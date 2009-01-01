موقوفو صور أحرار... بعد 50 يوماً

خرجت أمس آخر دفعة من موقوفي صور التسعة عشر بعد أكثر من خمسين يوماً على توقيفهم. وبعد تأخير لجلستين متتاليتين، التأمت الهيئة الاتهامية في الجنوب برئاسة القاضي المنتدب رين مطر وعضوية المستشارين القاضيين عباس جحا ورمزي فرحات وبتّت الاستئناف المقدم من وكلاء الدفاع عن الموقوفين الستة لقرار قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد الرافض لطلب إخلاء سبيلهم الذي كان قد تقدم به المحامون مطلع الأسبوع الماضي. صادقت الهيئة على إخلاء السبيل بكفالة مالية قدرها ٥٠٠ ألف ليرة لكل منهم. ووفق مصادر المحامين، فإن الموقوفين المخلى سبيلهم، جميعاً، بانتظار محاكمة يحدد مكانها حداد: في حال اعتبرها جنحة يحيلها على القاضي المنفرد الجزائي في صور. أما في حال اعتبرها جناية فيحيلها الى الهيئة الاتهامية في صيدا أمام محكمة الجنايات في الجنوب.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية صحيفة الاخبار اللبنانية