استدعاءات السفراء مستمرة: عودة سفيرة لبنان في روما

تستكمل الإدارة في وزارة الخارجية والمغتربين التبديلات في البعثات الدبلوماسية في الخارج. «افتُتحت» اللائحة باستدعاء سفيرة لبنان لدى سيراليون، بريجيتا عجيل، إلى الإدارة المركزية نتيجة الشكاوى العديدة التي تلقّتها «الخارجية» من الجالية اللبنانية في سيراليون، وأُرسل مكانها سفير لبنان لدى اليمن (الموجود في لبنان)، هادي جابر. ثم تم تكليف المديرة السابقة لمديرية الشؤون الاغترابية، فرح برّي، بمهمة دبلوماسية إلى قطر، لتحلّ مكان السفير حسن نجم، الذي طلب إكمال بقية سنوات خدمته في الإدارة لأسباب عائلية. وأتى الاستدعاء الثالث من نصيب سفيرة لبنان في روما، ميرا الضاهر، التي صدر قرار عودتها إلى الإدارة المركزية تمهيداً لنقلها إلى مركز عمل آخر. لماذا؟ تُجيب مصادر دبلوماسية بأنّ استدعاء الضاهر يعود إلى «الفوضى والإهمال في العمل، وعدم وجودها بشكل دائم في البعثة، فضلاً عن مخالفتها الدائمة للنظام الداخلي». وتقول المصادر إنّ مديرة المراسم في الوزارة، السفيرة نجلا رياشي عساكر، «ستتسلّم البعثة في روما، ومن ضمن مهامها إعادة تعزيز وضع السفارة، لا سيّما أنّ العلاقات مع إيطاليا مُهمّة». وتؤكّد المصادر أنّ الاستدعاءات «مُستمرة حيث ما تقتضيه المصلحة العامة ويوجد داع لتصحيح الخلل داخل البعثات». أما بالنسبة إلى السفير يوسف رجّي، الذي يرأس وحدة التفتيش في «الخارجية»، فقد تقرّر تكليفه بمهمة دبلوماسية في سفارة لبنان لدى ساحل العاج، إلى حين إجراء التشكيلات الدبلوماسية بعد أشهر وتعيين سفير أصيل.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية صحيفة الاخبار اللبنانية