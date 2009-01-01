- محاكمة العَزْل تقترب.. وترامب «لا يبالي»
- حزب الله لا يمانع تشكيل حكومة برئاسة الحريري
- ويل لأمة نسيت جبرانها
- دعمت حزب الله..عقوبات أميركية على شخصيات وشركات لبنانية
- تطوّر جديد في قضية النائب حبيش
- انفجار في مدينة بلانكنبرغ شرقي ألمانيا وإصابة 25 على الأقل
- السيستاني يندد بقتل وخطف المحتجين العراقيين
- القاضية عون: كان يجب أن أوقف حبيش لكنّني لم أفعل حفاظاً على الأرواح
- يونانيات يرقصن على موسيقى عربية (2)
- يونانيات يرقصن على موسيقى عربية (1)
- "مُجبرٌ جبران لا بطل"...
- هل أسقط باسيل التسوية من طرف واحد؟
- غموض يلف مصير استشارات التكليف... وترقّب موقف نصرالله اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- حكومة على "الكاتالوغ" قبل الأعياد؟
- حبيش في مواجهة الدولة ...ورفْع "الحصانتَين" ميزان "الهيبة"
- لماذا استُفِزَّت الطائفة السنيّة؟
- ما هي مفاجأة "حزب الله" في موازنة 2020؟
- "حزب الله" والسيناريو المعاكس: فكّر فيها!
- دولةٌ في ذمَّـة الله
- أزمة لبنان: بدء المفاوضات بين حزب الله والولايات المتحدة
- باسيل "المُغتال سياسياً" يقلب الطاولة على الحلفاء والخصوم
- الحكومة الجديدة قبل نهاية العام؟
- هل ستحارب تركيا في ليبيا؟
- تكريس النظام إمعان في إقصاء النساء
- مئات المباني الأثرية والتراثية عُرضة للإنهيار... من يُنقذها؟
- «مناورة باسيل»: دفن التسوية الرئاسية وإحراج الثنائي!
- باسيل إلى المعارضة... الحريري يُكلَّف ولا يؤلِّف: الحكومة إلى أزمة مفتوحة
- المصارف متّهمة بتأمين السيولة للمضاربين: تجارة الشيكات تزدهر... والعمولة تصل إلى 35 %
- «فيتش»: لبنان يبعد درجتين عن «التخلّف عن السداد»
- حبيش بعد البلطجة يدّعي على عون: 12 موقوفاً جديداً في ملفّ النافعة
- التسوية الثنائيّة من دون شريك مسيحي
- أموال الضمان في خطر.. عشرات آلاف المضمونين قادرون على سحب تعويضاتهم أكثر من مرة: من يحمي أموال العمّال في الضمان من النهب؟
- غضب العكّاريين ينفجر في وجه المحافظ… ووكالة التنمية الأميركيّة
- موقوفو صور أحرار... بعد 50 يوماً
- باسيل يهاجم سعد الحريري ويعاتب أمل وحزب الله
- لبنان... الحريري إلى رئاسة الحكومة وباسيل إلى المعارضة دُر
- باسيل يرفض المشاركة في حكومة بشروط الحريري و«ثنائي أمل - حزب الله»
- وضوح إيراني يقابله وضوح لبناني
- المشير حفتر يُطلِق الرّصاصة الأُولى ويبدأ الزّحف نحو قلب طرابلس لإسقاط حُكومة الوفاق.. كيف سيكون رد أردوغان؟ وهل يُرسِل قوّاته لنجدة حليفه السراج؟ وهل تندلع مُواجهات حرب الإنابة بين مِصر وتركيا.. إنّها “حربُ الغاز” التي ستُعيد رسم خرائط التّحالفات شرق المتوسّط وثرواته
- منظمة حقوقية: 100 ألف قتيل باليمن منذ بدء الحرب
- ردة فعل حبيش شغلت الساحات والمواقع.. الفرزلي: ساعة تخلٍ والمحاكمة واقعة
- جبران باسيل المعارضة والموالاة وأشياء أخرى
- اشكال حبيش - القاضية عون تابع ... إخبار بحق ربيع الزين
- بالفيديو: هروب فاشل "عبر السقف" من قاعة محكمة
- قضية حبيش - عون تتفاعل... القاضية تدعي والقضاء الأعلى يتحرك
- قرار سويسري هام بشأن البيانات المصرفية.. هل تُرفع السرية عن حسابات اللبنانيين؟
- فيديو للأفعى ذات الرأسين.. "الزاحف الأسطورة" يصبح واقعا
- تفاصيل "ملف النافعة"... 15 مليون ليرة سمسرات يوميًا
- شلالات "وادي الريان" بمصر.. مياه تداعب الصخور
