- ساعات الإستشارات بين اللملمة والضغوط الأميركية على التأليف
- عون لن يشارك في الحكومة المقبلة!
- نصرالله: التأليف طويل... ولا بديل عن حكومة الوحدة الوطنية
- لبنان : “أيها المصرف… ارتعدْ”
- الانتفاضة اللبنانية: ماذا تحقَّق وماذا لم يتحقّق؟
- غادة عون تعلن الحرب: ماذا كشفت تحقيقات ملف النافعة؟
- جمعية المصارف تهدّد: لا تطالبوا بأموالكم
- المصارف تسطو على أموال مزارعي التبغ
- التعليم في لبنان الأسوأ عربياً
- الحريري ــ نصرالله: مواصفات الحكومة هي الأهمّ
- مجالس (عدم) العمل التحكيميّة: 40% زيادة دعاوى العمّال منذ بدء الانتفاضة
- محاكمة العَزْل تقترب.. وترامب «لا يبالي»
- حزب الله لا يمانع تشكيل حكومة برئاسة الحريري
- ويل لأمة نسيت جبرانها
- دعمت حزب الله..عقوبات أميركية على شخصيات وشركات لبنانية
- تطوّر جديد في قضية النائب حبيش
- انفجار في مدينة بلانكنبرغ شرقي ألمانيا وإصابة 25 على الأقل
- السيستاني يندد بقتل وخطف المحتجين العراقيين
- القاضية عون: كان يجب أن أوقف حبيش لكنّني لم أفعل حفاظاً على الأرواح
- يونانيات يرقصن على موسيقى عربية (2)
- يونانيات يرقصن على موسيقى عربية (1)
- "مُجبرٌ جبران لا بطل"...
- هل أسقط باسيل التسوية من طرف واحد؟
- غموض يلف مصير استشارات التكليف... وترقّب موقف نصرالله اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- حكومة على "الكاتالوغ" قبل الأعياد؟
- حبيش في مواجهة الدولة ...ورفْع "الحصانتَين" ميزان "الهيبة"
- لماذا استُفِزَّت الطائفة السنيّة؟
- ما هي مفاجأة "حزب الله" في موازنة 2020؟
- "حزب الله" والسيناريو المعاكس: فكّر فيها!
- دولةٌ في ذمَّـة الله
- أزمة لبنان: بدء المفاوضات بين حزب الله والولايات المتحدة
- باسيل "المُغتال سياسياً" يقلب الطاولة على الحلفاء والخصوم
- الحكومة الجديدة قبل نهاية العام؟
- هل ستحارب تركيا في ليبيا؟
- تكريس النظام إمعان في إقصاء النساء
- مئات المباني الأثرية والتراثية عُرضة للإنهيار... من يُنقذها؟
- «مناورة باسيل»: دفن التسوية الرئاسية وإحراج الثنائي!
- باسيل إلى المعارضة... الحريري يُكلَّف ولا يؤلِّف: الحكومة إلى أزمة مفتوحة
- المصارف متّهمة بتأمين السيولة للمضاربين: تجارة الشيكات تزدهر... والعمولة تصل إلى 35 %
- «فيتش»: لبنان يبعد درجتين عن «التخلّف عن السداد»
- حبيش بعد البلطجة يدّعي على عون: 12 موقوفاً جديداً في ملفّ النافعة
- التسوية الثنائيّة من دون شريك مسيحي
- أموال الضمان في خطر.. عشرات آلاف المضمونين قادرون على سحب تعويضاتهم أكثر من مرة: من يحمي أموال العمّال في الضمان من النهب؟
- غضب العكّاريين ينفجر في وجه المحافظ… ووكالة التنمية الأميركيّة
- موقوفو صور أحرار... بعد 50 يوماً
- باسيل يهاجم سعد الحريري ويعاتب أمل وحزب الله
- لبنان... الحريري إلى رئاسة الحكومة وباسيل إلى المعارضة دُر
- باسيل يرفض المشاركة في حكومة بشروط الحريري و«ثنائي أمل - حزب الله»
- وضوح إيراني يقابله وضوح لبناني
