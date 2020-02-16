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انطلاق تلفزيون الثورة اللبنانية اليوم

آخر تحديث: منذ 45 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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انطلاق تلفزيون الثورة اللبنانية اليوم

ينطلق تلفزيون الثورة اللبنانية اليوم الاثنين 17 فبراير، تحت مسمى «السلطة الرابعة»، ناقلا أخبار الثورة في لبنان بعدما شعر المتظاهرون أن التلفزيونات اللبنانية لا تغطي الثورة بشكل كاف.

 

وكانت «الأنباء» أشارت في وقت سابق الى تحضير الحراك الشعبي لإطلاق قناته التلفزيونية وسيبدأ العمل اعتبارا من اليوم من خلال شبكة الإنترنت على أن يبدأ البث الأرضي إما من خلال الشبكة الأرضية المرمزة ومن خلال الشبكات المتوافرة في لبنان، ومن خلال الكوابل الأرضية واشتراكات الأحياء متى تأمنت الوسيلة او من خلال شبكة عرب سات، أو ما توافر من سواتر تغطي المنطقة.

 

في هذا الصدد، تتحضر الإعلامية ماتيلدا فرج الله مع عدد من الإعلاميين المؤيدين للثورة لإطلاق هذا التلفزيون المخصص بنقل أحداث الثورة في لبنان، وذلك لعدم قدرة وسائل الإعلام المحلية على الإحاطة بكل الأحداث المتعلقة بالثورة.

 

يبقى موقف الأمن العام ووزارة الاتصالات، هل سيسمحان، بإعطاء رخصة uplink، لهذا التلفزيون، والذي يتطلبه البث من مكاتب المحطة، إلى محطة العربانية، ثم الى السواتل، وهذا يتطلب موافقات من المرجعيات الرسمية المعنية أم إنه سيحجبه عنها؟

 

وكان المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع قد طرح مثل هذه التساؤلات على الجهات المعنية.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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