لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | دولةٌ في ذمَّـة الله
المصنفة ايضاً في: لبنان, مختارات لبنانية

دولةٌ في ذمَّـة الله

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانية - جوزف الهاشم
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 114
قيّم هذا المقال/الخبر:
5.00
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
دولةٌ في ذمَّـة الله

البلادُ ترقص رقصةَ الموت، وهُـمْ... هُـمُ الضميرُ المستَـتِر ما زالوا يختلفون حول صفقة شراء التوابيت.

 

من دار الفتوى استُكشِفَتْ طوالعُ القمر، فأجمعتِ الكلمةُ السنيّة على ترشيح الرئيس سعد الحريري، مثلما ترتبط الإستحقاقات المارونية بالدخان الأبيض يتصاعد من مدخنةِ بكركي، أو مِنْ عمائم المجلس الشيعي الأعلى وأجاويد الموحّدين.

 

بلـدٌ، من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه إصطبغ بصباغ مذهبي مزيَّف، والشعب عَجْلٌ ذهبي، وباسم ذلك العجل الذهبي صَلَبتْ إسرائيل المسيح.

 

«الدين لله والوطن للجميع»، نشيدٌ رسالي، جعلناه شعوذةً كافرة، فأصبح الوطن للدِّين، والله للدِّين، وأصبحت الدولة في ذمَّـة الله والدين، الدولة المدنية والنظام الديمقراطي أصبحا رهينةً في قبضة الإحتكار المذهبي المحموم.

 

في 31 أيار 1936 صدر قرار عن المفوض السامي الفرنسي أعطى في مادّته الثانية كلاَّ من الطوائف نظامَ أحوالٍ شخصية مع كل التنظيمات القضائية المترتبة عليه.

 

منذ ذلك الحين، لا يزال الدين هو المفوّض السامي وأصبحت كلُّ المؤسسات العامة في الدولة أحوالاً شخصية، وأصبح الله أيضاً ملكاً خاصاً، وهناك من جعله إلهاً محارباً يحمل السلاح ويقاتل في المعارك كما يؤمن التكفيريون.

 

غاندي: حين دعاه بعض الكاثوليك الى التنصُّر راح يسأل: «هل السماء احتكارٌ خاص بالمسيحية ؟ وهل تكفل المسيحية دون غيرها ملكوت الله..؟»

من العقيم حصرُ التفتيش عن الله في المعابد، وهو أكثر ما يكون على طريقِ الإنسانية المعذّبة وأكواخ الجياع والمحرومين.

 

ومن العَبث أن يلعب التقليديون بمشاعر الجيل الطالع وتطلّعاته، فهو يُتْـقِنُ ثقافةً أخرى وحضارةً مدنية أخرى، وكلّما بالَـغْنا بربط مصيره بالإنكماش المذهبي نكون كمَـنْ يقوده الى البرودة الدينية.

 

لكثرة ما بالغنا في سبْـرِ أغوار المذهبيات سقطنا من عالم المدنيات، وسقطنا من سنّ الرشد الى مستوى المراهقة السياسية حتىّ بات العالم علينا وصيّـاً.

وزير الخارجية السعودية في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي يُعلِمُ المسؤولين اللبنانيين، «أنّ استقرار لبنان مهمّ جداً للمملكة».

 

وعلى هامش مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس قال وزير الخارجية الفرنسي: «أردنا أن نأخذ زمام المبادرة لحـضِّ السلطات اللبنانية على إدراك خطورة الوضع وخطورة التأخير في تأليف الحكومة».

 

«كلُّن يعني كلُّن» هُـمُ الذين حجّموا عظمةَ لبنان وجعلوه صبيّاً قاصراً يحكمه أوصياء، فإنْ هـمُ رحلوا، فلبنانُ بنـكُ أدمغةٍ يصدِّرها الى العالمين، ولن يحتاج إلى إنتاج البيولوجي الأميركي «هرمان موللر» الذي أعلن عن إنشاء بنك لتخصيب النساء بذكورية الرجال.

 

المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانية - جوزف الهاشم

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)