-
-
حكومة على "الكاتالوغ" قبل الأعياد؟ ...الكاتب:
-
حبيش في مواجهة الدولة ...ورفْع "الحصانتَين" ميزان ...الكاتب:
-
لماذا استُفِزَّت الطائفة السنيّة؟ ...الكاتب:
-
ما هي مفاجأة "حزب الله" في موازنة ...الكاتب:
-
"حزب الله" والسيناريو المعاكس: فكّر فيها! ...الكاتب:
-
دولةٌ في ذمَّـة الله ...الكاتب:
-
أزمة لبنان: بدء المفاوضات بين حزب الله ...الكاتب:
-
باسيل "المُغتال سياسياً" يقلب الطاولة على الحلفاء ...الكاتب:
-
الحكومة الجديدة قبل نهاية العام؟ ...الكاتب:
-
تكريس النظام إمعان في إقصاء النساء ...الكاتب:
-
مئات المباني الأثرية والتراثية عُرضة للإنهيار... من ...الكاتب:
-
المصارف متّهمة بتأمين السيولة للمضاربين: تجارة الشيكات ...الكاتب:
-
-
-
أموال الضمان في خطر.. عشرات آلاف المضمونين ...الكاتب:
-
-
جبران باسيل المعارضة والموالاة وأشياء أخرى ...الكاتب:
-
خفايا الشبكة المالية السياسية للأخوين رحمة وصفقة ...الكاتب:
-
جبران باسيل بدور الضحية: السياسة حفلة استعراضية ...الكاتب:
-
-
-
-
صدمة دبلوماسية: لماذا انهار لبنان في يومين؟ ...الكاتب:
-
-
-
مهمة الحريري لن تكون سهلة ...الكاتب:
-
سلام: نمط حكومات الدوحة انتهى ...الكاتب:
-
اشتباك نيابي - قضائي في قصر العدل ...الكاتب:
-
باسيل يلتقي نصر الله... ويتأهّب للمعارضة ...الكاتب:
ويل لأمة نسيت جبرانها
الحل في لبنان ليس مستحيلاً، بل في متناول اليد، إذا ما تخفف من حمولته السياسية الزائدة، والثرثرة القاتلة. بعد ما يناهز الشهرين من الانتفاضة الشعبية، الحصيلة هي الكثير جداً من الكلام والمناكفات، وما يقارب الصفر من النتائج المثمرة. ترى بؤس العباد فتظن أن السماء لا بد أن تمطر اليوم وليس غداً، وتلتفت إلى الطبقة السياسية بعجفها فتتأكد أن الأرض ستبقى بوراً، متصحرة، قاحلة. لا شيء في الذهنية السائدة يوحي بالليونة، واللدانة، وحسن التدبير، وابتكار في التفكير. الحسابات هي ذاتها، الثأرية على حالها، والجشع يتعاظم ليصبح أكثر وقاحة وجلافة. سلّم الناس بأنهم متروكون لقدرهم، بعد أن أُخرجوا عنوة من عصر النقد، وقد جفّت السيولة، وعادوا بحسن سليقتهم إلى زمن المقايضة، مستغنين عن مصارف أُغلقت في وجوههم، وحساباتهم التي يُفترض أنها ودائع بأكثر من 180 مليار دولار تقترب من أن تسلب منهم. هم لا ينسون أن حكّامهم أنفسهم أصحاب البنوك أيضاً، ومن استولوا على أموالهم وقيدوا حركتهم. وهم كذلك الذين يسوسون مناقصات دمّرت البيئة، وكوّمت النفايات، وأغرقت الشوارع عند أول انهمار للمطر، حتى أحالتها أنهاراً وسيولاً جارفة، تصلح للسباحة أكثر مما تناسب المشي. لا، لم يشهد لبنان يوماً كل هذا الظلم والإجحاف بحق الناس. حتى الحرب كانت أرحم عليهم من وطأة المعاملة اللامبالية حد الاستفزاز، لا، بل والجنون.
ماذا ينتظر أهل الأحزاب الديناصورية، كي يخرجوا من تعنُّتهم؟ ماذا ينتظرون كي يشكلوا حكومة يعترفون فيها بأنهم فشلوا في إدارة كل وزارة تدرّ مالاً، ويتركونها لمن هم ثقة وأهل كفاءة من غير أزلامهم وأتباعهم وسماسرتهم؟ هنيئاً لهم، من بعدها، ليحتفظوا ويوزعوا فيما بينهم، ما يعتبرونه أمنهم وسلامتهم، من وزارات داخلية ودفاع وخارجية، ما دامت السياسة هي هاجسهم الأكبر، كما يقولون، والحسابات الكونية هي التي تؤرقهم. ما يحتاج إليه الجائع هو كسرة خبز وجرعة ماء، وليس خطابات وعنتريات وتفاؤلاً كاذباً. ولّى زمن الوعود الزائفة. ما عاد أحد يصدق ما يتفوه به سياسي مهما كبر حجمه. كسرت الثقة واستحالت حطاماً.