-
لبنان : “أيها المصرف… ارتعدْ” ...الكاتب:
-
الانتفاضة اللبنانية: ماذا تحقَّق وماذا لم يتحقّق؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
ويل لأمة نسيت جبرانها ...الكاتب:
-
حكومة على "الكاتالوغ" قبل الأعياد؟ ...الكاتب:
-
حبيش في مواجهة الدولة ...ورفْع "الحصانتَين" ميزان ...الكاتب:
-
لماذا استُفِزَّت الطائفة السنيّة؟ ...الكاتب:
-
ما هي مفاجأة "حزب الله" في موازنة ...الكاتب:
-
"حزب الله" والسيناريو المعاكس: فكّر فيها! ...الكاتب:
-
دولةٌ في ذمَّـة الله ...الكاتب:
-
أزمة لبنان: بدء المفاوضات بين حزب الله ...الكاتب:
-
باسيل "المُغتال سياسياً" يقلب الطاولة على الحلفاء ...الكاتب:
-
الحكومة الجديدة قبل نهاية العام؟ ...الكاتب:
-
تكريس النظام إمعان في إقصاء النساء ...الكاتب:
-
مئات المباني الأثرية والتراثية عُرضة للإنهيار... من ...الكاتب:
-
المصارف متّهمة بتأمين السيولة للمضاربين: تجارة الشيكات ...الكاتب:
-
-
-
أموال الضمان في خطر.. عشرات آلاف المضمونين ...الكاتب:
-
-
جبران باسيل المعارضة والموالاة وأشياء أخرى ...الكاتب:
-
خفايا الشبكة المالية السياسية للأخوين رحمة وصفقة ...الكاتب:
-
جبران باسيل بدور الضحية: السياسة حفلة استعراضية ...الكاتب:
-
من هي غادة عون.. الظاهرة غير المسبوقة ...الكاتب:
-
الاتّكالُ على أميركا رهانٌ مُقلِق ...الكاتب:
-
وصلت ريحتكم إلى باريس! ...الكاتب:
-
صدمة دبلوماسية: لماذا انهار لبنان في يومين؟ ...الكاتب:
عون لن يشارك في الحكومة المقبلة!
لم تساهم كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في تليين موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من المشاركة في الحكومة. فقد جزمت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» بأن التيار «لا يمكن أن يشارك في حكومة يرأسها سعد الحريري. هذا قرار نهائي لا يمكن الرجوع عنه». وسبق لباسيل أن عبّر عنه في مؤتمره بالقول إنه «غير مستعد للدخول في حكومة تحمل عناصر الفشل نفسها».
وأشارت المصادر في هذا السياق إلى أن «من الأفضل، لنا وللحريري، أن يأخذ فرصته وحيداً من دوننا. ولن يرى منا إلا تسهيلاً». وربطاً بإبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري لباسيل عند زيارته عين التينة يوم أول من أمس بعدم مشاركة حركة أمل من دون التيار «تحت أي اعتبار»، قالت المصادر نفسها إن «رئيس التيار حرّر الحركة وحزب الله من موقف مماثل خلال اللقاء، وفي المؤتمر الصحافي». وقد سرى في الصالونات السياسية في اليومين الماضيين، خبر مفاده أن رئيس الجمهورية ميشال عون يعتزم المشاركة في الحكومة بوزير أو اثنين عبر حقيبة وازنة، إلا أن أوساط رئيس الجمهورية وباسيل على حدّ سواء نفت ذلك قائلة لـ«الأخبار»: «لا يراهننّ أحد أننا سندخل الحكومة بطريقة غير مباشرة عبر حصة لرئيس الجمهورية أو أن يكون هناك مشاركة حتى للرئيس.. الأمر محسوم، لن يكون هناك حصة لا للتيار ولا للرئيس في حكومة يرأسها سعد الحريري».
