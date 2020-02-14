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دياب... فاقد الشيء لا يعطيه ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
- يقول مرجع سياسي في مجالسه إنّ الإشكالات الأمنية المتنقلة لها خلفيات اجتماعية وأخرى من صنع بعض الأجهزة لحسابات تخص السلطة السياسية، والمخاوف من أن تتحول هذه الإشكالات كرة ثلج.
- غرد النائب هاغوب ترزيان بانه سيفتح ملف العقارات التي تم بيعها من قبل الدولة بمزادات او بالتراضي، كيف تم تخمينها؟ هل تم تخمينها بعدل؟ من هي الجهة التي استفادت من حق الشعب؟
- يقول مسؤول في منظمة دولية انه اكتشف في البلديات بؤر فساد تفوق ما يحصل في الوزارات والمؤسسات العامة.
اللواء
- لم يتبلغ لبنان رسمياً طلب دبلوماسي أميركي مكلف بالملف اللبناني زيارة بيروت.
- يستعد قضاة لمرحلة متعبة من تحويل الملفات قبل التشكيلات القضائية وبعدها.
- اعتبر قيادي في حزب وسطي أن العلاقة مع مرجع كبير وصلت إلى طريق اللاعودة.
الجمهورية
- إعتذر مدير مطعم معروف في الأشرفية من أحد النواب عن عدم استقباله بسبب إحتمال وصول الثوار وهو لا يريد حصول ّ فوضى في المطعم الذي كان يعج بالزبائن.
- سئل وزير سيادي في مجلس خاص عما اذا كان قلقاً إزاء التحديات التي تواجهه فأجاب: أنا لا أعرف الخوف ولا مكان له في حياتي.
- إستغرب مراقبون عدم ذكر الاستراتيجية الدفاعية من قبل حزب معارض خلال جلسة الثقة فيما ذكر بها تيار سياسي معارض ولم يكن يتوقع منه ذلك.
البناء
- علمت "البناء" من مصادر متابعة أنّ من بين الأشخاص الذين أوقفتهم القوى الأمنية لقيامهم بأعمال شغب والاعتداء على النائب سليم سعادة في بيروت الثلاثاء الماضي المدعو فارس عدنان سليقا. وكشفت المصادر المتابعة أنّ المدعو فارس سليقا الذي أخلي سبيله أمس، يقيم في مدينة صيدا منذ نحو عشرين سنة، والمعروف أنّ والده محكوم لتعامله مع العدو "الإسرائيلي" خلال احتلاله المنطقة الجنوبيّة التي كان يسمّيها العدو منطقة "الشريط الحدودي".
- قالت مصادر يمنية إن أيّ تطور في العدوان السعودي الإماراتي سيواجه هذه المرّة بردود نوعيّة خارج اليمن ربما يكون بينها أول استهداف مؤلم للإمارات التي وعدت بالخروج من شراكة العدوان ولم تفِ بوعودها، مذكرة بأن المدن الزجاجية لم تقم حساباتها جيداً لما يمكن أن ينالها.
خفايا نداء الوطن
- يتردد أنّ شخصية مقرّبة من مرجع حكومي تستعد لنقل مقر إقامة عائلتها إلى خارج البلاد بسبب الخشية من تردي الأوضاع.
- يبدي عدد من فاعليات كسروان إمتعاضهم من تصرفات نائب من خارج منطقتهم ويتحدّث باسمهم، ما دفعهم إلى التساؤل عما إذا كانت إستعانة تكتله به مرتبطة بخسارته نائبين من المنطقة.
- إستفاد أحد المدراء العامين من التغيير الوزاري الذي حصل لتوسيع هامش حضوره في الوزارة بعدما كان الوزير السابق "يحاصره".
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أحدث الأخبار - لبنان
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- أسرار وخفايا لبنانية
- حكومة... التكنو - رجولة
- صندوق النقد يشترط تخفيض قيمة الليرة لإبرام اتفاق!
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- الدولة أمام «فخّ» سلامة
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