عند الانهيارات الكبرى، والمآسي الإنسانية العظمى، يُفترض أن تأتي الحلول خارجة على جاري العادة. أن تكون الرؤى الخلّاقة بمستوى التحديات؛ أن يتنازل القادرون عن مكتسباتهم ولو قليلاً. أن يعترف الفاشلون بأنهم أخفقوا بدل أن يتقاذفوا التهم. أن يتحملوا مسؤولياتهم بشجاعة. هذا كلام لم يعد يجدي مع من صُمّت آذانهم لشهرين. ومن لُقنوا الحلّ تكراراً ولا يعنيهم أن يسمعوا.
معيب حدّ العار أن تُستجدى لقمة عيش اللبنانيين من المجتمع الدولي ويُذلّون، بعد أن دُمّرت الزراعة وتحولت الأنهار إلى سُمّ، أن يتصدق عليهم الآخرون مع أنهم يسددون كل سنة أكثر من سبعة مليارات دولار ضرائب ورسوماً لدولتهم، لا تعود عليهم إلا بالحرمان. غير مقبول أن تُهدَر خمسة ملايين دولار عند بزوغ كل فجر، وهو ما يطعم كل لبنان ويلبسه، لتأمين نصف حاجة البلاد فقط من الكهرباء، فيما تعجز الدولة عن توفير النصف الثاني، مع أن ملياراً ونصف المليار دولار كانت كافية، لو دُفِعت لمرة واحدة، لتحل الأزمة من جذورها. هذا الهدر المتواصل على الكهرباء من 25 سنة، كلف لبنان 45 مليار دولار، أي نصف دينه العام.
لا ليس لبنان بعقول أبنائه التي تنير في دول كثيرة بحاجة للاستجداء. ليس بحاجة لذل «صندوق النقد الدولي» وشروطه وإملاءاته. لبنان يحتاج إلى قيادة شجاعة وقرارات جريئة، ولمن يقول لجماعة البنوك، وهم جزء من السلطة: لقد حصدتم من الفوائد على الديون التي أقرضتموها للدولة ما لا يُعقل ولا يُصدق، وسحبتم كل قرش من جيوب الناس، وآن الأوان كي تتوقف هذه المهزلة.
هذا قرار من واجب الدولة أن تتخذه؛ أن تتوقف عن سداد الفوائد على ديونها للبنوك لثلاث سنوات على الأقل، مما يجمع لها وفراً يصل إلى 20 مليار دولار، أي أكثر مما يعد به من «سيدر»، وأسرع، وأحفظ للكرامة الوطنية. يُفترض كذلك أن يتوب البنك المركزي عن ممارسة الألعاب المالية الخطرة ذات المكاسب السهلة والمزالق القاتلة، وتذهب الحكومة لتحفيز الإنتاج، وتشغيل الإنسان، بدل الاستثمارات الافتراضية. بلد الأنهار والأمطار وخصيب الجبال والسهول لا يجوز ألا ينتج مأكله، أن يبقى يستورد حتى بذور البطاطا، ويتجاهل نصيحة أديبه الأشهر الذي نبه قبل مائة سنة إلى الويل الذي يلحق بـ«أمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع». قالها جبران من مهجره البعيد، من حرقة قلب على وطنه الغارق في فساده وطائفيته واستبداده، مطالباً برفع الصوت في وجه الظلم، عله يعود إليه حياً، لا جثة تبحث عن تراب يؤويها. وأمثال جبران في المغتربات لا يزالون من حينها ينادوننا من هناك؛ أن استيقظوا من غفلتكم التي طالت كثيراً، رأفة بنا في غربتنا الموحشة، وبكم في جحيمكم المقيم.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
سوسن الأبطح
أستاذة في "الجامعة اللبنانيّة"، قسم "اللغة العربيّة وآدابها"، صحافيّة وكاتبة في جريدة "الشّرق الأوسط"
- ويل لأمة نسيت جبرانها
- الانتفاضة في «ساحة النور» تعيد لطرابلس مكانتها
- الانتصار الأكبر
- في لبنان: «كلنا يعني كلنا»
- لبنان يسلخ جلده
- وصفة وطنية للتعليم
- كركلا إن حكى
- الحلقة الأخيرة (3 - 3): بدأت من لا شيء... ذهبت من بعلبك إلى لندن كالقروي في المدينة
- (2 - 3) : أخطأ مارسيل خليفة عندما لم يعزف النشيد الوطني في بعلبك
- (1 - 3) : عبد الحليم كركلا يكشف أسرار «الدولة الرحبانية» العميقة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)