعب الصخور
- اكتشاف سفينة تعود لحقبة "المسيح" وعلى متنها شحنة غريبة
- الثورة تتقدّم... "عصيان ضريبي"
- متاريس سياسية بدل التنازلات... يستعجلون الانهيار!
- خفايا الشبكة المالية السياسية للأخوين رحمة وصفقة البنزين
- جبران باسيل بدور الضحية: السياسة حفلة استعراضية
- من هي غادة عون.. الظاهرة غير المسبوقة في القضاء؟
- الحكومة بين «تسهيل التكليف» و«تــصعيب التأليف».. والحريري و«التيار»: معركة صعبة
- الهيمنة الإيرانية تنتكس في مواقع نفوذها!
- حبيش يكشف «السياسي» في قضية سلّوم ومجلس القضاء يطالب بملاحقته
- الاتّكالُ على أميركا رهانٌ مُقلِق
- وصلت ريحتكم إلى باريس!
- صدمة دبلوماسية: لماذا انهار لبنان في يومين؟
- "التيار" يخرج من باب الحكومة... ليدخل من "شبّاكها"
- أزمة بين باسيل و«حزب الله»
- مهمة الحريري لن تكون سهلة
- سلام: نمط حكومات الدوحة انتهى
- إنتقام باسيلي من الحريري
- اشتباك نيابي - قضائي في قصر العدل
- باسيل يلتقي نصر الله... ويتأهّب للمعارضة
- منظمة العفو الدولية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتداء “منتصف الليل”
- «مجموعة الدعم» تشترط حكومة إصلاحية.. وقنابل دخانية في وسط بيروت
- رجل الحريريّة يقود «الثورة الضريبيّة»: وضّاح الصادق متسلّقاً الانتفاضة
- «مجموعة الدعم» وواشنطن: عليكم بـ«وصفات» صندوق النقد الدولي!
- وزيرة الداخلية تخالف القانون بحجة عدم وجود مكاتب
- حجز على أصول «SGBL» في فرنسا: التذرّع بـ«أوفاك» لحجز أموال مودِع
- صندوق التعويضات للمعلّمين: ادفعوا المحسومات تأخذوا التعويض!
- نفاد مخزون المواد الأوليّة يهدّد آلاف المصانع بالإقفال
- الدولة تُفاوض لخفض إيجارات الأبنية الحكومية: ماذا عن الأسر المستأجرة؟
- قضاء الجنوب «يتسلّى» بموقوفي صور
- هادي حبيش... النائب البلطجي
- أكثر الدول التي تشهد إضرابات
- عاصفة مطرية تُهدد بإغراق بيروت.. و«سياسية» لعرقلة تسمية الحريري
- تحرك دولي وداخلي لإعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة
- لبنان... الخارج يضْغط لـ «حكومة الآن» والداخل يلْهو بـ «عضّ الأصابع»
- لبنان يخسر أهم تدفق خارجي: أموال المغتربين
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
شكوى قضائية ضد حرّاس برّي.. وأنصاره يردون"بالروح ...الكاتب:
-
المراوحة مستمرة: حزب الله لا يتراجع ولا ...الكاتب:
-
جمهورية ميشال عون.. واللواء مرتضى قرباني ...الكاتب:
-
-
الأساطير اللبنانية المؤسِّسة للكابيتال كونترول و"قصّ الشعر" ...الكاتب:
-
مناقصة البستاني... "تنفيعة" في غير زمانها ...الكاتب:
-
ماذا لو فَعَلها «حزب الله»؟ ...الكاتب:
-
الثنائي الشيعي يُجدّد التأكيد أنه ”ممنوع على ...الكاتب:
-
الحريري ونادي "الترويكا"... شراكة مضاربة! ...الكاتب:
-
الحريري... معركة وجوديّة! ...الكاتب:
-
هل يئست باريس من بيروت؟ ...الكاتب:
-
البقاعيون: حكومة اختصاصيين أو تنحّي الرئيس! ...الكاتب:
-
مفاجأة الحكومة... السياسيون بلا حقائب؟ ...الكاتب:
لبنان... الحريري إلى رئاسة الحكومة وباسيل إلى المعارضة دُر
وكالات التصنيف الدولية تقرع «أجراس الإنذار» وصندوق النقد... جاهِز
بدت بيروت أمس، عيناً على تَوالي «أجراس الإنذار» من وكالات التصنيف الائتماني العالمية من أن لبنان يقْرع أبواب التعثّر وإعادة الهيكلة والانهيار ورسْمِ مجموعة الدعم الدولية في باريس، خريطةَ طريقٍ واضحة لتفادي السقوط المالي - الاقتصادي تبدأ بـ «حكومةٍ الآن» تراعي تطلعات الشعب، وعيناً أخرى على ملف استيلاد الحكومة الجديدة الذي صار أمام مفترقٍ حقيقي بعد «الانعطافة» الكبرى التي شكّلها إعلانُ «التيار الوطني الحرّ» قرارَ عدم المشاركة فيها لا مباشرة ولا عبر ممثّلين عن تكتّله النيابي وانتقاله إلى المعارضة.