قمع في «أوجيرو» والجية وجل الديب
على صعيد آخر، نفّذ الجيش اللبناني قراره بمنع قطع الطرقات، لكنه أفرط في استخدام القوة لتحقيق ذلك في جل الديب، فيما وقفت قوى الأمن الداخلي متفرّجة على اعتداء موظفين في هيئة أوجيرو على المتظاهرين. وقد بدأت الاشتباكات منذ السادسة صباحاً عندما عمد بعض المتظاهرين إلى إقفال مسربَي أوتوستراد جلّ الديب، للمطالبة بحكومة مستقلة لا يرأسها سعد الحريري أو يشارك فيها أي من أطراف السلطة السياسية. جرى ذلك بمؤازرة مجموعة من الشباب القادمين من طرابلس يقودهم ربيع الزين. حاول عناصر الجيش إعادة فتح الطريق وإزاحة السيارات بأياديهم فلم يتمكنوا سوى من فتح مسرب واحد. عندها توجه بعض المتظاهرين للتفاوض مع العناصر كما كان يجري غالباً، لكن هي «المرة الأولى التي لا يبدي الجيش ليونة ويبدأ عناصره بضربنا بوحشية»، يقول بعض من تواصلت «الأخبار» معهم. وقد أظهرت الفيديوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجيش استعمل العصي لضرب المعتصمين وبعضهم عمد إلى ركلهم، ما تسبب بإصابات بين المتظاهرين، وتم نقل 4 منهم إلى المستشفيات. وذلك استفزّ مجموعة من الشبان الذين بدأوا يعيّرون الجيش بأدائه ويسألونه عما حال دون قمعه من تهجموا على الناس في بيروت، الأمر الذي ساهم في استفزاز عناصر الجيش أكثر، فيما كان من المفترض أن يتفهّموا المتظاهرين لا العكس. ويشير من شاركوا في التظاهرة إلى أن «كل ما طلبناه من الضباط الموجودين هناك أن نتكلم معهم، وكنا نجابه بالضرب من العناصر المحيطين بهم». اعتقل الجيش 6 شبان: كارل كرم، كارل غالب، وائل خداج، يوسف بو سليمان، جوزيف أسمر وجوزيف إبراهيم، واقتادهم إلى ثكنة صربا ليخلي سبيلهم بعد نحو ساعة. تكرر مشهد جلّ الديب ليلاً في الجية حيث حاولت مجموعة من الشابات والشبان دخول معمل الكهرباء احتجاجاً على انقطاع التيار المتواصل في بلدة برجا، فتم منعهم من قبل الجيش، ليتطور الأمر إلى تضارب بين العسكريين والمحتجين. هناك أيضاً استعمل الجيش القوة لفضّ التجمع، وتسبّب بإصابات في صفوف المعتصمين.
أفرط الجيش في استخدام القوة لمنع إقفال طريق جل الديب
واستكمالاً للاعتصامات المتنقّلة أمام مؤسسات الدولة، توجهت مجموعة من الناشطين إلى مبنى أوجيرو في بئر حسن وهي ليست المرة الأولى التي تشهد المؤسسة احتجاجات مماثلة رفضاً لهدر الأموال والفساد المستشري فيها. كانت الفكرة الرئيسية «رفع شعارات مندّدة بذلك داخل المبنى سلمياً». لم تدم طويلاً سلمية بعض الموظفين الذين وقفوا يراقبون التحرك، فما إن هتفت إحدى الفتيات «عماد كريدية حرامي» حتى جنّ جنونهم، بحسب الشبان المشاركين في الاحتجاج. سريعاً، تحول الأمر إلى ساحة معركة «وتعرضنا للضرب المبرح من موظفي كريدية وأحد مرافقيه لا الموظفين الرسميين، وسط «حيادية» تامة من قوى الأمن الداخلي الموجودة عند مدخل المبنى»، ما أدى إلى نقل شابة وشاب إلى المستشفى نتيجة تعرضهما للضرب القوي على الرأس والجسم. وخرج المسؤول الإعلامي في هيئة أوجيرو كريم الرفاعي ليستنكر ما حدث مشيراً إلى أن «مشادّة حصلت بين مجموعة من الناشطين وبعض الموظفين» رغم قرار كريدية في عدم التعرض لأي محتجّ». ولفت إلى أن الأخير «فتح تحقيقاً فورياً لمعرفة ملابسات الإشكال». كذلك غرّد كريدية من حسابه على تويتر واصفاً ما جرى بـ«تصفية الحسابات السياسية مع الرئيس الحريري على حساب القطاع العام والعاملين فيه» مضيفاً أن أوجيرو «مش لحدا وللشعب اللبناني ويحقّ لحركة الشعب ونجل النائب السابق نجاح واكيم زيارتها حينما أرادوا مصاني الكرامة».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ساعات الإستشارات بين اللملمة والضغوط الأميركية على التأليف
- عون لن يشارك في الحكومة المقبلة!
- نصرالله: التأليف طويل... ولا بديل عن حكومة الوحدة الوطنية
- غادة عون تعلن الحرب: ماذا كشفت تحقيقات ملف النافعة؟
- المصارف تسطو على أموال مزارعي التبغ
- التعليم في لبنان الأسوأ عربياً
- مجالس (عدم) العمل التحكيميّة: 40% زيادة دعاوى العمّال منذ بدء الانتفاضة
- حزب الله لا يمانع تشكيل حكومة برئاسة الحريري
- دعمت حزب الله..عقوبات أميركية على شخصيات وشركات لبنانية
- تطوّر جديد في قضية النائب حبيش
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)