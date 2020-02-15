- الحريري يحتفل بتحرّره... من باسيل
- الحريري وجمهوره.. شغب حول الضريح وخطاب الإخفاق
- الحريري في بيته.. القليل من الحقيقة والكثير من الشكوى
- الحقيقة بالأرقام: ميزانيات المصارف تكشف آثار الانهيار.. والهندسات!
- من رفيق الحريري الأوّل إلى سعد الحريري الرابع
- القوات إلى جانب الكتائب: لا سلطة ولا معارضة!
- جبران ونوّابه: «انفخت» الدفّ...
- بهاء ينقضّ على سعد
- ثالث حكم قضائي في النبطية ينتصر للمودعين: المصارف لا تأبه للقانون
- خفض الفائدة على القروض: سلامة مستمرّ بـ«عدم» أرباح المصارف
- جيش العاطلين من العمل يتضخّم
- المصالحة والتنسيق بين الحزب «الشيوعي» وحزب «الكتائب»
- تهريب الأموال عبر «ستوك» المقالع؟
- "يويفا" يحرم مانشستر سيتي من المشاركة بالبطولات الأوروبية لعامين
- صندوق النقد: كورونا يفرض ضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي
- جثث عشرات الموالين لإيران تصل دير الزور إثر مقتلهم شمالي سوريا
- شبه طلاق للحريري مع عون وتركيز على شدّ العصب السنّي
- مصادفة “مصرفية” أفضت إلى الاعتداء على زبيب!
- الحريري: التسوية انتهت.. والتوطين غير وارد واموال ايران "الكاش" تحل ازمة حزب لا ازمة بلد
- "وزيرٌ متورِّط".. ودعوة الى تحرُّكٍ "عاجل"
- توقعات الأبراج ليوم February 15, 2020
- بالفيديو: "يسقط حكم الفاسد" يكشف عن الثروة العقارية والشركات التي يملكها غازي العريضي وعائلته!
- بالفيديو.. رئيس مجلس ادارة فندق "السان جورج" فادي خوري: على المنتفضين ان ينتفضوا على القضاء لإجباره بأن يكون مستقلاً وشركة "سوليدير" هي صورة عن الفساد وهي "سرقة العصر"
- بالفيديو: سامي الجميّل ينشر لقطات "صادمة"
- صواريخ فوق دمشق.. ماذا جرى ليلة الجمعة؟
- مايلي سايروس تكشف عن حلماتها بـ"Bowery Hotel" نيويورك!
- عراقيات “بناتك يا وطن” هتفن: “لا مو عورة صوتج ثورة”
- سعد الحريري: نهاية التسوية
- تحضير حكومي لجولات عربية ودولية... واســتنفار استعداداً لقرار
- أسرار وخفايا لبنانية
- الفرنسيون على الباب وتنتظرهم 4 مَهمّات
- 4 تحديات في 14 شباط
- ماذا بعد نيل الحكومة الثقة؟
- قصر بعبدا لجنبلاط: معركتك انتحارية
- حكومة... التكنو - رجولة
- من بيروت إلى تورونتو
- دياب... فاقد الشيء لا يعطيه
- أستراليا: لأول مرة احتواء كافة حرائق نيو ساوث ويلز
- فيديو يوثقٍ ما جرى مع الصحافي محمد زبيب
- صندوق النقد يشترط تخفيض قيمة الليرة لإبرام اتفاق!
- الحريري 2020... "سعد vs العهد"
- الدولة أمام «فخّ» سلامة
- «الطبقة المهيمنة» تعيد تجميع نفسها... لمواجهة «سلطة الشارع»
- "الحريرية السياسية"... النكسات المتلاحقة
- كبار المودعين يُصادرون أموال اللبنانيّين: سحب 27 مليار دولار في سنة
- 14 شباط وسعد الحريري.. الطيبة والرعونة لا تُنتج زعامة
- الحريري في 14 شباط.. للخروج من "جمهورية الحقد"
- ... لأنكَ فَضَحتَهم
- سعد الحريري في "عامه الـ15"... قصّة هزائم أسطورية!