وعلمت «الراي»، أن الاستشارات النيابية المُلزِمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة باقية في موعدها الاثنين المقبل مع تلميحٍ في بعض الكواليس إلى احتمال ضئيل بـ «تطويل مدّتها» ليومين إذا رأى الرئيس ميشال عون حاجة لفسحة إضافية من المشاورات.
وكشفت أوساطٌ واسعة الاطلاع لـ «الراي» أن القوى السياسية سلّمت بمعاودة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة وإن بغالبية غير إجماعية نظراً للموقف «المُمانِع» لـ «التيار الحر» والتضامن الشكلي معه من «حزب الله».
ولم تستبعد نجاح الحريري في تشكيل حكومة اختصاصيين بلا وجوه سياسية نافرة، على أن يُصار إلى تمثيلٍ محدودٍ و«مكتومٍ» للأحزاب الرئيسية باستثناء «الوطني الحر» الذي قرر أمس، الانتقال إلى المعارضة لـ «ممارسة دوره الرقابي في البرلمان».
ولفتت إلى أن «حزب الله» سيعمل بنصيحة رسالةٍ تلقاها من عواصم أوروبية حضّتْه على اختيار مَن يمثّله مِن خارج الدائرة الحزبية وعبر شخصية جديدة غير مُستَفِزّة وتنطبق عليها صفة «التكنوقراط».
وعلمت «الراي» أن نقاشاً معمّقاً دار بين قيادتيْ «حزب الله» و«التيار الحر» في شأن قرار باسيل (الذي التقى أمس رئيس البرلمان نبيه بري) بعدم مشاركة كتلته البرلمانية في الحكومة وانتقاله إلى المعارضة الشعبية وداخل البرلمان وما قد ينجم عن هذا الخيار.
وإذ تحدّثت المعلومات عن أن باسيل أبدى إصراراً على عدم المشاركة، أشارتْ إلى أن «حزب الله» عرض مساوئ الخروج من السلطة استناداً إلى تجارب اختبَرَها ولا سيما حين استقال الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ونصائح بعدم تكرار خطأ تحالفه مع «القوات اللبنانية» في ما عُرف بـ «تفاهم معراب».
وفي حين أبدى «حزب الله» على مدى الأزمة الحكومية إصراراً منقطع النظير على عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة لأسباب داخلية وخارجية، وأعطى الضوء الأخضر، فإنه لن يجعل زعيم «المستقبل» طليق اليديْن وخصوصاً أنه يُحاذِرُ سقوطَ لبنان في قبضة صندوق النقد الدولي.
