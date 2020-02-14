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بالفيديو: سامي الجميّل ينشر لقطات "صادمة"
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غرّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل على "تويتر"، قائلا: "نهار يلي ما بعود يقطع مشهد متل هيدا مرور الكرام أمام قادة البلد ومؤسساته الدستورية والقضائية والعسكرية، منكون بلشنا نحط البلد على الطريق الصح".
وأرفق الجميّل تغريدته بفيديو يظهر كيف يحمل عدد من الشبان الحزبيّين الاسلحة الحربية، ويطلقون الاعيرة النارية في وضح النهار خلال مرور موكب تشييع عنصرين في قوى الامن الداخلي.
المصدر: MTV
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