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بالفيديو: شبيحة "حزب الله" و"أمل" يرشقون القوى الأمنية بالحجارة
حاول عدد من مناصري حزب الله وحركة أمل عصر اليوم السبت، الدخول الى منطقة الخيم في وسط بيروت، وذلك اعتراضاً على خيمة "الملتقى the hub".
وعملت قوة من مكافحة الشغب بمؤازرة من الجيش على منعهم من الوصول الى الخيم.
وعمل الشبان على رمي الحجارة والمفرقعات النارية على السيارات المتوقفة وباتجاه القوى الأمنية عند جسر الرينغ، ما دفع القوى الامنية إلى رمي قنابل مسيلة للدموع".
ولوحظ ازدياد أعداد شبان منطقة الخندق الغميق، في حين سجل سقوط جريح من القوى الامنية.
ونشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على حسابها عبر "تويتر"، فيديو يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب.
فيديو يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب.#قوى_الامن #لبنان pic.twitter.com/tLXBTxl9zu— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 14, 2019
غزوة جديدة للساحات .. معروفون بوجوههم وانتماءاتهم ترشق القوى الامنية وتشتمها. pic.twitter.com/vrG697DQYY— Salman Andary (@salmanonline) December 14, 2019
القنابل المسيلة للدموع وصلت الى مدخل الخندق الغميق بعد صدامات بين شبان من المنطقة وقوى مكافحة الشغب #لبنان #بيروت pic.twitter.com/HzefFSkcgv— Mohamad Kleit (@kleitm) December 14, 2019
حدا يعملوا تاغ لنصرالله.... الشباب الحضارية يللي عم تحكي بالوحدة الوطنية مبارح وضد الفساد، أكلوا ضرب، هالكم شلعوط اعضاء عصابة نصرالله وبري ، يللي عم يصرخوا شيعة شيعة مش قادر لهم الجيش؟ pic.twitter.com/mqqSSnll70— georges azzi (@G_azzi) December 14, 2019
وأعلنت أنّ، "عناصر مكافحة الشغب تتعرّض لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل بعض الاشخاص، وطلبت وقف هذه الاعتداءات والا ستضطر لاتخاذ اجراءات اضافية واكثر حزماً".
إشارة إلى أنّه تم إلغاء الوقفة التضامنية مع خيمة "الملتقى" التي أحرقت قبل أيام بعدما قال المنظمون إنهم تلقوا تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن الصليب الاحمر اللبناني في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنه "إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي على جسر الرينغ، تم نقله الى المستشفى للمعالجة".
من جهتهم، أعلنوا أهالي الخندق أن "لا علاقة لهم بالشبان المعتدين، وأنهم أتوا من خارج المنطقة".
ولاحقاً أعلن الدفاع المدني عبر "تويتر"، ان "عناصره نقلت جريحين من عناصر قوى الامن الداخلي الى مستشفى حداد الوردية".
نقل عناصر من الدفاع المدني في هذه الاثناء جريحين من عناصر قوى الامن الداخلي الى مستشفى حداد الوردية . pic.twitter.com/an126Yvpin
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 14, 2019
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