وكانت إشارتان بارزتان سُجّلتا واعتُبرتا في سياق تعزيز الاتجاه لحسْم مسار التكليف الاثنين للحريري ما لم تحصل مفاجآت غير محسوبة، وهما:
* إعلان كتلة نواب «حزب الله» عشية إطلالة أمينه العام السيد حسن نصرالله اليوم «اننا وصلنا الى لحظات الحسم في تسمية رئيس الحكومة والتفاهم حول التشكيلة الجديدة»، معتبرة «أن استشارات الاثنين ستحدد النتيجة»، ومؤكدة أن «صون السيادة الوطنية واعتماد منهجية جديدة لمقاربة الشأن النقدي والمالي بعيداً عن الوصايات الأجنبية، هي المعايير التي ستعتمدها الكتلة في مرحلتيْ التكليف والتأليف ومن ثم في تقييم الحكومة المرتقبة».
* إجراء الحريري اتصالاتٍ بدا صوغُ مضمونها حمّال أوجه وإن اعتبرته الأوساط السياسية مؤشراً إلى تعاطي زعيم «المستقبل» مع المرحلة من باب وقوفه على أبواب العودة إلى رئاسة الوزراء، وتحديداً لجهة اتصاله بكل من رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا.
وأكد الحريري لكل من مالباس وجيورجيفا التزامه «إعداد خطة انقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها، وبحث معهما المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار إعداد هذه الخطة».
كما بحث مع رئيس البنك الدولي «إمكان ان تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها بتمويل التجارة الدولية للبنان في اطار الجهود التي يبذلها الحريري لتفادي أي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة».
وجاء هذا التحرك العاجل على وهج مجموعة تطوراتٍ اعتُبرت بمثابة «ناقوس خطر»، وأبرزها:
* خفض وكالة «فيتش» تصنيف لبنان إلى «CC»، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس نظرةً إلى احتمال حصول إعادة هيكلة للديون أو التعثر، بفعل عدم الاستقرار السياسي وقيود «الأمر الواقع» على الودائع والتحويلات، والثقة المهتزة بالقطاع المصرفي ما سيؤثر على التدفقات المالية من الخارج، إلى جانب ما يشكله بروز السوق الموازية للصرف وفشل مصرف لبنان في الوفاء بكل التزاماته بالعملات الأجنبية من إشارات إلى تَعاظُم الضغوط المالية.
* إعلان وكالة «موديز» خفض التصنيفات الائتمانية الأساسية المستقلّة لبنك «عودة»، «بلوم بنك»، و«بيبلوس بنك» من درجة CAA2 إلى CA، موضحة أن «الدافع وراء هذا الخفْض هو دفْع جزء من الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية بالعملة المحلية من المصارف العاملة في لبنان استناداً إلى تعليمات مصرف لبنان».
* إعلان وكالة «بلومبيرغ» أن اتجاه لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه المقدرة بـ87 مليار دولار هو مسألة وقت بالنسبة إلى عدد كبير من حاملي السندات.
وأفادت تقارير صحافية في بيروت مساء عن وصول طائرة مصرية الى مطار رفيق الحريري الدولي تحمل مساعدات غذائية وطبية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- باسيل يهاجم سعد الحريري ويعاتب أمل وحزب الله
- لبنان... الحريري إلى رئاسة الحكومة وباسيل إلى المعارضة دُر
- باسيل يرفض المشاركة في حكومة بشروط الحريري و«ثنائي أمل - حزب الله»
- ردة فعل حبيش شغلت الساحات والمواقع.. الفرزلي: ساعة تخلٍ والمحاكمة واقعة
- اشكال حبيش - القاضية عون تابع ... إخبار بحق ربيع الزين
- قضية حبيش - عون تتفاعل... القاضية تدعي والقضاء الأعلى يتحرك
- قرار سويسري هام بشأن البيانات المصرفية.. هل تُرفع السرية عن حسابات اللبنانيين؟
- تفاصيل "ملف النافعة"... 15 مليون ليرة سمسرات يوميًا
- الثورة تتقدّم... "عصيان ضريبي"
- متاريس سياسية بدل التنازلات... يستعجلون الانهيار!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)