- لبنان في قلب صراع يحتدم بين إيران والولايات المتحدة
- إيران وقدر المدن العربية
- البُعد الإقليمي يعود بقوّة إلى الملعب اللبناني
- انطلاق تلفزيون الثورة اللبنانية اليوم
- «الميدل ايست» تتراجع عن قرار دوْلرة أسعار بطاقاتها
- ماذا يجري في مُحافظة الحسكة؟ هل بدأت المُقاومة السوريّة الشعبيّة لطرد القوّات الأمريكيّة من شرق الفرات؟ وما علاقة هذه الخطوة مع تصاعد التوتّر في إدلب حاليًّا وقصف القواعد الأمريكيّة في العِراق؟
- "الحمرا" التي لا يحبها الحريري
- الحريري: دخان بلا نار
- سندات آذار أصبحت في يد الخارج وصندوق النقد يحذّر: الوضع صعب جداً
- حال سعد الحريري وشقيقه الأكبر: من بيت أخي ضُرِبتُ
- حقوق المستأجرين والمالكين ومأساتهم معاً: الدولة استقالت من مهامها
- ندوة "المدن": الانتخابات المبكرة وقانونها بطروحات الكتائب والشيوعي و"لادي"
- نتنياهو عن قصف دمشق: اسألوا سلاح الجو البلجيكي
- الحريري تحرر من «رئيس الظل».. وباسيل: شو ما عملت لن تطالني!
- ضوضاء السقوط المالي في لبنان تطغى على «الحروب الصغيرة»
- حدث في مثل هذا اليوم February 16, 2020
- توقعات الأبراج ليوم February 16, 2020
- أميركا تدرس مساعدة اللبنانيين لاستعادة الأموال المهربة
- أستراليا: أجبار سكان مناطق في كوينزلاند على الإخلاء وسط مخاوف من احتمال انهيار السد
- كلما تحركت الصفيحة الأستراتيجية السورية تحرك الواقع في الساحات
- جســـر الـى استــراليا
- إنترنت أسرع بألف مرة في اختراق تقني كبير
- رعب كورونا "يضرب" هيثرو.. احتجاز 8 طائرات خلال ساعات
- سحب أنواع جديدة من الحليب من متاجر Aldi و 7-Eleven في أستراليا
- أستراليون يتوجهون لأندونيسيا لمحاولة الإمساك بتمساح عملاق
- 14 شباط من بيت الوسط: زعامة الحريري نابضة وهجومية
- الحريري يحتفل بتحرّره... من باسيل
- الحريري وجمهوره.. شغب حول الضريح وخطاب الإخفاق
- الحريري في بيته.. القليل من الحقيقة والكثير من الشكوى
- الحقيقة بالأرقام: ميزانيات المصارف تكشف آثار الانهيار.. والهندسات!
- من رفيق الحريري الأوّل إلى سعد الحريري الرابع
- القوات إلى جانب الكتائب: لا سلطة ولا معارضة!
- جبران ونوّابه: «انفخت» الدفّ...
- بهاء ينقضّ على سعد
- ثالث حكم قضائي في النبطية ينتصر للمودعين: المصارف لا تأبه للقانون
- خفض الفائدة على القروض: سلامة مستمرّ بـ«عدم» أرباح المصارف
- جيش العاطلين من العمل يتضخّم
- المصالحة والتنسيق بين الحزب «الشيوعي» وحزب «الكتائب»
- تهريب الأموال عبر «ستوك» المقالع؟
- "يويفا" يحرم مانشستر سيتي من المشاركة بالبطولات الأوروبية لعامين
- صندوق النقد: كورونا يفرض ضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي
- جثث عشرات الموالين لإيران تصل دير الزور إثر مقتلهم شمالي سوريا
- شبه طلاق للحريري مع عون وتركيز على شدّ العصب السنّي
- مصادفة “مصرفية” أفضت إلى الاعتداء على زبيب!
- حدث في مثل هذا اليوم February 15, 2020
- الحريري: التسوية انتهت.. والتوطين غير وارد واموال ايران "الكاش" تحل ازمة حزب لا ازمة بلد
- "وزيرٌ متورِّط".. ودعوة الى تحرُّكٍ "عاجل"
- توقعات الأبراج ليوم February 15, 2020
- بالفيديو: "يسقط حكم الفاسد" يكشف عن الثروة العقارية والشركات التي يملكها غازي العريضي وعائلته!