- "حزب الله" والحريرية: علاقة "لحس المبرد"؟
-
الحريري يحتفل بتحرّره... من باسيل ...الكاتب:
-
الحريري وجمهوره.. شغب حول الضريح وخطاب الإخفاق ...الكاتب:
-
الحريري في بيته.. القليل من الحقيقة والكثير ...الكاتب:
-
الحقيقة بالأرقام: ميزانيات المصارف تكشف آثار الانهيار.. ...الكاتب:
-
من رفيق الحريري الأوّل إلى سعد الحريري ...الكاتب:
-
القوات إلى جانب الكتائب: لا سلطة ولا ...الكاتب:
-
ثالث حكم قضائي في النبطية ينتصر للمودعين: ...الكاتب:
-
-
-
-
-
مصادفة “مصرفية” أفضت إلى الاعتداء على زبيب! ...الكاتب:
-
الفرنسيون على الباب وتنتظرهم 4 مَهمّات ...الكاتب:
-
4 تحديات في 14 شباط ...الكاتب:
-
ماذا بعد نيل الحكومة الثقة؟ ...الكاتب:
-
قصر بعبدا لجنبلاط: معركتك انتحارية ...الكاتب:
-
حكومة... التكنو - رجولة ...الكاتب:
-
من بيروت إلى تورونتو ...الكاتب:
-
دياب... فاقد الشيء لا يعطيه ...الكاتب:
-
«الطبقة المهيمنة» تعيد تجميع نفسها... لمواجهة «سلطة ...الكاتب:
-
-
كبار المودعين يُصادرون أموال اللبنانيّين: سحب 27 ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
ثالث حكم قضائي في النبطية ينتصر للمودعين: المصارف لا تأبه للقانون
للمرة الثالثة على التوالي، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر حكماً ضد فرع بنك بيبلوس في النبطية، بناءً على شكوى من أحد المودعين. تشبه الشكوى ما سبقها من ادعاءات ضد المصرف وسواه من حجز أموال الناس. فيما يشبه الحكم ما سبقه من أحكام قضائية ضد عدد من المصارف في المناطق كافة، نصرة للمودعين. لكن يبدو بأن المصارف لا تأبه للقانون ولا تستشعر في الأساس بهيبة القضاء والدولة. في الوقت الذي يتمسك المصرفيون بإجراءاتهم التعسفية الرامية إلى احتجاز أموال المودعين، يعمد أصحاب المصارف إلى استئناف الأحكام القضائية، متفاخرين برفضهم تنفيذها. علماً بأن مزهر نفسه (الذي كان أول قاض يصدر حكماً ضد مصرف نهاية تشرين الثاني الماضي)، تعرّض لضغوط سياسية وقضائية تمنّت عليه عدم إصدار أحكام أخرى ضد المصارف «حماية لمصالحها وسمعتها».
في حكمه الجديد، نظر مزهر في شكوى مواطنة في السادس من الشهر الجاري، ادّعت بأن «بيبلوس - النبطية» تمنّع عن سحب أموال من حساب ابنها برغم تنظيم الأخير لها وكالة خاصة في سفارة لبنان في باريس في 26 أيلول الماضي. بعد خمسة أيام، أي يوم الثلاثاء الماضي، تقدم «بيبلوس» بلائحة ملاحظات رداً على الشكوى قال فيها إنه «لا يمانع تسليم المستدعية قيمة الحساب، لكنه طلب إضافة بعض الصلاحيات على الوكالة الموجودة معها كي تتمكن من توقيع بعض المستندات بالنيابة عن العميل أي ابنها». وبرغم أن المواطنة أبلغت بحاجتها إلى المال «لاستكمال علاجها من مرض السرطان»، لاحظ «بيبلوس» بأن «السبب الذي تستند إليه المستدعية لا يستتبع توافر عنصر العجلة والخطر الداهم والمحدق والأكيد».
