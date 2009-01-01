أسرار وخفايا لبنانية

النهار

تُطرح تساؤلات حول التزام قطب درزي قرار الكتلة التي ينتمي إليها والمتحالف سياسياً معها بخيار المعارضة أم سيكون له موقف مغاير لجهة المشاركة في الحكومة.

عُلم أنّ موفداً عربياً زار لبنان اخيرا غاب عن السمع ومواصلة مساعيه، وذلك ربطاً بتعقيدات غلّفت اجتماعه بمرجعية رئاسية بارزة وخلاف مع المقرب من المرجعية وحزب حليف.

نقل عن البطريرك الراعي اهتمامه بالانتفاضة الشعبية السلمية في طرابلس وانه يذكر المدينة واهلها في صلاته المسائية من اجل السلام في لبنان.

قارن كثيرون عبر وسائل التواصل بين اقالة "حزب الله" نائبه الذي اقتحم مخفرا للدرك وصمت "المستقبل" حيال اقتحام النائب هادي حبيش النيابة العامة في جبل لبنان.

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الجمهورية

ألغى مرجع رسمي مجموعة من مواعيده مطلع الأسبوع المقبل لأسباب ارتبطت بتأجيل الإستشارات النيابية الملزمة وما سيليها من لقاءات تختلف عن تلك المقررة سلفاً.

أجرى جهاز أمني خاص سلسلة من التحقيقات للتثبت من مخالفات ارتكبت في الايام القليلة الماضية ولا سيما تلك الخارجة عن المألوف في الشكل والمضمون.

أكدت أوساط قريبة من وزير بارز إمتعاضه من إصرار حزب فاعل على التمسك بمسؤول كبير وعدم تمسك الحزب نفسه به أيضاً في المقابل.

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اللواء

ينتظر مسؤول لبناني أجوبة من دولة أوروبية نافذة لمعرفة مسار الوضع، سواء تسرَّع تأليف الحكومة أم لا.

يتوارى عدد من الوزراء عن الأنظار لأسباب معروفة، منها ان لا دور لهم في هذه المرحلة.

لا يُخفي قاضٍ كبير ان خلافات السياسيين بدأت تضغط على عمل القضاة.

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نداء الوطن

تأكد أن عدداً من نواب "التيار الوطني الحر" أبدوا اعتراضهم على موقف رئيس "التيار" جبران باسيل الخروج من الحكومة على قاعدة أن "التيار لم يناضل ليكون في صفوف المعارضة".

لم يحضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الياس بوصعب اجتماع التكتل بسبب وجوده خارج لبنان في زيارة غير رسمية.

بخلاف ما تم نفيه أمس فإن اللقاء بين باسيل والسيد نصرالله تأكد حصوله، غير أن الأول هو من تمنى على "حزب الله" عدم تعميم خبر اللقاء لأنه لا يريد "حرق" مؤتمره الصحافي.

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البناء

قالت مصادر قضائية إنه لولا الحملة التي تعرّضت لها القاضية غادة عون داخل الجسم القضائي وخارجه وحملة التشكيك بصوابية قرارها، لكان توقيف النائب المحامي الذي هاجمها في مكتبها حقاً قانونياً بالجرم المشهود ودون العودة إلى الجهات المعنية برفع الحصانة، لكن لو حصل ذلك لربما كان من الصعب الحصول على الإجماع الذي ظهر في الدعوة للملاحقة بعد الحادثة

قالت مصادر دبلوماسية إنها تلقت تحذيرات منجهات أوروبية من رهان بعض الأجهزة المخابراتية على استعمال فائض شباب سوري وفلسطين يتمّ تجنيده في فترات سابقة وتدريبه لتشكيل فرق لإشاعة الفوضى في المناطق اللبنانية وترك الأحزاب المناوئة لحزب الله خارج دائرة الشبهة في أي عمليات من هذا النوع.