- بالفيديو.. رئيس مجلس ادارة فندق "السان جورج" فادي خوري: على المنتفضين ان ينتفضوا على القضاء لإجباره بأن يكون مستقلاً وشركة "سوليدير" هي صورة عن الفساد وهي "سرقة العصر"
-
-
-
-
حقوق المستأجرين والمالكين ومأساتهم معاً: الدولة استقالت ...الكاتب:
-
ندوة "المدن": الانتخابات المبكرة وقانونها بطروحات الكتائب ...الكاتب:
-
أميركا تدرس مساعدة اللبنانيين لاستعادة الأموال المهربة ...الكاتب:
-
-
-
-
الحقيقة بالأرقام: ميزانيات المصارف تكشف آثار الانهيار.. ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
المصالحة والتنسيق بين الحزب «الشيوعي» وحزب «الكتائب» ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«الطبقة المهيمنة» تعيد تجميع نفسها... لمواجهة «سلطة ...الكاتب:
-
-
كبار المودعين يُصادرون أموال اللبنانيّين: سحب 27 ...الكاتب:
-
14 شباط وسعد الحريري.. الطيبة والرعونة لا ...الكاتب:
-
الحريري في 14 شباط.. للخروج من "جمهورية ...الكاتب:
«الميدل ايست» تتراجع عن قرار دوْلرة أسعار بطاقاتها
تراجعتْ إدارة شركة طيران الشرق الأوسط MEA أمس، عن قرارِ بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الأميركي حصراً والذي كان يفترض أن يبدأ سريانه اليوم على أن يشمل كل شركات الطيران العاملة في لبنان.
وجاء قرار «الميدل ايست»، التي يُعتبر مصرف لبنان المركزي المُساهِم الأكبر فيها، بعد تدخّل الرئيس ميشال عون وبناء على طلب رئيس الحكومة حسان دياب وذلك بعد البلبلة الكبيرة التي أحدثها إعلان التسعير بالدولار حصراً والذي قوبل بالتباساتٍ حول السياق الذي أوصل إليه، وباعتراضاتٍ من جهات سياسية عدة وكتل نيابية لوّحت بتقديم إخبار بحق الشركة الوطنية وبينها «التيار الوطني الحر».
وكانت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة رحّبتْ بقرار توحيد تسعير بطاقات السفر وفق مطالباتٍ حثيثة سابقة لتفادي الخسائر الكبيرة التي تتكبّدها جراء إلزام مكاتب السفر بتسديد فواتير بيع التذاكر لشركات الطيران بالعملة الخضراء غير المتوافرة إلا في السوق الموازية (نحو 2300 ليرة) وبسعرٍ يزيد على 50 في المئة عن المعتمَد رسمياً، في حين تبيع شركات الطيران الأجنبية و«MEA» بالليرة أو بالدولار، على أساس سعر الصرف الرسمي، الأمر الذي وضع هذه المكاتب أيضاً في منافسة غير متكافئة مع شركات الطيران.
وبعدما أعلنت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في بيانٍ، أن قرار دوْلرة التسعير حصراً «تمّ بعد مشاورات مع المسؤولين والمعنيين مباشرةً بالقطاع»، شاكرة كل مَن ساهم في حل هذه المسألة «من مسؤولين سياسيين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، وإدارات شركات الطيران العاملة وعلى رأسها إدارة الميدل ايست»، أوضح مكتب الإعلام في الرئاسة أن عون «طلب توحيد التسعير وفق القوانين اللبنانية اي بالليرة، وسيتابع مع المراجع القضائية المعنية المخالفات التي قد تُرتكب في التسعير بغير الليرة».
وقبل عودة «الميدل ايست» عن قرارها شهدت مكاتب في مطار رفيق الحريري الدولي ازدحاماً كثيفاً لمسافرين قدموا لشراء بطاقات السفر بالليرة استباقاً لبدء سريان «الدوْلرة».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان في قلب صراع يحتدم بين إيران والولايات المتحدة
- البُعد الإقليمي يعود بقوّة إلى الملعب اللبناني
- انطلاق تلفزيون الثورة اللبنانية اليوم
- «الميدل ايست» تتراجع عن قرار دوْلرة أسعار بطاقاتها
- "الحمرا" التي لا يحبها الحريري
- سندات آذار أصبحت في يد الخارج وصندوق النقد يحذّر: الوضع صعب جداً
- حقوق المستأجرين والمالكين ومأساتهم معاً: الدولة استقالت من مهامها
- ندوة "المدن": الانتخابات المبكرة وقانونها بطروحات الكتائب والشيوعي و"لادي"
- الحريري تحرر من «رئيس الظل».. وباسيل: شو ما عملت لن تطالني!
- ضوضاء السقوط المالي في لبنان تطغى على «الحروب الصغيرة»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)