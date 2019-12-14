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بالفيديو: شبيحة "حزب الله" و"أمل" يرشقون القوى الأمنية بالحجارة

آخر تحديث: منذ 10 من الساعات و 14 من الدقائق
المصدر: ليبانون ديبايت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 108
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بالفيديو: شبيحة &quot;حزب الله&quot; و&quot;أمل&quot; يرشقون القوى الأمنية بالحجارة

حاول عدد من مناصري حزب الله وحركة أمل عصر اليوم السبت، الدخول الى منطقة الخيم في ​وسط بيروت​، وذلك اعتراضاً على خيمة "الملتقى the hub".

 

وعملت قوة من ​مكافحة الشغب​ بمؤازرة من ​الجيش​ على منعهم من الوصول الى الخيم.

 

وعمل الشبان على رمي الحجارة والمفرقعات النارية على السيارات المتوقفة وباتجاه القوى الأمنية عند جسر الرينغ، ما دفع القوى الامنية إلى رمي قنابل مسيلة للدموع".

 

ولوحظ ازدياد أعداد شبان منطقة الخندق الغميق، في حين سجل سقوط جريح من القوى الامنية.

 

ونشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على حسابها عبر "تويتر"، فيديو يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب.

 

 

 

 

 

وأعلنت أنّ، "عناصر مكافحة الشغب تتعرّض لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل بعض الاشخاص، وطلبت وقف هذه الاعتداءات والا ستضطر لاتخاذ اجراءات اضافية واكثر حزماً".

 

إشارة إلى أنّه تم إلغاء الوقفة التضامنية مع خيمة "الملتقى" التي أحرقت قبل أيام بعدما قال المنظمون إنهم تلقوا تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأعلن الصليب الاحمر اللبناني في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنه "إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي على جسر الرينغ، تم نقله الى المستشفى للمعالجة".

 

من جهتهم، أعلنوا أهالي الخندق أن "لا علاقة لهم بالشبان المعتدين، وأنهم أتوا من خارج المنطقة".

 

ولاحقاً أعلن الدفاع المدني عبر "تويتر"، ان "عناصره نقلت جريحين من عناصر قوى الامن الداخلي الى مستشفى حداد الوردية".

 

نقل عناصر من الدفاع المدني في هذه الاثناء جريحين من عناصر قوى الامن الداخلي الى مستشفى حداد الوردية . pic.twitter.com/an126Yvpin

— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 14, 2019

المصدر: ليبانون ديبايت

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