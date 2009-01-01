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القاضية عون: كان يجب أن أوقف حبيش لكنّني لم أفعل حفاظاً على الأرواح

آخر تحديث: منذ 15 من الساعات و 27 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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القاضية عون: كان يجب أن أوقف حبيش لكنّني لم أفعل حفاظاً على الأرواح
النائب هادي حبيش يتهجم على القاضية غادة عون في مكتبها

قالت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في حديث لقناة "الجديد": "تعرّضت لتجريح غير مسبوق، فعندما دخل النائب هادي حبيش إلى مكتبي استقبلته بكلّ احترام لكنّه وصل وهو يصرخ ثم قال: أنت فاتحة كرخانة، ولهذا قلت له: أنت وقح".

 

وأضافت: "من غير المقبول أن يُهان القاضي، كان يجب أن أوقف حبيش في اللحظة نفسها، لكنّني لم أفعل حفاظاً على أرواح الناس لأنّه حضر ومعه ميليشيا"

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