لكن مزهر لاحظ بأن الوكالة المنظمة في سفارة لبنان في باريس من الابن لأمه «يعطيها حق التصرف المطلق والكامل بالحساب المصرفي وتكون صاحبة صفة ظاهرة للتقدم بالطلب الراهن». كما وجد بأن «قاضي الأمور المستعجلة لديه صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية من دون التعرض لأصل الحق». أما عن مبرر سحب المال، فقد لفت مزهر في نص حكمه إلى أن المواطنة أبرزت تقريراً طبياً يثبت مرضها بالسرطان، أقرنته بحاجتها إلى علاج شعاعي. المصرف اعتبر العلاج سببا واهياً وتافهاً وغير ثابت، فيما الحق في الصحة والحصول على الطبابة منصوص عنه في القوانين الدولية. وما تذرع به «بيبلوس» للامتناع عن تسليم المستدعية المال الموجود في حساب ابنها، لا يبرر هذا الامتناع، لأن بإمكانها التوقيع على أي أوراق بوكالتها عن ابنها التي أتت مطلقة لناحية التصرف بالمبلغ وسحبه وأعطتها حق التوقيع على جميع الأوراق المصرفية. ولأنه لا وجود لنص قانوني يوجب وجود نص خاص في الوكالة يجيز صلاحية التوقيع على الأوراق التي يطلبها المصرف، فتكون إدلاءات «بيبلوس» مخالفة لأحكام الوكالة المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود اللبناني، ومستوجبة للإهمال. وتوقف مزهر عند حالة المواطنة في ظل عدم وجود أي سند قانوني لامتناع «بيبلوس» عن صرف الوديعة، ما يمنعها من تلقي علاجها، وهو الحق الأجدر بالحماية من حق المصرف بل من أي حق آخر لأنه يتعلق بحقها في الحياة وفي الوجود ككيان إنساني يستحق الرعاية وبأموالها الخاصة.
وختم مزهر حكمه بالإشارة إلى «العجلة الماسة والمحدقة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار مباغت من دون اتباع الأصول النزاعية بسبب طبيعة الحق المراد حمايته وبسبب حاجة المستدعية إلى العلاج من المرض العضال». من هنا، ألزم المصرف تسليم المواطنة مبلغ حوالى 11 مليون ليرة وهو متوافر في حساب الوديعة التابعة لابنها وبتغريمه مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
برغم ما ورد في حكم مزهر، لم يتوان «بيبلوس» عن تكرار أسباب رفضه تسليم الوديعة، لأن الوكالة لا تتضمن الصلاحيات المطلوبة وفقاً للقوانين والتعاميم المرعية الإجراء المتعلقة بالحسابات. وفي بيان أصدره تعليقاً على الحكم، قال إنه طلب من المواطنة «إبراز وكالة جديدة تتضمن الصلاحيات المطلوبة».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الحريري وجمهوره.. شغب حول الضريح وخطاب الإخفاق
- الحقيقة بالأرقام: ميزانيات المصارف تكشف آثار الانهيار.. والهندسات!
- القوات إلى جانب الكتائب: لا سلطة ولا معارضة!
- جبران ونوّابه: «انفخت» الدفّ...
- بهاء ينقضّ على سعد
- ثالث حكم قضائي في النبطية ينتصر للمودعين: المصارف لا تأبه للقانون
- جيش العاطلين من العمل يتضخّم
- تهريب الأموال عبر «ستوك» المقالع؟
- شبه طلاق للحريري مع عون وتركيز على شدّ العصب السنّي
- الحريري: التسوية انتهت.. والتوطين غير وارد واموال ايران "الكاش" تحل ازمة حزب لا ازمة بلد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)